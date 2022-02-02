Світ має зупиняти Росію від вторгнення в Україну, а не рятувати обличчя Путіна, - Кулеба

Росія повинна піти на поступки в нинішніх умовах, а не Україна, адже це РФ здійснює агресивні дії щодо України. Світ не повинен концентруватися на тому, як Росії в нинішніх умовах зберегти обличчя, а на тому як уникнути її вторгнення в Україну.

На цьому в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія діятиме з добрими намірами, то я впевнений, що ми зможемо подолати нинішню кризу дипломатичним шляхом. Проте, в нинішніх реаліях не Україна повинна йти на поступки, адже не ми зосередили військові сили біля кордону із сусідом, не ми окуповуємо територію, що належить до сусідньої держави. Це не ми здійснюємо кібератаки, відтак Росія повинна почати діяти конструктивно. Я хочу підкреслити, що Україна виключила можливість будь-яких поступок, які нам нав’язуватимуть ззовні", - заявив Кулеба.

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Відповідаючи на запитання, як Росії зберегти обличчя, якщо вона нічого не отримає з нинішньої конфронтації із Заходом, глава МЗС України підкреслив, що про це має дбати Москва, а не інші.

"Не ми створили цю проблему, і не нашим завданням є пошук найкращого способу врятувати обличчя Путіна", - підкреслив Кулеба.

Водночас, він наголосив, що Україна намагається діяти конструктивно і готова приймати виважені рішення.

"Проте було б контрпродуктивно зосередитися на порятунку обличчя Росії, а не зупиненні її від вторгнення", - підкреслив Кулеба.

Міністр подякував Польщі за підтримку України в нелегкі часи. Він зазначив, що Київ задоволений практичною підтримкою Варшави в усіх сферах – від політичної до військової.

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"Ще зарано говорити про всі рішення, особливо військового характеру. Але без сумніву, Польща робить усе, що може, аби в нинішній ситуації підтримати Україну",- наголосив міністр.

Кулеба також поінформував, що формат тристоронньої українсько-польсько-британської співпраці концентруватиметься на безпеці в регіоні Атлантики, Балтійського і Чорного морів, а також торговельних відносинах.