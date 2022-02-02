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ДТЕК у січні збільшив постачання американського та польського вугілля на свої ТЕС на 83%

ДТЕК у січні збільшив постачання американського та польського вугілля на свої ТЕС на 83%

У січні 2022 року компанія ДТЕК збільшила поставки імпортного вугілля на свої ТЕС на 83% порівнянні з груднем 2021

Про це свідчать дані Міністерства енергетики про обсяг постачання вугілля на 31 січня 2022 і 31 грудня 2021 років.

Упродовж січня компанія Ріната Ахметова поставила на свої ТЕС 430,4 тис.т імпортного вугілля з США, Колумбії, Польщі. При цьому в грудні минулого року поставки склали 235,4 тис. т.

В цілому в січні ДТЕК збільшив поставки вугілля на свої ТЕС, в тому числі і власного видобутку, на 13% до 1,5 млн тонн.

Завдяки цьому в цілому по країні поставки вугілля на ТЕС в січні збільшилися на 8% (на 148,2 тис.тонн) у порівнянні з груднем 2021 року – до 1 млн 990,7 тис. тонн.

Нагадаємо, запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК в січні збільшилися майже в 2 рази за рахунок активного імпорту з США і Колумбії.

В цілому ДТЕК придбав по імпорту 1,2 млн тонн вугілля для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Автор: 

ТЕС (917) вугілля (2477) ДТЕК (1985)


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Топ коментарі
+4
В Ахметова шахти в Америці.
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02.02.2022 11:48 Відповісти
+2
З Америки він з своїх возе. В Україні знищує.
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02.02.2022 11:58 Відповісти
+2
Його шахти працюють і в Україні ( зупиняються чомусь державні), і в Польші, і і в США.
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02.02.2022 11:59 Відповісти
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В Ахметова шахти в Америці.
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02.02.2022 11:48 Відповісти
З Америки він з своїх возе. В Україні знищує.
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02.02.2022 11:58 Відповісти
Його шахти працюють і в Україні ( зупиняються чомусь державні), і в Польші, і і в США.
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02.02.2022 11:59 Відповісти
Зупиняються і його, через декілька років закриють всі.
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02.02.2022 12:03 Відповісти
се ля ві - Ахметка "карбоновий податок" платити не буде
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02.02.2022 12:19 Відповісти
Мабуть саме це і є причиною для обшуків в ДТЕК.
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02.02.2022 12:00 Відповісти
Мабуть, це є наслідком обшуків. Ахмєтов підставляє зелень, бо був повинен це закупити набагато раніше згідно з умовами ліцезіювання його ТЕС.
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02.02.2022 12:07 Відповісти
ну таки да !

Ізмєнщик Ахметка завіз угля більше чим треба для кризи
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02.02.2022 12:20 Відповісти
Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи.
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
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02.02.2022 12:07 Відповісти
нічого особистого, лише бізнес
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02.02.2022 12:21 Відповісти
а взагалі, якщо ЗЄ-бєня і далі буде чудити з обшуками і т.д., то
Ахмєтка скоро і електрику буде в Україну з Америки возити
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02.02.2022 12:23 Відповісти
Да и русиш-швайне газпром с февраля прокачку по украинской ГТС.
Совпадение?..
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02.02.2022 13:16 Відповісти
Велик Ахметов,а "Цензор"-Пророк Его!
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02.02.2022 14:00 Відповісти
какая радость.
частная лавочка завезла себе уголь, чтоб продать нам электричество втридорога.
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02.02.2022 21:45 Відповісти
 
 