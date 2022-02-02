Разумков ініціює позачергове засідання ВР у справі нардепа Трухіна: Очікуємо термінового звіту Монастирського та Сухачова

Нардеп, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков ініціює проведення позачергового засідання ВР для розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Трухіна та спроби надання ним неправомірної вигоди патрульним.

Про це Разумков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні скерував листа на голову Верховної Ради з вимогою скликати позачергове пленарне засідання парламенту задля розслідування участі народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна у ДТП (наразі Трухіна виключили із партії "Слуга народу". - Ред.), а також імовірної спроби дати хабаря співробітнику поліції", - написав Разумков.

"Очікуємо термінового звіту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та директора Державного Бюро розслідувань Олексія Сухачова у скандальній справі Трухіна. Закон має бути один для всіх!", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухіна виключили із партії "Слуга народу"

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.