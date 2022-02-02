Прем’єр Нідерландів Рютте підтримав право України самостійно приймати рішення щодо вступу до НАТО

Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марка Рютте підтримує право України вирішувати своє майбутнє щодо євроатлантичних прагнень та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Рютте та президента України Володимира Зеленського.

"У світлі євроатлантичних прагнень України прем’єр-міністр Марк Рютте підтримує рішення, ухвалені на Бухарестському та наступних самітах. Прем’єр-міністр Марк Рютте твердо підтримує право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання. Статус України як партнера з розширеними можливостями надає подальший імпульс зміцненню широкого співробітництва між Україною та НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні. Прем’єр-міністр Марк Рютте високо цінує важливий внесок України в операції союзників. Ці зусилля демонструють відданість і здатність України робити внесок у євроатлантичну безпеку. Прем’єр-міністр Марк Рютте схвально оцінив значні реформи, які вже впровадила Україна, і продовжить заохочувати та підтримувати Україну в цих зусиллях, зокрема в секторі безпеки та оборони, щодо цивільного контролю та демократичного нагляду", - йдеться у заяві.

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