"Слуга народу" Кузьміних просить тимчасово виключити його з фракції з можливістю повернення, - Палійчук

Нардеп "Слуги народу" Сергій Кузьміних направив листа очільниці партії Олені Шуляк та главі фракції Давиду Арахамії листа, в якому просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення.

Про це у Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

"Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно. Що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію "Слуга Народу"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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