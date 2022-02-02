УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини
24 681 92

Депутат Держдуми РФ Делімханов пообіцяв відрізати голови членам сім'ї судді Янгулбаєва - і тим, хто перекладе його погрози російською мовою

Депутат Держдуми РФ Делімханов пообіцяв відрізати голови членам сім'ї судді Янгулбаєва - і тим, хто перекладе його погрози російською мовою

Депутат Держдуми Росії Адам Делімханов пообіцяв відрізати голови членам сім'ї судді Сайді Янгулбаєва. Із таким зверненням він виступив в інстаграмі.

"Знайте, що вдень і вночі, не шкодуючи своїх життів, майна і нащадків, ми переслідуватимемо вас, поки не відріжемо ваші голови і не вб'ємо вас. У нас справді з вами ворожнеча і кровна помста", - заявив Делімханов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

Звернення депутат зробив чеченською мовою. Він також пригрозив відрізати голови і тим, хто перекладе його слова російською. Переклад його заяви опублікував телеграм-канал 1ADAT.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну і направив би туди війська". ВIДЕО

Син судді Янгулбаєва, колишній юрист Комітету проти катувань Абубакар Янгулбаєв заявив The Insider, що сприймає ці слова "всерйоз і з реальною можливістю виконання". Янгулбаєв заявив, що сім'я подасть заяву про злочин, але висловив сумнів, "чи буде реакція у відповідь Слідчого комітету".

Суддя Янгулбаєв та його дочка залишили Росію після погроз влади Чечні; його сини також перебувають за кордоном. Глава Чечні Рамзан Кадиров 1 лютого закликав країни, де ховаються Янгулбаєви, видати їх Росії, заявивши, що інакше "з ними розбереться перший же чеченець" у тих країнах, де вони живуть.

Наприкінці січня суддя Верховного суду Чечні у відставці Сайді Янгулбаєв, який проживав останні роки в Нижньому Новгороді, залишив Росію разом із дочкою після того, як його дружину Зарему Мусаєву затримали і відвезли до республіки озброєні люди в масках, що назвалися чеченськими силовиками. Після затримання Мусаєвої, яку засудили до адміністративного арешту за дрібне хуліганство, голова Чечні Рамзан Кадиров назвав сім'ю Янгулбаєвих "пособниками терористів" і зажадав їх затримання чи знищення у разі опору.

Сини Янгулбаєва пов'язують переслідування сім'ї з тим, що один із братів, Ібрагім Янгулбаєв, був адміністратором пабліків, у яких відкрито критикували владу Чечні.

Автор: 

Кадиров Рамзан (529) росія (66144) Чечня (285)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+86
В мире животных.
показати весь коментар
02.02.2022 11:13 Відповісти
+45
Лаптистан скатился в средневековье...
показати весь коментар
02.02.2022 11:13 Відповісти
+35
показати весь коментар
02.02.2022 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В мире животных.
показати весь коментар
02.02.2022 11:13 Відповісти
да та все такие - оленеводы сибири до сих пор струганину на завтрак жрут
показати весь коментар
02.02.2022 11:27 Відповісти
"Дурна ти - що сало без хліба!" "Строганина" - непогана штука До речі - нічим не відрізняється у приготуванні і вживанні від промороженого свіжого сала яке ******** багато українців! Його теж настругують тоненькими пластинками і їдять посипавши сіллю
показати весь коментар
02.02.2022 11:49 Відповісти
Оленеводы сибири это порабощённые руснёй, вымирающие народы народы.
показати весь коментар
02.02.2022 12:06 Відповісти
ну да .. кто струганину кто ягель... одни едет хлеб другие мясо.. среднестатистически все жрут пельмени
показати весь коментар
02.02.2022 12:59 Відповісти
Два стойбища на Алясці , по мірках на тих територіях 150 -200 км розмова двух лідерів цих сімей. ,, Як в тебе з м'ясом тобто з оленіною, ? відповідь не добривав 15--20 туш приблизно. В мене лишок я тобі допоможу.
Що ще може їсти людина в якої в раціоні риба і оленіна.? Безперечно відповідь не сало хай сало їдять українці з Європи
показати весь коментар
02.02.2022 13:34 Відповісти
не обижайте животных ..они несчастные творения Бога
показати весь коментар
02.02.2022 11:47 Відповісти
Лаптистан скатился в средневековье...
показати весь коментар
02.02.2022 11:13 Відповісти
ниже)
показати весь коментар
02.02.2022 11:19 Відповісти
Точно идиоты наросийские говорили что ***** вывел страну из страшных 90х, только не поняли что завел он их назад, как вы правильно сказали, даже не в совок а в средние века. Скоро на красной площади не парады проводить, а четвертовать и на кол сажать будут.
показати весь коментар
02.02.2022 11:33 Відповісти
вы не поняли он вывел из 90 годов 20 столетия а ввел в 90 года Х века...
показати весь коментар
02.02.2022 11:48 Відповісти
Вы удивитесь, но общепринято считать началом средневековья около 500г нэ. Так что это вы что то напутали или какой-то урок истории в школе пропустили.
показати весь коментар
02.02.2022 12:39 Відповісти
да уж .. вы извиняюсь плоский ... может еще раз прочитаете .. человек утрирует.. икс или 10 разницу чувствуете
показати весь коментар
02.02.2022 13:03 Відповісти
Вы очень острый, но может прочитаете все таки о чём идёт речь в моем и собеседника постах с начала? Ну а про то что вы расписываетесь за кого то, то утрированно это вам Х хромосома жмёт(каламбурчик века номер 10)?
показати весь коментар
02.02.2022 14:22 Відповісти
ну судя по лайкам вашему собеседнику.. только Вам не жмет из за ее отсутствия
показати весь коментар
02.02.2022 14:43 Відповісти
Опять что то рассписываетесь за кого то. Но тут я с вами полностью согласен.
показати весь коментар
02.02.2022 15:15 Відповісти
Чесне слово, я б в Україні також би ввела смертну кару - через Повішення - особливо для СЛУГ УРОДА, педофілів, маніаків різних і тому подібній мразоті. Треба ЧИСТИТИ ГЕНОФОНД. Такі тварюки не мають право на життя та на потомство.
показати весь коментар
02.02.2022 12:19 Відповісти
Срочно переедьте в *********. Эти вас с радостью примут и там для казней на красной площади скоро вакансии будут, как раз для вас. Или вы уже от туда пишите?
показати весь коментар
02.02.2022 12:42 Відповісти
ЇдьТЕ вперед та дорогу показуйТЕ Ви мабуть саме звідти?? Звичайно на місці видніше, що там у ВАС в Куйлостані робиться.
Чомусь у США та в Японії та в Китаї до смертної кари норм відносяться. А Ви себе до кого відносите? ДО Педофілів чи маніаків чи до фанатів ЗЕленьського?? Жалко їх??
показати весь коментар
02.02.2022 12:56 Відповісти
ты президента страны в которой живёшь, зачем в один ряд ставишь с упырями...вот же гнильё петрушино..
показати весь коментар
02.02.2022 13:02 Відповісти
Воно Не президент. Воно СОРОМ для усієї УКРАЇНИ. Набігло ЗЕБОТІВ... Ото вже ВАС ПЛЮЩИТЬ - БУБОЧКУ посміли обідити... Поплачте ще тут)))
показати весь коментар
02.02.2022 13:25 Відповісти
московская крыса....вот кто ты....
показати весь коментар
02.02.2022 15:55 Відповісти
Це ти чмо кацапсяче в дзеркалі себе нарешті побачило і гавкаєш!?
показати весь коментар
02.02.2022 15:58 Відповісти
Вы ещё и географию не знаете, что вам дорогу показывать? Кое где и людоедству хорошо относятся, вы кого б первым сожрали?
показати весь коментар
02.02.2022 14:25 Відповісти
Кацапе, не треба тут вдавати з себе "Стрелочніка", йди жуй ягіль ЛАПТЕНОГОЄ.
показати весь коментар
02.02.2022 14:34 Відповісти
Так шо там со стрелками и хромосомой у вас можно подробней?
показати весь коментар
02.02.2022 15:13 Відповісти
Вам лишня хромосома жме? Чому ви всі свої проблеми на здорових людей в Україні проектуєте??? Чи чому ви про свою хромосомну проблему почали?? Кацапстаном своїм краще займайтесь.
показати весь коментар
02.02.2022 15:21 Відповісти
Давайте ольгинские поболее накидуйте на вентелятор. Смешно!
показати весь коментар
02.02.2022 16:49 Відповісти
А ось звідки ви? Ольгіно виявляється?? Дійсно, ваші спроби жалюгідні до смішного, чому вас там в Ольгіно лише вчать..
показати весь коментар
02.02.2022 16:55 Відповісти
Хорошо но что то мало абсурда? Вам пайку ягеля не выделили?
показати весь коментар
02.02.2022 17:02 Відповісти
З приводу абсурду - це ви до психіатра зверніться, але на жаль у вашому випадку - МЕДИЦИНА БЕЗСИЛА. Мордор-Кацапія, це не лічиться у вас. Простіше пристрелить.
показати весь коментар
02.02.2022 17:14 Відповісти
это кацапсина через гугл переводчик тут вякает....
показати весь коментар
02.02.2022 15:57 Відповісти
Лахта, самокрітічно аднака
показати весь коментар
02.02.2022 16:00 Відповісти
"лічиться"....)))
показати весь коментар
03.02.2022 10:30 Відповісти
как тебя колбасит...прими таблетку..))
показати весь коментар
02.02.2022 12:59 Відповісти
По собі не рівняйте. Слуги УРОДА!! Ви там всі НАРКОМАНИ!!! Це весь Европарламент так вважає У кого що болить, той про те й говорить - да ??? КОВБАСИТЬ Зебота???
показати весь коментар
02.02.2022 13:33 Відповісти
Забела,ну що ти пишеш??? ПОВЫШЕННЯ-це підвищення по українськи.Вірно вс е таки-ПОВІШАННЯ. А чим СН відрізняються від ОПЗЖ,ЄС і т.д.?
показати весь коментар
02.02.2022 13:01 Відповісти
В очі балуєтесь ЗЕБОТЕ?
показати весь коментар
02.02.2022 13:27 Відповісти
он от туда и не выкатывался
показати весь коментар
02.02.2022 12:46 Відповісти
а я шо вам говорил! отрезать голову рыжему ****** кадырову уже надо было отрезать вчера!
показати весь коментар
02.02.2022 11:13 Відповісти
Що тод! 4екає касаб!в за вбивство 300 000 4е4ен!в ?
показати весь коментар
02.02.2022 11:14 Відповісти
нічого, рабів обклали даниною
показати весь коментар
02.02.2022 11:20 Відповісти
Херої Рассєї, ****? Нема чому дивуватися...
показати весь коментар
02.02.2022 11:14 Відповісти
С какого он века?
показати весь коментар
02.02.2022 11:16 Відповісти
Кам'яного!..
показати весь коментар
02.02.2022 12:42 Відповісти
Госдура рашки уже извинилась?
показати весь коментар
02.02.2022 11:18 Відповісти
та щас, госдура йому ще героя кацапстану дасть - за сміливість проти жінок
показати весь коментар
02.02.2022 11:22 Відповісти
Перед ним извиниться, а потом в качестве компенсации героя дать)
показати весь коментар
02.02.2022 11:28 Відповісти
Он уже давно герой россии
показати весь коментар
02.02.2022 11:40 Відповісти
буде дважди герой
показати весь коментар
02.02.2022 11:53 Відповісти
русський мир, кули...
показати весь коментар
02.02.2022 11:18 Відповісти
Кадиркіна- на царство! Після Пуйла нехай посадить всіх макшанів на бутилки і нехай співають гімн.
показати весь коментар
02.02.2022 11:18 Відповісти
да уж такие заявления от властей рассеюшки...капец....((
показати весь коментар
02.02.2022 11:21 Відповісти
красива подача, додержання абревіатур ху@лостана404, з повними назвами посад піб гєроєв сюжету(((((
показати весь коментар
02.02.2022 11:22 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 11:23 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 11:25 Відповісти
ясен пень - побежали за новой упаковкой памперсов
показати весь коментар
02.02.2022 11:28 Відповісти
не встигнуть, вони вже добряче цеглин у штані накидали, з таким важно бігти
показати весь коментар
02.02.2022 11:34 Відповісти
А ми на українську перевели.

Ось бачите, бути українцем вигідно
показати весь коментар
02.02.2022 11:25 Відповісти
Більше голів в росії!
показати весь коментар
02.02.2022 11:26 Відповісти
Чом не втілення "сильної руки"?!! Московитські вологі мрії про "Хазяїна" і "шоб боялись" може запросто здійснити Рамазан Ахматович. Це що до гаданнь "расея послє Путіна", бо не вперше кавказцю очолювать масквачкалу. Тому армію треба реально посилювать , поки піхотинець не зжер хана.
показати весь коментар
02.02.2022 11:26 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 11:29 Відповісти
"ну что ребята, пойдем попаримся?"
показати весь коментар
02.02.2022 11:36 Відповісти
Виходячи зі змісту статті на місці чорношкірих мають бути кадирівці, а ***** в данному випадку уособлює весь рузький нарід.
показати весь коментар
02.02.2022 14:28 Відповісти
Депутат Держдуми від партії ""Единая Россия", де лідер В.Путін, Фігурант - чhttp://duma.gov.ru/duma/persons/99110948/ инний член (академік) Академії проблем безпеки, оборони та правопорядку
Це про Росію у цілому.
показати весь коментар
02.02.2022 11:30 Відповісти
Министерство русофобии Украины


Я не делаю из неё кумира, она просто нравится мне как нарковумен, алкоголичка и просто русская женщина. Ей сейчас нелегко без кокса и я поддерживаю её.


показати весь коментар
02.02.2022 11:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lW0Ts0ydRuE
показати весь коментар
02.02.2022 11:44 Відповісти
чуйка така що скоровесело буде на россії)запасаймося салом,горілкою та попкорном)
показати весь коментар
02.02.2022 11:35 Відповісти
хм... що там ***** за права людини казав))
показати весь коментар
02.02.2022 11:37 Відповісти
"Депутат Держдуми Росії Адам Делімханов пообіцяв відрізати члена собі і судді..."
Прочиталося
показати весь коментар
02.02.2022 11:40 Відповісти
Одно радует:наши депутаты не самые конченые)
показати весь коментар
02.02.2022 11:41 Відповісти
То Кива, який погрожував людині відрізати голову - це не кінчене?
показати весь коментар
02.02.2022 12:07 Відповісти
даже читать не хочу - режьте головы друг другу активнее!!!
показати весь коментар
02.02.2022 11:43 Відповісти
Кацапстан весело катится в глухое мракобесие. Даже в Киевской руси нельзя было творить такие вещи. Талибан в сравнении с расеей 21-го века кажется более цивилизованным.
показати весь коментар
02.02.2022 11:49 Відповісти
Кабздырову давно пора в рот насцать, вместе с другими бородатые женщинами
показати весь коментар
02.02.2022 11:56 Відповісти
согласен.. но пока он это делает путлеру.. единоросам и всему кацапскому сброду .. мочиться на их конституцию
показати весь коментар
02.02.2022 13:07 Відповісти
головы членам, фантазер однако
показати весь коментар
02.02.2022 11:56 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 12:01 Відповісти
Ось хоча б тому, потрібно розстрілювати "лапотну мразоту", яка спробує перетнути кордон і почати війну.
показати весь коментар
02.02.2022 12:04 Відповісти
Гы-гы. Так шо теперь Бутусуву ,, сыктым башка,,?
показати весь коментар
02.02.2022 12:08 Відповісти
National Geographic: дикая природа джунглей росдуры.
показати весь коментар
02.02.2022 12:09 Відповісти
полный список головорезанья:

работники новостных агенств, освещающих эту новость и все их родственники, друзья и знакомые;
комментирующие эту новость и все их родственники, друзья и знакомые;
прочитавшие эту новость и все их родственники, друзья и знакомые...

какая восхитительная десимиляция населения рассеюшки
показати весь коментар
02.02.2022 12:21 Відповісти
отрезать будут лазерным ножем....21 век всё же..))))
показати весь коментар
02.02.2022 13:04 Відповісти
Після такої заяви і уваги до неї,в США дуже різко збільшиться кількість легальних чеченців.Всі вони одержать статус біженців і стануть 5 колоною Кадирова в США. Всі попередні "біженці" із Чечні були гомосксуалістами.А тепер такий подарунок від кацапів...
показати весь коментар
02.02.2022 13:08 Відповісти
дикунство
показати весь коментар
02.02.2022 13:33 Відповісти
А в чем новость? Российский депутат собирается кому-то отрезать голову. И?
показати весь коментар
02.02.2022 14:09 Відповісти
дикие черти. их как в зоопарке в клетке показывать в европе надо, чтобы понимали с кем дела имеют.
показати весь коментар
02.02.2022 14:39 Відповісти
Ця заява є прямим доказом того, що держдума РФ складається з відвертих бандитів ! Саме ці банди і є владою в РФ! І це починає розуміти весь Світ!
показати весь коментар
02.02.2022 15:13 Відповісти
достойный член пасе
показати весь коментар
02.02.2022 21:57 Відповісти
 
 