Запуск "Північного потоку-2" не відбудеться, доки Путін розміщує стільки військ біля України, - голова комітету бундестагу ФРН Штрак-Циммерман

Запуск газопроводу "Північний потік - 2" не може відбутися, доки стільки російських солдатів зосереджено на кордоні України.

Про це заявила на пресконференції голова комітету бундестагу ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1prime.ru.

"Як завжди говорила колишня канцлер (Ангела Меркель), "Північний потік-2" є суто економічним проєктом, приватним економічним проєктом. Це, звичайно, не так. Він завжди був пов'язаний із геостратегією — якщо організувати постачання газу до Німеччини в обхід України", - сказала голова комітету бундестагу.

"Щодо цього ми займаємо чітку позицію, що запуск "Північного потоку-2" не може відбутися доти, доки (президент Росії) Володимир Путін розміщує стільки солдатів на кордоні там (з Україною. – Ред.)", - додала вона.

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