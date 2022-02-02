Виключення Трухіна із "Слуги народу" - не покарання, а дешева подачка. Для початку він має отримати підозру, - Шабунін

Якщо спроби нардепа Олександра Трухіна відкупитися від п’яної ДТП побачить менше кількох мільйонів, команда Зеленського продовжить відмазувати свого депутата.

Про це написав у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Виключення останнього з фракції/партії - це не покарання, а дешева подачка. Трухін, для початку, має отримати підозру в скоєному злочині. Наголошу - для початку. Зараз головним завданням є максимальне поширення цього відео", - пише він.

Шабунін закликає як мінімум показати це відео максимальній кількості друзів.

"Я не знаю, чи Зеленський особисто дав вказівку відмазувати свого депутата від п’яної ДТП. Але фактом є те, що підконтрольне президенту ДБР п’ятий місяць це робить. І якщо не дивитися вгору і припустити, що Зеленський знову нічого не знав, то вже сьогодні директора ДБР має бути звільнено. Не буде ж чесний президент такого терпіти, правда?", - продовжує він.

"З ким закластися на гроші, що у Сухачова - ставленика Татарова на чолі ДБР - все буде добре? Хоча б тому, що Зеленський призначив його на посаду 31 грудня 2021 р. На п’ятий місяць кришування останнім п’яної ДТП, вчиненої президентським касиром Верховної Ради. Дивлячись на спроби Трухіна купити патрульних за 150 тис. (зі спортивної сумки), одразу розумієш, чому офіс Зеленського зриває призначення незалежного керівника САП", - резюмує Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції "Слуга народу", - журналістка Трибушна

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.