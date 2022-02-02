44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

55,6% українців вважають, що українська влада докладає недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль для запобігання повномасштабному російському вторгненню, а 55,7% - вважають, що в разі російського вторгнення Зеленський не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Громадяни України, відповідаючи на запитання "Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року?" приблизно однаково часто відповідають "Так, загроза є реальною" (44,9%) і "Ні, вторгнення найближчим часом не буде" (43,7%)", - йдеться у дослідженні.

"Частіше вважають загрозу реальною жителі Центрального регіону (54,9%, при 35,1% тих, хто вважає, що вторгнення найближчим часом не буде ) і Західного регіону (відповідно 51,6% і 43,2%). Тоді як у Південному регіоні (відповідно 36,1% і 45,1%) і Східному регіоні (відповідно 28,5% і 55,7%) частіше висловлюється точка зору, що вторгнення найближчим часом не буде. Чим вищий рівень освіти респондентів, чим частіше вони вважають, що загроза є реальною (їх частка зростає від 41,2% серед людей з середньою або неповною середньою освітою до 47,3% серед тих, хто має вищу освіту", - зазначили дослідники.

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"Відповідаючи на запитання: "Чи готові Ви захищати Україну зі зброєю в руках?", 44,9% респондентів відповідають, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, і стільки ж (45,4%) — що вважають це справою військових і не будуть втручатися. Серед опитаних чоловіків відповіли, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, 61,3%, серед жінок — 31,6%. Серед чоловічого населення Західного регіону таку готовність висловлюють 73,7%, Центрального регіону — 59,7%, Півдня країни — 48,4%, Східного регіону — 58,0%. Найчастіше таку готовність висловлюють молоді чоловіки віком від 18 до 29 років (76,2%). Серед представників електорату провідних політичних сил найчастіше висловлюють готовність захищати країну виборці партій "Європейська Солідарність" (61,6%) та "Слуга народу" (56,8%), найрідше — виборці партії "Опозиційна платформа — За життя" (22,4%)", - свідчать дані опитування.

"Більшість респондентів (55,6%) вважають, що українська влада докладає недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль для запобігання повномасштабному російському вторгненню (протилежної точки зору дотримуються 28,6% респондентів). На недостатність зусиль влади на цьому напрямі вказує більшість або відносна більшість жителів усіх регіонів — від 45,5% жителів Півдня до 60,9% жителів Заходу країни. Більш оптимістично дії влади оцінюють представники наймолодшої вікової групи — 18–29 років — серед них 42,5% вважають, що влада докладає достатньо зусиль. Серед представників електорату партії "Слуга народу" таку думку поділяють 70,1%, тоді як серед представників електорату інших провідних політичних сил більшість вважає ці зусилля недостатніми", - зазначається в дослідженні.

"55,7% респондентів дотримуються думки, що в разі повномасштабного російського вторгнення В. Зеленський не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни (протилежної думки дотримуються 26,9% респондентів). Якщо серед представників електорату партії "Слуга народу" 85,1% вважають, що В.Зеленський здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни, то більшість виборців інших провідних політичних сил дотримуються протилежної точки зору", - розповіли дослідники.

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"Відповідаючи на запитання: "Як на вас впливають звернення Зеленського із закликами не панікувати?", 21,5% зазначають, що ці звернення їх заспокоюють, 10,6% — що навпаки, лякають, але більшість (62,0%) відповіли, що не звертають на них уваги", - йдеться у дослідженні.

"56,3% респондентів вважають, що переговори з Росією слід вести тільки за участі партнерів з США та ЄС, бо натиснути на Путіна можна тільки спільними зусиллями, 26,0% — що прямі переговори з Путіним — це дієвий спосіб у досягненні миру. Серед жителів Західного і Центрального регіонів більшість (відповідно 76,7% і 65,4%) дотримуються першої точки зору, тоді як серед жителів Сходу відносна більшість (48,4%) вважають, що прямі переговори з Путіним — це дієвий спосіб у досягненні миру. У Південному регіоні першу та другу точки зору (відповідно 34% і 33,3%) поділяють рівні частки опитаних", - говориться в дослідженні.













Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".