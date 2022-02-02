ДБР про розслідування ДТП з Трухіним: Слідчі допитували поліцейського, відео з камери якого оприлюднили, але він не надав інформації, яку повідомив журналістам

Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває.

Про це йдеться у коментарі ДБР щодо журналістського розслідування ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Трухіна, передає Цензор.НЕТ.

В бюро запевнили, що проводять "усі необхідні експертизи та інші слідчі дії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про ДТП з Трухіним: Дала доручення зареєструвати кримінальне провадження

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - наголосили в ДБР.



"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату. Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому", - додали в бюро.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.