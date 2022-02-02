Марченко про боротьбу з "зарплатними" ФОПами: "Я б їх не чіпав"

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає недоцільним упроваджувати обмеження для співпраці юросіб із фізичними особами-підприємцями (ФОП) третьої групи спрощеної системи оподаткування, як це запропонував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Враховуючи чутливість питання ФОПів для суспільного і політичного середовища, я б не чіпав ФОПів", – сказав він в інтерв'ю "Економічній правді", відповідаючи на запитання про відповідну ініціативу Гетманцева, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що підтримує запровадження реєстраторів рахункових операцій для ФОПів, тому що це "чистка системи", але пропонує рухатися в правильному напрямку "поступово, без жорстких обмежень".

"Зараз запроваджуються РРО. Цей процес потрібно продовжити, тому що це чистка системи. Тут питання в походженні товарів, які з’являються в тому чи іншому магазині. Якщо ми хочемо рухатися в правильному напрямку, поступово, без жорстких обмежень, треба запровадити РРО і робити діяльність бізнесу прозорою", - зазначив Марченко.

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"Я досить обережно підходжу до питання середніх суб’єктів господарювання, малого бізнесу. Це досить чутлива категорія людей. Будь-яке рішення в цій сфері я б ухвалював з точки зору не тільки розуміння інтересів бюджету або справедливості, а й суспільно-політичних настроїв цієї сфери", – наголосив Марченко.

Коментуючи ідею податкової реформи, також оприлюдненої Данилом Гетманцевим, яка передбачає об'єднання ЄСВ, військового збору та податку на доходи фізосіб в один податок і зменшення його ставки, Марченко наголосив на необхідності знайти компенсатори втрат від такого нововведення для бюджету.

"Ми готові розглядати будь-які зміни податкового законодавства, якщо вони матимуть певні компенсатори щодо впливу на бюджет. Зараз у нас є ПДФО, ЄСВ і військовий збір, які розподіляються між місцевими бюджетами, державним бюджетом, Пенсійним фондом, і все одно ми у 2022 році передбачили Пенсійному фонду з держбюджету 200,6 млрд грн", – уточнив Сергій Марченко.

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"Дефіцит ми не можемо збільшувати, оскільки є питання, як його профінансувати", – додав він.

За словами міністра, поки що ця ідея не обговорюється системно, а лише на рівні експертного обговорення.

19 січня голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню "Обозреватель" анонсував боротьбу з "зарплатними" ФОПами. За його словами, у владній команді шукають механізм, який заважатиме бізнесу брати на роботу ФОПів замість найманих працівників. Зараз ФОПи третьої групи щокварталу сплачують 3% або 5% від доходу (єдиний податок) та 1430 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця) у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). З найманих працівників щомісяця утримується 41,5% від заробітної плати – ця сума містить 18% податку на дохід фізосіб, 1,5% доходу на військовий збір та 22% від зарплати на ЄСВ.