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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Разумков ініціює позачергове засідання ВР у справі нардепа Трухіна: Очікуємо термінового звіту Монастирського та Сухачова

Нардеп, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков ініціює проведення позачергового засідання ВР для розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Трухіна та спроби надання ним неправомірної вигоди патрульним.

Про це Разумков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні скерував листа на голову Верховної Ради з вимогою скликати позачергове пленарне засідання парламенту задля розслідування участі народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна у ДТП (наразі Трухіна виключили із партії "Слуга народу". - Ред.), а також імовірної спроби дати хабаря співробітнику поліції", - написав Разумков.

"Очікуємо термінового звіту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та директора Державного Бюро розслідувань Олексія Сухачова у скандальній справі Трухіна. Закон має бути один для всіх!", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухіна виключили із партії "Слуга народу"

Разумков ініціює позачергове засідання ВР у справі нардепа Трухіна: Очікуємо термінового звіту Монастирського та Сухачова 01

Разумков ініціює позачергове засідання ВР у справі нардепа Трухіна: Очікуємо термінового звіту Монастирського та Сухачова 02

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) цензура (363) позачергове засідання (223) Монастирський Денис (392) ДБР (3562) Разумков Дмитро (1528) Трухін Олександр (159) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+27
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02.02.2022 10:30 Відповісти
+12
ООО!Розумков типа прозрел после того как возглавлял 2года зеленый турборежим?)Это не больше чем пиар,потому как слуги не собирутся ни на какое внеочередное заседание Рады без команды Янелоха и Розумков это знает!Надо заканчивать с этим цирком и переизбирать Раду!
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02.02.2022 10:37 Відповісти
+10
Тут дело на пять томов,перевозка неучтенной налички,пьяный за рулём,дтп,попытка дачи взятки,лжесвидетельство,крышевание преступника на самом высоком уровне,по справедливому на скамье подсудимых должно быть не меньше десятка фигурантов.
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02.02.2022 10:39 Відповісти
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02.02.2022 10:30 Відповісти
+100500
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02.02.2022 10:33 Відповісти
Мыло и веревку не забудь.
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02.02.2022 11:13 Відповісти
за водою?
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02.02.2022 12:03 Відповісти
Як биж...
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02.02.2022 19:05 Відповісти
все на сейшелах давно уже а вона у жули в дубаях
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02.02.2022 10:30 Відповісти
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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02.02.2022 10:34 Відповісти
Таке кіно зробить,тут талант потрібен!
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02.02.2022 10:31 Відповісти
Починається мочілово!
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02.02.2022 10:31 Відповісти
Та це ж просто ніж у спину
Жабогадюкінг...
Поки що й Разумков на щось згодиться...
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02.02.2022 10:32 Відповісти
А де про розслідування злочинної бездіяльності та можливо матеріальної вигоди цих діячів - Монастирського та Сухачова?
Також нехай Осел розкаже що він там кому дзвонив.
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02.02.2022 10:32 Відповісти
Давай, лупоглазик, добивай лежачее зебильее!
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02.02.2022 10:34 Відповісти
моностирьській і вєнікдіктова не мають морального права отримувати зп. Факт кришування корупції і холопська залежність не потребує інших доказів.
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02.02.2022 10:35 Відповісти
ООО!Розумков типа прозрел после того как возглавлял 2года зеленый турборежим?)Это не больше чем пиар,потому как слуги не собирутся ни на какое внеочередное заседание Рады без команды Янелоха и Розумков это знает!Надо заканчивать с этим цирком и переизбирать Раду!
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02.02.2022 10:37 Відповісти
Там навіть Арохамія прозрєл. Напевно і сам підшефний Єрмака прозріє до стану аяйяй.
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02.02.2022 10:44 Відповісти
для того, аби прозріла людина-хламідія треба йому у скроні хвіртку видовбати і ліхтариком посвітити.
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02.02.2022 12:05 Відповісти
"разумков" хоче зняти вершки з цієї пригоди. Але ж треба було бути таким наполегливим, коли ще перебував головою ВР? Чому тоді не бив на сполох щодо цієї справи?
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02.02.2022 10:38 Відповісти
То нє щітаєцца! 🙃
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02.02.2022 10:46 Відповісти
Тут дело на пять томов,перевозка неучтенной налички,пьяный за рулём,дтп,попытка дачи взятки,лжесвидетельство,крышевание преступника на самом высоком уровне,по справедливому на скамье подсудимых должно быть не меньше десятка фигурантов.
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02.02.2022 10:39 Відповісти
"... неучтенной налички..."
---
А може то був черговий "транш" для СН
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02.02.2022 10:43 Відповісти
А де було цей "разумков" 5 місяців тому?Воно мовчало.
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02.02.2022 10:41 Відповісти
Тобто термінового позачергового засідання ВРУ стосовно скупчення військ московитів біля наших кордонів не треба - то все ЗМІ та країни Заходу "нагнітають", а по Трухіну - неодмінно треба??? Пів року тягли кота за хвіст і тут раптом "позачергове"? ДБЛ! (с)
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02.02.2022 10:42 Відповісти
н-да...
так как обделался Роялист,не обделывался даже Завгар...
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02.02.2022 11:05 Відповісти
хитромудрый разумков решил первым проскочить мимо брызг разлетающегося гофна? ))))
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02.02.2022 11:12 Відповісти
У вовки с нового года просто полоса "везения" пошла
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02.02.2022 11:16 Відповісти
Разумков ніби від цього шапіто відійшов? Чи все ж таки ні? Який Монастірскій? Який Сухачьов? Один хитунів лодки викриває і думає, як з Порошенком зв'язати, інший має персональне завдання Самого! цього ж Порошенка має "за зраду" хоча б під домашній арешт посадити! Ніколи їм!
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02.02.2022 11:22 Відповісти
Разумков зашевелился. Интересно, какой олигарх, стоит за спиной у него. Как по мне, так это Коломойский готовит замену зеленскому.
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02.02.2022 11:28 Відповісти
Инициатор Разумков, уже чувствуя явный запах внеочередных выборов, решил очистить ряды ЗЕбилов от одиозных элементов... А Розумков, это, случайно, не та паскуда, которая визировала законы о дерибане украинской земли и законы, которые дали зеленый свет проведению сомнительных медицинских экспериментов на украинцах?
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02.02.2022 11:56 Відповісти
Разумков---НЕ НУЖНО ЛОМАТЬ КОМЕДИЮ И ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕШЕВЫЙ АВТОРИТЕТ----сколько при тебе было подобных случаев--И КОГО С ТВОЕЙ ПОДАЧИ НАБРАЛИ В ВР ???????????
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02.02.2022 12:03 Відповісти
Чого ви тут розкричались? Діма (мальчік з причьосьою "мальчік -подлянчік") майбутній товариш порошенка по Раді. Він зомбовиборцю втюхав зе тепер ****** петра з собою.
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02.02.2022 13:19 Відповісти
 
 