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Новини Допомога Україні
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Швеція виділила понад $5 млн у Партнерський фонд за стійку Україну, - Лінде

Швеція виділила понад $5 млн у Партнерський фонд за стійку Україну, - Лінде

Швеція вносить SEK50 млн (понад $5 млн) до Партнерського фонду за стійку Україну.

Про це повідомила у твітері міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ.

"PFRU - новий гнучкий інструмент для підтримки стійкості України перед російською агресією, запущений сьогодні у партнерстві з Великою Британією, США, Канадою, Швейцарією. Наша непохитна солідарність і підтримка залишаються непохитними", - написала Лінде.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "цінним внеском у стабільність України в умовах дестабілізуючих дій Росії".

"Україна та Швеція завжди були і залишаються надійними друзями та партнерами. Глибоко вдячний Швеції за рішення внести понад 5 млн доларів до Партнерського фонду за стійку Україну", - написав він у твітері.

Швеція виділила понад $5 млн у Партнерський фонд за стійку Україну, - Лінде 01

Автор: 

допомога (8453) Швеція (969) Кулеба Дмитро (3604) Лінде Анн (56)


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Шведам,справжнім вікінгам-респект...
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02.02.2022 15:19 Відповісти
главное что в это время эти фонды и их деньги не пошли на велыке будивныцтво дориг... а на оборону и оружие армии и страны. дороги и школы подождут. главное чтобы было кому там учится и ездить по новым дорогам...
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02.02.2022 15:22 Відповісти
нет таких $5 млн на которые бы у слуг не нашлась спортивная сумка в багажнике.
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02.02.2022 15:31 Відповісти
 
 