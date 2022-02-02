УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10153 відвідувача онлайн
Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
8 609 125

Зеленський про ДТП із Трухіним: Всі повинні бути рівні перед законом. Винні точно відповідатимуть

Зеленський про ДТП із Трухіним: Всі повинні бути рівні перед законом. Винні точно відповідатимуть

Президент України Володимир Зеленський сподівається на справедливе розслідування ситуації із ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії і реакцію партії "Слуга народу". Всі одноголосно підтримують, щоб звільнити пана Трухіна із партії "Слуга народу". Це ж питання справедливості. Незалежно від того, народний депутат, чи чиновник, чи будь-яка інша людина - всі повинні бути рівними перед законом. І всі повинні відповідати. І всі, повірите мені, точно будуть відповідати за це. По-перше, ти депутат, ти є прикладом і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме такої реакції наших правоохоронців", - зазначив він.

2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Також читайте: Стосовно Трухіна розпочато кримінальне провадження за спробу підкупу правоохоронця, - спікер Офісу генпрокурора Питель

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) Зеленський Володимир (24391) цензура (363) Трухін Олександр (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+66
"Ну ніктожи ні пагіб" цитати найвеличнішого.
показати весь коментар
02.02.2022 12:47 Відповісти
+47
так ти ж і винен в першу чергу що діло намагалися зам`яти. Чи то інший зеленський на пресконференції виступав?
показати весь коментар
02.02.2022 12:49 Відповісти
+41
дурачок включає "дурня" - пів року майже потрібно ,щоб "роздуплитись"
показати весь коментар
02.02.2022 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
сказал хорошо! как по писанному!! )))
а дальше - посмотрим... то ли все равны, а кто-то ровнее... то ли коп виноват что прятал запись и денег не взял... то ли ваще Порошенко (ну как-то )))...
показати весь коментар
02.02.2022 13:32 Відповісти
зеурод
показати весь коментар
02.02.2022 13:34 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 13:34 Відповісти
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».

Анекдоту - більше двох років!
показати весь коментар
02.02.2022 13:49 Відповісти
К концу каденции Голобородьки рейтинг будет ноль целых нифига десятых...таких зашкваров и дебизизме не было ни при Кравчуке Кучме Ющенко Порошенко и даже при Индюковиче вместе взятых...Позорище....капздец...
показати весь коментар
02.02.2022 13:38 Відповісти
а вдруг виновные будут отвечать както не точно?.......
показати весь коментар
02.02.2022 13:38 Відповісти
Чого так довго чекали? Вова, курва ти, ти ж на пресконференції минулій казав, що нічого страшного не сталося. Що 6 людей у лікарні- це все пусте. От же ж пес брехливий.
Якщо раніше до зєлі була просто відраза, то тепер це відраза, ненависть і огида одночасно...
показати весь коментар
02.02.2022 13:40 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 13:41 Відповісти
говнюк двуличный
показати весь коментар
02.02.2022 13:42 Відповісти
Ошибаешься, многоликий!
показати весь коментар
02.02.2022 13:47 Відповісти
Щоб не відео в Ютюб від "УП", то так й зам'яли б. Зараз Вава на свою дебільну публіку грає, мовляв "все равни перед законам!". Дебіли звичайно схавають, як вони хавають лайно вже третій рік.
показати весь коментар
02.02.2022 13:42 Відповісти
Вас всіх так званих слуг,яку назву вам дам Коломойський, треба трозігнати в шию,як непотріб,ви наркомани і дармоїди на шиї у платників податків,ви сама безтолоч за всю історію парламентаризму.Ви стадо баранів і нікчем,ви нічого не знаєте і не вмієте,ви звичайні поци із підворотні.
показати весь коментар
02.02.2022 13:45 Відповісти
это лакмус что что-то произошло у Зеленых с трухиным..
почему они стали расследовать и искать правду только сейчас а не сразу !?.
выходит что трухин много знает и больше им не нужен или проворовался и вышел из доверия !?
.. я бы на месте трухина напрягся.. Поляков подтвердит...
показати весь коментар
02.02.2022 13:45 Відповісти
Да просто у той шоблы, кошельком которой является Трухин, закончились деньги.
показати весь коментар
02.02.2022 13:49 Відповісти
Та шобла - есть каломыйский и у него бабки никогда не кончатся. Так что будет трухан как и раньше сидеть в тёплом депутатском кресле и носить деньги каломыйского кому надо. А виноватыми в дтп как всегдасделают водителей тех автомобилей с которыми трухан столкнулся, такой способ отмазки давно проверен и действенен. А спектакль этот для пересичных, чтобы забыли о той фигне которую зельц о нагнетании с трибуны наговорил…
показати весь коментар
02.02.2022 13:55 Відповісти
Этой офигенной Сенсацией (в кавычках) ребятишки из ОП перекрывают ту куйню которую зеля с трибуны о нагнетании наговорил. Чтобы ни я ни вы не вспоминали о ней (а то её уже рашистские пропагандоны цитируют даже в ООН) и не возмущались. Способ проверенный, пора бы привыкнуть
показати весь коментар
02.02.2022 13:59 Відповісти
Ти ж сам його відмазував, лошара ти квартальна.
показати весь коментар
02.02.2022 14:03 Відповісти


Після публікації відео з Трухіним, який тікає від поліцейських та пропонує їм величезний хабар за приховування правди про ДТП, представники влади стали робити круглі очі та обурюватись. Голова фракції "Слуг народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вже зажадав, щоб Трухін вийшов і з фракції, і з партії.
Але найголовніше - так це те, що ситуація з Трухіним була очевидною і п'ять місяців тому. З точки зору порятунку репутації "Слуги" мали відмежуватися від депутата одразу ж після ДТП - хоча б на час розслідування. Натомість вони вдавали, що нічого не сталося і активно захищали Трухіна. А головним його захисником був, як відомо, президент Володимир Зеленський, - пише Віталій Портников - "Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого страшного тут немає. Не хочу звертати на це великої уваги", - говорив президент ще 26 листопада і навіть висловлював сумнів у тому, що Трухін був за кермом.
А тепер найпростіше запитання: хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Усі вони знали.
Просто розраховували, що правду ніхто не зможе довести. Зеленський поводиться як ватажок кримінального клану, дон Корлеоне у коротких штанцях. Він упевнений, що головне його завдання - захищати "своїх", щоб вони не наробили. Він живе за принципом "своїм" - усе, чужим - навіть не закон, а демонстративне беззаконня.
"Слуги" не відмежувалися від Трухіна тому, що вони впевнені - заради такої вседозволеності і йдуть у владу. А прихильники популістів заплющують очі на поведінку "Слуг" тому, що вони й самі поводилися б так само, якби опинилися при владі.
Це справжнісінька змова Шарикових. Просто Шарикових у нашій країні не більшість. Популісти обов'язково втратять владу. Людей можна було обдурити один раз - у нещасливому для України 2019 році. Але більше не вийде. За обман доведеться відповісти.
показати весь коментар
02.02.2022 14:09 Відповісти
"И все должны отвечать. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это." вьі нє понялі. єто другоє. зрозуміло? ВИ ВСІ будете відповідати за трухіна.
показати весь коментар
02.02.2022 15:11 Відповісти
никто же не умер, убогое тьі ссьікло
показати весь коментар
02.02.2022 15:13 Відповісти
Речь в стиле секретаря парткома, который распекает провинившегося работника на партсобрании: "ты депутат, ты являешься примером..." Почему депутат является примером? Для кого? Когда депутаты примером вообще были? Полный совок головного мозга у товарища Зеленского!!!
показати весь коментар
02.02.2022 15:25 Відповісти
Я так припускаю, що поліцейський, який дав інтерв'ю має приготуватися відповідати? "І всі повинні відповідати." Джерело:
показати весь коментар
02.02.2022 15:26 Відповісти
Трепло ты самое настоящее, говоришь одно, а делаешь совсем другое, всё на оборот...
показати весь коментар
02.02.2022 15:37 Відповісти
Це він про себе каже, про свою відповідальність? Так прийде час.
показати весь коментар
02.02.2022 16:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 