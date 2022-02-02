"Слуга народу" Бужанський - члену наглядової ради УЗ Лещенко: "З якою метою держава платить вам 300 тис. грн на місяць і скільки це ще триватиме?"
Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський вважає доцільним заслухати на позачерговому засіданні Ради питання зарплатні члена наглядової ради "Укрзалізниці".
Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На позачерговому засіданні парламенту було б доцільно заслухати, з якою метою держава платить Сергію Лещенку 300 тисяч гривень на місяць і скільки ще це триватиме.
Відсутність відповіді на це питання є відповіддю на всі інші", - наголосив нардеп.
Топ коментарі
+41 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.02.2022 11:36 Відповісти Посилання
+41 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.02.2022 11:42 Відповісти Посилання
+28 Олег Карпов #409293
показати весь коментар02.02.2022 11:39 Відповісти Посилання
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Его коллега по Верховной раде депутат от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народного фронта » Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»
ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ " МАГАРЫЧ МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам.
А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ.
17 сентября, 2016
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
Как сказал Зюзя,
Лещ уже тогда устроился на хорошую работу.
Лещ на плохие работы не ходит
16 липня 2016 21:41
Вночі 16 липня у відомому київському ресторані BAO https://tsn.ua/politika/mozhlivist-dostrokovih-viboriv-vplinula-na-stvorennya-novoyi-partiyi-leschenko-691584.html депутат від БПП Сергій Лещенко зустрічався з проживаючим в Україні відомим РОСІЙСЬКИМ олігархом Костянтином Григоришиним.
Свідком їхньої зустрічі став екс-нардер від Партії регіонів Василь Горбаль, який написав про це на своїй сторінці в Facebook.
"Ми з друзями святкували день народження мого хрещеника. За сусіднім столиком від нас сиділа Севгіль Мусаєва (головний редактор інтернет-видання Українська правда - ред.), очевидно, зі своїми знайомими. Коли ми йшли, у дверях зустріли Лещенка і Григоришина з ще якимись людьми, напевно - з охороною. Їх обох я знаю особисто і, звичайно, ні з ким не сплутаю", - розповів Горбаль ТСН.uа.
Лещенко офіційно коментувати цю інформацію відмовився.
Костянтин Григоришин - одіозний російський олігарх, який фігурував у багатьох журналістських розслідуваннях. Його нерідко називали тіньовим інвестором "Української правди", де до потрапляння в Раду працював Лещенко
Почему они Украину грабят,а Израель строят?
Серёжа конечно подкаблучник, но порохоботам стоит подписаться на его ютуб-канал.
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