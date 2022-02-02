Запуск "Північного потоку-2" не відбудеться, доки Путін розміщує стільки військ біля України, - голова комітету бундестагу ФРН Штрак-Циммерман
Запуск газопроводу "Північний потік - 2" не може відбутися, доки стільки російських солдатів зосереджено на кордоні України.
Про це заявила на пресконференції голова комітету бундестагу ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1prime.ru.
"Як завжди говорила колишня канцлер (Ангела Меркель), "Північний потік-2" є суто економічним проєктом, приватним економічним проєктом. Це, звичайно, не так. Він завжди був пов'язаний із геостратегією — якщо організувати постачання газу до Німеччини в обхід України", - сказала голова комітету бундестагу.
"Щодо цього ми займаємо чітку позицію, що запуск "Північного потоку-2" не може відбутися доти, доки (президент Росії) Володимир Путін розміщує стільки солдатів на кордоні там (з Україною. – Ред.)", - додала вона.
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Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
Проблемы с запуском СП-2? Ща я подведу войска к границе с Украиной и вопрос быстренько решится.
Вуаля! Заявление оф.лица Германии не заставило себя долго ждать ...
"... Мы нагоним войск под границу с Украиной, а вы нам типа ай-ай-ай, низззя! отведите войска иначе не запустим СП2, я отвожу войска вы запускаете СП2 без оглядки на кого бы то ни было..."