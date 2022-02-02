"Слуга народу" Бужанський - члену наглядової ради УЗ Лещенко: "З якою метою держава платить вам 300 тис. грн на місяць і скільки це ще триватиме?"

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський вважає доцільним заслухати на позачерговому засіданні Ради питання зарплатні члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На позачерговому засіданні парламенту було б доцільно заслухати, з якою метою держава платить Сергію Лещенку 300 тисяч гривень на місяць і скільки ще це триватиме.

Відсутність відповіді на це питання є відповіддю на всі інші", - наголосив нардеп.

Читайте: Лещенка знову призначено членом наглядової ради "Укрзалізниці"