Резніков пояснив указ Зеленського про скасування призову в армію: "Це пакет реформ для переходу на професійну армію"

Міністр оборони Олексій Резніков розповів деталі пропозиції президента Володимира Зеленського стосовно реформи війська, яка зокрема передбачає відміну призову на строкову службу.

Про це йдеться у заяві Резнікова, опублікованій на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Указ Президента України Володимира Зеленського № 36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії", підписаний 1 лютого 2022 року, є одним із системних кроків в контексті підвищення обороноздатності України", - йдеться у заяві.

"Указ Президента створює фундамент і запускає пакет реформ для переходу на професійну армію", – наголосив Олексій Резніков

"Відповідно до Указу, у період до 2025 року заплановано реалізацію комплексу реформ, які покликані збільшити чисельність Збройних Сил України, суттєво підвищити мотивацію до військової служби шляхом посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин, забезпечення прозорого механізму розвитку військової кар’єри, підвищення грошового забезпечення, вирішення проблем з житлом тощо", - поясняється в заяві.

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"Сьогоднішній Указ Президента — це реакція на виклики, які стоять перед країною. Вони змінюються. Росія відкрито погрожує масштабною ескалацією. У нас додалося понад 1000 км кордону, які треба обороняти. Президент поставив завдання — виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну. У цього завдання є дуже практичне обґрунтування. Якщо наша держава сприйматиметься як така, що постійно ризикує зазнати руйнівного вторгнення, це гальмуватиме розвиток. Ми не зможемо залучати достатньо ресурсів. Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але й чисельна, професійна, вмотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки" — сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Зокрема, Указ містить доручення забезпечити поетапне збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 000 осіб для підвищення оборонних спроможностей держави. Одним з елементів реформування є перехід на систему інтенсивної військової підготовки та відмова від призову на строкову службу з 1 січня 2024 року", - зазначається в заяві.

"Це завдання — на 4 роки. Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб. По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які отримали фахову освіту. По-друге, це контрактники, які служать від 6 місяців до кількох років. А також юнаки, призвані на строкову службу. Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання Указу. Для реалізації зазначених кроків Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів. Ми сподіваємся на єдність українського парламенту у цих питаннях" — відзначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, 1 лютого Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Згідно з указом, створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб. Після публікації указу стало відомо, що він також передбачає припинення призову на строкову військову службу та запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки.