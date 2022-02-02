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Новини Війна
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Ми думаємо тільки про мир. Ми більше не віддамо жодної ділянки нашої землі, - Зеленський

Ми думаємо тільки про мир. Ми більше не віддамо жодної ділянки нашої землі, - Зеленський

Україна більше не віддасть жодної ділянки власної землі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не перший рік війни і не перший рік ескалації і не перший рік окупації. Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу Батьківщину. Після того, як ми втратили, як окупували частину нашої території, ми нарощуємо рівень нашої обороноздатності і спроможності нашої армії. Ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно, але я не готовий зараз публічно говорити, що і з якої країни ми отримаємо, про що ми домовляємося", - зазначив Зеленський. 

Він також зауважив, що вся зброя, отримана від партнерів як допомога - "це захист".

"Ми думаємо тільки про мир. Ми думаємо тільки про деокупацію території і тільки дипломатичним шляхом. Більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі, ми не віддамо наші території, тому у нас підготовлено окремий перелік того, що потрібно для нашої армії", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) росія (66144)


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Топ коментарі
+24
Боже,яке кончене.
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02.02.2022 13:02 Відповісти
+19
Бідний перекладач з мови Зеленського для прем'єра Нідерландів
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02.02.2022 13:05 Відповісти
+18
Припиниш відповзати перед хутіним?
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02.02.2022 13:03 Відповісти
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Боже,яке кончене.
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02.02.2022 13:02 Відповісти
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02.02.2022 13:10 Відповісти
а з ким ми воюємо, з марсіанами?
УТОЧНИ БУБОЧКА, ВЕСЬ СПИСОК
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02.02.2022 13:34 Відповісти
Припиниш відповзати перед хутіним?
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02.02.2022 13:03 Відповісти
нельзя потерять участок земли если назвать это разведением

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02.02.2022 13:04 Відповісти
Ти вже звиздів що повернеш війська на старі позиції. І гдє?
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02.02.2022 13:04 Відповісти
Хана Криму та ОРДЛО.
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02.02.2022 13:05 Відповісти
Ви нєпанімаєтє там нєма лєса ...
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02.02.2022 13:06 Відповісти
Будет. Трехмиллиардный лес и стартовая площадка для ракет
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02.02.2022 13:32 Відповісти
Бідний перекладач з мови Зеленського для прем'єра Нідерландів
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02.02.2022 13:05 Відповісти
Так,не заздрю йому чи їй))ПрохвеССор-януковОщ в порівнянні з його "пердячим" голосом - талант)
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02.02.2022 13:08 Відповісти
Зеленський зовсім не знає нідерланської мови...
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02.02.2022 13:27 Відповісти
Його мова більше схоже на неандертальску
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02.02.2022 14:31 Відповісти
Хто такі ці "ми"? піськограй-ЗЕшмаркля чи дЄрЬмак?
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02.02.2022 13:05 Відповісти
опять де-то обгадилось раз понесло в "патриотизм".
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02.02.2022 13:06 Відповісти
Голова ще не розпухла стільки думати
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02.02.2022 13:06 Відповісти
Думати треба про захист Батьківщини, та про перемогу.
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02.02.2022 13:06 Відповісти
Свіженьке хоче мене чомусь навчити?
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02.02.2022 14:34 Відповісти
Після закону про продаж землі ці його слова звучать по особливому лицемірно і гидко...
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02.02.2022 13:07 Відповісти
А що поганого в тому, що власник паю може продати його? Чи Ви реально думаєте, що зараз стоїть черга з умовних "китайців", які хочуть скупити всю землю? В програші тільки "фермери", які орендують ту землю за копійки, бо в такому випадку власник тепер може послати їх нах.
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02.02.2022 13:46 Відповісти
Та що ви всі тупо вперлись у тих власників паїв?Їх мізерна кількість і всі вони зараз заклопотані як сплачувати податки за ті нещасних два га які їм як колгоспникам кинула держава...Мова йде про тисячі гектарів,навіть в перспективі мільйони,які скупить якийсь маланець за кошти,які в тебе ж нагарбав...І не треба війни,все буде безкровно і мирно...Просто копнуть в дупу і скажуть - пашол атсюда,ета мая зємля...
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02.02.2022 16:52 Відповісти
Та ні, це Ви якраз вперлись в отого маланця, який скупить усе. Щось досі не видно черг з маланців. Мізерна кількість власників паїв кажете? Вибачте, але Ваші пости вказують на те, що Ви або не зовсім в темі, або є одним з тих "фермерів", що орендують за "копійки" ті паї. P.S. Та земля і так не моя, а чи буде вона у власності Василя, який не може її продати, і вона нафіг йому не потрібна, чи Петра, який її купив у Василя, для мене особливої різниці немає.
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09.02.2022 12:32 Відповісти
Більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі, ми не віддамо наші території, сьогодні да а завтра чи трохи згодом.
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02.02.2022 13:08 Відповісти
Не отдадим опять? А с тем, что отдали, следовательно, попрощаться?
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02.02.2022 13:08 Відповісти
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02.02.2022 13:11 Відповісти
Ми думаємо тільки про мир... (с)
Хочешь мира - готовся к войне.
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02.02.2022 13:12 Відповісти
Слезы умиления мешают мне говорить

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02.02.2022 13:12 Відповісти
Він думає? Вже смішно. Чим? ))
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02.02.2022 13:14 Відповісти
Щоб думати треба мозок мати
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02.02.2022 13:14 Відповісти
То він взяв в долю великого будівництва Путіна, що так заспокоївся? Да, це не якийсь там кримський міст.
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02.02.2022 13:17 Відповісти
а шо, у в крыму его дилянку парашники отжали?
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02.02.2022 13:21 Відповісти
Нет , парашники в Крыму у Зенелоха ничего не отжали и он справно там
оплачивает коммунальные счета , так как понимает , что придётся туда бежать 😡
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02.02.2022 13:25 Відповісти
власником ділянки по закону московії може бути тільки громадянин московії,значить є паспорт
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02.02.2022 13:27 Відповісти
Є паспорт і громадянство - навіть не сумнівайтесь 🙁
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02.02.2022 13:32 Відповісти
Не дарма ж він пропихає Закон про до хріна громадянств!
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02.02.2022 15:30 Відповісти
Ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно - это как ?! Это в какой степени?
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02.02.2022 13:25 Відповісти
Це тому що фізіологічно Зеленський не такий як Порошенко.)
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02.02.2022 13:29 Відповісти
"Не віддамо жодної ділянки землі".. "Тому підемо на всі домовленності та признаемо ОРДЛО їх офіційно, та відмовимось від НАТО".. "лишь бы небыло войны".. Оце як мислить Гідрант..
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02.02.2022 13:25 Відповісти
З таким хідрантом , капітуляція неминуча , так як воно , 100% агент кремля , на якого у путлєра лежить особиста справа на блазня з його підписом 😠
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02.02.2022 13:30 Відповісти
Ми не віддіамо... А ось за гроші - то будь-ласка
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02.02.2022 13:31 Відповісти
Оце я розумію найвеличніший лідер **********

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02.02.2022 13:33 Відповісти
йа не лохх (с)
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02.02.2022 13:52 Відповісти
Ми не думаємо про російську військову агресію та звільнення окупованих українських територій, ми думаємо тільки про мир.
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02.02.2022 13:35 Відповісти
Ми повернемо нашу землю, баран ти тупий, блазень улусу.
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02.02.2022 13:36 Відповісти
То есть он уже "простил" тупину и Донецк и Луганск и Крым, чмо это с его татаро-ермаками.
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02.02.2022 13:40 Відповісти
Я вот заметил, что в последнее время этот словестный понос Зеленский несет только за пределами Украины или давая интервью зарубежным СМИ.
В Украине уже не рискует? Боится что украинцы от смеха полопаются?
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02.02.2022 13:40 Відповісти
Мы, украинцы, не словам верим/не верим, а на дела смотрим и делаем выводы.
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02.02.2022 14:21 Відповісти
Ты форум с митингом перепутал. Твои затертые урапатриотические лозунги - ни к селу, ни к городу
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02.02.2022 14:33 Відповісти
Дебилоид, хочешь мира, готовься к войне..
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02.02.2022 13:40 Відповісти
А как же Золотое?Стратегический оборудованный пункт? п..с гундосый
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02.02.2022 13:43 Відповісти
ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
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02.02.2022 13:58 Відповісти
На самом деле это и есть самое главное.. Не вернуть на условиях врага что то, а не отдать больше не метра земли свободной Украины.
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02.02.2022 14:03 Відповісти
Щоб ти здох!
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02.02.2022 14:16 Відповісти
Слова то правильні.
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02.02.2022 14:41 Відповісти
Ну и думай.....Кривой Рог. Что ты сделал для мира?....??? Почему какая то срань без конца минирует объекты Украины и взламывает сайты???
А почему белорусские киберпартизаны смогли заблокировать перевозку РЖД, а хваленные кибервойска Украины сидят в жопе под управлением киберМоссада???.....который держит руеу на пульсе???
Почему вааще до сих пор сайты РЖД работают??? Это при наличии фрилансеров которые сутками ковыряются в носу на Фитоне??? Для чего вообще тогда СНБО и что значит слово опережение или стратегия, это к кому???
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02.02.2022 14:42 Відповісти
Кибервойска девок на Onlyfuns ловят
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02.02.2022 14:44 Відповісти
Потужно!
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02.02.2022 14:47 Відповісти
Та ти шо? Невже більше "розведень" УКРАЇНСЬКОГО війська не буде?
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02.02.2022 14:53 Відповісти
Хорош уже трепаться, ты уже об этом талдонишь, с самого начала своей карьеры, это мы слышим от тебя всё время.
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02.02.2022 15:51 Відповісти
до он вообще не при памяти? а кто войска от Золотого отводил? все, больше отводить не будешь?
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02.02.2022 15:53 Відповісти
Спочатку треба думати що говорити. Лозунги і заклики залишилися в минулому.
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02.02.2022 16:13 Відповісти
Це ти ***** про мир дкмав коли перед сепарами кривлявся на донбасі,і коли твоя ***** закликала викладати у соцмережах про переміщщення наших військ і коли похерив повістки до воєєнкомату, миролюбець ти наш квартальний
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02.02.2022 16:30 Відповісти
Президент у нас хороший,
Президент у нас один.
Мы все вместе соберёмся,
И ...
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02.02.2022 19:06 Відповісти
 
 