"COVID-тисячу" отримають громадяни від 14 років: Кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, спорт, кіно тощо

Кабмін розширить програму виплат за вакцинацію на підлітків віком 14-18 років.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до програми єПідтримка буде включено підліктів віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби", - наголосив глава уряду.

Також, додав прем'єр, Кабмін ухвалить протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншох категорії осіб - вакциновані з інвалідністю 1 та 2 груп, які зможуть витрачати гроші на лікарські засоби та комунальні послуги.

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