Зеленський про ДТП із Трухіним: Всі повинні бути рівні перед законом. Винні точно відповідатимуть

Президент України Володимир Зеленський сподівається на справедливе розслідування ситуації із ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії і реакцію партії "Слуга народу". Всі одноголосно підтримують, щоб звільнити пана Трухіна із партії "Слуга народу". Це ж питання справедливості. Незалежно від того, народний депутат, чи чиновник, чи будь-яка інша людина - всі повинні бути рівними перед законом. І всі повинні відповідати. І всі, повірите мені, точно будуть відповідати за це. По-перше, ти депутат, ти є прикладом і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме такої реакції наших правоохоронців", - зазначив він.

2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.