УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9528 відвідувачів онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
1 312 4

Переговори з РФ щодо справи MH17 просуваються не так, як хотілося б, - прем'єр Нідерландів Рютте

Переговори з РФ щодо справи MH17 просуваються не так, як хотілося б, - прем'єр Нідерландів Рютте

Нідерланди працюють у різних напрямках для розслідування збиття малазійського літака MH17 у 2014 році.

Про це заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Коли йдеться про MH17, ми працюємо над різними питаннями. Це дуже тісна співпраця. Це незалежна судова справа, яка розглядалася в Нідерландах незалежно від уряду. Окрім того, є справа в Страсбурзі. Тривають тристоронні переговори між Росією, Австралією та Нідерландами. Вони не просуваються так, як ми хочемо. Це означає, що ми – Австралія та Нідерланди – думаємо про подальші кроки. Звичайно, ми доведемо це до відома, коли будемо готові", - сказав Рютте.

За його словами, Амстердам робить "все можливе, щоб справедливість була встановлена".

Рютте нагадав, що зобов’язання в цій справі взяли на себе, окрім його країни, також Україна та країни, які втратили своїх громадян – Бельгія, Малайзія та Австралія.

Також читайте: Прем’єр Нідерландів Рютте підтримав право України самостійно приймати рішення щодо вступу до НАТО

Автор: 

Нідерланди (1588) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Рютте Марк (442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Переговоры с Россией по МН-17" - это сильно! У меня автоматически исчез вопрос: Когда приговор будет?
показати весь коментар
02.02.2022 15:15 Відповісти
В ході переговорів виявилось, що Нідерланди винні з збиті літака, так як літак виявився важче повітря. "Справедливість встановлена", баби єщо голландців нарожают.
показати весь коментар
02.02.2022 15:23 Відповісти
Ну, то таке, або танго з Путіном, або щось від нього вимагати. А і рибку з'їсти, і весело посидіти одночасно, то так не буває.
показати весь коментар
02.02.2022 15:27 Відповісти
Путину удалось подкупить только Малайзию , и то , поздно и частично. Вздуют Москву по первое число , и на деньги тоже . Как Кадаффи и Ливию , имхо
показати весь коментар
02.02.2022 15:30 Відповісти
 
 