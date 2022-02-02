Ситуація на кордонах України дуже серйозна, але Путін ще не ухвалив рішення про вторгнення, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Ситуація на кордонах України "дуже серйозна", але поки що немає даних, щоб стверджувати, чи прийнято у Кремлі рішення про вторгнення.
Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі телеканалу France 2, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Не приховуватиму, ситуація дуже серйозна. На кордонах України зосереджено десятки тисяч військових, найближчими днями пройдуть навчання в Білорусі з російськими військами. Разом це виглядає як підготовка до вторгнення", – сказав міністр.
Водночас, зазначив Ле Дріан, "поки що немає інформації про намір президента Путіна почати діяти". Міністр вважає, що у Кремлі ще не обрали між переговорами та початком військових дій.
Міністр вважає, що сценарій переговорів цілком можливий. Він нагадав, що на нещодавній зустрічі радників "нормандської четвірки" було досягнуто певного прогресу у напрямку деескалації. "Невеликий прогрес, але ми можемо й надалі рухатися у цьому напрямі", – сказав Ле Дріан.
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