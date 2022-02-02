УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9518 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 055 9

Сили швидкого кіберреагування можуть бути залучені для допомоги Україні, - Міноборони Литви

Сили швидкого кіберреагування можуть бути залучені для допомоги Україні, - Міноборони Литви

Для підтримки України можуть бути залучені очолювані Литвою сили швидкого кібернетичного реагування, заявив заступник міністра оборони Республіки Маргіріс Абукявічюс.

Як повідомило міністерство в середу, цього тижня відбулася щорічна зустріч Сил швидкого кіберреагування, де було зазначено, що розроблений проєкт є визнаним ресурсом у сфері безпеки Європейського Союзу й може бути використаний як інструмент для підтримки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україана.

"Задіяння цих сил для підтримки спільних місій і операцій у сфері політики безпеки та оборони ЄС, а також для партнера - України допоможе зміцнити ще більшу довіру до розроблених потужностей", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про кібератаку на українські урядові сайти: "Можливо, Росія відповідальна і цього разу"

Про необхідність співпраці заявили не лише спостерігач проєкту Бельгія, а й Чехія, Іспанія, а також США і Грузія.

За інформацією міністерства, команда з кібербезпеки складається з експертів шести держав-членів, що беруть участь у проєкті, - Литви, Польщі, Нідерландів, Румунії, Хорватії та Естонії, до яких цього року приєднається Словенія. Румунія на основі ротації очолить ці сили у 2022 році.

Автор: 

Литва (2456) хакер (1361) кібербезпека (1170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли в країні немає президента,то допомогають усі хто тільки можуть, щоб Україна вижила.
показати весь коментар
02.02.2022 14:04 Відповісти
Эстонские силы быстрого реагирования увидеть бы в действии.
показати весь коментар
02.02.2022 14:04 Відповісти
расспроси у нквдистов времен второй мировой узнаешь много интересного
показати весь коментар
02.02.2022 14:10 Відповісти
да еті естонци какііта мідлітільниі...вмєста таво шоби русскава ножикам чік! і всьо...ані їво рєжут, рєжут...
показати весь коментар
02.02.2022 14:35 Відповісти
Янукович ты?? Чи не??
показати весь коментар
02.02.2022 14:41 Відповісти
русскій?
показати весь коментар
02.02.2022 17:00 Відповісти
Я??
показати весь коментар
03.02.2022 13:31 Відповісти
Слушна пропозиція! Цікаво, а нашому напів шостому ні на копійку не соромно, що весь світ робить за нього його роботу?
показати весь коментар
02.02.2022 14:27 Відповісти
за ного роблять роботу а в нього выдпустка , шашлычки
показати весь коментар
02.02.2022 16:50 Відповісти
 
 