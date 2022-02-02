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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Стосовно Трухіна розпочато кримінальне провадження за спробу підкупу правоохоронця, - спікер Офісу генпрокурора Питель

Стосовно Трухіна розпочато кримінальне провадження за спробу підкупу правоохоронця, - спікер Офісу генпрокурора Питель

Проти народного депутата Олександра Трухіна відкрили кримінальну справу за спробу нардепа дати хабаря правоохоронцям.

Про це повідомила спікер Офісу генпрокурора Наталія Питель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вона повідомила, досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро України.

"Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", - зазначила Питель.

Читайте також: Патрульний Петрик відмовився від $150 тис. хабаря, які йому пропонував "слуга народу" Трухін. Ця сума перевищує зарплату поліцейського за 20 років, - Аваков

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Читайте: Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції "Слуга народу", - журналістка Трибушна

Автор: 

ДТП (4483) цензура (363) Трухін Олександр (159) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+24
так підкуп вдався.
Тільки купив не копа, а слідчих ГБР. Там буде справа?
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02.02.2022 11:47 Відповісти
+17
Как оперативно все возбудились, после зашквара....
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02.02.2022 11:48 Відповісти
+15
А в першу чергу ГБР, яке "розслідувало". Тому що записи з камер йдуть на сервер і патрульні копи не можуть їх звідти видалити. Тобто ГБР бачили і знали всю цю кухню але покривали.
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02.02.2022 11:59 Відповісти
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так підкуп вдався.
Тільки купив не копа, а слідчих ГБР. Там буде справа?
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02.02.2022 11:47 Відповісти
Поліцейських теж купили, на відео видно як вони торгуються за хабар. Поліцейські мають бути арештовані і засуджені. Поліціянти повідомляють Трухіну хто і які свідчення дає про Трухіна, за це вже потрібно судити поліціянтів, це розголошення тайни слідства. Поліціянти відходять в ліс і там продовжують домовлятись про хабар і успішно домовляються, як ми бачимо по результатам огляду місця події в якому Трухін не зазначений як водій і немає протоколу про спробу дати хабар поліціянтам! Там судити потрібно всіх!
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02.02.2022 11:52 Відповісти
А в першу чергу ГБР, яке "розслідувало". Тому що записи з камер йдуть на сервер і патрульні копи не можуть їх звідти видалити. Тобто ГБР бачили і знали всю цю кухню але покривали.
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02.02.2022 11:59 Відповісти
зелбіл знову витончено відмазує свого "найвеличнішого" Членограя. Там судити потрібно клована за покриття злочину. А потім вже інших.
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02.02.2022 12:02 Відповісти
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02.02.2022 12:22 Відповісти
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02.02.2022 12:21 Відповісти
Як на мене, то те ДБР потрібно розігнати а їхні обов'язки з розкриття злочинів і пошуку доказів цих злочинів покласти на журналістів. (Це я фантазую. 😊) А весь штат ДБР офіційно оголосити адвокатами ОП і "Слуги народу".
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02.02.2022 12:33 Відповісти
эта мадам-прокурорша в скором времени сама будет жевать тюремную пайку
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02.02.2022 12:44 Відповісти
Виступ Президента
https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
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02.02.2022 13:07 Відповісти
Как оперативно все возбудились, после зашквара....
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02.02.2022 11:48 Відповісти
Реакція як у жирафа з шиєю 100 км.)))
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02.02.2022 11:50 Відповісти
Не скажи...За три рабочих часа сделала больше, чем за полгода...
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02.02.2022 11:52 Відповісти
Нежданно СВЯТИЙ ДЖОНСОН приїхав
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02.02.2022 13:05 Відповісти
ты гляди ка какие ЖИВОТВОРЯЩЕ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТАМАРФОЗЫ У ВЛАСТИ СЛУЧИЛИСЬ ПОСЛЕ ПРОСТОГО ВИДОСИКА... и про закон вспомнили и оперативность просто поражает бегут впереди гиперзвуковых ракет даже.. на опережение... прикрывают Бубочку...
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02.02.2022 11:52 Відповісти
Зеленые уроды неравнодушны к видосикам. Они получают экстаз от них. Особенно клоун.
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02.02.2022 12:17 Відповісти
Венедіктова молодець, дуже оперативно зреагувала, всього півроку пройшло
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02.02.2022 11:52 Відповісти
Позорище как зашевелились после журналистской публикации.
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02.02.2022 11:48 Відповісти
У будь-якому випадку ниточка веде до ОПи. Будь-який добросовісний слідчий вияснить це до 18:00 цього дня. Але будуть вертухаїти пів-року.
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02.02.2022 11:49 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04/status/1488505699227389955 Цікаве про ниточку, шнурок...
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02.02.2022 11:55 Відповісти
До суботи встигне.)
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02.02.2022 12:07 Відповісти
Ти помиляєшся.
Хіба що...
До 17-00 Зеля оголосить "яусталяухожу". Тоді порядний слідчий встигне потягнути ниточку...
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02.02.2022 12:14 Відповісти
Хватит воздух сотрясать.
Оба скажут, что такого небыло, а запись получена незаконно.
Это вам не бигусячи фейки, что Порох убил своего брата и оба сегодня в студии.
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02.02.2022 11:49 Відповісти
Та не в Трухіні справа. То дрібниці. Справа у поліції, прокуратурі, ДБР, судах, які виконують політичні замовлення від влади. Коли зеленій зграї хочеться, заводять півтори сотні справ на одну людину, коли їхня людина попадає в очевидний зашквар, відмазує. Це продовженя слів Зеленського про "свого генпрокурора".
- Що вони усі не бачили тих записів з нагрудної камери поліцейського?
- Бачили
- Закривали на це очі?
- Закривали
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02.02.2022 12:00 Відповісти
За новинами про п'яного єврея всі забули про війну.
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02.02.2022 12:01 Відповісти
і про міжнародну підтримку України і її слабкого жабиняти
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02.02.2022 12:19 Відповісти
такая бурная деятельность началась через месяц все забудется очередное мапет шоу от вовы
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02.02.2022 12:02 Відповісти
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02.02.2022 12:03 Відповісти
це зельцер з ялдаком?
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02.02.2022 12:33 Відповісти
Вот это оперативность.! Все сразу повыпрыгивали, как черти с табакерки. )
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02.02.2022 12:06 Відповісти
Як тільки призначили Сухачова керівником ДБР - одразу оприлюднили плівочку. Щоб Сухачову, бенедіктовій і Зе болючіше було.
Момент вибрали правильно
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02.02.2022 12:09 Відповісти
Как открыли дело - так и закроют. Трухин сидеть не будет. Законы только для рабов. Больше всего посадят патрульного за слив видео. Найдут за что, чтобы другие боялись. Это же зеленые уроды, они на все способны...
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02.02.2022 12:14 Відповісти
Не в бровь, а в глаз сказано!
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02.02.2022 12:27 Відповісти
А, за підкуп свідків,постраждалих, Коли розпочнеться
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02.02.2022 12:14 Відповісти
і за саме ДТП (в кінці кінців) в стані сп"яніння
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02.02.2022 12:20 Відповісти
Й неналежне, оформлення дтп, й неналежну поведінку поліцейських, й дзвінок,через 20 хвилин ,від мохнастирського й ..... Там, стільки справ, й проти дбр....
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02.02.2022 12:26 Відповісти
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02.02.2022 12:16 Відповісти
Я так и не понял, а нарушение правил ПДД с потерпевшими почему дело не открыли или неизвестно и сейчас кто за рулем был?
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02.02.2022 12:18 Відповісти
Вас,ще й Досі,цікавить
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02.02.2022 12:27 Відповісти
Есть процедура, тут получается его от ДТП отмазывают и дальше. Ему ведь криминальное дело по ДТП не вручили, а там с потерпевшими ДТП.
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02.02.2022 12:35 Відповісти
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02.02.2022 12:19 Відповісти
А звідки це алкошобло гнало!? В відео щось було про Кримську платформу чи свято День Державного Прапора Укаїни.
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02.02.2022 12:22 Відповісти
Вариантов у клована с дерьмаком немного. Если трухин раскроет рот,вылезет много нелицеприятного,мягко говоря. Поэтому или "падение трухина с высоты собственного роста" в СИЗО или трухин завтра будет на Гоа.
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02.02.2022 12:24 Відповісти
Посмотрим, что наш "справедливый СУД" скажет! А скорее отпустит по каким-то "подсказанными" зелеными, судебными процедурами. А зеленые - "это не мы, это СУД!"
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02.02.2022 12:25 Відповісти
А если бы виски не выпил, всё было бы нормально! Что за привычка виски за рулём пить ? А какая марка виски?
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02.02.2022 12:34 Відповісти
Линия обороны

https://defence-line.org/2022/02/o-chernyx-dyrax-shoumenstva-chast-1/ О черных дырах шоуменства (Часть 1)


На выходных в США грянул скандал, который еще раз показывает, что шоумен или шоувумен, при всей своей знаменитости, это скорее - диагноз, и к таким людям надо относиться очень осторожно, поскольку скорее всего, с адекватностью там будут явные проблемы. И чем больше известность этого персонажа, тем больше должна быть настороженность. Тут фокус в том, что такие люди занимаются не профильной деятельностью. Проще говоря, они не имеют необходимого профильного образования и скорее всего, являются обладателями темных пятен в очень многих областях, которые необходимы вот в такой публичной деятельности. И в общем, это не является какой-то крупной проблемой до тех пор, пока их не накрывает звездная болезнь.
В этот момент они считают себя великим талантом, который способен себя проявить в любой сфере деятельности. Они тут же становятся певцами, актерами и поголовно - продюсерами. То есть, они начинают указывать профессионалам, что и как надо делать в сферах, в которых не имеют базового образования. У нас это становится заметно, когда такие деятели слоняются по различным шоу, в качестве жюри. Оно и понятно, ведь продюсеры таких шоу - такие же самые хамоватые неучи, как и они сами.
И вот уже такое тело с важным видом оценивает вокалистов, артистов и так далее. То есть, они уже считают себя мэтрами в областях, где профессионалы долгие годы познают азы своей профессии, потом долго идут по своему пути, чтобы достичь мастерства. А тут - невесть кто взялся оценивать что-то, хотя по большому счету, это - чванливый лох, и обязательно - нарциссичного склада. Другое дело, что быдло хавает их поделки и они этим гордятся.

Но ведь если потакать быдлу, то в таком случае, самыми известными и раскрученными фигурами были бы люди, которые делали бы продакшн в виде порно-шоу или какие-то перфомансы с наркотой. Такие шоу переплюнули бы все с головой. А если пойти в другую сторону и использовать профессиональные критерии журналистики, вокального или актерского искусства, то окажется, что большая часть этих деятелей, которые считают себя звездами, не пролезли бы в этот конкретный цех даже близко.

И вот сейчас мы видим, во что превращается власть, когда в нее проникает вот такая шобла. И не только мы, США наблюдали то же самое четыре года подряд. Там тоже был настолько невыносимый гений, что за одну свою каденцию он обрушил авторитет страны так, как никто и никогда этого сделать не мог. И главное, глядя на него, в разных странах люди задавали себе вопрос о том, как американцы могли избрать себе президентом явного идиота, который этого даже не скрывает?
Наверное, глядя на вчерашние речи зеленого человечка, такие вопросы возникали у многих, вне пределов Украины. Да что там, и мы себе до сих пор не можем дать окончательного ответа на этот вопрос. Но в данном случае, речь не о публике, которой это нравится и которая вот это одобряет и местами - избирает, а о самих этих персонажах. Иногда, придавленные своим величием, они настолько теряют берега, что это приводит к скандалам, за которыми как раз и виднеется та пропасть невежества, которую можно считать главным признаком всей этой разношерстной публики.
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02.02.2022 12:43 Відповісти
Самое страшное в этом не продажность правоохранительной системы, а величайший цинизм, лицимерие, непорядочность и лживость людей, находящихся у власти. С такими моральными уродами, нет никаких шансов на изменение гнилой системы! Хотелось бы вспомнить слова зели, повергшие меня в шок: Ну ничего страшного, никто же не умер...". А так же блеяния красномордой свиньи, Корниенко, вместе великим реформатором Гетьманцева, что мол ничего не известно, есть только какие то суждения в "желтой" прессе и нужно ждать официальной информации от соответствующих органов. Все это, просто омерзительно! Так же тудно поверить, что дружок Трухина, зеля, не знал подробности проишествия с самого начала. Просто скоты!
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02.02.2022 13:02 Відповісти
то есть не за смертельное дтп, которое тянет лет на десять,

а за попытку подкупа....

решил наверно отделаться легким штрафом...

типа - обделался легким испугом...
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02.02.2022 13:33 Відповісти
верное решение.
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02.02.2022 22:13 Відповісти
 
 