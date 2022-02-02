Стосовно Трухіна розпочато кримінальне провадження за спробу підкупу правоохоронця, - спікер Офісу генпрокурора Питель
Проти народного депутата Олександра Трухіна відкрили кримінальну справу за спробу нардепа дати хабаря правоохоронцям.
Про це повідомила спікер Офісу генпрокурора Наталія Питель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як вона повідомила, досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро України.
"Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", - зазначила Питель.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
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Тільки купив не копа, а слідчих ГБР. Там буде справа?
https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
Хіба що...
До 17-00 Зеля оголосить "яусталяухожу". Тоді порядний слідчий встигне потягнути ниточку...
Оба скажут, что такого небыло, а запись получена незаконно.
Это вам не бигусячи фейки, что Порох убил своего брата и оба сегодня в студии.
- Що вони усі не бачили тих записів з нагрудної камери поліцейського?
- Бачили
- Закривали на це очі?
- Закривали
Момент вибрали правильно
https://defence-line.org/2022/02/o-chernyx-dyrax-shoumenstva-chast-1/ О черных дырах шоуменства (Часть 1)
На выходных в США грянул скандал, который еще раз показывает, что шоумен или шоувумен, при всей своей знаменитости, это скорее - диагноз, и к таким людям надо относиться очень осторожно, поскольку скорее всего, с адекватностью там будут явные проблемы. И чем больше известность этого персонажа, тем больше должна быть настороженность. Тут фокус в том, что такие люди занимаются не профильной деятельностью. Проще говоря, они не имеют необходимого профильного образования и скорее всего, являются обладателями темных пятен в очень многих областях, которые необходимы вот в такой публичной деятельности. И в общем, это не является какой-то крупной проблемой до тех пор, пока их не накрывает звездная болезнь.
В этот момент они считают себя великим талантом, который способен себя проявить в любой сфере деятельности. Они тут же становятся певцами, актерами и поголовно - продюсерами. То есть, они начинают указывать профессионалам, что и как надо делать в сферах, в которых не имеют базового образования. У нас это становится заметно, когда такие деятели слоняются по различным шоу, в качестве жюри. Оно и понятно, ведь продюсеры таких шоу - такие же самые хамоватые неучи, как и они сами.
И вот уже такое тело с важным видом оценивает вокалистов, артистов и так далее. То есть, они уже считают себя мэтрами в областях, где профессионалы долгие годы познают азы своей профессии, потом долго идут по своему пути, чтобы достичь мастерства. А тут - невесть кто взялся оценивать что-то, хотя по большому счету, это - чванливый лох, и обязательно - нарциссичного склада. Другое дело, что быдло хавает их поделки и они этим гордятся.
Но ведь если потакать быдлу, то в таком случае, самыми известными и раскрученными фигурами были бы люди, которые делали бы продакшн в виде порно-шоу или какие-то перфомансы с наркотой. Такие шоу переплюнули бы все с головой. А если пойти в другую сторону и использовать профессиональные критерии журналистики, вокального или актерского искусства, то окажется, что большая часть этих деятелей, которые считают себя звездами, не пролезли бы в этот конкретный цех даже близко.
И вот сейчас мы видим, во что превращается власть, когда в нее проникает вот такая шобла. И не только мы, США наблюдали то же самое четыре года подряд. Там тоже был настолько невыносимый гений, что за одну свою каденцию он обрушил авторитет страны так, как никто и никогда этого сделать не мог. И главное, глядя на него, в разных странах люди задавали себе вопрос о том, как американцы могли избрать себе президентом явного идиота, который этого даже не скрывает?
Наверное, глядя на вчерашние речи зеленого человечка, такие вопросы возникали у многих, вне пределов Украины. Да что там, и мы себе до сих пор не можем дать окончательного ответа на этот вопрос. Но в данном случае, речь не о публике, которой это нравится и которая вот это одобряет и местами - избирает, а о самих этих персонажах. Иногда, придавленные своим величием, они настолько теряют берега, что это приводит к скандалам, за которыми как раз и виднеется та пропасть невежества, которую можно считать главным признаком всей этой разношерстной публики.
а за попытку подкупа....
решил наверно отделаться легким штрафом...
типа - обделался легким испугом...