УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10153 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 877 9

Подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - прем’єр Нідерландів Рютте

Подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - прем’єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вкотре попередив Росію про серйозні наслідки у разі подальшого вторгнення до України.

Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ. 

"Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - сказав він.

Також читайте: Санкції проти РФ будуть активовані, якщо нога російського солдата ступить на українську землю, - Джонсон

Автор: 

армія рф (17876) вторгнення (380) Нідерланди (1588) росія (66144) санкції (12139) Рютте Марк (442)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для того щоб для агресора були катастрофічні наслідки, потрібно щоб армія України була в кілька разів потужнішою ніж зараз. Потрібні професіонали на чолі міноборони та РНБОУ! Ті люди які сьогодні там сидять це пусте місце!
показати весь коментар
02.02.2022 13:14 Відповісти
Это нужно вдалбливать своим соседям по дому , по работе, в магазине, на улице, при любiй слушнiй нагодi, мож 73%-ные тупни через 2 года исправят свою оголтелую залепу.
показати весь коментар
02.02.2022 13:22 Відповісти
Або и того похлеще, мож притомний электорат все же прекратит инфантильничать и в этот раз все же придет на выборы. Ведь 73% зебилэлектората составляет большинство от 37% проголосовавших. ТОБТО 63% ЭЛЕКТОРАТА НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ ПРОИГНОРИРОЛИ ГОЛОСОВАТЬ. ВОТ И ИМЕЕМ ТЕПЕРЬ ЭТО НЕСЧАСТЬИЦЕ.
показати весь коментар
02.02.2022 13:26 Відповісти
Нидерланды - страшная страна. Все испугались.
Как там 8 лет расследования по Боингу поживает? Виновных все никак не найдете или боитесь озвучить?
показати весь коментар
02.02.2022 13:36 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 13:49 Відповісти
Если кто не знал- кто такой Байден
показати весь коментар
02.02.2022 14:04 Відповісти
ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
показати весь коментар
02.02.2022 14:13 Відповісти
100 відсотків
показати весь коментар
02.02.2022 14:39 Відповісти
Давить надо не только российских олигархов. Население рф также должно нести ответственность за действия своих лидеров, ведь они же их выбирают и поддерживают. Помню массовый шабаш восторга во всех российских городах, когда они у нас отбирали Крым. Поэтому общие санкции против экономики, чтобы все население это прочувствовало.
показати весь коментар
02.02.2022 16:35 Відповісти
 
 