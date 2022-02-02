"Слуга народу" розпочала збір підписів за позачергове засідання для заслуховування силовиків про справи щодо нардепів
Фракція політичної партії "Слуга Народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту.
Про це повідомила в телеграмі речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Воно ініційоване Давидом Арахамією для заслуховування силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил. Зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року", - додала Палійчук.
Топ коментарі
+16 Алекс Мышкевич
показати весь коментар02.02.2022 13:57 Відповісти Посилання
+15 Алекс Мышкевич
показати весь коментар02.02.2022 13:59 Відповісти Посилання
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.02.2022 14:16 Відповісти Посилання
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ЗЄ-льоне дєрьмо будут розбавляти у бочці меду
накосячив Труха, а розбирати будуть Пороха
(то мабуть таки Порох за кермом був)
хітрожопая макака абрахашка
Й таки не на одинці пійшов .
Але з лісу не вийшов !
Корупція, хабарі, п'янь за кермом, яка є потенційними вбивцями - «слугам» все сходить з рук. І тільки суспільна увага та журналістські розслідування витягують на світ Божий їхні численні злочини і не дають ховати зелені кінці в каламутну воду.
Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного «Слугу», бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки.
В 2019-му «Слуги» любили називати це модними слівцями типу «соціальний ліфт». Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі - і цим ліфтом все воно поперело нагору.
А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником.
Розслідування злочину за участі тіньового касира Зеленського депутата Трухіна демонструє повну деградацію влади. Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс Генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у «кришуванні» Трухіна.
Ми вимагаємо негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів... Так само маємо право почути і Зеленського, персонального ангела-охоронця Трухіна.
Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про «зарплати у конвертах» для «слуг» і про відкати на «Великому крадівництві».
Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент.
Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.
Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс.
Зелебенські двійочники!
ЗЕботва уже співає, що у ДБР не було запису з камери поліцейського і це свідчить що у всьому винний Порошенко, бо реформа поліції його часів - відстій.
Чудики, як раз ця історія свідчить, що реформа й створення Патрульної поліції - досягнення часів Порошенка.
о за Януковича захарченківський мент такого Трухіна відпустив би не за 150, а за 15 тисяч, ім'я Трухіна не спливло в жодному протоколі, а поліцейський відмовився б спілкуватися з пресою категорично.
Але на поліцейському була працююча камера, поліцейський відмовився від хабаря і виконав свою роботу чесно.
Відео, яке за всяку ціну намагалися знищити, опинилося у журналістів - явно від поліцейських. Нарешті, сам патрульний зустрівся з журналістами і відкрито дав інтерв'ю.
А не мало бути, аби влада заходилася свого кореша відмазувати, замість дати справі хід згідно закону.
Особливо - влада, яка владою стала на нищівній критиці своїх попередників і обіцянках "нових облич у владі", які насправді виявилися збіговиськом жлобів й мажорчиків.
Гіршими за янучар.
Ваша влада на чолі із преЗедентом брехала пів року про цю аварію і Трухіна.
Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. Трухіна покривали, - Мусаєва
Джерело:
трухин то так... не стоит акцентировать а вот остальные )))
Зі слів Арахамії, до правоохоронних органів "накопичилося багато питань" щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і "застарілих" розслідувань щодо Олександра Юрченка і Ярослава Дубневича... -
а помните как дело о сливе "вагнеровцев" безухая стала срочно перебивать делом об "Иловайском котле"...
жабы зеленые... одним словом... идут по старым отработанным схематозам... (куда ж клеймить лупоглазого трухина если есть другие (и особенно Порошенко)
Смотрим или Коболева оставят в покое, или полкана по апелляции выпустят.
Трухін зкоїв злочин аж у травні ...
А зараз вже друге лютого 2022 року .
Їх обурив не злочин колеги .
А витік інформації з правоохоронних органів . Тут же очевидно будь кому з мизиками , що без такого витіку не було б тих кадрів й стримів .
Вони будуть в закритому режимі обговорювати з силовиками звітки відбувся витік ...
Бо вони тільки учора на світ народилися . Новитню історію української політики не вивчали . Ну навіщо ця "маячня" для весільних фотографів ?!
Якась там історія , якась там Україна ?!
Справа Гонгадза , а хто це такий для арахамій ?!
Й ще зауваження . Вони видають себе мовляв ми молодь , ми просунуті диджиталайзери . Але що це таке smart city знати не знають . Як й не знають того , що в цілому світі ця цифрова реформація відбулась так років 25 тому . Й що вуличні IP камери змінюють реальність й змінюють приватність .
Й що тільки суцільні дегенерати могли сподіватися , що деталі аварії на ключьовій трасі Країни можуть бути прихованними й ніде не вспливуть з часом .