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"COVID-тисячу" отримають громадяни від 14 років: Кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, спорт, кіно тощо

Кабмін розширить програму виплат за вакцинацію на підлітків віком 14-18 років.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні  до програми єПідтримка буде включено підліктів віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби", - наголосив глава уряду.

Також, додав прем'єр, Кабмін ухвалить протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншох категорії осіб - вакциновані з інвалідністю 1 та 2 груп, які зможуть витрачати гроші на лікарські засоби та комунальні послуги.

Також читайте: Шмигаль обговорив із прем'єром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності України та протидію російській агресії

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1070) підлітки (423) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+8
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02.02.2022 13:45 Відповісти
+5
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02.02.2022 14:01 Відповісти
+4
Гундосые самоустраненки, у вас рейтинг отклеился
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02.02.2022 13:56 Відповісти
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02.02.2022 13:45 Відповісти
єЧагарники
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02.02.2022 16:27 Відповісти
Пиво, сподіваюсь не включили до переліку?
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02.02.2022 13:55 Відповісти
Гундосые самоустраненки, у вас рейтинг отклеился
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02.02.2022 13:56 Відповісти
Вот раньше было...
Ни медицины, ни прокуратуры, ни МВС, ни налогов...
Пришли слуги и началось...
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02.02.2022 14:11 Відповісти
было в 200-300% меньше а с приходом зэ-лупы хуже стало в разы и сразу везде
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02.02.2022 14:42 Відповісти
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02.02.2022 14:01 Відповісти
Есть знакомые у меня - купили сертификат за 2 тысячи, штуку отбили назад через дию, довольные.
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02.02.2022 14:24 Відповісти
******
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02.02.2022 16:30 Відповісти
О, ништяк, к двум сортам людей добавили еще третий. Теперь кабмин решает куда и кто ОБЯЗАН тратить свои деньги....
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02.02.2022 14:05 Відповісти
Детки, покупайте правильные школьные принадлежности:
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02.02.2022 14:05 Відповісти
"Сьогодні до програми єПідтримка буде включено підліктів віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби", - наголосив глава уряду. Джерело:

Еще парунедель назад про эти пункты и не писали, писали ярко - на освиту ( меньше 40 баксов), видать кто то все таки надоумил что этой тыЧаЧи на освиту нихрена не хватит, только на канцелярку , и то недорогую китайскую, из разряда - ведрозадоллар.
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02.02.2022 14:12 Відповісти
 
 