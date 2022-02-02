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Новини Війна
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Шмигаль про скупчення військ РФ біля України: Коаліція на нашу підтримку сьогодні велика, як ніколи. Це стримуватиме країну-агресора

Шмигаль про скупчення військ РФ біля України: Коаліція на нашу підтримку сьогодні велика, як ніколи. Це стримуватиме країну-агресора

Нині Україна має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки.

Про це премєр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Як сказав президент Володимир Зеленський, ми готові до будь-яких викликів. Україна має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки, ми постійно ведемо перемовини із міжнародними партнерами, аби така підтримка посилювалася, в тому числі і стосовно озброєння, в питанні фінансів, інвестицій", - зазначив Шмигаль, додавши, що останніми тижнями Україну відвідали з офіційними візитами чимало міжнародних делегацій. 

"Ми продемонстрували і продовжуємо демонструвати надійне партнерство, а наші партнери продовжують демонструвати підтримку на фоні ескалації зі сторони Росії. Ми вдячні, що така підтримка не обмежується лише словами", - додав він, подякувавши партнерам за надану допомогу. 

"Коаліція на підтримку України сьогодні велика як ніколи і це також чинник, який буде стримувати країну-агресора від ескалації", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - прем’єр Нідерландів Рютте

Автор: 

армія рф (17876) вторгнення (380) Кабмін (14154) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+9
Кличко вступив в тероборону Києва. отак треба боротися з "панікою" нешановні панове зелупи.

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02.02.2022 13:46 Відповісти
+4
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 13:43 Відповісти
+2
коаліція, але без вашої участі
воїни, але без вас, ваших рідних та близьких вам людей.
з підтримкою чужих країн та наших волонтерів, але без вашої участі.
в супереч тому що ви робите
досі існує Україна.
і надіюсь настане той час коли будете заздрити мертвим...
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02.02.2022 13:46 Відповісти
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Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 13:43 Відповісти
Кличко вступив в тероборону Києва. отак треба боротися з "панікою" нешановні панове зелупи.

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02.02.2022 13:46 Відповісти
коаліція, але без вашої участі
воїни, але без вас, ваших рідних та близьких вам людей.
з підтримкою чужих країн та наших волонтерів, але без вашої участі.
в супереч тому що ви робите
досі існує Україна.
і надіюсь настане той час коли будете заздрити мертвим...
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02.02.2022 13:46 Відповісти
оце "скупчення" на фото реально скупчення для спутнікового селфі і понтов кремлінів.

війська в полі мають бути розсереджені, а не зібрані для залпу "Града"

Р.S. зверніть увагу на сніг! майже відсутні сліди, тобто техніку (чи надувні макети ???) тупо поставили для залякування
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02.02.2022 13:49 Відповісти
Сиди в своих Чебоксарах эксперт!!!
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02.02.2022 13:51 Відповісти
дядя, техніку розсереджують на місцевості, ховають у капонірах та маскують

- це якщо збираються воювати, а не понти гнать
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02.02.2022 14:03 Відповісти
Рашисти впевнені, що як би вони не стояли, хоч впритул до нашого кордону, шмаркля нізащо не надасть дозволу на відкриття вогню по цілям. Тому й поводяться так нахабно.
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02.02.2022 14:07 Відповісти
а дарма!

у двох випадках ці "понти" розташовані в 15 та 13 км від кордону - пару залпів "Граду" і проблема "концентрації" була б вирішена

не має на них Пороха !
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02.02.2022 14:19 Відповісти
"Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отверг обвинения в подготовке полномасштабного вторжения в Украину, сославшись на то, что президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников исключают подготовку масштабной агрессии"

понедельник, 31 января 2022
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02.02.2022 13:51 Відповісти
Согласен с тем что мировая поддержка , которой до этого еще никогда не было, угроза сильнейших санкций и поставка летального оружия в таких масштабах, чего тоже раньше не было есть основным ( хотя и не единственным) фактором, как на сейчас, сдерживающие реализацию плана Путина на " решение украинского вопроса радикальным путем". Жаль что Мир не озаботился подобной реакцией в начале 2014 года, а лучше с началом агрессии РФ против Грузии.
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02.02.2022 13:55 Відповісти
це все не завдяки вам, переляканим зебаранам, а навпаки, тому що вже весь світ зрозумів, хто ви такі, і вас не утотожнюють з Україїною!
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02.02.2022 13:58 Відповісти
Вважаю, що неабияка заслуга в формуванні цієї коаліції 5-го Президента України П.А.Порошенка. Завдяки його хисту дипломата та особистим зв'язкам, ми маємо те, що маємо. А був би він 6-м Президентом, то мали б набагато більше. А головне, - не мали б того сорому, що маємо, коли нЄдоросль вилазе з якюсь промовою.
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02.02.2022 14:16 Відповісти
зауважте,
Порох сам мотався по Європі та збивав до купи європейців, а до
Шмарклі кожен день хтось їде з вмовляннями
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02.02.2022 14:21 Відповісти
До шмарлі їдуть, щоб він нічого не зіпсував. Як вихователі до не сповна розуму дитини. Невже ще неначасі збирати підписи про його примусове обстеження, як особи, не здатної керувати ані державою, ані військом?
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02.02.2022 14:36 Відповісти
Головне щоб агресія ***** не почалася зі зради керівництва, як при януковощі, хоча зараз не 2014 рік.
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02.02.2022 17:16 Відповісти
 
 