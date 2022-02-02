РФ може отримати багато хорошого для себе. Якщо вони не нападатимуть на Україну - Байден віддасть їм усе, - Трамп
РФ може добитися значних поступок із боку нинішньої адміністрації США, якщо в результаті не чинитиме агресивних дій проти України.
Про це заявив колишній американський президент Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щонайменше, вони (РФ. - Ред.) зможуть на переговорах отримати багато хорошого для себе. Якщо вони не вдадуться до дій (проти України. - Ред.), то Байден віддасть їм усе", - припустив Трамп в інтерв'ю телеканалу Newsmax.
Коментуючи напружену обстановку між РФ та Україною, Трамп запевнив, що коли він був президентом США, то не допускав виникнення таких проблем.
Відповідаючи на запитання, що Росія планує щодо України, колишній президент заявив, що, на його думку, "схоже, що Росія піде на якісь дії". Він не став пояснювати, про які саме дії може йтися.
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Джерело:
Звичайно, ви ж із Зєлєю одного поля ягоди, відомі любителі позаглядати в очі пуйлу та іншим покидькам.
Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана перед виборами в Угорщині.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-trump-orban-vybory/31638518.html
Новина, яку зараз явно ніхто не помітить.
США обійшли Газпром по поставка газу до Європи.
Скраплений газ, який Штати зараз везуть до Європи з метою уникнути енергетичного колапсу за обсягами перевищив обсяги газу які Європа купує у Москви.
Більше того, кляті американці ще й демпінгують на ціні - перебивають газпромівську ціну більш дешевою.
Тобто перелічимо "перемоги" Москви в їхній запеклій боротьбі за запуск "Північного потоку-2".
Газпром на ринку Європи обійшли по черзі спершу Норвегія, потім США.
Штати уже домовляються про поставки катарського газу (скрапленого швидше за все) до Європи, знову таки замість російського.
А сертифікацію "Північного потоку-2" німці чекають наприкінці червня.
Можливо.
Бо, нагадаю, ще влітку подейкували що ПП-2 запрацює до нового року, але виникла низка складних обставин. І виникає далі.
Пригадую як реготала вата, коли ще влітку європейські експерти заявили, що ПП-2 запрацює. коли Газпром продасть його європейським компаніям. Можливо - консорціуму. Можливо - за участі "Нафтогазу України".
3 мая было начато строительство участка газопровода на территории Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-60 [60] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-61 [61] .
5 сентября судно-трубоукладчик «Solitaire» приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток - 2» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Финском заливе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-62 [62] .
6 октября судно-трубоукладчик Audacia приступило к укладке труб на германском морском участке газопровода «Северный поток - 2», где также вело работы судно Castoro Dieci (C10). Судно Audacia занялось работой на участке протяжённостью 38 км в глубоководной части маршрута.
На 10 октября были уложены первые 100 км из 2,5 тыс. км газопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-63 [63] .
На 6 ноября были уложены 200 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-64 [64] , на 12 ноября - 250 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-65 [65] , на 30 ноября - более 300 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-66 [66] .
С 23 декабря к укладке трубопровода «Северный поток - 2» присоединилось судно-трубоукладчик https://ru.wikipedia.org/wiki/Pioneering_Spirit Pioneering Spirit https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-67 [67] . Судно-трубоукладчик «https://ru.wikipedia.org/wiki/Solitaire_(%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA) Solitaire »' приступило к работам по укладке труб в исключительной экономической зоне Швеции. Судно-трубоукладчик Audacia закончило укладку труб на германском морском участке газопровода.
На 1 января было уложено более 400 км трубhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-68 [68] , на 1 апреля - более 915 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-69 [69] ; на 1 июля - 1501 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-70 [70] , на 1 октября - 2042 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-71 [71] .
На 24 октября было уложено более 2100 км труб, но в связи с задержкой с получением разрешения от Дании трубоукладчик Solitaire покинул маршрут строительства газопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-72 [72] .
30 октября датское энергетическое агентство (DEA) разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода «Северный поток - 2» на датском континентальном шельфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-73 [73] ; был одобрен маршрут протяжённостью 147 км к юго-востоку от острова Борнхольм, практически по границе территориальных водhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-74 [74] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-75 [75] .
28 ноября началась укладка труб в водах Данииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-:7-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-:8-77 [77] .
На 15 декабря судном Pioneering Spirit было пройдено около половины датского участка (уложено 74 км), Solitaire отставал от него на 20 км. В общей сложности было уложено более 2230 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-78 [78] ; Nord Stream 2 запросила у немецких властей разрешения на продолжение строительства у северного побережья Германии в зимние месяцыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-79 [79] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-80 [80] .
23 декабря в результате объявленных США санкций против российских газопроводов швейцарская компания «https://ru.wikipedia.org/wiki/Allseas Allseas » вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой трубопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-81 [81] . По состоянию на 23 декабря строительство газопровода было завершено на 93,5 %, проложено более 2300 км трубопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-83 [83] . Спустя несколько дней после объявления американских санкций глава российского Минэнерго Александр Новак упомянул, что вместо покинувших проект судов Allseas оставшиеся километры может уложить судно «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Академик Черский ». Корабль вышел из порта Находка 9 февраля 2020 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-84 [84]
1 января, несмотря на незавершённость трубопровода «Северный поток - 2», российский газ пошёл по первой нитке газопровода https://ru.wikipedia.org/wiki/OPAL EUGAL (является продолжением «Северного потока - 2» через территорию Германии до границы с Чехией, был сдан в эксплуатацию в конце 2019 года); этот газ поступает из действующего «Северного потока»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-87 [87] .
6 июля датское энергетическое агентство DEA разрешило продолжение строительства газопровода с учётом использования новых трубоукладочных судовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D0%B2%D0%B32020-86 [86] .
1 октября датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на эксплуатацию газопровода в своём континентальном шельфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-89 [89] .
11 декабря баржа «Фортуна» продолжила укладку труб в водах Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-90 [90] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-91 [91] .
22 декабря было завершено строительство сухопутного участка в Германии, а также было отмечено, что российская сухопутная часть готоваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-92 [92] . На следующий день началась подготовка к достройке трубопровода в датских водахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-93 [93] .
29 декабря строительство «Северного потока - 2» в немецких водах было завершено на маршруте «Б»
В то время как ориентированное на экс-президента Дональда Трампа крыло партии, вместе с протрамповскими лидерами мнений, напротив, вовсю недоумевает, почему тема Украины опять стала занимать так много места в американской повестке дня и зачем вообще конфликтовать с Россией из-за такой далекой Украины. .
https://www.rbc.ua/rus/news/vremya-govorit-proishodit-peregovorah-mezhdu-1643757033.html
Крайще призвища хоч одного сенатора чи то конгресмена назовіть , який відкрито висловився на кшалт того , мовляв навіщо сваритися з ****** .
Це дженда виключно бюрократів-ліваків з демократичного середовища .
А республіканці завжди поділялися на супер яструбів , й просто яструбів .
Одні в колуарах кажуть вгагалом , що требо підтримувати Україну й через патрулювання неба в Україні силами ВВС США . А інші наполягають тільки на економічній підтримці .
Ви мало що розумієте , що таке республіканська партія США . Головний там грунт 100 млн. євангелістів . А це дуже пасионарне середовище . ***** для них Сатана майже в прямому сенсі того слова ...
Це думка не моя , до речі . Її автор - Мілан Леліч , журналіст і політичний оглядач на тему міжнародної політики . Мені сподобалось , я зробив репост . Що тобі ще не так . ?
Якого дива ти взагалі вирішив мені вказувати , що мені розповсюджувати , а що ні . ?? . З тобою все гаразд ?
А ось "вказувати іншим що росповсюджувати" -- для цього цей сайт й існує саме це назвивається обговоренням й диспутом .
Скажіть подяку адмінам й мені - Ви посилаєтеся на явно прокремлівську статтю , яка явно нав"язує таку думку , що требо Україні капітуляцію підписати , а Вас йще не забанили .
Єдиний т.з. експерд в цій статті це К. Грищенко , тобто міністр (й не простий а МІС) часів кривавого вурдалака Ібуковича й маразматика Пахла .
Скажіть подяку , що Бутусов й Буткевич Вас поки не забанили за таке посилання . А я адмінам пишу виключно , коли бачу лише явних ********** (коли воно пельку тут відкрива) .
Не вам "качати права" на Цензорі . Часи спілкування з "ватою" тут пройши давно .
Крім того , що той сайт явно напівватний , вій йще дуже низкосортний .
Бо жодного посилання на джерела . Тобто там художня література (або пропаганда) , але аж ніяк не політична журналістика .
Півторюю -- назовіть імена тих сенаторів й конгресменів -- тоді й буде обговорення . Якщо не можете - значить повне лайно Ваше джерело .
Такий секрет успіху ?
Трумп использовал, пиарил фальшивые пленки «разговоров» Хла и Порошенка, в своих целях против Байдена ..
- Чудо в тому полягає, що п.....ти не буде ви їх! (с)
Ще може вернеться)
Так що у листопаді довибори, можлива повна перемога Республіканців, а це відкриває дорогу Трампу до президентства.
цуко, Нарцисс.
Але real politics зовсів іншу картину світу малює . В США тільки зовне виглядає, що презідент сам по собі може щось вирішувати . Меня байдуже , що думає як людина Трамп . Для мене в 100 разів важливійше (й для політики теж) яка думка у республіканського естейблішменту . У сенаторів й конгресменів . А картина світу так вигляда , що серед республіканців нема жодного політика , хто хоч якось симпатизує ***** . Усі його люто ненавидять . А ось серед дермократів -- лівацького лайна хоч відбавляй .
Навіть серед ближнього оточення Байдена один впливовий політик проукраїнський (Блінкін) , а два інших пропонують подорожче продати Україну з потрохом .
Ось трапись щось з Байденом ... й хто така Пелусі ?!
Дай їй владу - вона за рік перетворить США в прохідний двір для індусів й мексиканос . В їх розумінні грабіжники й гвалтівники "теж мають значення" , бо вони чорношкірі в основній своїй масі .
А ні Індія , а ні Мексіка , а ні чорна Африка Україну в війні с *********** ніколи не підтримували .
Це біла протестантська США - так .
Англосакси підтримують . Брати-поляки , літовці з латишами й естонці -- так . А ось "романський світ" -- не дуже . І головна хвороба в ЕС це лівацтво в політиці . Ліваки завжди більше підтримували совдеп , ніж ліберали й консерватори . ***** той же самий совдеп .
Почему в свою бытность президентом он только что не целовал задницу *****?