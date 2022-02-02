"COVID-тисячу" отримають громадяни від 14 років: Кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, спорт, кіно тощо
Кабмін розширить програму виплат за вакцинацію на підлітків віком 14-18 років.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні до програми єПідтримка буде включено підліктів віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби", - наголосив глава уряду.
Також, додав прем'єр, Кабмін ухвалить протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншох категорії осіб - вакциновані з інвалідністю 1 та 2 груп, які зможуть витрачати гроші на лікарські засоби та комунальні послуги.
Топ коментарі
+8 Олег Карпов #409293
показати весь коментар02.02.2022 13:45 Відповісти Посилання
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.02.2022 14:01 Відповісти Посилання
+4 faust7808
показати весь коментар02.02.2022 13:56 Відповісти Посилання
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Ни медицины, ни прокуратуры, ни МВС, ни налогов...
Пришли слуги и началось...
Еще парунедель назад про эти пункты и не писали, писали ярко - на освиту ( меньше 40 баксов), видать кто то все таки надоумил что этой тыЧаЧи на освиту нихрена не хватит, только на канцелярку , и то недорогую китайскую, из разряда - ведрозадоллар.