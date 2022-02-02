"Слуга народу" Кузьміних просить тимчасово виключити його з фракції з можливістю повернення, - Палійчук
Нардеп "Слуги народу" Сергій Кузьміних направив листа очільниці партії Олені Шуляк та главі фракції Давиду Арахамії листа, в якому просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення.
Про це у Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.
Нардеп просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.
"Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно. Що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію "Слуга Народу"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
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