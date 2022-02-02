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Новини
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"Слуга народу" Кузьміних просить тимчасово виключити його з фракції з можливістю повернення, - Палійчук

Нардеп "Слуги народу" Сергій Кузьміних направив листа очільниці партії Олені Шуляк та главі фракції Давиду Арахамії листа, в якому просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення.

Про це у Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

"Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно. Що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію "Слуга Народу"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Також читайте: "Слуга народу" Кузьміних проігнорував три повістки про виклики до правоохоронців. Адвокат повідомив, що підозрюваний у закладі охорони здоров’я, - НАБУ

Автор: 

Слуга народу (2820) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+21
В смысле после отсидки? Неее, просто не факт что такая фракция или даже партия будет тогда существовать...
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02.02.2022 14:26 Відповісти
+12
выдайте ему вов временное пользование литр самогона
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02.02.2022 14:32 Відповісти
+12
А мені дуже прикро, що він є братом легендарного кіборга ОЛЕГА КУЗЬМІНИХ. Своєю специфічною манерою "роботи" хабарник кинув тінь і на брата.
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02.02.2022 14:46 Відповісти
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В смысле после отсидки? Неее, просто не факт что такая фракция или даже партия будет тогда существовать...
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02.02.2022 14:26 Відповісти
выдайте ему вов временное пользование литр самогона
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02.02.2022 14:32 Відповісти
И тютюн! (В камере пригодится.)
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02.02.2022 14:38 Відповісти
Дурак, надо было в заявлении и деньги попросить те что забрали, во временное пользование.
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02.02.2022 15:04 Відповісти
виключити на пів шишечки!
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02.02.2022 14:35 Відповісти
а знаєте ці уй..бки зі "слуг урода" не перестають дивувати своєю скурвленою винахідливістю.
саме страшне що ця винахідливість спрямована виключно на власне збагачення у будь-які, часто абсолютно неймовірні, способи.
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02.02.2022 14:39 Відповісти
Він вже знає, що їх будуть бити?
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02.02.2022 14:42 Відповісти
і можливо навіть ногами....
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02.02.2022 14:43 Відповісти
"на полшишечки"
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02.02.2022 14:46 Відповісти
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02.02.2022 15:48 Відповісти
Від цих харь тошнить вже
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02.02.2022 16:35 Відповісти
А мені дуже прикро, що він є братом легендарного кіборга ОЛЕГА КУЗЬМІНИХ. Своєю специфічною манерою "роботи" хабарник кинув тінь і на брата.
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02.02.2022 14:46 Відповісти
Да там и брат не особо блещет в своей системе.
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02.02.2022 15:53 Відповісти
Родичів, як кажуть, не вибирають.
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02.02.2022 16:05 Відповісти
Немножко беременным хочет прикинуться?
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02.02.2022 14:53 Відповісти
Я вернусь, дайте только срок.
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02.02.2022 14:55 Відповісти
Вын просто впевнений, що не сяде.
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02.02.2022 14:55 Відповісти
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02.02.2022 15:00 Відповісти
зе вонючки дайте ему народного героя украины.
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02.02.2022 15:08 Відповісти
Нормально
Сегодня я верю в бога
Завтра верю в черта
После завтра наоборот
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02.02.2022 15:13 Відповісти
с парламента бы выключили
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02.02.2022 15:19 Відповісти
А я пока в лес отойду...
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02.02.2022 15:35 Відповісти
Це не той випадок, щоби отримати декретну відпустку.
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02.02.2022 15:58 Відповісти
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02.02.2022 16:01 Відповісти
Я БЕРЕМЕННА! ЭТО ВРЕМЕННО!
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02.02.2022 16:23 Відповісти
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02.02.2022 16:56 Відповісти
 
 