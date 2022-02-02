Зеленський про ДТП із Трухіним: Всі повинні бути рівні перед законом. Винні точно відповідатимуть
Президент України Володимир Зеленський сподівається на справедливе розслідування ситуації із ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.
Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії і реакцію партії "Слуга народу". Всі одноголосно підтримують, щоб звільнити пана Трухіна із партії "Слуга народу". Це ж питання справедливості. Незалежно від того, народний депутат, чи чиновник, чи будь-яка інша людина - всі повинні бути рівними перед законом. І всі повинні відповідати. І всі, повірите мені, точно будуть відповідати за це. По-перше, ти депутат, ти є прикладом і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме такої реакції наших правоохоронців", - зазначив він.
2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
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а дальше - посмотрим... то ли все равны, а кто-то ровнее... то ли коп виноват что прятал запись и денег не взял... то ли ваще Порошенко (ну как-то )))...
Анекдоту - більше двох років!
Якщо раніше до зєлі була просто відраза, то тепер це відраза, ненависть і огида одночасно...
почему они стали расследовать и искать правду только сейчас а не сразу !?.
выходит что трухин много знает и больше им не нужен или проворовался и вышел из доверия !?
.. я бы на месте трухина напрягся.. Поляков подтвердит...
Після публікації відео з Трухіним, який тікає від поліцейських та пропонує їм величезний хабар за приховування правди про ДТП, представники влади стали робити круглі очі та обурюватись. Голова фракції "Слуг народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вже зажадав, щоб Трухін вийшов і з фракції, і з партії.
Але найголовніше - так це те, що ситуація з Трухіним була очевидною і п'ять місяців тому. З точки зору порятунку репутації "Слуги" мали відмежуватися від депутата одразу ж після ДТП - хоча б на час розслідування. Натомість вони вдавали, що нічого не сталося і активно захищали Трухіна. А головним його захисником був, як відомо, президент Володимир Зеленський, - пише Віталій Портников - "Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого страшного тут немає. Не хочу звертати на це великої уваги", - говорив президент ще 26 листопада і навіть висловлював сумнів у тому, що Трухін був за кермом.
А тепер найпростіше запитання: хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Усі вони знали.
Просто розраховували, що правду ніхто не зможе довести. Зеленський поводиться як ватажок кримінального клану, дон Корлеоне у коротких штанцях. Він упевнений, що головне його завдання - захищати "своїх", щоб вони не наробили. Він живе за принципом "своїм" - усе, чужим - навіть не закон, а демонстративне беззаконня.
"Слуги" не відмежувалися від Трухіна тому, що вони впевнені - заради такої вседозволеності і йдуть у владу. А прихильники популістів заплющують очі на поведінку "Слуг" тому, що вони й самі поводилися б так само, якби опинилися при владі.
Це справжнісінька змова Шарикових. Просто Шарикових у нашій країні не більшість. Популісти обов'язково втратять владу. Людей можна було обдурити один раз - у нещасливому для України 2019 році. Але більше не вийде. За обман доведеться відповісти.