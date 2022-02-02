Депутат Держдуми РФ Делімханов пообіцяв відрізати голови членам сім'ї судді Янгулбаєва - і тим, хто перекладе його погрози російською мовою

Депутат Держдуми Росії Адам Делімханов пообіцяв відрізати голови членам сім'ї судді Сайді Янгулбаєва. Із таким зверненням він виступив в інстаграмі.

"Знайте, що вдень і вночі, не шкодуючи своїх життів, майна і нащадків, ми переслідуватимемо вас, поки не відріжемо ваші голови і не вб'ємо вас. У нас справді з вами ворожнеча і кровна помста", - заявив Делімханов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

Звернення депутат зробив чеченською мовою. Він також пригрозив відрізати голови і тим, хто перекладе його слова російською. Переклад його заяви опублікував телеграм-канал 1ADAT.

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Син судді Янгулбаєва, колишній юрист Комітету проти катувань Абубакар Янгулбаєв заявив The Insider, що сприймає ці слова "всерйоз і з реальною можливістю виконання". Янгулбаєв заявив, що сім'я подасть заяву про злочин, але висловив сумнів, "чи буде реакція у відповідь Слідчого комітету".

Суддя Янгулбаєв та його дочка залишили Росію після погроз влади Чечні; його сини також перебувають за кордоном. Глава Чечні Рамзан Кадиров 1 лютого закликав країни, де ховаються Янгулбаєви, видати їх Росії, заявивши, що інакше "з ними розбереться перший же чеченець" у тих країнах, де вони живуть.

Наприкінці січня суддя Верховного суду Чечні у відставці Сайді Янгулбаєв, який проживав останні роки в Нижньому Новгороді, залишив Росію разом із дочкою після того, як його дружину Зарему Мусаєву затримали і відвезли до республіки озброєні люди в масках, що назвалися чеченськими силовиками. Після затримання Мусаєвої, яку засудили до адміністративного арешту за дрібне хуліганство, голова Чечні Рамзан Кадиров назвав сім'ю Янгулбаєвих "пособниками терористів" і зажадав їх затримання чи знищення у разі опору.

Сини Янгулбаєва пов'язують переслідування сім'ї з тим, що один із братів, Ібрагім Янгулбаєв, був адміністратором пабліків, у яких відкрито критикували владу Чечні.