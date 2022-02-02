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Запуск "Північного потоку-2" не відбудеться, доки Путін розміщує стільки військ біля України, - голова комітету бундестагу ФРН Штрак-Циммерман

Запуск

Запуск газопроводу "Північний потік - 2" не може відбутися, доки стільки російських солдатів зосереджено на кордоні України.

Про це заявила на пресконференції голова комітету бундестагу ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1prime.ru.

"Як завжди говорила колишня канцлер (Ангела Меркель), "Північний потік-2" є суто економічним проєктом, приватним економічним проєктом. Це, звичайно, не так. Він завжди був пов'язаний із геостратегією — якщо організувати постачання газу до Німеччини в обхід України", - сказала голова комітету бундестагу.

"Щодо цього ми займаємо чітку позицію, що запуск "Північного потоку-2" не може відбутися доти, доки (президент Росії) Володимир Путін розміщує стільки солдатів на кордоні там (з Україною. – Ред.)", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький про "Північний потік-2": "Німеччина передає пістолет в руки Путіна"

Автор: 

армія рф (17876) Німеччина (7490) росія (66144) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+35
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02.02.2022 11:33 Відповісти
+25
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 11:37 Відповісти
+10
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02.02.2022 11:38 Відповісти
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Гут, Мари-Агнес! Гут!...
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02.02.2022 11:33 Відповісти
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02.02.2022 11:33 Відповісти
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 11:37 Відповісти
Вова робить вигляд, що розуміє про що говорить Джонсон?
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02.02.2022 11:57 Відповісти
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02.02.2022 12:25 Відповісти
Удобненько.
Проблемы с запуском СП-2? Ща я подведу войска к границе с Украиной и вопрос быстренько решится.
Вуаля! Заявление оф.лица Германии не заставило себя долго ждать ...
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02.02.2022 11:36 Відповісти
Что значит столько?) А сколько должно быть?Это все фуфло и Германия в очередной раз показала что ей важен только дешевый газ,а Украина как назойливая муха,только этому мешает?)
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02.02.2022 11:37 Відповісти
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02.02.2022 11:38 Відповісти
точно "анало-говнет"
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02.02.2022 11:51 Відповісти
виходить кацапи відведуть війська і труба сертифікована мож качати.... просто аху....
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02.02.2022 11:51 Відповісти
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02.02.2022 11:51 Відповісти
Именно на территории, включая Крым.
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02.02.2022 11:53 Відповісти
Опа,Германия поняла,что становится снова изгоем ...
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02.02.2022 11:53 Відповісти
Товаристчи немцы,не истерите...братский договор Молотов-Риббентроп действует до сих пор...,а Секретный Протокол о разделе всего Мира РАБссия денонсировала... поскольку там компромат на РСДРП и лично товаристча Сралина...
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02.02.2022 11:59 Відповісти
Кацапия отведет войска, сделав вид, что учения закончены. Германия сертифицирует СП-2 и забудет про антимонопольное законодательство ЕС. Всем профит. Хрюсская пе@ерация будет радостно визжать, что нагнули Германию. Германия будет радоваться, что благодаря её "ультиматуму" отведены войска от Украины. Все в профите. Походу такой план.
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02.02.2022 12:01 Відповісти
Киш звідси, кацапюра, водки немає.
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02.02.2022 12:55 Відповісти
РАБссия сама вышла из европеского спотового рынка по газу СПГ...,его быстро заполнили Катар и США.... а долгосрочныех договоров не заключено ГрязьПромом с клиентами кроме брата Путлера,венгра Орбана
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02.02.2022 12:06 Відповісти
31 января Эмир Катара Аль Тани был с визитом в Вашингтоне...,делили спотовый рынок газа СПГ ....
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02.02.2022 12:10 Відповісти
Наполняемость северного потока будет зависеть от дислокации войск рф .....если в казарме то откроем краник а нет закроем...
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02.02.2022 12:18 Відповісти
Очередная многоходовочка по запуску СП2.
"... Мы нагоним войск под границу с Украиной, а вы нам типа ай-ай-ай, низззя! отведите войска иначе не запустим СП2, я отвожу войска вы запускаете СП2 без оглядки на кого бы то ни было..."
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02.02.2022 13:20 Відповісти
Запуск Северного потока только в случае отвода всех вооруженных сил РФы за Урал.. хотя лучше за Енисей. Типа если они отведут на 80-100 км, что то принципиально изменится.
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02.02.2022 14:07 Відповісти
 
 