Виключення Трухіна із "Слуги народу" - не покарання, а дешева подачка. Для початку він має отримати підозру, - Шабунін
Якщо спроби нардепа Олександра Трухіна відкупитися від п’яної ДТП побачить менше кількох мільйонів, команда Зеленського продовжить відмазувати свого депутата.
Про це написав у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Виключення останнього з фракції/партії - це не покарання, а дешева подачка. Трухін, для початку, має отримати підозру в скоєному злочині. Наголошу - для початку. Зараз головним завданням є максимальне поширення цього відео", - пише він.
Шабунін закликає як мінімум показати це відео максимальній кількості друзів.
"Я не знаю, чи Зеленський особисто дав вказівку відмазувати свого депутата від п’яної ДТП. Але фактом є те, що підконтрольне президенту ДБР п’ятий місяць це робить. І якщо не дивитися вгору і припустити, що Зеленський знову нічого не знав, то вже сьогодні директора ДБР має бути звільнено. Не буде ж чесний президент такого терпіти, правда?", - продовжує він.
"З ким закластися на гроші, що у Сухачова - ставленика Татарова на чолі ДБР - все буде добре? Хоча б тому, що Зеленський призначив його на посаду 31 грудня 2021 р. На п’ятий місяць кришування останнім п’яної ДТП, вчиненої президентським касиром Верховної Ради. Дивлячись на спроби Трухіна купити патрульних за 150 тис. (зі спортивної сумки), одразу розумієш, чому офіс Зеленського зриває призначення незалежного керівника САП", - резюмує Шабунін.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
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Ключове слово "би". Хіба у Вас не так? Чи Ваше "би" переконливіше за моє? Самі шукайте в Ґуґлі. І приносьте сюди. Якщо не маєте фактів, то до дупи!
Насчет 7-го на сегодняшний день это всё ещё маловероятно. Но у зе-команды есть ещё более двух лет, чтобы сделать невозможное. Если Зеленского действительно сменит Петро, Вовчик займёт достойное место в истории где-то между Ющём и Яныком.))
Но, опять таки, пока это крайне маловероятно. Соглашайся! Ты ведь тоже не глупая девачька.))
На данный момент пресс-служба Управления патрульной полиции не комментирует происшествие, так как во время аварии пострадали люди. Это не входит в компетенцию патрульных полицейских.
О водителе Mercedes никакой информации у правоохранителей на данный момент нет.
Напомним, пассажир Mercedes сразу после столкновения, по словам очевидцев, зашел в находящееся по близости кафе, где заказал виски. Мужчина (предположительно отец водителя - авт.) обмолвился, что его сын вероятно убил человека.
Выпив напиток, пассажир скрылся в неизвестном направлении. Сам водитель, по словам сотрудников патрульной полиции, с места ДТП тоже скрылся.
Вадим Проноза, депутат Металлургического райсовета Кривого Рога, утверждает, что не имеет отношения к дорожно-транспортному происшествию, которое произошло вчера, 20 марта, на проспекте Мира.
В телефонном разговоре с журналистом его сын, депутат Металлургического райсовета от БПП Вадим Валерьевич Проноза, информацию о том, что машина принадлежит его отцу, подтвердил. Но утверждает, что за рулем авто сам он не находился.
Отметим, что на месте происшествия Пронозу младшего видели свидетели. Прокомментировать, как он там оказался, депутат отказался.
«Я не находился за рулем. Информация устанавливается и правоохранительными органами, и мной. Я не знаю, кто находился за рулем на сегодняшний момент. Я тоже хочу узнать, кто был за рулем», - прокомментировал по телефону журналисту депутата Проноза."
Ну и специально для Вас, продолжение:
Вадим Проноза - депутат Долгинцевского райсовета от партии Блок Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ранее от этой же партии в команде нардепа VIII созыва Константина Усова он успел депутатствовать часть срока в Металлургическом районе.
Через год Вадим Проноза снова попал в поле зрения дорожной полиции. На Пронозу около часу ночи 3 марта 2018 года в районе проспекта Гагарина, 25 был составлен админпротокол. Депутат со следами сильного алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля «Mitsubishi Lancer», но проходить тест на алкоголь отказался. Свидетели в суд не явились, доказать факт нарушения не смогли и адвокат попросила суд закрыть дело, что тот и сделал.
Аналогичный случай с Пронозой произошел уже в сентябре 2021 года. Дело 214/7742/21 по факту управления депутатом транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сейчас рассматривает Саксаганский суд Кривого Рога.
Какие вы смешные в жалких потугах вылизывания своего "кумира")))))))))
3) МВС півроку не змогла ідентифікувати водія - уже скоро как пять лет будет, но это уже не считается (см. выше)))))
І, я так зрозумів, що після 2019р. МВС все ще керує. Порошенко, якщо не змогли ідентифікувати за 5 років?
Ви -- жалюгідні у вилизуванні блаЗЄня. Адже "порошенко" був абсолютним злом, чи не так? То якого біса в кожній незручній для блаЗЄня ситуації Ви згадуєте про Порошенка?
Я Вам поставив конкретні запитання. А Ви мені принесли інформацію, де намагаєтеся порівняти, вибачте, penis з пальцем.
Якщо ні, то йдіть, будь ласка, до дупи!
До дупи Вас ще раз.
Якщо ні, то йдіть, будь ласка, до дупи!
Кульгава качка замість бойового орла.
а может не начинать гадать если б так абы а что-то делать правильно сейчас???
не оправдывать сегодняшний беспредел слуг виною папередников?
(только и рыги никуда не делись и новые литса тварями оказались..) как жеж так?
Всё надо. Но для того, чтобы уже сейчас и сегодня автоматически было "как надо", надо было не выбирать в 2010 и 2014-м Президентами двух воров-коррупционеров. Глядишь, и Крым был бы на месте и войны не было
2 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#comments Комментарии: 1
Как и следовало ожидать, в конце концов история с Трухиным взорвалась позором для всей системы Зеленского. Ублюдка покрывали Монастырский и Сухачев, которые никак не мог найти видеозаписи с камер полицейских (на самом деле видели оба). И сам Зеленский.
Об этом https://ord-ua.com/2022/02/02/sumka-truhina-dostalas-monastyrskomu-a-vtoraja-suhachevu/ рассказывает сегодня «ОРД».
Понятно, что Трухина типа «выгонят с позором» из фракции, хотя должны были бы посадить. Хотя бы за попытку подкупа полицейского. Предложение неправомерной выгоды (взятки) - оконченное коррупционное преступление (ст. 369 УК). Полицейским - уважение, Монастырскому и Сухачеву - ганьба. Уроды «не увидели» преступления нардепа и выставили идиотами своих подчиненных. Или со страху перед «зелеными» или Трухин выделил каждому по сумке. Были бы людьми - завтра бы подали в отставку, оба. Но, увы. Бесхребетная, или воровитая мразь до последнего будет цепляться за свое кресло.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%b7%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0.html Зять олигарха: почему «слугу» Трухина никогда не накажут за пьяное ДТП
Кстати, а откуда взялась эта сумка со 150 тысячами у Трухина? Цитируем «Грязные игры».
«В истории с Трухиным, все теряют из поля зрения ключевой момент.
Момент спортивной сумки со 150 000 (чего-то там)
Откуда она взялась?
И если Трухин уверен что там четко 150к, то значит она или его, либо он ее куда-то вез.
Напомним откуда ехал наш герой и с кем он там встречался.
Информация издания «Полтавщина»
https://poltava.to/news/62356/
«Вранці 23 серпня нардеп Трухін, який є головою обласного осередку партії «Слуга народу», брав участь в урочистому відкритті найвищої щогли з Державним прапором у Полтаві.
Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані «Лілея».
Народний депутат Трухін пив віскі.
На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку Києва.»
А теперь внимание, вопрос!
Сумка со 150 000 образовалась в багажнике Трухина во время его полтавских встреч?
Катать просто так такие суммы из Киева в Полтаву и назад - не логично.
И если сумка «нарисовалась» таки в Полтаве и, предположим, что ее передали Синегубов и Беленький, то кому она предназначалась?
Трухину, или кому-то в Киеве?
Если ему, то за что?
А если кому-то, то кому?
Вот главный вопрос для следователей ДБР.
Но думаю что увлекшись историем его изгнания про сумку все забудут.
Саня Трухин! Что там с сумкой?)»
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/09/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%b1%d1%80-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be.html Странное дело: ДБР не может найти видео ДТП с пьяным Трухиным
Понятно, что сейчас история с Трухиным не будет иметь реальных последствий ни для Трухина, ни для Монастырского, ни для Сухачева. Однако, подобные скандалы накапливаются, как ртуть в костях. И в один прекрасный момент приведут к общественному взрыву. И не против конкретно Монастырского или Сухачева. Против Зеленского. Именно ему стоило бы сейчас громко уволить обоих, а лжеца Арахамию снять с руководства фракции. Но, увы, Вова тупой и на ошибках предшественников не учится.
Нардеп Трухин не будет наказан, потому что он «бизнес-обложка» Зеленского
Скоро исполнится 2 месяца с того момента, когда находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения депутат Трухин стал виновником серьезного ДТП. В результате аварии пострадало 6 человек, в том числе 2 детей. Однако, соответствующей реакции со стороны МВД не наблюдается. Наоборот, наши источники говорят о том, что Трухина из этой истории тупо выводят. Откуда же такое внимание к галимому нардепу? Ранее считалось, что Трухина не хотят сдавать, потому что он тесть миллионера из окружения Коломойского - Мартынова. Однако, появилась информация о том, что Трухин - один из «хранителей», одного из бизнесов Зеленского. Пишет Владимир Бондаренко: «
ДТПешный нардеп Трухин - бизнес-обложка Зеленского?
ТОВ «СПОРТ ІНВЕСТ СІСТЕМ» получила разрешения на строительство 35-этажки на Шулявке (Западный проулок 4)
https://e-construction.gov.ua/mist_bud_cr_detail/2672059006771529531?fbclid=IwAR04ysu8DxFAjtAn4TY1rxiadigXOqgkS2ibSV-TPdV7Mq7zGbnr8Yxb5z0 https://e-construction.gov.ua/mist…/2672059006771529531
100% в ТОВ «СПОРТ ІНВЕСТ СІСТЕМ» сейчас владеет отец нардепа Трухина.
До Трухина учредителями этой фирмы были оффшоры: SАРНІRЕ ІNVЕSТМЕNТS LТD (Англия) и LІLYDЕSSА ІNVЕSТМЕNТS LТD (Кипр) https://opendatabot.ua/c/38424549?fbclid=IwAR0b-QJNrnti0B3HRqCMnxuppCQfOksafZ7oGknXX9_gUu577hs2m1jQON0 https://opendatabot.ua/c/38424549
Это оффшоры януковичей, которых фронтил Игорь Гуменюк (сейчас - нардеп Макс Ефимов) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2015%2F05%2F5%2F541104%2F%3Ffbclid%3**************************************************************&h=AT1if0t2M3KfVnmZxHT1xzW9X6LXosIvi2ZWae_vMCvc0aDcCLYhFurfgsOXUl-jFWHDv7cWr8izJf5SxSbiGjeKII2rNBURNEF_6_qr1BZ5vxm2Gb79omtrHDrLrCpiqIXINK0&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3cR4uU1UsRkC5xb3JOcgSr94gpv3oAd9rD3aPM40VdnV6qvmKIUEUXwjyt70pK5kBlWMETAyhmxGkG3iGPwVhyy88RS1rZmnEqUducw1KrqDTk85SBK5FQi1YBy2OdJ-g_oGjLVZGJnbM3JNWs6gTU-7PmLflV8J25fRjD-Mfk9JICrUI https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/05/5/541104/ и https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffind-and-update.company-information.service.gov.uk%2Fcompany%2F09403539%2Fpersons-with-significant-control%3Ffbclid%3DIwAR0076ROU_3ya-CItdG7hFjwL52D_1MTZvQUkfyO7dTe6CeZDAPvSTzum8g&h=AT3CdtTGItBPQVG_mduJUJtAt2sTglH668SbZVyKYOQbajsdBpRj35_CDJ_0T9XVz9rbK9VckTUNF2EHOD-QCw-pPACveiTWYtTa05DapDgJVBYcnW2nM27sillGLKWf1ezcnx0&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3cR4uU1UsRkC5xb3JOcgSr94gpv3oAd9rD3aPM40VdnV6qvmKIUEUXwjyt70pK5kBlWMETAyhmxGkG3iGPwVhyy88RS1rZmnEqUducw1KrqDTk85SBK5FQi1YBy2OdJ-g_oGjLVZGJnbM3JNWs6gTU-7PmLflV8J25fRjD-Mfk9JICrUI https://find-and-update.company-i