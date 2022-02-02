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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Патрульний Петрик відмовився від $150 тис. хабаря, які йому пропонував "слуга народу" Трухін. Ця сума перевищує зарплату поліцейського за 20 років, - Аваков

Патрульний Петрик відмовився від $150 тис. хабаря, які йому пропонував

Патрульний Сергій Петрик відмовився від хабаря у $150 тис., який пропонував йому нардеп "Слуги народ" Олександр Трухін.

Про це у Facebook повідомив ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Патрульний поліцейський Сергій Петрик відмовився від хабаря 150 000$ та зробив свою роботу. Ця сума перевищує його зарплату за 20 років. Його гідність виявилася вищою, ніж у тих мільйонерів, які намагалися зам'яти справу Трухіна. Дякую за службу Сергію Петрику! Дякую всій Патрульній поліції! Честь. Пишаюся такими поліцейськими!" - йдеться в повідомленні.

"І як соромно, що ми, як держава, не можемо забезпечити гідну зарплату цим людям! Як же важливо, щоб у поліції працювали Петрики, а не Трухіни", - додав ексочільник МВС.

Також читайте: Виключення Трухіна із "Слуги народу" - не покарання, а дешева подачка. Для початку він має отримати підозру, - Шабунін

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Читайте: Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції "Слуга народу", - журналістка Трибушна

Автор: 

Аваков Арсен (2191) ДТП (4483) Нацполіція (15285) цензура (363) патрульна поліція (1443) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+37
У зеленых дегенератов новые методички)

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02.02.2022 11:29 Відповісти
+17
для поліцейського честь виявилася не пустим словом... респект за такими людьми майбутнє
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02.02.2022 11:33 Відповісти
+16
Черт из табакерки выскочил
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02.02.2022 11:29 Відповісти
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Брехня, та й пана Петрика не було вибору:
- хабар пропонувався не окремому поліцейському, там щонайменше двоє при цьому були присутні а ділити потрібно б було на всіх, це вже не 150к як пише пан Аваков;
- таку суму фізично немає де сховати, це не 100 та й навіть не 1000 яку можно в карман заховати, скрізь люди с камерами на телефонах, там ще якісь репортери були і поліцейський буде тягти сумку в авто? Виключено
- щоб сумма в 150 тисяч не виглядала спокусливою зарплатнею ніяк не вирішиш;
- за грошими могли б повернутися, через декілька днів прийхали б хлопці і запропонували повернути;
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02.02.2022 13:38 Відповісти
Патрульний - розумний, знає що з лайном не варто мати справи.
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02.02.2022 14:01 Відповісти
Не отбрасываю и фактор того что полицейского чисто напугала предложенная сумма... Хотя все равно молодец.
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02.02.2022 14:10 Відповісти
Патрульний знає, що ці гроші потім Монастирський відбере , ще й залишиться винним...
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02.02.2022 14:12 Відповісти
Сідів би мовчки Рюкзакович і не потякав, Ми то все пам'ятаємо. Луценко он Каськіву його справу продав і теж герой і патріот.
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02.02.2022 14:16 Відповісти
зато черт не отказался
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02.02.2022 14:42 Відповісти
Тепер Петрик мабуть локті кусає, шо свого часу не скумекав...чи в ліс, чи сумку???
Вангую...Зроблять "винним" Петрика. А Трухіна відмажуть 100%
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07.02.2022 22:20 Відповісти
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