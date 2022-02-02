Резніков пояснив указ Зеленського про скасування призову в армію: "Це пакет реформ для переходу на професійну армію"
Міністр оборони Олексій Резніков розповів деталі пропозиції президента Володимира Зеленського стосовно реформи війська, яка зокрема передбачає відміну призову на строкову службу.
Про це йдеться у заяві Резнікова, опублікованій на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Указ Президента України Володимира Зеленського № 36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії", підписаний 1 лютого 2022 року, є одним із системних кроків в контексті підвищення обороноздатності України", - йдеться у заяві.
"Указ Президента створює фундамент і запускає пакет реформ для переходу на професійну армію", – наголосив Олексій Резніков
"Відповідно до Указу, у період до 2025 року заплановано реалізацію комплексу реформ, які покликані збільшити чисельність Збройних Сил України, суттєво підвищити мотивацію до військової служби шляхом посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин, забезпечення прозорого механізму розвитку військової кар’єри, підвищення грошового забезпечення, вирішення проблем з житлом тощо", - поясняється в заяві.
"Сьогоднішній Указ Президента — це реакція на виклики, які стоять перед країною. Вони змінюються. Росія відкрито погрожує масштабною ескалацією. У нас додалося понад 1000 км кордону, які треба обороняти. Президент поставив завдання — виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну. У цього завдання є дуже практичне обґрунтування. Якщо наша держава сприйматиметься як така, що постійно ризикує зазнати руйнівного вторгнення, це гальмуватиме розвиток. Ми не зможемо залучати достатньо ресурсів. Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але й чисельна, професійна, вмотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки" — сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.
"Зокрема, Указ містить доручення забезпечити поетапне збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 000 осіб для підвищення оборонних спроможностей держави. Одним з елементів реформування є перехід на систему інтенсивної військової підготовки та відмова від призову на строкову службу з 1 січня 2024 року", - зазначається в заяві.
"Це завдання — на 4 роки. Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб. По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які отримали фахову освіту. По-друге, це контрактники, які служать від 6 місяців до кількох років. А також юнаки, призвані на строкову службу. Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання Указу. Для реалізації зазначених кроків Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів. Ми сподіваємся на єдність українського парламенту у цих питаннях" — відзначив Олексій Резніков.
Нагадаємо, 1 лютого Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Згідно з указом, створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб. Після публікації указу стало відомо, що він також передбачає припинення призову на строкову військову службу та запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки.
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Все буде, але десь там скоро... Почекати треба завтра -післязавтра, можливо через рік, а точніше через два...
Так я ЄС вже впевнено випереджає СН, то скоро Слуги та Зе почнуть відновлювати церкви, агітувати за українізацію і так далі
дурних з кожним відкриванням холодильника стає все менше
В нас є достатньо коштів на контрактну армію ? Всього кілька країн в світі можуть позволити собі контрактну армію без призову.
Реформы прописываются по этапам...с выделением средств на это...
Так что это даже не лозунг...это ослиный пук в лужу...
якби там служили хлопці з Західної, то не було б ніякої здачі
У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 відбувся ще один інцидент - українські піхотинці зіткнулися з російською береговою охороною, в результаті чого поранили трьох росіян. Звинувативши Україну в намаганні присвоїти собі Чорноморський флот, Росія запустила процес відокремлення Криму від України, роздаючи російські паспорти працівникам об'єктів Чорноморського флоту та ведучи антиукраїнську інформаційну кампанію по всій території Криму. В січні 1994 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%94%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Мєшков , який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим. Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної гвардії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 прикордонних військ , після чого ситуація стабілізувалася.
В нас не може бути по нормальному усе тільки через анал...
У час війни скасовують призив замість того щоб навести лад - це якийсь ******** а не ОП
і моралдьна підготовка чоловіків до захисту
маючи рашку під боком ми не можемо відміняти призов
Историческая справка:
Одним из решающих факторов при принятии Гитлером решения о нападении на ссср, было то, что в красной армии решили (после провала "Белофинский" кампании) провести реформу касательно управления и вооружения.
Гитлер понял, что более удобного случая может и не быть...
Не нове.Але під час загрози вторгнення й окупації виглядає цинічно й зрадливо.
https://www.unian.ua/politics/81369-timoshenko-vzyalasya-perekonuvati-yuschenka-ne-kiem-to-palitseyu.html 04.12.07 Народні депутати від БЮТ зареєстрували в парламенті проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу (щодо скасування строкової військової служби та переходу на військову службу за контрактом).
Бо призивна армія це в першу чергу ознака демократії й єдності нації . А ось найманці (як то було в Чилі й в Аргентині) служать не народу, а правлячий верхівці й дуже часто становлятся "пучистами" .
Скажу навіть більше -- 95% військових путічі відбувалися виключно завдяки системи найманої армії . А хоч "чорні полковники" у Греції , хоч кривавий вбивця Хосе Віделла в Аргентині (перший в диктатурі -10 генералів ) , хоч полковник Кадаффі , хоч ... ну а Аугусто Піночета усі знають . Усі може й знають , але мало хто здогадуєтся , що при призивній армії жоден генерал (тим більш полковник) не наважився б дати наказ вбивати свої громодян й захоплювати владу .
Люди тікають з країни , а воно скасовує призив ...
В Германії 80 млн. населення, але армія призивна . В Японії 129 млн. -- знов призивна . В Україні -- бажанно 40 млн. А в реалі може вийти й 32 .
Крим захопленний , 3/4 Донбаса -- 3 з 27 областних центрів захопленні ворогом , а цей ушльопок скасував призив .
Замість боротьби з нестатутними відносинами -- вони ліквідують інституцію .
Реакція дебіла на події в Днепрі .
Бо тільки дебіл реагує на загрози й виклики як страус !
і нахрена додаткові 100 тисяч, як що цьому складу ВСУ грошей не вистачае?
моня вчора каже про збільшення ВСУ а слуги, вчора ж, не голосують за підвищення зарплат військовим.
це гра янелоха на лохторат?
гнати нах...й сраним віником таких говнокомандувачів.
обклався кідарасами та ...лядями без моралі і совісті та ще й мріє про другий термін,
казляра.
Під час війни скасовувати призов-дурна справа !
тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда,
куда душою не дорос. Омар Хайям
"Сьогоднішній Указ Президента - це реакція на виклики, які стоять перед країною." Джерело:
чергове сцяння від чергового зеленського.
підвищення обороноздатності та реакція на виклики сьогодення це, серед іншого, підвищення якості строкової служби в терені поводження з різними видами зброї та техніки; ******** тактичний вишкіл; це підвищення патріотичної вмотивованості строковика; це підготовка якісного та боєздатного резерву.
оце було б про підвищення обороноздатності.
а те, що зробило зеленське це про чергове послаблення обороноздатності шляхом збільшення кількості розгубленого, ненавченого, інертного населення.
але ж зеленське це не про Україну, зеленське це про збереження влади, про збагачення себе та друзів, а для всього цього треба підігравати люмпенізованому малороському виборцю.
Отмена призыва в армию - это способ создания новых 100 дивизий!
Плюс, по примеру Юли, повышение рейтинга.