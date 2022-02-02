Патрульний Петрик відмовився від $150 тис. хабаря, які йому пропонував "слуга народу" Трухін. Ця сума перевищує зарплату поліцейського за 20 років, - Аваков

Патрульний Сергій Петрик відмовився від хабаря у $150 тис., який пропонував йому нардеп "Слуги народ" Олександр Трухін.

Про це у Facebook повідомив ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Патрульний поліцейський Сергій Петрик відмовився від хабаря 150 000$ та зробив свою роботу. Ця сума перевищує його зарплату за 20 років. Його гідність виявилася вищою, ніж у тих мільйонерів, які намагалися зам'яти справу Трухіна. Дякую за службу Сергію Петрику! Дякую всій Патрульній поліції! Честь. Пишаюся такими поліцейськими!" - йдеться в повідомленні.

"І як соромно, що ми, як держава, не можемо забезпечити гідну зарплату цим людям! Як же важливо, щоб у поліції працювали Петрики, а не Трухіни", - додав ексочільник МВС.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

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