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Подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - прем’єр Нідерландів Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вкотре попередив Росію про серйозні наслідки у разі подальшого вторгнення до України.
Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - сказав він.
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Как там 8 лет расследования по Боингу поживает? Виновных все никак не найдете или боитесь озвучить?