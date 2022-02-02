УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10153 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 152 60

Резніков пояснив указ Зеленського про скасування призову в армію: "Це пакет реформ для переходу на професійну армію"

Резніков пояснив указ Зеленського про скасування призову в армію:

Міністр оборони Олексій Резніков розповів деталі пропозиції президента Володимира Зеленського стосовно реформи війська, яка зокрема передбачає відміну призову на строкову службу.

Про це йдеться у заяві Резнікова, опублікованій на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Указ Президента України Володимира Зеленського № 36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії", підписаний 1 лютого 2022 року, є одним із системних кроків в контексті підвищення обороноздатності України", - йдеться у заяві.

"Указ Президента створює фундамент і запускає пакет реформ для переходу на професійну армію", – наголосив Олексій Резніков

"Відповідно до Указу, у період до 2025 року заплановано реалізацію комплексу реформ, які покликані збільшити чисельність Збройних Сил України, суттєво підвищити мотивацію до військової служби шляхом посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин, забезпечення прозорого механізму розвитку військової кар’єри, підвищення грошового забезпечення, вирішення проблем з житлом тощо", - поясняється в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення призову та запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки: опубліковано указ Зеленського про зміцнення обороноздатності

"Сьогоднішній Указ Президента — це реакція на виклики, які стоять перед країною. Вони змінюються. Росія відкрито погрожує масштабною ескалацією. У нас додалося понад 1000 км кордону, які треба обороняти. Президент поставив завдання — виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну. У цього завдання є дуже практичне обґрунтування. Якщо наша держава сприйматиметься як така, що постійно ризикує зазнати руйнівного вторгнення, це гальмуватиме розвиток. Ми не зможемо залучати достатньо ресурсів. Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але й чисельна, професійна, вмотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки" — сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Зокрема, Указ містить доручення забезпечити поетапне збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 000 осіб для підвищення оборонних спроможностей держави. Одним з елементів реформування є перехід на систему інтенсивної військової підготовки та відмова від призову на строкову службу з 1 січня 2024 року", - зазначається в заяві.

"Це завдання — на 4 роки. Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб. По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які отримали фахову освіту. По-друге, це контрактники, які служать від 6 місяців до кількох років. А також юнаки, призвані на строкову службу. Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання Указу. Для реалізації зазначених кроків Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів. Ми сподіваємся на єдність українського парламенту у цих питаннях" — відзначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, 1 лютого Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Згідно з указом, створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб. Після публікації указу стало відомо, що він також передбачає припинення призову на строкову військову службу та запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки.

Автор: 

армія (3780) Зеленський Володимир (24391) оборона (4833) призов (433) ЗСУ (7679) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Резнікова у відставку! Де територіальна оборона? Вже пройшов місяць? Скільки ще будемо дрочити? Досить розмов! Де результати?
показати весь коментар
02.02.2022 13:15 Відповісти
+12
Супер!..Где деньги на профессиональную армию возьмем?...
показати весь коментар
02.02.2022 13:17 Відповісти
+11
Повна дурня.
В нас є достатньо коштів на контрактну армію ? Всього кілька країн в світі можуть позволити собі контрактну армію без призову.
показати весь коментар
02.02.2022 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Резнікова у відставку! Де територіальна оборона? Вже пройшов місяць? Скільки ще будемо дрочити? Досить розмов! Де результати?
показати весь коментар
02.02.2022 13:15 Відповісти
З муляжами автоматів не повоюєш, треба ще вила закупити. Чекай, все буде.
показати весь коментар
02.02.2022 13:30 Відповісти
Секири видадуть.
показати весь коментар
02.02.2022 13:46 Відповісти
Ні. Це збоя для командуючого.
показати весь коментар
02.02.2022 13:47 Відповісти
Дрочити будуть ще 2 роки, а потім наступна влада поверне все до стану 19 року і нарешті почнеться робота.
показати весь коментар
02.02.2022 13:37 Відповісти
Доти, доки фєстівальні додіки при владі...
Все буде, але десь там скоро... Почекати треба завтра -післязавтра, можливо через рік, а точніше через два...
показати весь коментар
02.02.2022 13:43 Відповісти
Узнаю спеца околовяческих наук и особенно в военном деле - ляшенка игорька(IgorL)
показати весь коментар
02.02.2022 14:01 Відповісти
Абсолютно любі можливі і неможливі тупі й не логічні дії Принижня щоб підняти хоч якось рейтинг
показати весь коментар
02.02.2022 13:16 Відповісти
Супер!..Где деньги на профессиональную армию возьмем?...
показати весь коментар
02.02.2022 13:17 Відповісти
в тумбочке
показати весь коментар
02.02.2022 13:32 Відповісти
Навіщо гроші ? Цю тему помусують до виборів, щоб відтягнути якусь кількість легковірних з електорату ЄС, а потім просто забудуть про все це.

Так я ЄС вже впевнено випереджає СН, то скоро Слуги та Зе почнуть відновлювати церкви, агітувати за українізацію і так далі
показати весь коментар
02.02.2022 13:36 Відповісти
не допоможе !

дурних з кожним відкриванням холодильника стає все менше
показати весь коментар
02.02.2022 14:05 Відповісти
Привсій повазі до п.Рєнікова,чого він має коментувати,неадеквата?
показати весь коментар
02.02.2022 13:17 Відповісти
Повна дурня.
В нас є достатньо коштів на контрактну армію ? Всього кілька країн в світі можуть позволити собі контрактну армію без призову.
показати весь коментар
02.02.2022 13:18 Відповісти
Нація яка веде оборонну війну не може мати такий привілей, як контрактна армія.
показати весь коментар
02.02.2022 13:25 Відповісти
Это лозунги...а не реформа...
Реформы прописываются по этапам...с выделением средств на это...
Так что это даже не лозунг...это ослиный пук в лужу...
показати весь коментар
02.02.2022 13:20 Відповісти
За янека теж призов планували відміняти.
показати весь коментар
02.02.2022 13:22 Відповісти
саме контрактники здали Крим !!!!

якби там служили хлопці з Західної, то не було б ніякої здачі

У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 відбувся ще один інцидент - українські піхотинці зіткнулися з російською береговою охороною, в результаті чого поранили трьох росіян. Звинувативши Україну в намаганні присвоїти собі Чорноморський флот, Росія запустила процес відокремлення Криму від України, роздаючи російські паспорти працівникам об'єктів Чорноморського флоту та ведучи антиукраїнську інформаційну кампанію по всій території Криму. В січні 1994 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%94%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Мєшков , який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим. Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної гвардії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 прикордонних військ , після чого ситуація стабілізувалася.
показати весь коментар
02.02.2022 14:11 Відповісти
Залиште хоч якусь воєнну підготовку, бо виросте покоління зовсім не боєздатне і не придатне нідочого.
В нас не може бути по нормальному усе тільки через анал...
У час війни скасовують призив замість того щоб навести лад - це якийсь ******** а не ОП
показати весь коментар
02.02.2022 13:23 Відповісти
залишать призов для 55+
показати весь коментар
02.02.2022 13:31 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 13:23 Відповісти
пздувате думає що це збільшить його рейтинг серед "какаяразніц" та мамочєк.
показати весь коментар
02.02.2022 13:27 Відповісти
Так...
показати весь коментар
02.02.2022 13:31 Відповісти
основна мета призову - підготовка РЕЗЕРВУ !!!

і моралдьна підготовка чоловіків до захисту

маючи рашку під боком ми не можемо відміняти призов
показати весь коментар
02.02.2022 13:52 Відповісти
А вони й були ********,завжди,
показати весь коментар
02.02.2022 13:38 Відповісти
Что же это за указ и реформа про которую МОУ узнает ,после оглашение его нелохом? Только вчера резников рассказывал сказки ,совсем другие.Оклады обещал поднять в 2023 году ,не ниже двух минимальных зарплат,а тут нелох уже сказки рассказывает про три.Что такое профессиональная армия? Во всем мире она называется контрактная и у нас она уже давно ,если не знает нелох и резников контрактная. 11000 призыв это с нац.гвардией!! По логике зедебилов ,наша армия не профессиональная ,то есть нет профессионалов,соответственно не бое готовая?
показати весь коментар
02.02.2022 13:30 Відповісти
Невчасно .А особливо для "синків мажорів",яких потрібно поганяти в кірзачах.
показати весь коментар
02.02.2022 13:31 Відповісти
Идиот!
Историческая справка:
Одним из решающих факторов при принятии Гитлером решения о нападении на ссср, было то, что в красной армии решили (после провала "Белофинский" кампании) провести реформу касательно управления и вооружения.
Гитлер понял, что более удобного случая может и не быть...
показати весь коментар
02.02.2022 13:31 Відповісти
Почему идиот, там все схвачено,так шо не самоуспокаивайтесь . Мол, идиот... - там все вершится как если бы это был маятник единого механизма... Асфальтокаток пошел на Армию.
показати весь коментар
02.02.2022 13:37 Відповісти
Це популізм,розрахований на наступні вибори.
Не нове.Але під час загрози вторгнення й окупації виглядає цинічно й зрадливо.
https://www.unian.ua/politics/81369-timoshenko-vzyalasya-perekonuvati-yuschenka-ne-kiem-to-palitseyu.html 04.12.07 Народні депутати від БЮТ зареєстрували в парламенті проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу (щодо скасування строкової військової служби та переходу на військову службу за контрактом).
показати весь коментар
02.02.2022 13:33 Відповісти
.
показати весь коментар
02.02.2022 13:35 Відповісти
. .
показати весь коментар
02.02.2022 13:36 Відповісти
Жодна воююча на своїй (підкреслюю на СВОЇЙ) теріторії країна ніколи й жодного разу в світі не скасовувала призивну армію .

Бо призивна армія це в першу чергу ознака демократії й єдності нації . А ось найманці (як то було в Чилі й в Аргентині) служать не народу, а правлячий верхівці й дуже часто становлятся "пучистами" .
Скажу навіть більше -- 95% військових путічі відбувалися виключно завдяки системи найманої армії . А хоч "чорні полковники" у Греції , хоч кривавий вбивця Хосе Віделла в Аргентині (перший в диктатурі -10 генералів ) , хоч полковник Кадаффі , хоч ... ну а Аугусто Піночета усі знають . Усі може й знають , але мало хто здогадуєтся , що при призивній армії жоден генерал (тим більш полковник) не наважився б дати наказ вбивати свої громодян й захоплювати владу .
показати весь коментар
02.02.2022 13:37 Відповісти
Україна буде першою в історії планети . . Зе хоче увійти у вікову , світову історію .
показати весь коментар
02.02.2022 13:44 Відповісти
Це не смішно . Це жахливо .

Люди тікають з країни , а воно скасовує призив ...

В Германії 80 млн. населення, але армія призивна . В Японії 129 млн. -- знов призивна . В Україні -- бажанно 40 млн. А в реалі може вийти й 32 .
Крим захопленний , 3/4 Донбаса -- 3 з 27 областних центрів захопленні ворогом , а цей ушльопок скасував призив .

Замість боротьби з нестатутними відносинами -- вони ліквідують інституцію .

Реакція дебіла на події в Днепрі .
Бо тільки дебіл реагує на загрози й виклики як страус !
показати весь коментар
02.02.2022 14:10 Відповісти
Этот Указ- никчемная бумажка..зеленая обезьяна, что то подобное 30 декабря подписала..от этих Указов никому не холодно, ни жарко..так, что то зеленое подписало- да и йух с ним
показати весь коментар
02.02.2022 13:41 Відповісти
а не при зеленському було скорочення, особливо пілотів? чи вже ...андони забули?
і нахрена додаткові 100 тисяч, як що цьому складу ВСУ грошей не вистачае?
моня вчора каже про збільшення ВСУ а слуги, вчора ж, не голосують за підвищення зарплат військовим.
це гра янелоха на лохторат?
гнати нах...й сраним віником таких говнокомандувачів.
обклався кідарасами та ...лядями без моралі і совісті та ще й мріє про другий термін,
казляра.
показати весь коментар
02.02.2022 13:41 Відповісти
А може простіше поки що нагодувати і забезпечити всім необхідним існуючу армію, а потім вже фантазувати про майбутнє?
показати весь коментар
02.02.2022 13:42 Відповісти
На жаль Резніков виявився таким же безхребетним виконавцем волі Єрмака-Зелі, як і його "папереднік"...
показати весь коментар
02.02.2022 13:45 Відповісти
Він колаборант №2. Перший- це шмаркля.
показати весь коментар
02.02.2022 13:50 Відповісти
Так строкова служба і є фундаментом
показати весь коментар
02.02.2022 13:45 Відповісти
Вже говорять не на 100 тис. збільшення а на 11 тис. (https://www.unn.com.ua/uk/news/1962332-zakon-pro-zmitsnennya-teroboroni-peredali-na-******-zelenskomu ) Чи знову всі не так зрозуміли? Потрібно гарного перекладача з "Зеленського" на людську мову.
показати весь коментар
02.02.2022 13:49 Відповісти
та тут не перекладач, а піфія чи шаман потрібні щоб зрозуміти ЗЕ-лене белькотання
показати весь коментар
02.02.2022 13:55 Відповісти


Під час війни скасовувати призов-дурна справа !
показати весь коментар
02.02.2022 13:49 Відповісти
Під вибори. Насправді потім може сказати, що хотів, але не вийшло. Хуцпа!
показати весь коментар
02.02.2022 14:18 Відповісти
До відома розкатавших губу зєлєбобіків , - на повністю контрактну армію , потрібно грошей в рази більше ніж зараз . Тих грошей яких зараз не вистачає навіть на призовну армію . Але про це Зеля вам не скаже . Ви - жрі-тє те лайно що він вам ****** , і не відволікайтесь . ..
показати весь коментар
02.02.2022 13:49 Відповісти
" отмена призыва с 2024 года" это типа " я иду только на один срок" или " нужно только перестать стрелять" и т.д.
показати весь коментар
02.02.2022 14:01 Відповісти
Ви не виділяєте гроше на ту армію, що зараз є. Що за дибільні фантазії, ви зарплату ВСУ підняти не можете уже 3 роки - но бляха створите ще 100-500 дивізій професійних солдат.
показати весь коментар
02.02.2022 14:12 Відповісти
Чем ниже человек душой,

тем выше задирает нос.

Он носом тянется туда,

куда душою не дорос. Омар Хайям
показати весь коментар
02.02.2022 14:15 Відповісти
врешті-решт, Рєзніков -- така сама купа блаЗЄнського лайна. "Реформатори" квартальні. Тьху!
показати весь коментар
02.02.2022 14:15 Відповісти
"Указ ...Зеленського ... підписаний 1 лютого 2022 року, є одним із системних кроків в контексті підвищення обороноздатності України" Джерело:

"Сьогоднішній Указ Президента - це реакція на виклики, які стоять перед країною." Джерело:

чергове сцяння від чергового зеленського.

підвищення обороноздатності та реакція на виклики сьогодення це, серед іншого, підвищення якості строкової служби в терені поводження з різними видами зброї та техніки; ******** тактичний вишкіл; це підвищення патріотичної вмотивованості строковика; це підготовка якісного та боєздатного резерву.
оце було б про підвищення обороноздатності.
а те, що зробило зеленське це про чергове послаблення обороноздатності шляхом збільшення кількості розгубленого, ненавченого, інертного населення.

але ж зеленське це не про Україну, зеленське це про збереження влади, про збагачення себе та друзів, а для всього цього треба підігравати люмпенізованому малороському виборцю.
показати весь коментар
02.02.2022 14:34 Відповісти
Скасування призову під час війни, ну, це м"яко кажучи, дивно. Взагалі от ці укази носять якісь непослідовний хаотичний характер. От нещодавно був указ про військовий облік всіх жінок. Ну, це ще якось можна зрозуміти, тепер призов їм не потрібний. Дії за принципом "як карта ляже". Так завтра ми і в ОДКБ можемо опинитися
показати весь коментар
02.02.2022 15:07 Відповісти
Пан міністр сказав, що "Сьогоднішній Указ Президента - це реакція на виклики, які стоять перед країною Джерело: ", але правильно було б сказати, що Сьогоднішній Указ Президента - це підготовка до майбутніх виборів. Бо ніякого відношення до оборони країни цей указ не має.
показати весь коментар
02.02.2022 15:31 Відповісти
Нихрена вы не поняли!
Отмена призыва в армию - это способ создания новых 100 дивизий!
Плюс, по примеру Юли, повышение рейтинга.
показати весь коментар
02.02.2022 16:09 Відповісти
перед лицом очевидной агрессии - это ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ГОС.ИЗМЕНА!!!!
показати весь коментар
02.02.2022 22:02 Відповісти
 
 