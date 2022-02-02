57,1% українців вважають, що важливіше витрачати кошти держбюджету на армію, ніж на "Велике будівництво", - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Так вважають від 39,9% опитаних на півдні країни до 76,7% - на заході.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"57,1% респондентів вважають, що за теперішньої ситуації важливіше витрачати гроші на зміцнення армії, а не на реалізацію державної програми "Велике будівництво" (так вважають від 39,9% опитаних на Півдні країни до 76,7% — на Заході), а 22,0% — що навіть в нинішніх умовах важливіше витрачати гроші на програму "Велике будівництво" (від 14,6% опитаних на Заході до 32,3% — на Сході країни)", - йдеться у дослідженні.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".