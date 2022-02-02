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Новини Війна
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57,1% українців вважають, що важливіше витрачати кошти держбюджету на армію, ніж на "Велике будівництво", - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

57,1% українців вважають, що важливіше витрачати кошти держбюджету на армію, ніж на

Так вважають від 39,9% опитаних на півдні країни до 76,7% - на заході.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"57,1% респондентів вважають, що за теперішньої ситуації важливіше витрачати гроші на зміцнення армії, а не на реалізацію державної програми "Велике будівництво" (так вважають від 39,9% опитаних на Півдні країни до 76,7% — на Заході), а 22,0% — що навіть в нинішніх умовах важливіше витрачати гроші на програму "Велике будівництво" (від 14,6% опитаних на Заході до 32,3% — на Сході країни)", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України: Створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб

57,1% українців вважають, що важливіше витрачати кошти держбюджету на армію, ніж на Велике будівництво, - опитування Центру Разумкова 01

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

армія (3780) фінансування (3153) ЗСУ (7679) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+36
Стадіон 2024 рік
Зеленський :
- можна я тихонєчко в лєс уйду ?
Порошенко :
- Ніт
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02.02.2022 12:27 Відповісти
+32
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02.02.2022 12:18 Відповісти
+22
Без 40% відкатів там хватило б і на дороги і на армію. Харош уже лизать ботва.
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02.02.2022 12:27 Відповісти
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Дорога Кременчуг-Полтава. Ділянка від річки Псьол до села Щербаки, через лісову смугу. Зняли старе покриття, засипали щебнем, гравійною пилюкою і... зверху полили водою (мовляв - забетонували) аякже, по європейськи. А зверху всього цього поклали асфальт. Хто там буде цікавитись - бетон бід асфальтом, чі гравій? Різницю між бетонуванням і гравійним покриттям - в кишеню Бєні. А фури по цій дорозі дуже важкі їздять, до того ж ГЗ комбінать поруч, а там авто ще важчі з породою руди. Питання: довго протримається цей гравій? Ну, років два простоїть. Можливо. А далі - Ростов або Хайфа...
Про міст через Псьол взагалі мовчу. Під ним вже не прохожу, а пробігаю очікуючи, що на голову звалиться.
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02.02.2022 12:58 Відповісти
-Таварісч Жюков , представьте ваш план по обороне маскви .
-Думаю , товаріщ сталін , нужно построіть новую кольцевую автомагістраль вокруг маскви , і рєконструіровать дорогу до Ярославля .!! .
.
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02.02.2022 13:01 Відповісти
я не понял. а что, ктото дороги ремонтирует, или даже строит?
где эти ремонты?
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02.02.2022 13:04 Відповісти
Большая Кормушка
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02.02.2022 13:04 Відповісти
Может потратится на перевыборы сразу Всех !? И сразу деньги в бюджете на Все появятся ....
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02.02.2022 13:08 Відповісти
Зачем дороги в годы войны строить, ведь весь транспорт заберут на нужды войны, а негодный транспорт пойдёт на металл для изготовление военной техники
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02.02.2022 13:16 Відповісти
а с другой стороны Гитлер, в свое время, так поднял экономику Германии (строя дороги)
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02.02.2022 14:38 Відповісти
Хитлер откаты себе не брал в 50 процентов
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02.02.2022 16:20 Відповісти
Не хотят чтобы банда воровала всего 57 процентов, значит можно продолжать)
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02.02.2022 13:26 Відповісти
дороги теж важливо. просто коли мишебрат на порозі вони не начасі. зараз потрібна лише зброя і набої
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02.02.2022 13:33 Відповісти
До чого це взагалі? Центр разумкова і опитані взагалі в курсі, що на цей рік витрати на оборону більші ніж за попередні?
І чи в курсі люди, що інфраструктура і дороги - це основа будь-якої економіки? І що оборонний бюджет майже повністю формується за рахунок дотацій із держбюджету?
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02.02.2022 13:41 Відповісти
Люди у курсі, що тими "чудовими дорогами" російським танкам - години до Києва. Спочатку вирішіть, чим і як відбиватися від російської навали на кордонах, а вже після дайметеся звичним - дерибаном на будівництві..
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02.02.2022 14:57 Відповісти
Мені не подобається, що президент піариться на інфраструктурних проектах. Але масштабне відновлення доріг - це той позитив, що залишиться після Зеленського. Кидайте в мене камінням, матюкайте, кажіть що я троль, але відрізняйте художника від картини. Подивіться кліп Скрябіна "Руїна", я особисто пам'ятаю ще той 13 рік, коли прокатував диски по два рази на рік.
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02.02.2022 13:42 Відповісти
Зараз древні маразматики тобі видадуть...
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02.02.2022 13:45 Відповісти
Оно конечно так,но дороги-это снабжение и мобильная переброска той же армии,не говоря уже об экономике и логистике.Другое дело если гроши разворовываются,то это уже другой вопрос
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02.02.2022 13:56 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства..
І далі бла-бла-бла!
Ука,з це не Закон прийнятий Верховною Радою України. Сьогодні Указ видав, а завтра - скасував. Сьогодні один Президент Указ видав, завтра Мураєв його скасував.
Хитрий хід перед виборами і на порятунок свого лайнового рейтингу. Він би ще відосік черговий зняв на цю тему.
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02.02.2022 14:11 Відповісти
у твоего мураева шанс стать президентом, такой же как у чебурашки !
так что и не мечтай
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02.02.2022 14:43 Відповісти
Зеліну 1000 теж краще витратити на армію ,а не на генделики.
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02.02.2022 17:09 Відповісти
зеленые - не поймут....
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02.02.2022 22:00 Відповісти
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