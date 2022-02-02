Марченко про боротьбу з "зарплатними" ФОПами: "Я б їх не чіпав"
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає недоцільним упроваджувати обмеження для співпраці юросіб із фізичними особами-підприємцями (ФОП) третьої групи спрощеної системи оподаткування, як це запропонував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").
"Враховуючи чутливість питання ФОПів для суспільного і політичного середовища, я б не чіпав ФОПів", – сказав він в інтерв'ю "Економічній правді", відповідаючи на запитання про відповідну ініціативу Гетманцева, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що підтримує запровадження реєстраторів рахункових операцій для ФОПів, тому що це "чистка системи", але пропонує рухатися в правильному напрямку "поступово, без жорстких обмежень".
"Зараз запроваджуються РРО. Цей процес потрібно продовжити, тому що це чистка системи. Тут питання в походженні товарів, які з’являються в тому чи іншому магазині. Якщо ми хочемо рухатися в правильному напрямку, поступово, без жорстких обмежень, треба запровадити РРО і робити діяльність бізнесу прозорою", - зазначив Марченко.
"Я досить обережно підходжу до питання середніх суб’єктів господарювання, малого бізнесу. Це досить чутлива категорія людей. Будь-яке рішення в цій сфері я б ухвалював з точки зору не тільки розуміння інтересів бюджету або справедливості, а й суспільно-політичних настроїв цієї сфери", – наголосив Марченко.
Коментуючи ідею податкової реформи, також оприлюдненої Данилом Гетманцевим, яка передбачає об'єднання ЄСВ, військового збору та податку на доходи фізосіб в один податок і зменшення його ставки, Марченко наголосив на необхідності знайти компенсатори втрат від такого нововведення для бюджету.
"Ми готові розглядати будь-які зміни податкового законодавства, якщо вони матимуть певні компенсатори щодо впливу на бюджет. Зараз у нас є ПДФО, ЄСВ і військовий збір, які розподіляються між місцевими бюджетами, державним бюджетом, Пенсійним фондом, і все одно ми у 2022 році передбачили Пенсійному фонду з держбюджету 200,6 млрд грн", – уточнив Сергій Марченко.
"Дефіцит ми не можемо збільшувати, оскільки є питання, як його профінансувати", – додав він.
За словами міністра, поки що ця ідея не обговорюється системно, а лише на рівні експертного обговорення.
19 січня голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню "Обозреватель" анонсував боротьбу з "зарплатними" ФОПами. За його словами, у владній команді шукають механізм, який заважатиме бізнесу брати на роботу ФОПів замість найманих працівників. Зараз ФОПи третьої групи щокварталу сплачують 3% або 5% від доходу (єдиний податок) та 1430 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця) у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). З найманих працівників щомісяця утримується 41,5% від заробітної плати – ця сума містить 18% податку на дохід фізосіб, 1,5% доходу на військовий збір та 22% від зарплати на ЄСВ.
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А теперь сравни, что у нас. Вспомини про наш суд, "самый справедливый" суд в мире вместе с Портновым и спижженными 5,5 лярдов$ у Приватбанка.
Может для начала нужно Беню за зябры взять, а потом уже и за бабку-дедку с картоплей браться?
С IT-тишниками вааще утопия. Им даже картошку за собой таскать не придется. Ноги в руки и в Польшу, или еще куда. ЕС рядом. Перерегестрировать фирму не проблема. И что тогда? Прощай 15%ВВП , валютная выручка и налоги с продаж, которые каждый айтишник и их семьи с каждой своей покупки платят.
Пистеть вы ребята мастера. А вот головой думать , а не сракой. С этим ребята у вас проблемы.
Почему это айтишник ФОП должен быть?)))простой рядовой сотрудник - инженер )
Нигде такого нет ))
Вы ребятки уже такого надумали, что атас полный.
Подоляк, какой то ))
Живи нормально, дядя )
Но в Украине, это особый класс людей, которые могут получать заказы из за границы и не платить налоги.
Прекрасная логика )
не, мне вот просто интересно, ведь весь этот зе-дебилизм - это за ними же по жизни пойдёт!!!
после этого всего - их кто то хоть в сельский магазин на работу возьмёт???
Але - ні, давай побільше обмежень бізнесу, більші податки давай.
А от олігархів, судів, покурорів не трогай, і зарплатню їм ще більшу давай.
Це була викладена программа економічна, і боротьби з корупцією, чинної влади.
Депутати з своїх конвертів з мільйонами податки заплатили?
Людина закрилася, здала печатку, а через десять років дізнається, що не закрита і отримує штрафи за несплату податків.
почему это ФОП не должны их платить?
Там дело оказывается не в ФОП.
А в том как построена система.
Все, все, все??
Несчастные, задушили.
Говорю, что все граждане их должны платить в равной степени.
Уберите обязанность предприятия быть налоговым агентом!
Каждый (сам) должен платить налоги!
А оце "відібрати і поділити" - ну таким чином будувався комунізм. Далеко зайшли?
Гетьманцеву благодаронсть будет выражать до конца своих лет.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!