Шмигаль про скупчення військ РФ біля України: Коаліція на нашу підтримку сьогодні велика, як ніколи. Це стримуватиме країну-агресора

Нині Україна має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки.

Про це премєр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Як сказав президент Володимир Зеленський, ми готові до будь-яких викликів. Україна має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки, ми постійно ведемо перемовини із міжнародними партнерами, аби така підтримка посилювалася, в тому числі і стосовно озброєння, в питанні фінансів, інвестицій", - зазначив Шмигаль, додавши, що останніми тижнями Україну відвідали з офіційними візитами чимало міжнародних делегацій.

"Ми продемонстрували і продовжуємо демонструвати надійне партнерство, а наші партнери продовжують демонструвати підтримку на фоні ескалації зі сторони Росії. Ми вдячні, що така підтримка не обмежується лише словами", - додав він, подякувавши партнерам за надану допомогу.

"Коаліція на підтримку України сьогодні велика як ніколи і це також чинник, який буде стримувати країну-агресора від ескалації", - зазначив Шмигаль.

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