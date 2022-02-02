Ми думаємо тільки про мир. Ми більше не віддамо жодної ділянки нашої землі, - Зеленський
Україна більше не віддасть жодної ділянки власної землі.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не перший рік війни і не перший рік ескалації і не перший рік окупації. Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу Батьківщину. Після того, як ми втратили, як окупували частину нашої території, ми нарощуємо рівень нашої обороноздатності і спроможності нашої армії. Ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно, але я не готовий зараз публічно говорити, що і з якої країни ми отримаємо, про що ми домовляємося", - зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що вся зброя, отримана від партнерів як допомога - "це захист".
"Ми думаємо тільки про мир. Ми думаємо тільки про деокупацію території і тільки дипломатичним шляхом. Більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі, ми не віддамо наші території, тому у нас підготовлено окремий перелік того, що потрібно для нашої армії", - додав він.
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Хочешь мира - готовся к войне.
оплачивает коммунальные счета , так как понимает , что придётся туда бежать 😡
В Украине уже не рискует? Боится что украинцы от смеха полопаются?
А почему белорусские киберпартизаны смогли заблокировать перевозку РЖД, а хваленные кибервойска Украины сидят в жопе под управлением киберМоссада???.....который держит руеу на пульсе???
Почему вааще до сих пор сайты РЖД работают??? Это при наличии фрилансеров которые сутками ковыряются в носу на Фитоне??? Для чего вообще тогда СНБО и что значит слово опережение или стратегия, это к кому???
Президент у нас один.
Мы все вместе соберёмся,
И ...