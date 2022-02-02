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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Світ має зупиняти Росію від вторгнення в Україну, а не рятувати обличчя Путіна, - Кулеба

Світ має зупиняти Росію від вторгнення в Україну, а не рятувати обличчя Путіна, - Кулеба

Росія повинна піти на поступки в нинішніх умовах, а не Україна, адже це РФ здійснює агресивні дії щодо України. Світ не повинен концентруватися на тому, як Росії в нинішніх умовах зберегти обличчя, а на тому як уникнути її вторгнення в Україну.

На цьому в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія діятиме з добрими намірами, то я впевнений, що ми зможемо подолати нинішню кризу дипломатичним шляхом. Проте, в нинішніх реаліях не Україна повинна йти на поступки, адже не ми зосередили військові сили біля кордону із сусідом, не ми окуповуємо територію, що належить до сусідньої держави. Це не ми здійснюємо кібератаки, відтак Росія повинна почати діяти конструктивно. Я хочу підкреслити, що Україна виключила можливість будь-яких поступок, які нам нав’язуватимуть ззовні", - заявив Кулеба.

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Відповідаючи на запитання, як Росії зберегти обличчя, якщо вона нічого не отримає з нинішньої конфронтації із Заходом, глава МЗС України підкреслив, що про це має дбати Москва, а не інші.

"Не ми створили цю проблему, і не нашим завданням є пошук найкращого способу врятувати обличчя Путіна", - підкреслив Кулеба.

Водночас, він наголосив, що Україна намагається діяти конструктивно і готова приймати виважені рішення.

"Проте було б контрпродуктивно зосередитися на порятунку обличчя Росії, а не зупиненні її від вторгнення", - підкреслив Кулеба.

Міністр подякував Польщі за підтримку України в нелегкі часи. Він зазначив, що Київ задоволений практичною підтримкою Варшави в усіх сферах – від політичної до військової.

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"Ще зарано говорити про всі рішення, особливо військового характеру. Але без сумніву, Польща робить усе, що може, аби в нинішній ситуації підтримати Україну",- наголосив міністр.

Кулеба також поінформував, що формат тристоронньої українсько-польсько-британської співпраці концентруватиметься на безпеці в регіоні Атлантики, Балтійського і Чорного морів, а також торговельних відносинах.

Автор: 

Польща (8636) путін володимир (24130) росія (66144) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Так обличчя путіна рятує Зеленський і його команда, звинувачуючи США, Англію та інші країні в нагнітанні паніки і що він, Зеленський, не бачить там загрози. Йому головне "миротворцю" путіну в очі подивитися та бізнес зберегти на росії.
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02.02.2022 14:21 Відповісти
+6
Путін це прискорювач, генератор швидкості вступу України в НАТО!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!

Путін, казковий дурак - стратег!
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02.02.2022 14:18 Відповісти
+4
мне нравится как министр ин.дел КУЛЕБА ведёт себя и говорит и заявляет всегда . простой и патриотичный очень человек и министр!
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02.02.2022 14:23 Відповісти
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Путін це прискорювач, генератор швидкості вступу України в НАТО!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!

Путін, казковий дурак - стратег!
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02.02.2022 14:18 Відповісти
Слава ... Упс... Зачитался...
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02.02.2022 14:21 Відповісти
Многоходовочка Хла закончится ударом табакерки между глаз членоликого..
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02.02.2022 14:28 Відповісти
Что за Путин такой? Знакомая вроде фамилия, но не вспомню никак.
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02.02.2022 14:51 Відповісти
трухина отмазывает по соседним веткам
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02.02.2022 14:23 Відповісти
Уже узнали откуда у Трухи 150 тыщ было? или решалы все еще решают?
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02.02.2022 14:30 Відповісти
нестыковочка - вава сказал всем отбой - опасность миновала и можно ехать на шашлыки
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02.02.2022 14:19 Відповісти
Всем можно на шашлыки.. .кроме Харькова ..
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02.02.2022 14:35 Відповісти
Саме так, нічого ламать голову, як ***** зберегти гарну міну. Треба якими завгодно методами зупиняти його агресивні наміри.
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02.02.2022 14:20 Відповісти
Так обличчя путіна рятує Зеленський і його команда, звинувачуючи США, Англію та інші країні в нагнітанні паніки і що він, Зеленський, не бачить там загрози. Йому головне "миротворцю" путіну в очі подивитися та бізнес зберегти на росії.
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02.02.2022 14:21 Відповісти
Цього зеленого виродка ніхто рятувати не буде,- ні спереду, ні ззаду.
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02.02.2022 14:49 Відповісти
мне нравится как министр ин.дел КУЛЕБА ведёт себя и говорит и заявляет всегда . простой и патриотичный очень человек и министр!
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02.02.2022 14:23 Відповісти
хвилиночку, "йанелох" казав неодноразово, що загрози нападу нема, і не треба розганяти паніку, то про який опір зараз йдеться?
Пан Кулеба, ви що, відосики від гундосика не дивились?
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02.02.2022 14:23 Відповісти
На гундосика уже никто не обращает внимания..
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02.02.2022 14:37 Відповісти
Перш ніж таке заявляти, слід хоча б дістати обличчя Янєлоха з кокаїну і "кротів" повиганяти з ОПи.
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02.02.2022 14:28 Відповісти
Пику ***** не врятує навіть ботокс, а Зеленському сказати що ***** агресор заважають - невпинне боягузство та ФСБ-шні погони Єрмака.
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02.02.2022 14:29 Відповісти
Єдиний адекватний професійний Міністр з великої літери в нинішньому уряді!
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02.02.2022 14:31 Відповісти
не врятували:
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02.02.2022 14:32 Відповісти
Мармизу Хла зберегти тяжко -- як не малюй, гавнюк получається
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02.02.2022 14:34 Відповісти
Просто так, на тормозах это все маловероятно закончится. Пукелле нельзя показать стае что он промахнулся. Что то нужно "предъявить " глубинному народу победителей и братве из ОПГ. Без этого ни как. Не по пацански, особенно из подворотни. Минимум это обострение на линии фронта,ввод своих миротворцев в ОРДЛО и признание ЛНРоДНРий с возможной подвижкой в строну украинской территории в районе Донецка и Горловки, отодвинув фронт от этих городов в глубь Украины ну хоть на 5-8км.) И возобновление переговоров в новом формате с вероятным требованием, и шумихи по теме вернуть в "состав реПублик" земли Донеччины и Луганщины в админ границах областей ( в их понимании " республик"., ну это так больше для болтовни и внутренней аудитории и пропаганды.)
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02.02.2022 14:35 Відповісти
Наиболее вероятный сценарий.
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02.02.2022 14:49 Відповісти
Прошлое бессмысленная величина.В то время как настоящее,формирует будущее.И в каком будущем будут жить ваши дети,формируете вы сегодня и сейчас в настоящем.Сегодня идёт борьба в настоящем за будущее,какой из жизнеутверждающих и определяющих факторов будет доминировать.Сила права или право силы?Если победит сила права,то можно быть спокойными за будущее своих детей.Если право силы,то это войны,разброд и шатание с переделом границ,где ваши дети будут носить военную форму и воевать,воевать,воевать......Продолжая замкнутный круг Деды воевале.И дело тут не в чьих то лицах,а в выборе каким будет будущий мир.Як вариант
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02.02.2022 14:44 Відповісти
Кулеба у нас вообще кто? По ощущению минимум генеральный директор Земли, а то и всей Солнечной системы.
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02.02.2022 14:47 Відповісти
зачем спасать яйцо путина ?

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02.02.2022 15:01 Відповісти
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02.02.2022 15:06 Відповісти
Світові друзі України концентруються на тому, як уникнути рашистської окупації,а "слуги" в Україні сконцетровані на тому,як рашисту зберегти обличчя .Концентрація така потужна від "слуг" в Україні .,що рашисти нею на радбезі ООН нею на цілий світ розмахували.
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02.02.2022 15:18 Відповісти
Кулеба прямо в корінь б"є.
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02.02.2022 17:06 Відповісти
 
 