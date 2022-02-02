Патрульний Петрик відмовився від $150 тис. хабаря, які йому пропонував "слуга народу" Трухін. Ця сума перевищує зарплату поліцейського за 20 років, - Аваков
Патрульний Сергій Петрик відмовився від хабаря у $150 тис., який пропонував йому нардеп "Слуги народ" Олександр Трухін.
Про це у Facebook повідомив ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Патрульний поліцейський Сергій Петрик відмовився від хабаря 150 000$ та зробив свою роботу. Ця сума перевищує його зарплату за 20 років. Його гідність виявилася вищою, ніж у тих мільйонерів, які намагалися зам'яти справу Трухіна. Дякую за службу Сергію Петрику! Дякую всій Патрульній поліції! Честь. Пишаюся такими поліцейськими!" - йдеться в повідомленні.
"І як соромно, що ми, як держава, не можемо забезпечити гідну зарплату цим людям! Як же важливо, щоб у поліції працювали Петрики, а не Трухіни", - додав ексочільник МВС.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
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- хабар пропонувався не окремому поліцейському, там щонайменше двоє при цьому були присутні а ділити потрібно б було на всіх, це вже не 150к як пише пан Аваков;
- таку суму фізично немає де сховати, це не 100 та й навіть не 1000 яку можно в карман заховати, скрізь люди с камерами на телефонах, там ще якісь репортери були і поліцейський буде тягти сумку в авто? Виключено
- щоб сумма в 150 тисяч не виглядала спокусливою зарплатнею ніяк не вирішиш;
- за грошими могли б повернутися, через декілька днів прийхали б хлопці і запропонували повернути;
Вангую...Зроблять "винним" Петрика. А Трухіна відмажуть 100%