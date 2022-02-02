УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9518 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 017 10

Прем’єр Нідерландів Рютте підтримав право України самостійно приймати рішення щодо вступу до НАТО

Прем’єр Нідерландів Рютте підтримав право України самостійно приймати рішення щодо вступу до НАТО

Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марка Рютте підтримує право України вирішувати своє майбутнє щодо євроатлантичних прагнень та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Рютте та президента України Володимира Зеленського.

"У світлі євроатлантичних прагнень України прем’єр-міністр Марк Рютте підтримує рішення, ухвалені на Бухарестському та наступних самітах. Прем’єр-міністр Марк Рютте твердо підтримує право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання. Статус України як партнера з розширеними можливостями надає подальший імпульс зміцненню широкого співробітництва між Україною та НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні. Прем’єр-міністр Марк Рютте високо цінує важливий внесок України в операції союзників. Ці зусилля демонструють відданість і здатність України робити внесок у євроатлантичну безпеку. Прем’єр-міністр Марк Рютте схвально оцінив значні реформи, які вже впровадила Україна, і продовжить заохочувати та підтримувати Україну в цих зусиллях, зокрема в секторі безпеки та оборони, щодо цивільного контролю та демократичного нагляду", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не має права вето на членство України в НАТО, – Пентагон

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) НАТО (6563) Нідерланди (1588) членство в НАТО (1745) Рютте Марк (442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Рютте-респект...
показати весь коментар
02.02.2022 14:53 Відповісти
+3
вай ,какой маладэц
показати весь коментар
02.02.2022 15:17 Відповісти
+2
Переводя на понятный для русни изиг он сказал: кассапы, мы вам флаг и матросскую рубашку подарили, а вы казлы их испоганили, поэтому место рюзьких лудей на бутылках.
показати весь коментар
02.02.2022 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рютте-респект...
показати весь коментар
02.02.2022 14:53 Відповісти
вай ,какой маладэц
показати весь коментар
02.02.2022 15:17 Відповісти
Молодець! Я також підтримую!
показати весь коментар
02.02.2022 15:23 Відповісти
Переводя на понятный для русни изиг он сказал: кассапы, мы вам флаг и матросскую рубашку подарили, а вы казлы их испоганили, поэтому место рюзьких лудей на бутылках.
показати весь коментар
02.02.2022 15:25 Відповісти
Зеленскому дурно от этих слов, наверное, стало. Он с некоторых пор начал постепенно и плавно впаривать мудрому народу, что "нас в НАТО не берут, поэтому мы туда не пойдем", а тут этот Рютте вылез...
показати весь коментар
02.02.2022 15:28 Відповісти
Щось я трохи не розумію, право є, чи немає? Як що є, то для чого підтримка? Нам потрібно одне, коли стане голосування про членство, там підтримати Україну, до вступу в НАТО!
А право до вступу в НАТО, повинні мати всі країни, навіть вигрібна яма-404, хоч це не країна, ***** висрав...
показати весь коментар
02.02.2022 15:59 Відповісти
Когда нас примут НАТО у ***** глаз взорвётся. Тот, который так хочет вылизать ЗЕчмо
показати весь коментар
02.02.2022 16:55 Відповісти
його на той час вже не буде. Здохне.
показати весь коментар
24.04.2022 08:20 Відповісти
На сьогодні, іншої альтернативи ніж членство в НАТО у України НЕМАЄ. Безумовно, найкращий варіант - це могутня, розвинута і озброєна ******** зброєю країна. Але це завдання на десятки років, а країну боронити треба вже зараз. Маючи такого сусіда - це справа також на багато років. Навіть, коли московія розпадеться (молимось щоб так сталось), то не зрозуміло до кого потраплять ті ядерні боєголовки і чи не зявиться спокуса в голові нового фюрера, десь їх випробувати. Слава Україні! Героям Слава!
показати весь коментар
24.04.2022 08:19 Відповісти
 
 