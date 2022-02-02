57,1% українців вважають, що важливіше витрачати кошти держбюджету на армію, ніж на "Велике будівництво", - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
Так вважають від 39,9% опитаних на півдні країни до 76,7% - на заході.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"57,1% респондентів вважають, що за теперішньої ситуації важливіше витрачати гроші на зміцнення армії, а не на реалізацію державної програми "Велике будівництво" (так вважають від 39,9% опитаних на Півдні країни до 76,7% — на Заході), а 22,0% — що навіть в нинішніх умовах важливіше витрачати гроші на програму "Велике будівництво" (від 14,6% опитаних на Заході до 32,3% — на Сході країни)", - йдеться у дослідженні.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".
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Про міст через Псьол взагалі мовчу. Під ним вже не прохожу, а пробігаю очікуючи, що на голову звалиться.
-Думаю , товаріщ сталін , нужно построіть новую кольцевую автомагістраль вокруг маскви , і рєконструіровать дорогу до Ярославля .!! .
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где эти ремонты?
І чи в курсі люди, що інфраструктура і дороги - це основа будь-якої економіки? І що оборонний бюджет майже повністю формується за рахунок дотацій із держбюджету?
І далі бла-бла-бла!
Ука,з це не Закон прийнятий Верховною Радою України. Сьогодні Указ видав, а завтра - скасував. Сьогодні один Президент Указ видав, завтра Мураєв його скасував.
Хитрий хід перед виборами і на порятунок свого лайнового рейтингу. Він би ще відосік черговий зняв на цю тему.
так что и не мечтай