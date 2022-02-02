За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії в березні проіндексують щонайменше на 14%, - Марченко..."

За попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що в березні буде проведена індексація пенсій, яка покриє інфляцію.

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"Відповідно до закону, індексація пенсій щороку проводиться шляхом збільшення показника середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться збільшення. За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14%", - пояснив Марченко.