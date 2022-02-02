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Новини
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"Слуга народу" розпочала збір підписів за позачергове засідання для заслуховування силовиків про справи щодо нардепів

Фракція політичної партії "Слуга Народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту.

Про це повідомила в телеграмі речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Воно ініційоване Давидом Арахамією для заслуховування силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил. Зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року", - додала Палійчук.

Читайте також: Арахамія ініціює позачергове засідання Ради для заслуховування звітів Монастирського, Сухачова та Венедіктової щодо справ стосовно нардепів

Слуга народу розпочала збір підписів за позачергове засідання для заслуховування силовиків про справи щодо нардепів 01

Автор: 

ВР (15050) позачергове засідання (223) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+16
ініційоване Давидом Арахамією для заслуховування силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил -

ЗЄ-льоне дєрьмо будут розбавляти у бочці меду
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02.02.2022 13:57 Відповісти
+15
во как!

накосячив Труха, а розбирати будуть Пороха
(то мабуть таки Порох за кермом був)

хітрожопая макака абрахашка
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02.02.2022 13:59 Відповісти
+11
а смотрите как растекашились ))))) по делам)))
трухин то так... не стоит акцентировать а вот остальные )))

Зі слів Арахамії, до правоохоронних органів "накопичилося багато питань" щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і "застарілих" розслідувань щодо Олександра Юрченка і Ярослава Дубневича... -

а помните как дело о сливе "вагнеровцев" безухая стала срочно перебивать делом об "Иловайском котле"...

жабы зеленые... одним словом... идут по старым отработанным схематозам... (куда ж клеймить лупоглазого трухина если есть другие (и особенно Порошенко)
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02.02.2022 14:16 Відповісти
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ініційоване Давидом Арахамією для заслуховування силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил -

ЗЄ-льоне дєрьмо будут розбавляти у бочці меду
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02.02.2022 13:57 Відповісти
во как!

накосячив Труха, а розбирати будуть Пороха
(то мабуть таки Порох за кермом був)

хітрожопая макака абрахашка
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02.02.2022 13:59 Відповісти
ну, по єврейськи так - забіть баки
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02.02.2022 14:00 Відповісти
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02.02.2022 14:12 Відповісти
А він таки й пійшов у ліс .
Й таки не на одинці пійшов .

Але з лісу не вийшов !
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02.02.2022 14:25 Відповісти
З тих пір, як Володимир Зеленський привів у Верховну Раду армію своїх «слуг», Україна постійно переживає «день бабака». Сьогодні ж друге лютого.

Корупція, хабарі, п'янь за кермом, яка є потенційними вбивцями - «слугам» все сходить з рук. І тільки суспільна увага та журналістські розслідування витягують на світ Божий їхні численні злочини і не дають ховати зелені кінці в каламутну воду.

Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного «Слугу», бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки.
В 2019-му «Слуги» любили називати це модними слівцями типу «соціальний ліфт». Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі - і цим ліфтом все воно поперело нагору.

А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником.

Розслідування злочину за участі тіньового касира Зеленського депутата Трухіна демонструє повну деградацію влади. Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс Генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у «кришуванні» Трухіна.

Ми вимагаємо негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів... Так само маємо право почути і Зеленського, персонального ангела-охоронця Трухіна.

Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про «зарплати у конвертах» для «слуг» і про відкати на «Великому крадівництві».

Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент.
Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.
Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс.
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02.02.2022 14:16 Відповісти
А що раньше робили , гроші получали , - така Армія правоохоронців , - Один єдиний журналіст підняв з Спячки таку кількість Дармоїдів.А про Трухіна дурачком діло , - Не пропетляли.
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02.02.2022 13:58 Відповісти
Вперед за Поляковым!!!
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02.02.2022 13:59 Відповісти
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02.02.2022 13:59 Відповісти
Зеленые резиноизделия №2
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02.02.2022 18:36 Відповісти
А с 2000 все дела не пробовали посмотреть? Или с 1991? Тупые петлялы.
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02.02.2022 14:01 Відповісти
Ооооо, тепер на Порошенка будуть гавкать із трибуни зРади!
Зелебенські двійочники!
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02.02.2022 14:02 Відповісти
І що, про Брагаря згадають, і про інших шлюх під наркотою?
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02.02.2022 14:03 Відповісти
Не присікуйтеся до Брагаря. У нього прізвище таке, що йому постійно треба бути в тонусі. За ним жодної провини
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02.02.2022 14:08 Відповісти
Дві години на доповідь, розподіл часу: 5 хвилин щодо пана Медведчука, по дви хвилини щодо Юрченка, Трухіна і інших депутатів СН, решта часу - заслуховуємо про головного злочинця пана Петра Порошенко
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02.02.2022 14:07 Відповісти
Шо, мало?
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02.02.2022 14:25 Відповісти
Трухіна лише привід.
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02.02.2022 14:08 Відповісти
Класична ХУЦПА від коломИйського. Згадайте, як ці виродки очолили розслідування "ваґнерґейту". Все повторюється до розділових знаків... Чума на блаЗЄнських.
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02.02.2022 14:10 Відповісти
как там, у честертона: "где умный человек прячет лист? - в лесу". "багато питань по справі трухіна" у них, ага. тільки от самої справи не було до минулого дня.
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02.02.2022 14:12 Відповісти
Любое ТСК это просто выпуск пара,а реально решалу и разносчика конвертов Трухина никто не посадит и дело надолго осядет в зеленой прокуратуре!Хватит цирка и на выборы!
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02.02.2022 14:13 Відповісти
ну да , теперь надо этим вентилятором на всех разбросать , а то что одним слугам за протухшую систему правосудия отдуваться
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02.02.2022 14:14 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5b0%5d=AZXSUW8wZSkVyGOXGpQ5_r3SRYGYaTu5TVeIzAH3__7MaFaZM5q6C2Sk9RKgxXlGxNLE6CkDYFUbs9IbaI79mPnowA-ra_GpS-_IN0qb_71SQh148FZv3R3L0MHWBZKPqU-QXn8FMhGHx4iFbwxmATrw4EbLhg-juAk432VgGv1-tqBIZEojtyX5NdXAOb84vIo&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

ЗЕботва уже співає, що у ДБР не було запису з камери поліцейського і це свідчить що у всьому винний Порошенко, бо реформа поліції його часів - відстій.

Чудики, як раз ця історія свідчить, що реформа й створення Патрульної поліції - досягнення часів Порошенка.
о за Януковича захарченківський мент такого Трухіна відпустив би не за 150, а за 15 тисяч, ім'я Трухіна не спливло в жодному протоколі, а поліцейський відмовився б спілкуватися з пресою категорично.

Але на поліцейському була працююча камера, поліцейський відмовився від хабаря і виконав свою роботу чесно.
Відео, яке за всяку ціну намагалися знищити, опинилося у журналістів - явно від поліцейських. Нарешті, сам патрульний зустрівся з журналістами і відкрито дав інтерв'ю.
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02.02.2022 14:16 Відповісти
Тобто сталося все так, як мало бути.
А не мало бути, аби влада заходилася свого кореша відмазувати, замість дати справі хід згідно закону.
Особливо - влада, яка владою стала на нищівній критиці своїх попередників і обіцянках "нових облич у владі", які насправді виявилися збіговиськом жлобів й мажорчиків.
Гіршими за янучар.
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02.02.2022 14:17 Відповісти
Отмазывать своих - это принцип прошдой власти.
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02.02.2022 14:29 Відповісти
Бачите, у вас навіть не вийшло правильно написати слово, яке тут не доречне.
Ваша влада на чолі із преЗедентом брехала пів року про цю аварію і Трухіна.

Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. Трухіна покривали, - Мусаєва

Джерело:
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02.02.2022 14:33 Відповісти
а смотрите как растекашились ))))) по делам)))
трухин то так... не стоит акцентировать а вот остальные )))

Зі слів Арахамії, до правоохоронних органів "накопичилося багато питань" щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і "застарілих" розслідувань щодо Олександра Юрченка і Ярослава Дубневича... -

а помните как дело о сливе "вагнеровцев" безухая стала срочно перебивать делом об "Иловайском котле"...

жабы зеленые... одним словом... идут по старым отработанным схематозам... (куда ж клеймить лупоглазого трухина если есть другие (и особенно Порошенко)
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02.02.2022 14:16 Відповісти
и небожителям силовикам , яйца между дверями щемить,это пока пена не пошла, все молчели, как гавна в рот набрали
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02.02.2022 14:17 Відповісти
Трушин это так. Эпизод. Не должна была пена пойти. Так как всё зачистили. И патрульный был опрошен, который точно ничего не подтвердил. Успокоились. И тут арест полковника или обыск у Коболева. И оказывается что плёночка то вот она. И патрульный опять всё подтверждает. Лично Трушин никому не интересен. Зелень перед НИМ начала быковать и получила один из намёков. Лепить из плёнки дезу. Они похлеще предъявят.
Смотрим или Коболева оставят в покое, или полкана по апелляции выпустят.
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02.02.2022 14:44 Відповісти
Я навіть здогадуюсь , що їх до цього змусило .

Трухін зкоїв злочин аж у травні ...

А зараз вже друге лютого 2022 року .

Їх обурив не злочин колеги .

А витік інформації з правоохоронних органів . Тут же очевидно будь кому з мизиками , що без такого витіку не було б тих кадрів й стримів .

Вони будуть в закритому режимі обговорювати з силовиками звітки відбувся витік ...
Бо вони тільки учора на світ народилися . Новитню історію української політики не вивчали . Ну навіщо ця "маячня" для весільних фотографів ?!
Якась там історія , якась там Україна ?!
Справа Гонгадза , а хто це такий для арахамій ?!

Й ще зауваження . Вони видають себе мовляв ми молодь , ми просунуті диджиталайзери . Але що це таке smart city знати не знають . Як й не знають того , що в цілому світі ця цифрова реформація відбулась так років 25 тому . Й що вуличні IP камери змінюють реальність й змінюють приватність .
Й що тільки суцільні дегенерати могли сподіватися , що деталі аварії на ключьовій трасі Країни можуть бути прихованними й ніде не вспливуть з часом .
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02.02.2022 14:21 Відповісти
все на представление

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02.02.2022 14:21 Відповісти
О чем и говорилось - вся эта крысиная возня с трухиным и кузьминых это просто дымовая завеса, чтобы оправдать арест Пороха.
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02.02.2022 14:28 Відповісти
Звиняйте, із 12-го року? А яке діло до цього "слуг"? Це вони так, щоб свої щоденні зашквари розчинити у масі інших зашкварів?
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02.02.2022 14:31 Відповісти
Після кінця епохи зашкварів потрібно на законодавчому рівні прийняти Закон при довічну заборону слугам зебені балотуватись в виборні органи. А також про обв"язкову психіатричну і наркологічну експертизу з кримінальною відповідальністю за фальсифікацію результатів.Я вже не кажу проперсональну кримінальну відповідальність земафії за порушення Закону.
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02.02.2022 17:44 Відповісти
 
 