Переговори з РФ щодо справи MH17 просуваються не так, як хотілося б, - прем'єр Нідерландів Рютте

Нідерланди працюють у різних напрямках для розслідування збиття малазійського літака MH17 у 2014 році.

Про це заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Коли йдеться про MH17, ми працюємо над різними питаннями. Це дуже тісна співпраця. Це незалежна судова справа, яка розглядалася в Нідерландах незалежно від уряду. Окрім того, є справа в Страсбурзі. Тривають тристоронні переговори між Росією, Австралією та Нідерландами. Вони не просуваються так, як ми хочемо. Це означає, що ми – Австралія та Нідерланди – думаємо про подальші кроки. Звичайно, ми доведемо це до відома, коли будемо готові", - сказав Рютте.

За його словами, Амстердам робить "все можливе, щоб справедливість була встановлена".

Рютте нагадав, що зобов’язання в цій справі взяли на себе, окрім його країни, також Україна та країни, які втратили своїх громадян – Бельгія, Малайзія та Австралія.

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