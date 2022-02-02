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"Слуга народу" Бужанський - члену наглядової ради УЗ Лещенко: "З якою метою держава платить вам 300 тис. грн на місяць і скільки це ще триватиме?"

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський вважає доцільним заслухати на позачерговому засіданні Ради питання зарплатні члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На позачерговому засіданні парламенту було б доцільно заслухати, з якою метою держава платить Сергію Лещенку 300 тисяч гривень на місяць і скільки ще це триватиме.

Відсутність відповіді на це питання є відповіддю на всі інші", - наголосив нардеп.

Читайте: Лещенка знову призначено членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Автор: 

Лещенко Сергій (505) Укрзалізниця (6907) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+41
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02.02.2022 11:36 Відповісти
+41
Недавно немецкую депутатку тоже такой вопрос интересовал....
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02.02.2022 11:42 Відповісти
+28
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02.02.2022 11:39 Відповісти
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На следующий день после скандала с квартирой ЛЕЩЕНКО уехал в ГРУЗИЮ.
Его коллега по Верховной раде депутат от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народного фронта » Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»
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02.02.2022 12:31 Відповісти
Зеленский:

ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ " МАГАРЫЧ МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ

"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам.
А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ.

17 сентября, 2016


https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
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02.02.2022 12:30 Відповісти
Обратите внимание на дату 17 сентября, 2016.
Как сказал Зюзя,
Лещ уже тогда устроился на хорошую работу.

Лещ на плохие работы не ходит
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02.02.2022 12:34 Відповісти
Нардеп Лещенко відмовився коментувати нічну зустріч з російським олігархом Григоришиним

16 липня 2016 21:41

Вночі 16 липня у відомому київському ресторані BAO https://tsn.ua/politika/mozhlivist-dostrokovih-viboriv-vplinula-na-stvorennya-novoyi-partiyi-leschenko-691584.html депутат від БПП Сергій Лещенко зустрічався з проживаючим в Україні відомим РОСІЙСЬКИМ олігархом Костянтином Григоришиним.

Свідком їхньої зустрічі став екс-нардер від Партії регіонів Василь Горбаль, який написав про це на своїй сторінці в Facebook.

"Ми з друзями святкували день народження мого хрещеника. За сусіднім столиком від нас сиділа Севгіль Мусаєва (головний редактор інтернет-видання Українська правда - ред.), очевидно, зі своїми знайомими. Коли ми йшли, у дверях зустріли Лещенка і Григоришина з ще якимись людьми, напевно - з охороною. Їх обох я знаю особисто і, звичайно, ні з ким не сплутаю", - розповів Горбаль ТСН.uа.

Лещенко офіційно коментувати цю інформацію відмовився.

Костянтин Григоришин - одіозний російський олігарх, який фігурував у багатьох журналістських розслідуваннях. Його нерідко називали тіньовим інвестором "Української правди", де до потрапляння в Раду працював Лещенко
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02.02.2022 12:39 Відповісти
Это Украина или Израель?
Почему они Украину грабят,а Израель строят?
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02.02.2022 12:35 Відповісти
Я не впевнений чи відрізнить Зеленський тепловоз від електровоза але в нас як на Олімпіаді: головне не перемога а участь. Не впевнений чи щось корисного зробив Лещенко для залізниці а ось в дерибані бюджету Лешеко він напевно передовик
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02.02.2022 12:42 Відповісти
Многие порохоботы не отличают Бужанского от Дубинского, но считают своим долгом оставить коммент.
Серёжа конечно подкаблучник, но порохоботам стоит подписаться на его ютуб-канал.
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02.02.2022 12:52 Відповісти
А что их отличать? Два сапога пара. И Сирожа им в помощь
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02.02.2022 13:25 Відповісти
Драсти!?? А кто будет лить дерьмо на Порошенко? Это трепло гнилой рот не закрывает....
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02.02.2022 12:55 Відповісти
пристроили чтоб на зелю рот не раскрывал
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02.02.2022 13:11 Відповісти
Интересно, что власть пристраивает е...ев-журналистов на очень высокие должности, с очень хорошей зарплатой. К примеру - Найем, Лещенко. Наверно хорошо "работали" на олигарха против конкурентов, в течение многих лет, и этим "заслужили" это.
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02.02.2022 13:11 Відповісти
И сестра их Лыбедь - Зали-щучка. Где она сейчас бабки скирдует?
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02.02.2022 13:26 Відповісти
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02.02.2022 13:36 Відповісти
А пуштун де затіхарився? Яка в нього зарплата?
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02.02.2022 14:06 Відповісти
пуштун мотузку милить. совість мучає.
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02.02.2022 14:34 Відповісти
Він такий пуштун як зеля українець. В Афганістані не тільки пуштуни живуть, як в Україні не тільки українці.
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02.02.2022 17:17 Відповісти
Хіба це висока зарплата? Йому квартіру ж виплачувати!
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02.02.2022 14:33 Відповісти
НЮХАЧ
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02.02.2022 14:44 Відповісти
Цензор, що цитує Бужанського - щось новеньке.
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02.02.2022 14:53 Відповісти
Может там каждый член (наблюдательного совета) получает столько. Может они (в УЗ) не хотят чтобы их члены (наблюдательного совета) - не были вялыми и "подзадоривают" их большими суммами. На вопрос Бужанского :"Сколько это может продолжаться?" - эти члены (наблюдательного совета) вместе с членом (наблюдательного совета) Лещенко могут ответить : "Как можно дольше".
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02.02.2022 15:17 Відповісти
Ой!
А сколько получают Соловей и Кисель?
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02.02.2022 15:49 Відповісти
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