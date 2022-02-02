ДТЕК у січні збільшив постачання американського та польського вугілля на свої ТЕС на 83%
У січні 2022 року компанія ДТЕК збільшила поставки імпортного вугілля на свої ТЕС на 83% порівнянні з груднем 2021
Про це свідчать дані Міністерства енергетики про обсяг постачання вугілля на 31 січня 2022 і 31 грудня 2021 років.
Упродовж січня компанія Ріната Ахметова поставила на свої ТЕС 430,4 тис.т імпортного вугілля з США, Колумбії, Польщі. При цьому в грудні минулого року поставки склали 235,4 тис. т.
В цілому в січні ДТЕК збільшив поставки вугілля на свої ТЕС, в тому числі і власного видобутку, на 13% до 1,5 млн тонн.
Завдяки цьому в цілому по країні поставки вугілля на ТЕС в січні збільшилися на 8% (на 148,2 тис.тонн) у порівнянні з груднем 2021 року – до 1 млн 990,7 тис. тонн.
Нагадаємо, запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК в січні збільшилися майже в 2 рази за рахунок активного імпорту з США і Колумбії.
В цілому ДТЕК придбав по імпорту 1,2 млн тонн вугілля для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
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Ізмєнщик Ахметка завіз угля більше чим треба для кризи
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
Ахмєтка скоро і електрику буде в Україну з Америки возити
Совпадение?..
частная лавочка завезла себе уголь, чтоб продать нам электричество втридорога.