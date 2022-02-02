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Новини Війна
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44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

55,6% українців вважають, що українська влада докладає недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль для запобігання повномасштабному російському вторгненню, а 55,7% - вважають, що в разі російського вторгнення Зеленський не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Громадяни України, відповідаючи на запитання "Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року?" приблизно однаково часто відповідають "Так, загроза є реальною" (44,9%) і "Ні, вторгнення найближчим часом не буде" (43,7%)", - йдеться у дослідженні.

"Частіше вважають загрозу реальною жителі Центрального регіону (54,9%, при 35,1% тих, хто вважає, що вторгнення найближчим часом не буде ) і Західного регіону (відповідно 51,6% і 43,2%). Тоді як у Південному регіоні (відповідно 36,1% і 45,1%) і Східному регіоні (відповідно 28,5% і 55,7%) частіше висловлюється точка зору, що вторгнення найближчим часом не буде. Чим вищий рівень освіти респондентів, чим частіше вони вважають, що загроза є реальною (їх частка зростає від 41,2% серед людей з середньою або неповною середньою освітою до 47,3% серед тих, хто має вищу освіту", - зазначили дослідники.

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"Відповідаючи на запитання: "Чи готові Ви захищати Україну зі зброєю в руках?", 44,9% респондентів відповідають, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, і стільки ж (45,4%) — що вважають це справою військових і не будуть втручатися. Серед опитаних чоловіків відповіли, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, 61,3%, серед жінок — 31,6%. Серед чоловічого населення Західного регіону таку готовність висловлюють 73,7%, Центрального регіону — 59,7%, Півдня країни — 48,4%, Східного регіону — 58,0%. Найчастіше таку готовність висловлюють молоді чоловіки віком від 18 до 29 років (76,2%). Серед представників електорату провідних політичних сил найчастіше висловлюють готовність захищати країну виборці партій "Європейська Солідарність" (61,6%) та "Слуга народу" (56,8%), найрідше — виборці партії "Опозиційна платформа — За життя" (22,4%)", - свідчать дані опитування.

"Більшість респондентів (55,6%) вважають, що українська влада докладає недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль для запобігання повномасштабному російському вторгненню (протилежної точки зору дотримуються 28,6% респондентів). На недостатність зусиль влади на цьому напрямі вказує більшість або відносна більшість жителів усіх регіонів — від 45,5% жителів Півдня до 60,9% жителів Заходу країни. Більш оптимістично дії влади оцінюють представники наймолодшої вікової групи — 18–29 років — серед них 42,5% вважають, що влада докладає достатньо зусиль. Серед представників електорату партії "Слуга народу" таку думку поділяють 70,1%, тоді як серед представників електорату інших провідних політичних сил більшість вважає ці зусилля недостатніми", - зазначається в дослідженні.

"55,7% респондентів дотримуються думки, що в разі повномасштабного російського вторгнення В. Зеленський не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни (протилежної думки дотримуються 26,9% респондентів). Якщо серед представників електорату партії "Слуга народу" 85,1% вважають, що В.Зеленський здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни, то більшість виборців інших провідних політичних сил дотримуються протилежної точки зору", - розповіли дослідники.

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"Відповідаючи на запитання: "Як на вас впливають звернення Зеленського із закликами не панікувати?", 21,5% зазначають, що ці звернення їх заспокоюють, 10,6% — що навпаки, лякають, але більшість (62,0%) відповіли, що не звертають на них уваги", - йдеться у дослідженні.

"56,3% респондентів вважають, що переговори з Росією слід вести тільки за участі партнерів з США та ЄС, бо натиснути на Путіна можна тільки спільними зусиллями, 26,0% — що прямі переговори з Путіним — це дієвий спосіб у досягненні миру. Серед жителів Західного і Центрального регіонів більшість (відповідно 76,7% і 65,4%) дотримуються першої точки зору, тоді як серед жителів Сходу відносна більшість (48,4%) вважають, що прямі переговори з Путіним — це дієвий спосіб у досягненні миру. У Південному регіоні першу та другу точки зору (відповідно 34% і 33,3%) поділяють рівні частки опитаних", - говориться в дослідженні.

44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова 01
44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова 02
44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова 03
44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова 04
44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова 05
44,9% громадян вважають реальною загрозу вторгнення Росії, 61,3% чоловіків і 31,6% жінок готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Центру Разумкова 06

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+13
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02.02.2022 12:42 Відповісти
+6
Я поки що не готовий, бо в мене нема зброї. Дайте зброю - і я буду готовий. По собі знаю, що якщо в тебе в руках щось холодне, а у підсумку важкість - це зразу надає впевненості. Треба щоб усі це відчули. Дайте всім українцям потримати зброю - відкриється скіфо-сарматська чакра і все стане на своє місце у геополітиці. ЗІ У жінок відкриється через Сахасрару до латентного коду амазонки (амазонки - войовничі прабабусі України) і вони замість звичної капусти почнуть шинкувати ворога. Треба просто перестати не стріляти. ))) ЗІ ЗІ Трохи кепкую, але це щоб не було сухо. Борімося!
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02.02.2022 12:45 Відповісти
+5
Це так думають, що готові. Насправді ж відсоток менший.
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02.02.2022 12:33 Відповісти
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Це так думають, що готові. Насправді ж відсоток менший.
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02.02.2022 12:33 Відповісти
В Одесі люди самі йдуть в військомати записатись в тероборону але військомати беруть їх дані і відморожуються. Ніяких підрозділів ТРО ще не створено, зброї немає, виконувати бойові завдання немає кому!
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02.02.2022 12:38 Відповісти
Мисливці завжди готові.)
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02.02.2022 12:46 Відповісти
А ви за кого голосували ?
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02.02.2022 12:46 Відповісти
Не коректне запитання: Ви проти кого голосували?)
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02.02.2022 13:23 Відповісти
Достатньо буде і 10% тих хто візьме до рук зброю
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02.02.2022 12:42 Відповісти
Я поки що не готовий, бо в мене нема зброї. Дайте зброю - і я буду готовий. По собі знаю, що якщо в тебе в руках щось холодне, а у підсумку важкість - це зразу надає впевненості. Треба щоб усі це відчули. Дайте всім українцям потримати зброю - відкриється скіфо-сарматська чакра і все стане на своє місце у геополітиці. ЗІ У жінок відкриється через Сахасрару до латентного коду амазонки (амазонки - войовничі прабабусі України) і вони замість звичної капусти почнуть шинкувати ворога. Треба просто перестати не стріляти. ))) ЗІ ЗІ Трохи кепкую, але це щоб не було сухо. Борімося!
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02.02.2022 12:45 Відповісти
Так,це вихід - стояти і чекати,поки в наших жидів відкриється "скіфо-сарматська чакра"...
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02.02.2022 13:15 Відповісти
Я чекаю на обіцянки снєсунов. Де вони?
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02.02.2022 13:22 Відповісти
ленка ополченка доест скумбрию по 8 и тоже запишется в добровольцы
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02.02.2022 12:34 Відповісти
Перечень вопросов очень показателен. Шо, начинается мочилово найвэлычнишого? Тогда начинайте с Игорьвалерича, это самое больное место бубочки. Это его пуповина.
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02.02.2022 12:38 Відповісти
найвеличніше само реквізит.
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02.02.2022 12:40 Відповісти
Игорьвалерич как раз реальный глава государства, гринпоц "то такэ".
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02.02.2022 13:06 Відповісти
С уровнем поддержки сша и бритов наша армия набирает мощи с каждым днем! Через месяц вторжение немытых будет выглядеть (с точки зрения ЗЕ) как рассмеши комика
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02.02.2022 13:29 Відповісти
Який там Розумков? Що він там видумує? Ну не взяли Путіна в долю у великому крадівництві, він і почав нервувати. Візьмуть і все стихне, а Розумков все піариться, його теж не взяли.
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02.02.2022 12:38 Відповісти
тобто 44.9 ще не знають що кацапи вже 8 років як вторглися(( свідомі громадяни, треба зробити опитування скільки % знають в якій країні живуть
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02.02.2022 12:40 Відповісти
Что Серёга нечем заняться? Или абы срач развести? Тебе когда зададут прямой вопрос ,пойдеш воевать или нет,ты начнёшь рассуждать ,что война уже идёт и поэтому чтобы да так нет.
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02.02.2022 13:01 Відповісти
Вернись назад в палату, опросник ты наш.
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02.02.2022 13:21 Відповісти
Я тобі,великому інтелектуалу та мовознавцю,так скажу, пан Медведчук розмовляє чистою українською мовою и що? Він гарний українець,а шуфрич,а інші озжники? А от хлопці російськомовні котрі загинули на сході ,то по твоєму відсталі малороси? Так що завали свое тупе хлебало,так тебе влаштовує?
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02.02.2022 13:41 Відповісти
Я могу по русски,а можу і по українські. Я ніколи не ображав людину із за мови на якій би мові вона не розмовляла. А ти худоба корчиш із себе українця патріота, а на справді тупе бидло яке хотіло виїбнутися.
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02.02.2022 14:03 Відповісти
О так ти ще і лікар. Ти спочатку займись собою,перестань давати укази що людям робити,та повчати їх, тоді може і с тебе будуть люди. Дядько мені знайшовся. Незнаючі людину називати ії синком,дуже здраво.
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02.02.2022 14:29 Відповісти
Пусть еще депутаты со своими отпрысками встают под ружье
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02.02.2022 12:42 Відповісти
Як на Вас впливають зверненння Зеленського?
- Не звертаю уваги - 62%
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02.02.2022 12:42 Відповісти
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02.02.2022 12:42 Відповісти
В 2014 я тоже не вірив в великий патріотизм,а потім був аеропорт...
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02.02.2022 12:59 Відповісти


Днепр и Харьков (2014)
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02.02.2022 13:24 Відповісти
Коли служив, військові навчання в нашій, українській армії, проводилися лише з одним умовним супротивником - Румунією?))))!!! Чомусь. І жодного разу з моZZковією. Хоча ще з кінця 90-х років було зрозуміло хто є потенційним ворогом України.
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02.02.2022 13:26 Відповісти
согласно этого опроса, я уже знаю цену центра разкумкова
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02.02.2022 13:41 Відповісти
Итак, людей, которые готовы защищать Украину с оружием в руках, меньше половины населения и меньше тех, кто делать это не намерен... Это все, что вам нужно знать о готовности к войне.
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02.02.2022 13:51 Відповісти
Серед чоловічого населення Західного регіону таку готовність висловлюють 73,7%, Центрального регіону - 59,7%, Півдня країни - 48,4%, Східного регіону - 58,0%.

Что-то поменялось ...
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02.02.2022 13:53 Відповісти
Путинцы ахренеют от хлеба-соли от украинцев. Особенно те, кто свято верят в то, что будут "освобождать Украину", когда "освобождённые" засадят им бутылку по гланды в знак признательности. Сейчас не 14 год, очень многие любители птн хла уже сбухались, сковидились, а молодежь растет и в большинстве это патриоты, которым глубоко плевать на Ленина и колбасу по рубль пятьдесят. Да и взрослое поколение в обиду свои семьи не даст. Это вам не Сирия ублюдки, земля будет гореть под вами синим пламенем. Возвращайтесь в свой Воронеж, проведите хотя бы газ в ближайшие деревни, а то за сотню лет так и не удосужились.
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02.02.2022 15:56 Відповісти
"44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России"
А остальные 55,1, что это всё провокация Запада? Дайте я угадаю, кто составляет большинство из этих 55,1%.
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02.02.2022 16:47 Відповісти
У меня вопрос - вот если более 50% считает что власть прилагает недостаточно усилий для предотвращения вторжения московии и зе как Главнокомандующий не способен организовать оборону и быть эффективным на своем посту - какого вы буя ставили галочки за него и его команду зеленых гопников? Прикалывались или поржать хотели? Приколы еще впереди - ржать кровавым поносом придется...
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02.02.2022 17:48 Відповісти
 
 