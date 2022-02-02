Подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - прем’єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вкотре попередив Росію про серйозні наслідки у разі подальшого вторгнення до України.

Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - сказав він.

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