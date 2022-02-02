УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10829 відвідувачів онлайн
Новини
3 741 31

ДБР відкрило справу стосовно діяльності партії "Голос" у 2020 році, базуючись на "даних із відкритих джерел", - Рудик

ДБР відкрило справу стосовно діяльності партії

ДБР відкрило справу стосовно діяльності партії "Голос" у 2020 році, базуючись на "даних із відкритих джерел".

Про це повідомила у фейсбуці голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра вперше в житті піду на допит. До Державного бюро розслідувань. Справа стосується діяльності партії "Голос" у 2020 році. Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні. ДБР відкрило справу, базуючись на "даних з відкритих джерел". Тобто "в інтернеті написали - чого б справу не відкрити?" - це і є логіка ДБР. Це - як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є", - зазначає вона.

За словами Рудик, "Голос" під її керівництвом став послідовно опозиційною політичною партією і це єдина мотивація для того, щоб проти політсили Банкова увімкнула всі доступні інструменти тиску: ДБР та кишенькові суди.

"Нагадаю, це те саме ДБР, яке за півроку так і не змогло дізнатись, хто ж був за кермом автівки Трухіна. Сподіваюсь, розслідування УП вчора їм підсказало. Це те саме ДБР - яке рівно нічого не зробило стосовно інших гучних справ, які стосуються депутатів влади. Це те ДБР, яке добре працює тільки у трьох напрямках: журналісти, опозиція, і ті, хто показують середній палець президенту", - додала Рудик.

Вона також наголошує, що справу відкрили в кінці 2021 року, коли представники "Голосу" гостро критикували владу за бездіяльність в сфері безпеки, економіки, бездіяльність в протидії коронавірусу.

Читайте також: Рудик про зміну керівництва фракції: Влада намагається знищити "Голос"

"Разом з іншими подіями: справа проти Порошенка, обшуки у команди Разумкова, у мене нема сумнівів, що це - результат недолугої стратегії боротьби з політичними опонентами. Ми не збираємося піддаватися тиску з боку влади. Ми будемо і надалі працювати, об’єднуватись, протистояти несправедливості та відстоювати свої позиції", - резюмувала нардепка.

ДБР відкрило справу стосовно діяльності партії Голос у 2020 році, базуючись на даних із відкритих джерел, - Рудик 01

Автор: 

ДБР (3562) Голос партія (513) Рудик Кіра (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
З відкритих джерел відомо, що Зеленський - наркоман. Пропоную перевірити з залученням міжнародних експертів. Якщо це не підтвердиться - готовий принести свої вибачення. Але я на 100% переконаний, що Вавій запісяє пісяти в баночку. (Вибачте за тавтологію)
показати весь коментар
02.02.2022 10:10 Відповісти
+15
ДБР - це ті, що не найшли нічого у справі Трухіна?
показати весь коментар
02.02.2022 10:07 Відповісти
+12
Чисто нарабсєйська практика.
Слідчі ДБР мають сидіти в кращому для них випадку..
показати весь коментар
02.02.2022 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДБР - це ті, що не найшли нічого у справі Трухіна?
показати весь коментар
02.02.2022 10:07 Відповісти
Чисто нарабсєйська практика.
Слідчі ДБР мають сидіти в кращому для них випадку..
показати весь коментар
02.02.2022 10:10 Відповісти
З відкритих джерел відомо, що Зеленський - наркоман. Пропоную перевірити з залученням міжнародних експертів. Якщо це не підтвердиться - готовий принести свої вибачення. Але я на 100% переконаний, що Вавій запісяє пісяти в баночку. (Вибачте за тавтологію)
показати весь коментар
02.02.2022 10:10 Відповісти
Його аналіз попалить всю наркомафію і трафік з Афганістану.
показати весь коментар
02.02.2022 10:13 Відповісти
Я наполягаю на колумбійському походженню цього борошна,)
показати весь коментар
02.02.2022 10:28 Відповісти
Та чого там тіко не бувало...
показати весь коментар
02.02.2022 10:39 Відповісти
писати потрібно, що не ви це стверджуєте, а "інформація є в інтернеті", тоді і вибачатись не потрібно
показати весь коментар
02.02.2022 10:14 Відповісти
За тавтологію вибачили.
показати весь коментар
02.02.2022 12:04 Відповісти
ДБР-державне бюро репресій
показати весь коментар
02.02.2022 10:11 Відповісти
А чого Рудик не напише попутно зразу заяву на партію "Слуг Народу", економія часу
показати весь коментар
02.02.2022 10:12 Відповісти
Прикольно!
показати весь коментар
02.02.2022 10:17 Відповісти
Це "привіт" від дріб'язкового та мстивого Вовочки за те, що прийшли підтримати Порошенка під судом.
показати весь коментар
02.02.2022 10:19 Відповісти
дбр вже дістали , їх треба ліквідувати нах , і створити якусь нову структуру , яка займеться нарешті своїми основними функціями - боротьбою з корупцією . Нинішнє ж , займається виключно політичними переслідуваннями , на замовлення влади . .
показати весь коментар
02.02.2022 10:19 Відповісти
При зеленій мафії немає сенсу створювати щось нове. Все одно перетворять на лайно.
Зєля - цар Мідас навпаки.
показати весь коментар
02.02.2022 10:38 Відповісти
Я маю на увазі те що - дбр взагалі , себе вже дискредитувало - повністю , і тепер довіри до нього не буде - за будь якої влади . . дбр буде асоціюватись , в першу чергу - з політичними переслідуваннями .
Відмитись вже не вийде , потрібно створювати нову структуру - з нуля . .
показати весь коментар
02.02.2022 10:49 Відповісти
Серед них нема позитивних. Гадюшник.
показати весь коментар
02.02.2022 10:19 Відповісти
как-то с дбр все не складывается..., как им вообще удается что-там..., открывать какие-то дела..., ведь явно орган неспроможний ні на що..., Рудик права, за пол-года не удалось установить, был ли трухин за рулем или нет, даже если отбросить заангажированность, это же провал - у чуваков нет ни средств ни способностей, ничего для того чтобы раскрывать даже такие дела, где есть камеры и свидетели...., т.е. это не бюро расследований, а очередной цирк...
показати весь коментар
02.02.2022 10:20 Відповісти
Не ЕС единым! Шмаркле уже и "Голос" мешает! Неужели и среди них узрел конкурента на выборах?
показати весь коментар
02.02.2022 10:20 Відповісти
они просто её боятся ))
показати весь коментар
02.02.2022 10:30 Відповісти
В "слугах" є такі красуні , що Рудик проти них міс Світу.
Богуцька, Третякова, Безугла і ще кілька подібних "красунь".
показати весь коментар
02.02.2022 10:41 Відповісти
Рудик змінила носа, а не зачіску.

Вона на канікулах зробила ринопластику. Доволі вдалу. Відрізала свого носа, який був як у Шрека.
показати весь коментар
02.02.2022 12:52 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 14:47 Відповісти
Ця частина Голосу голосно говорить про злочини Зєлі та його шобли.
Це неприпустимо!
показати весь коментар
02.02.2022 10:42 Відповісти
Блин, ГБР - это какие-то проститутки на поводке у ОПы, прокуратуры, да ещё и от русских явно принимают.
показати весь коментар
02.02.2022 10:44 Відповісти
Тут конкретна вказівка Зе, який діє за настановами свого татуся - затятого комуняки. Методи Ульянова-Леніна:
1. "...кто не с нами, тот против нас и не важно, как они уйдут с нашего пути."
2. "....у советской власти не может быть будь-какой оппозиции, так как советская власть исключительно народная, а народ за партию большевиков."
Не забывается курс научного коммунизма и марксистско-ленинской философии
показати весь коментар
02.02.2022 10:54 Відповісти
Во как.
Прямо по Сталину: была бы партия, а дело против нее найдется.
показати весь коментар
02.02.2022 11:09 Відповісти
Обалдеть.
Открытие дела, базируясь "на данных из открытых источников" - это 37 год, когда "по сигналам", то есть ПО ДОНОСАМ, арестовывали "врагов народа".
показати весь коментар
02.02.2022 11:21 Відповісти
Голос - це штучна партія, яка дуже непагано відібрала голосів у Пороха, а напочатку навіть гнала на нього. Тому це їм карма за все.

Я їх взагалі не сприймаю, тому навіть не співчуваю. Ну, а ДБР - це дно.
показати весь коментар
02.02.2022 12:58 Відповісти
А где их *****, пардон, типа лидер Сява?
Ходят слухи, что он, после побега из рядов "Голоса" таки работает над своим новым хитом с символичным названием, - " Я обісрався без бою! Двічи!".
показати весь коментар
02.02.2022 14:41 Відповісти
Сявік заробив грошей за те, що відтягнув у Пороха голоси патріотів та знову повернувся у творчість. «Це не його війна».

«Я обісрався без бою! Двічі» - це жарт гумору року!
показати весь коментар
02.02.2022 15:37 Відповісти
 
 