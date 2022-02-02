ДБР відкрило справу стосовно діяльності партії "Голос" у 2020 році, базуючись на "даних із відкритих джерел", - Рудик
ДБР відкрило справу стосовно діяльності партії "Голос" у 2020 році, базуючись на "даних із відкритих джерел".
Про це повідомила у фейсбуці голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра вперше в житті піду на допит. До Державного бюро розслідувань. Справа стосується діяльності партії "Голос" у 2020 році. Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні. ДБР відкрило справу, базуючись на "даних з відкритих джерел". Тобто "в інтернеті написали - чого б справу не відкрити?" - це і є логіка ДБР. Це - як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є", - зазначає вона.
За словами Рудик, "Голос" під її керівництвом став послідовно опозиційною політичною партією і це єдина мотивація для того, щоб проти політсили Банкова увімкнула всі доступні інструменти тиску: ДБР та кишенькові суди.
"Нагадаю, це те саме ДБР, яке за півроку так і не змогло дізнатись, хто ж був за кермом автівки Трухіна. Сподіваюсь, розслідування УП вчора їм підсказало. Це те саме ДБР - яке рівно нічого не зробило стосовно інших гучних справ, які стосуються депутатів влади. Це те ДБР, яке добре працює тільки у трьох напрямках: журналісти, опозиція, і ті, хто показують середній палець президенту", - додала Рудик.
Вона також наголошує, що справу відкрили в кінці 2021 року, коли представники "Голосу" гостро критикували владу за бездіяльність в сфері безпеки, економіки, бездіяльність в протидії коронавірусу.
"Разом з іншими подіями: справа проти Порошенка, обшуки у команди Разумкова, у мене нема сумнівів, що це - результат недолугої стратегії боротьби з політичними опонентами. Ми не збираємося піддаватися тиску з боку влади. Ми будемо і надалі працювати, об’єднуватись, протистояти несправедливості та відстоювати свої позиції", - резюмувала нардепка.
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Слідчі ДБР мають сидіти в кращому для них випадку..
Зєля - цар Мідас навпаки.
Відмитись вже не вийде , потрібно створювати нову структуру - з нуля . .
Богуцька, Третякова, Безугла і ще кілька подібних "красунь".
Вона на канікулах зробила ринопластику. Доволі вдалу. Відрізала свого носа, який був як у Шрека.
Це неприпустимо!
1. "...кто не с нами, тот против нас и не важно, как они уйдут с нашего пути."
2. "....у советской власти не может быть будь-какой оппозиции, так как советская власть исключительно народная, а народ за партию большевиков."
Не забывается курс научного коммунизма и марксистско-ленинской философии
Прямо по Сталину: была бы партия, а дело против нее найдется.
Открытие дела, базируясь "на данных из открытых источников" - это 37 год, когда "по сигналам", то есть ПО ДОНОСАМ, арестовывали "врагов народа".
Я їх взагалі не сприймаю, тому навіть не співчуваю. Ну, а ДБР - це дно.
Ходят слухи, что он, после побега из рядов "Голоса" таки работает над своим новым хитом с символичным названием, - " Я обісрався без бою! Двічи!".
«Я обісрався без бою! Двічі» - це жарт гумору року!