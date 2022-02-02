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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація на кордонах України дуже серйозна, але Путін ще не ухвалив рішення про вторгнення, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Ситуація на кордонах України дуже серйозна, але Путін ще не ухвалив рішення про вторгнення, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Ситуація на кордонах України "дуже серйозна", але поки що немає даних, щоб стверджувати, чи прийнято у Кремлі рішення про вторгнення.

Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі телеканалу France 2, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Не приховуватиму, ситуація дуже серйозна. На кордонах України зосереджено десятки тисяч військових, найближчими днями пройдуть навчання в Білорусі з російськими військами. Разом це виглядає як підготовка до вторгнення", – сказав міністр.

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Водночас, зазначив Ле Дріан, "поки що немає інформації про намір президента Путіна почати діяти". Міністр вважає, що у Кремлі ще не обрали між переговорами та початком військових дій.

Міністр вважає, що сценарій переговорів цілком можливий. Він нагадав, що на нещодавній зустрічі радників "нормандської четвірки" було досягнуто певного прогресу у напрямку деескалації. "Невеликий прогрес, але ми можемо й надалі рухатися у цьому напрямі", – сказав Ле Дріан.

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путін володимир (24130) росія (66144) Ле Дріан (98)


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Скажіть цьому лягушатнику не панікувати у нас нова реінкарнація Наполеона сказала. що нападу не буде.
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02.02.2022 12:57 Відповісти
Нью Наполеон наверное в сговоре с Пуйлом, поскольку знает, когда пуйло нападет, .. а когда нет!
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02.02.2022 13:38 Відповісти
Міністра оборони Резнікова потрібно відправляти у відставку. За січень не сформовано жодного підрозділу ТРО по Україні. Це провал. За місяц не змогли набрати навіть 10 тис. військових в штат ТРО! За це потрібно розстрілювати як за саботаж! Жоден підрозділ ТРО не готовий виконувати бойові завдання - немає зброї, немає транспорту, немає людей! Призначення Резнікова міністром оборони це була катастрофічна помилка і потрібно її негайно виправити поки не почались реальні бойові дії.
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02.02.2022 12:58 Відповісти
якщо вторгнення чергового нема значить наказ не віддали - залізна логіка) якщо вода не гаряча її треба підігріти...
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02.02.2022 13:02 Відповісти
Принцип простий - налякати до усрачки і тут же щось всучити за офігенну ціну...Навіть Франція вже то зрозуміла і вслід за Штатами і Англією хоче продати нам якесь лайно...
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02.02.2022 13:04 Відповісти
Ось і вилізло про кацапське лайно.
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02.02.2022 13:35 Відповісти
Ихтамнеты там есть, но когда нападут - сразу их там нет!
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02.02.2022 13:43 Відповісти
ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
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02.02.2022 14:15 Відповісти
 
 