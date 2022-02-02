Сили швидкого кіберреагування можуть бути залучені для допомоги Україні, - Міноборони Литви

Для підтримки України можуть бути залучені очолювані Литвою сили швидкого кібернетичного реагування, заявив заступник міністра оборони Республіки Маргіріс Абукявічюс.

Як повідомило міністерство в середу, цього тижня відбулася щорічна зустріч Сил швидкого кіберреагування, де було зазначено, що розроблений проєкт є визнаним ресурсом у сфері безпеки Європейського Союзу й може бути використаний як інструмент для підтримки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україана.

"Задіяння цих сил для підтримки спільних місій і операцій у сфері політики безпеки та оборони ЄС, а також для партнера - України допоможе зміцнити ще більшу довіру до розроблених потужностей", - сказав він.

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Про необхідність співпраці заявили не лише спостерігач проєкту Бельгія, а й Чехія, Іспанія, а також США і Грузія.

За інформацією міністерства, команда з кібербезпеки складається з експертів шести держав-членів, що беруть участь у проєкті, - Литви, Польщі, Нідерландів, Румунії, Хорватії та Естонії, до яких цього року приєднається Словенія. Румунія на основі ротації очолить ці сили у 2022 році.