Шмигаль про скупчення військ РФ біля України: Коаліція на нашу підтримку сьогодні велика, як ніколи. Це стримуватиме країну-агресора
Нині Україна має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки.
Про це премєр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Як сказав президент Володимир Зеленський, ми готові до будь-яких викликів. Україна має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки, ми постійно ведемо перемовини із міжнародними партнерами, аби така підтримка посилювалася, в тому числі і стосовно озброєння, в питанні фінансів, інвестицій", - зазначив Шмигаль, додавши, що останніми тижнями Україну відвідали з офіційними візитами чимало міжнародних делегацій.
"Ми продемонстрували і продовжуємо демонструвати надійне партнерство, а наші партнери продовжують демонструвати підтримку на фоні ескалації зі сторони Росії. Ми вдячні, що така підтримка не обмежується лише словами", - додав він, подякувавши партнерам за надану допомогу.
"Коаліція на підтримку України сьогодні велика як ніколи і це також чинник, який буде стримувати країну-агресора від ескалації", - зазначив Шмигаль.
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Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
воїни, але без вас, ваших рідних та близьких вам людей.
з підтримкою чужих країн та наших волонтерів, але без вашої участі.
в супереч тому що ви робите
досі існує Україна.
і надіюсь настане той час коли будете заздрити мертвим...
війська в полі мають бути розсереджені, а не зібрані для залпу "Града"
Р.S. зверніть увагу на сніг! майже відсутні сліди, тобто техніку (чи надувні макети ???) тупо поставили для залякування
- це якщо збираються воювати, а не понти гнать
у двох випадках ці "понти" розташовані в 15 та 13 км від кордону - пару залпів "Граду" і проблема "концентрації" була б вирішена
не має на них Пороха !
понедельник, 31 января 2022
Порох сам мотався по Європі та збивав до купи європейців, а до
Шмарклі кожен день хтось їде з вмовляннями