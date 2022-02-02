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Марченко про боротьбу з "зарплатними" ФОПами: "Я б їх не чіпав"

Марченко про боротьбу з

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає недоцільним упроваджувати обмеження для співпраці юросіб із фізичними особами-підприємцями (ФОП) третьої групи спрощеної системи оподаткування, як це запропонував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Враховуючи чутливість питання ФОПів для суспільного і політичного середовища, я б не чіпав ФОПів", – сказав він в інтерв'ю "Економічній правді", відповідаючи на запитання про відповідну ініціативу Гетманцева, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що підтримує запровадження реєстраторів рахункових операцій для ФОПів, тому що це "чистка системи", але пропонує рухатися в правильному напрямку "поступово, без жорстких обмежень".

"Зараз запроваджуються РРО. Цей процес потрібно продовжити, тому що це чистка системи. Тут питання в походженні товарів, які з’являються в тому чи іншому магазині. Якщо ми хочемо рухатися в правильному напрямку, поступово, без жорстких обмежень, треба запровадити РРО і робити діяльність бізнесу прозорою", - зазначив Марченко.

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"Я досить обережно підходжу до питання середніх суб’єктів господарювання, малого бізнесу. Це досить чутлива категорія людей. Будь-яке рішення в цій сфері я б ухвалював з точки зору не тільки розуміння інтересів бюджету або справедливості, а й суспільно-політичних настроїв цієї сфери", – наголосив Марченко.

Коментуючи ідею податкової реформи, також оприлюдненої Данилом Гетманцевим, яка передбачає об'єднання ЄСВ, військового збору та податку на доходи фізосіб в один податок і зменшення його ставки, Марченко наголосив на необхідності знайти компенсатори втрат від такого нововведення для бюджету.

"Ми готові розглядати будь-які зміни податкового законодавства, якщо вони матимуть певні компенсатори щодо впливу на бюджет. Зараз у нас є ПДФО, ЄСВ і військовий збір, які розподіляються між місцевими бюджетами, державним бюджетом, Пенсійним фондом, і все одно ми у 2022 році передбачили Пенсійному фонду з держбюджету 200,6 млрд грн", – уточнив Сергій Марченко.

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"Дефіцит ми не можемо збільшувати, оскільки є питання, як його профінансувати", – додав він.

За словами міністра, поки що ця ідея не обговорюється системно, а лише на рівні експертного обговорення.

19 січня голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню "Обозреватель" анонсував боротьбу з "зарплатними" ФОПами. За його словами, у владній команді шукають механізм, який заважатиме бізнесу брати на роботу ФОПів замість найманих працівників. Зараз ФОПи третьої групи щокварталу сплачують 3% або 5% від доходу (єдиний податок) та 1430 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця) у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). З найманих працівників щомісяця утримується 41,5% від заробітної плати – ця сума містить 18% податку на дохід фізосіб, 1,5% доходу на військовий збір та 22% від зарплати на ЄСВ.

Автор: 

податки (3883) Марченко Сергій (585) Гетманцев Данило (905) зарплата (2261) ФОП (159)


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Топ коментарі
+19
У Марченко чуйка на счет "нововведений" Гетьманцева уже сработала....
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02.02.2022 15:09 Відповісти
+15
Читаю як програму партії по побудові комунізму
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02.02.2022 15:25 Відповісти
+13
Для того, чтобы это понять надо иметь мозги и разбираться в ситуации, а не просто лозунги по методичке строчить....
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02.02.2022 15:36 Відповісти
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В Евопе то платят. Правда и имеют за это полный соцпакет, вместе со страховкой на медицину, достойную пенсию и социальную инфраструктуру, начиная с личной безопастностью на улицах, заканчивая непредвзятыми судами.
А теперь сравни, что у нас. Вспомини про наш суд, "самый справедливый" суд в мире вместе с Портновым и спижженными 5,5 лярдов$ у Приватбанка.
Может для начала нужно Беню за зябры взять, а потом уже и за бабку-дедку с картоплей браться?
С IT-тишниками вааще утопия. Им даже картошку за собой таскать не придется. Ноги в руки и в Польшу, или еще куда. ЕС рядом. Перерегестрировать фирму не проблема. И что тогда? Прощай 15%ВВП , валютная выручка и налоги с продаж, которые каждый айтишник и их семьи с каждой своей покупки платят.
Пистеть вы ребята мастера. А вот головой думать , а не сракой. С этим ребята у вас проблемы.
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02.02.2022 16:32 Відповісти
Опа. Заметно у вас попистеть так это главное дело )
Почему это айтишник ФОП должен быть?)))простой рядовой сотрудник - инженер )
Нигде такого нет ))
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02.02.2022 16:36 Відповісти
Говард. Внимательно читай буквы. Хватит пистеть. И повторюсь. Начинай думать головой , а не жопой. И все поймешь. И не будешь задавать глюююпых вопросов.
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02.02.2022 16:41 Відповісти
Александр. Такие думальщики как ты страну в одном плохом месте держат. Думатели блин.
Вы ребятки уже такого надумали, что атас полный.
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02.02.2022 19:41 Відповісти
Так я же тебе и говорю. Думай головой. а не жопой.
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02.02.2022 20:39 Відповісти
Желаю вам удачи 😆
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02.02.2022 20:42 Відповісти
и много тебе, дерьмо на полочке. подоляк платит?
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02.02.2022 17:15 Відповісти
Пошел ты.
Подоляк, какой то ))
Живи нормально, дядя )
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02.02.2022 19:59 Відповісти
А почему айтишний не может быть ФОП
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02.02.2022 19:40 Відповісти
А чем айтишник, простой инженер, отличается от обычного человека?
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02.02.2022 20:03 Відповісти
Тем что он не привязан к рабочему месту, может получать заказы от нерезидентов и деньги на счёт банка нерезидента Украины и с чего он тогда должен платить налоги в Украине.
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02.02.2022 21:06 Відповісти
То есть, в других европейских странах, это простые люди как и все.
Но в Украине, это особый класс людей, которые могут получать заказы из за границы и не платить налоги.
Прекрасная логика )
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02.02.2022 21:10 Відповісти
Моряки тоже не платят и правильно делают, с смысл платить налоги с доходов полученных на пределами Украины?
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02.02.2022 21:13 Відповісти
Куда не сунет свой пятак гетманцев, там возникают пробле ы для Украины, но никаких проблем для коллаборанта.
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02.02.2022 15:39 Відповісти
зелёные долбо@бы.

не, мне вот просто интересно, ведь весь этот зе-дебилизм - это за ними же по жизни пойдёт!!!

после этого всего - их кто то хоть в сельский магазин на работу возьмёт???
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02.02.2022 15:43 Відповісти
посему грабят - шоб внукам хватило - зная шо будет
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02.02.2022 15:48 Відповісти
Та ту нах? Невже в деяких з них залишились залишки мізків.
Але - ні, давай побільше обмежень бізнесу, більші податки давай.
А от олігархів, судів, покурорів не трогай, і зарплатню їм ще більшу давай.
Це була викладена программа економічна, і боротьби з корупцією, чинної влади.
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02.02.2022 15:47 Відповісти
Або прибиральниця при частковій зайнятості отримує 4 тис грн, з ФОП отримує 6 тис грн, бо такі ціни на роботу по місту, і нікого не їпе чи можна на ці гроші вижити.
Депутати з своїх конвертів з мільйонами податки заплатили?
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02.02.2022 15:50 Відповісти
А чем фоп лучше уборщицы???
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02.02.2022 18:03 Відповісти
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02.02.2022 15:53 Відповісти
Ви розберіться, як податкова штрафує та нараховує пеню ФОПам, які закрилися 10-15 років тому. Це клондайк зараз для податківців.
Людина закрилася, здала печатку, а через десять років дізнається, що не закрита і отримує штрафи за несплату податків.
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02.02.2022 15:55 Відповісти
Людина пішла оформити допомогу по безробіттю, а отримала штраф більш 30 тис.
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02.02.2022 16:51 Відповісти
ці довбні, надсилали мені листи на протязі двох років. Вишукували порушення термінів сплати, починаючи з якогось 2010 року. Тепер затихарились. Маю побоювання, що шурують по платіжкам до 2000 року, бо я вже давненько с заводской проходной распращался.
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02.02.2022 16:57 Відповісти
Дивіться щоб карти не заблокували
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02.02.2022 18:06 Відповісти
сегодня заплатил штраф за 2014 год закрылся 2015!
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02.02.2022 17:45 Відповісти
Зато всяким Коломойским прощают миллионы.
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02.02.2022 18:08 Відповісти
Ці ушлєпки згадали за "справедливість", тільки коли їм треба гроші збирати, у країні з абсолютним соціальним розшаруванням, одні показують сватів у Росії і виводять мільйони в офшори та отримують в конвертах мільйони, а іншим хто хоч якось намагається вижити - податки.
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02.02.2022 16:01 Відповісти
Так смысл в том, что бы все платили налоги.
почему это ФОП не должны их платить?
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02.02.2022 16:04 Відповісти
Питання ***** не податках а в соціальному розшаруванні цієї ******* країни. Так у нас ***** роботи де в місті можна заробити більше 10 тис на життя, поки ти не дружиш з вороватим депутатом і тобі не віддають замовлення і відкати чемоданами баксів.
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02.02.2022 16:11 Відповісти
Максим, жму вам руку.
Там дело оказывается не в ФОП.
А в том как построена система.
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02.02.2022 16:13 Відповісти
Потому что,хитро-натянутые эти фопы!всем кассовый аппарат!и пусть платят!а то они лучше чем уборщица!чем?
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02.02.2022 18:06 Відповісти
Розуму б тобі - ціни б не було, стань ФОПом, та спробуй не платити податки. Прокинся ти гидиш )))
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02.02.2022 19:11 Відповісти
Все честно платят?))
Все, все, все??
Несчастные, задушили.
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02.02.2022 20:01 Відповісти
Кто вам сказал что ФОПы не платят налогои
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02.02.2022 19:43 Відповісти
Я не говорил, что все ФОП не платят налоги.
Говорю, что все граждане их должны платить в равной степени.
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02.02.2022 20:06 Відповісти
Как долго будет продолжаться этот совок?
Уберите обязанность предприятия быть налоговым агентом!
Каждый (сам) должен платить налоги!
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02.02.2022 16:03 Відповісти
Идиоты,понапридумывали пять десятков видов налогов,сложнейшую систему отчётности в которой сами запутались,понабирали в податкову и держпрацю одних взяточников и теперь ноют как плохо бюджету не понимая,что только свобода предпринимательства может его наполнить.
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02.02.2022 16:18 Відповісти
То есть базары и торговцев в киосках закатали под асфальт, а реальных уклонистов через которых обнал идет трогать нельзя?
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02.02.2022 16:21 Відповісти
А что, все ФОПы, которые предоставляют услуги юрлицам - обнал?
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03.02.2022 11:34 Відповісти
ФОПы на услугах. Обнал и уклонение от налогов значительно выше чем у ФОПов которые в сфере торговли. Для примера я знаю около 4х заводов до 300 человек работают по документам не одного рабочего. Все сотрудники ФОП. Тендера по услугам, особенно IT с откатами до 80%. Это норма.
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03.02.2022 12:13 Відповісти
Вопрос был в том, что не найдется ли честно работающих ФОПов, которые предоставляют услуги юрлицам, и которые потеряют работу? И мы работаем по тендерам. И откаты у нас 0%.
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03.02.2022 13:11 Відповісти
И кстати недавно одного "слугу" поймали на откатах при ПОКУПКЕ медоборудования, а не на услугах. На продажниках откаты больше потому, что туда выделяются куда большие суммы.
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03.02.2022 13:12 Відповісти
Конечно. На сайты для гос. Организаций выделяется от 2х миллионов до нескольких миллиардов как Дия. Например. А вы тут рассказываете про оборудование. На оборудовании легче поймать. Так как при сильном завышении по цене это легко определить, а вот на услугах это сделать нельзя. Там все легко я так оценил свою работу все свободны.
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03.02.2022 13:48 Відповісти
А до ФОПов они налоги платили??? Или после ФОПов вдруг начнут. Это смешно. Тем более что зеленые подняли уровень коррупции до невиданных величин. Они просто разрушат мелкий бизнес, который сам создает для себя работу и платит хоть что-то. Не далеки часы, когда на реальные дела нал собирали, а все остальное шло через огромные откаты. Так и будет
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03.02.2022 13:54 Відповісти
Вот тендер https://zakupki.prom.ua/gov/plans/UA-P-2022-02-03-002673-a на ремонт офисной техники в детском саду. Тут какой обнал - 100%?
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03.02.2022 13:16 Відповісти
https://zakupki.prom.ua/gov/plans/UA-P-2022-02-03-002710-a на ремонт сушильного шкафа на 1000 грн
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03.02.2022 13:17 Відповісти
Бюджетники теж не хочуть платити податки!!! Зробимо всіх рівними і не будемо цього робити.
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02.02.2022 16:25 Відповісти
Для бюджетників нічого не зміниться бо вони по суті раби системи,для тих хто ухилявся від сплати податків також нічого не зміниться,коли в тіні обертається половина економіки країни це не просто виклик,це вирок,ніхто з влади при свідомості не ризикне змінювати правила гри) Ще не з'явився лідер який змінить цей нарід...
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02.02.2022 16:44 Відповісти
Может заодно офшоры отменят?
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02.02.2022 16:30 Відповісти
Коли податки для малого бізнесу то "по-західному", а коли підтримка то "як в Україні" . Цікава блін викривлена логіка
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02.02.2022 16:38 Відповісти
Если ФОП из года в год получает деньги только от одного предприятия, то тут явная зарплатная мутка. А если много клиентов? Сделайте, блин, налоги человеческие, не 50%, тогда не будут прятаться.
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02.02.2022 16:40 Відповісти
Ну так . Заробили 1000 грн. віддали 50% на податки, пішли закупились віддали ще 100 грн. на ПДВ (приховане оподаткування). Ітого державі 60% собі 40% - афігезно заробили. Ну тут скажуть що в Європі так само платять, тільки у Європі видно куди ці гроші ідуть.
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02.02.2022 16:49 Відповісти
Я буду платить 40% только в случае, если мне эти деньги вернутся инфраструктурой, дорогами, честными судами и правоохранителями, настоящей медициной, и т.д. А если они превращаются в дома под Киевом, Мерседесы и яхты - до свидания.
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02.02.2022 19:17 Відповісти
Ну давайте, введіть. Потім дружно, всією партією помахаєте ручкою ІТ-шникам, які сьогодні єдині серед малого бізнесу в таких об'ємах наповнюють бюджет. Будете потім "велике будівництво" з кізяків доліплювати.
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02.02.2022 16:41 Відповісти
Запретить одним экономическим субъектам работать с другими потому что это мешает сдирать и с тех и других штрафы и взятки - чудесное решение светлейших гетьмано-сивковичских умов,только запреты приведут нас к процветанию.
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02.02.2022 16:42 Відповісти
Считаю, что при проведении налоговой реформы упущен первый и самый главный этап - всех этих гетьманцевых и прочую зесрань нужно было развесить за яйца на Крещатике. Без этого первого но крайне необходимого этапа - любая реформа профанация!
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02.02.2022 17:00 Відповісти
Татаро-монголы брали 10 часть ,может стоит их выбирать а не какого гетманца .Этот комуняка нас совсем розует и разденет .Я не за такую страну шел голосовать .ЭТа зелень уже достала .
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02.02.2022 17:06 Відповісти
Не з того почали боротися. Прозора судова система, Антимонопольний комітет, а не його симулякр (щоб монополії зникли як вид), просте податкове законодавство з адекватними ставками - а не так, що інтерпретація залежить від податкового інспектора. І до вас підуть інвестиції, не треба ніякого "ручного режиму" - люди самі все зроблять. І тоді на вас буде працювати сама система.
А оце "відібрати і поділити" - ну таким чином будувався комунізм. Далеко зайшли?
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02.02.2022 17:11 Відповісти
Молодчина Гетьманцев, планомерно уничтожает весь Зелин лохторат 😁
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02.02.2022 17:32 Відповісти
"Зе и Ко" точно наберёт не боле 8% на следующих выборах....

Гетьманцеву благодаронсть будет выражать до конца своих лет.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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02.02.2022 18:31 Відповісти
ФОПы массово закрываются по всей стране. В том году 34 млрд грн в бюджет пришло налогов, в этом хоть бы 10 насобиралось. Надо этого Гетманцева гнать куда подальше.
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02.02.2022 19:09 Відповісти
простой рабочий платит больше налогов чем фоп)))
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02.02.2022 19:57 Відповісти
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/opinion/deputaty-predlagayut-obnulit-poshlinu-na-bitum-togda-on-popret-iz-rossii-nam-eto-nujno Депутати пропонують обнулити мито на бітум. Тоді він попре із Росії. Нам це потрібно? А знаєте хто один з ініціаторів? Данило Гетьманцев . Чи "это другое". Бо тут сильно возбудились як Зе-команда наводить порядок в економіці "соціальна справедливість" "Європа" "необхідні важкі рішення". Ну-ну
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02.02.2022 22:51 Відповісти
Все, чего они добьются, это отток специалистов и гибель малого бизнеса. А для крупного будут трудится конвертационные центры по 24/7. Все это уже было. Подняли бы лучше на пару процентов налог для единщиков, если их так щимит. Но это не даст денег в бюджет. Даже если ФОПов запретить вообще
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03.02.2022 11:37 Відповісти
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