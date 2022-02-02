"Слуга народу" розпочала збір підписів за позачергове засідання для заслуховування силовиків про справи щодо нардепів

Фракція політичної партії "Слуга Народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту.

Про це повідомила в телеграмі речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Воно ініційоване Давидом Арахамією для заслуховування силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил. Зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року", - додала Палійчук.

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