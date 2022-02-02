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ДБР про розслідування ДТП з Трухіним: Слідчі допитували поліцейського, відео з камери якого оприлюднили, але він не надав інформації, яку повідомив журналістам

ДБР про розслідування ДТП з Трухіним: Слідчі допитували поліцейського, відео з камери якого оприлюднили, але він не надав інформації, яку повідомив журналістам

Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває.

Про це йдеться у коментарі ДБР щодо журналістського розслідування ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Трухіна, передає Цензор.НЕТ.

В бюро запевнили, що проводять "усі необхідні експертизи та інші слідчі дії".

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"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - наголосили в ДБР.

"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату. Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому", - додали в бюро.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) ДБР (3562) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+56
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02.02.2022 10:14 Відповісти
+36
Как же теперь будет крутится и изворачиваться зеленая плесень после этого зашквара. А видео с камер на трассе им тоже было недоступно? Все "случайно" пропало в никуда?
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02.02.2022 10:06 Відповісти
+32
Когда зеленые пытаются выпетлять - только делают еще хуже. Просто по тупому.
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02.02.2022 10:08 Відповісти
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02.02.2022 10:48 Відповісти

так их бубочька. Ссы им в рожи
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02.02.2022 10:44 Відповісти
Только одно : ха ха ха
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02.02.2022 10:46 Відповісти
за кого они,суки,нас держат ? и ОНО еще призывает не выходить на митинги ? Да,вас,тварей надо судить немедленно !!!!
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02.02.2022 12:58 Відповісти
Згадалось.
Близько 30-ти ЗМІ видалили повідомлення про аварію, яка сталась 23 серпня. За даними журналістів, винуватцем ДТП, в якій постраждало шестеро людей став народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. У момент аварії він нібито був на підпитку. Згодом до редакцій ЗМІ, які опублікували інформацію про участь Трухіна в аварії почали надходити листи з "проханням" видалити публікацію.
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02.02.2022 10:54 Відповісти
чем больше жабы трепыхаются в гофне...те меньше у них шансов .... взбить масло и выскочить)))
чем больше объяснений - тем меньше доверия...
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02.02.2022 10:55 Відповісти
Вот надо же так брехать!
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02.02.2022 10:58 Відповісти
Журналісту патрульний надав інформацію, а ДБР - ні. Тоді яка легитимність результатів діяльності ДБР? Як їм вірити? Чого вони варті?
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02.02.2022 10:58 Відповісти
Не предоставил или ему запретили предоставлять??? Как бы это две бааааааальшиииееее разницы!
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02.02.2022 11:07 Відповісти
Идиоты! камера не его собственность! она сдается в райотдел!. вы должны были камеру получить без его допроса!
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02.02.2022 11:17 Відповісти
Вони не ідіоти, а просто переводять стрілки.
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02.02.2022 11:39 Відповісти
Де на темі 73/43%зебіли і подлякові боти?

Аааа, тут Пороха нема....
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02.02.2022 11:36 Відповісти
Їм методички ще не встигли надрукувать
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02.02.2022 14:18 Відповісти
ДБР робила все, аби імітувати розслідування!
Як уникнути, подальших імітацій бурхливої діяльності
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02.02.2022 11:40 Відповісти
Ну,вам же бесплатно отдавать надо было,а журналисты и политики бабла дадут.И мы довольны:теперь эта Труха не отвертится
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02.02.2022 11:47 Відповісти
Всі ці зашквари і злочини слуг зебені свідчать про наявність в Україні мафіозного клану, який кришує сам піськограй, або й очолює його. В майбутньому ці всі події мають отримати відповідне розслідування в юридичній площині. ЗЕЙЛОПИ!!! Ви це зробили разом.
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02.02.2022 11:48 Відповісти
Це останній цвях в труну легітимності ДБР
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02.02.2022 11:50 Відповісти
Чергова брехня дбр Майте людську гідність і не брешіть суспільству. Майже кожна ваша заява--брезня і полуправда.
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02.02.2022 11:56 Відповісти
І правильно зробив - респект) Бо ці "правоохоронці" зразу ж цю інформацію "поховали" як і саме розслідування.
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02.02.2022 12:11 Відповісти
Странно правда, что патрульный понимает, что лучше рассказать журналистам, а не следователям карманного ДБР?
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02.02.2022 12:14 Відповісти
А видеофиксация на что тогда?
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02.02.2022 12:42 Відповісти
что они такое говорят? мусор не имеет доступа к содержимому камеры, это не его собственность. он в начале смены получает камеру, в конце смены ее сдает. все, на этом его полномочия заканчиваются. ни включать ее, ни выключать, ни снимать-одевать патрульный не может.
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02.02.2022 13:22 Відповісти
Як це відео попало в ЗМІ? Відказався від 150 тис.,бо дали 200? Напевне вже в патрульній поліції існують тендери на відео з камер. Не порожні слова...При смртельному ДТП в Вінниці, з учасником від "Дорожного контролю, "раптом" пропали всі записи самого ДТП. Рішили не "побачити" помякшувальні обставини наїзду на велосипедистку.Аж надто мішав всім поліцаям,прокурорам, депутатам цей "Дорожний контроль"...
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02.02.2022 13:34 Відповісти
ну. всі зрозуміли , що таке оця "ДБР".
П.С.
пересічний виборець гадки не має, в якому смердючо-розкладеному стані перебуває українська "правоохоронна" система.
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02.02.2022 16:35 Відповісти
Мы так верим ДБР и всем зелёным, так верим, так верим...
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03.02.2022 02:22 Відповісти
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