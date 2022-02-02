За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії в березні проіндексують щонайменше на 14%, - Марченко
За попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що в березні буде проведена індексація пенсій, яка покриє інфляцію.
"Відповідно до закону, індексація пенсій щороку проводиться шляхом збільшення показника середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться збільшення. За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14%", - пояснив Марченко.
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А от у нормальних країнах пенсії індексуються не за нашою дивною формулою, а стовідсотково прив'язані до середньої зарплатні.
Я нє халявщік , я єго партньор . ""
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За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії в березні проіндексують щонайменше на 14%, - Марченко..."
Тобто простий посіпака з пенсією 3000гр отримає:
3000×14÷100=420 гр. надбавки.
В цей е час суддя з пенсією 90 000гр отримає:
90000×14÷100= 12 600гр надбавки в місяць.
Як кажуть, відчуйте різницю!