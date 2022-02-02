Понад 30 проєктів для розвитку економіки України: перші підсумки меморандуму між TECHIIA та Мінцифрою

Розвиток українського кіберспорту, підтримка ІТ і стартап екосистем України та інноваційний курс в університеті – головні проєкти, які холдинг TECHIIA та Мінцифри реалізували в рамках спільного меморандуму.

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації України та міжнародний технологічний холдинг TECHIIA підписали меморандум і зобовʼязалися сприяти розвитку кіберспорту, ІТ-галузі та STEM-освіти, а також побудові дата-центрів в Україні. За цей час вдалося реалізувати понад 30 проєктів у згаданих напрямках. Про це пише Обозреватель.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та керівний партнер холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков під час підписання Меморандуму у жовтні 2020 року

Задля популяризації кіберспорту TECHIIA в партнерстві з Міністерством молоді та спорту України й Федерацією кіберспорту України розпочали перше дослідження індустрії. Його мета – сформувати стратегію розвитку кіберспорту на державному рівні.

Компанія WePlay Esports, до складу інвесторів якої входить холдинг TECHIIA, стає бренд-амбассадором України на міжнародній кіберспортивній арені. У 2021 році компанія провела 5 власних міжнародних турнірів, серед яких WePlay AniMajor з Dota 2 – наймасштабніший турнір в історії України. У ньому взяли участь команди з понад 20 країн, а матчі турніру разом зібрали понад 37 млн год переглядів.

Також компанія залучила до популяризації кіберспорту світових зірок боксу Олександра Усика і Василя Ломаченка – разом вони заснували файтингову кіберспортивну лігу WePlay Ultimate Fighting League. Крім цього, посилилася співпраця з Федерацією кіберспорту України – WePlay Esports стала технічним партнером першого офіційного чемпіонату України з Dota 2 та CS:GO, допомогла провести студентські та інклюзивні турніри.

Спільними із TECHIIA зусиллями Мінцифри робить ІТ-екосистему України ще більш помітною на світовій арені. TECHIIA посприяв оновленню державного онлайн-порталу для пошуку бізнес-інформації про ІТ-індустрію України 360 Tech Ecosystem Overview – на ньому з'явилися розділи про інвесторів, R&D-центри та IT-освіту.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков увійшов до ради експертів Українського фонду стартапів, а представники компаній холдингу стали суддями та менторами у різних акселераційних програмах. Також TECHIIA підтримав дослідження стану ІТ-галузі України, результати якого асоціація IT Ukraine представила у січні.

Вдалося реалізувати й кілька освітніх проєктів, найбільш знаковий з яких – запуск спеціалізованого курсу "Режисура анімаційного фільму" в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який ініціювала команда WePlay Esports. Після завершення курсу студенти отримають диплом бакалавра міжнародного зразка і зможуть створювати видовищні кіберспортивні шоу на аренах компанії.

Більше інформації про реалізовані проєкти за посиланням.

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