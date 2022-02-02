Пентагон привів у готовність кілька тисяч військових США на випадок відправлення до Європи, - Wall Street Journal

Міністерство оборони США розпорядилося привести в стан готовності ще кілька тисяч американських військових на випадок відправлення в Європу через напружену обстановку навколо України. Ці сили будуть приведені у готовність додатково до 8,5 тис. військових, які отримали таке розпорядження минулого тижня.

Про це з посиланням на офіційних осіб США повідомляє газета Wall Street Journal (WSJ), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пентагон розпорядився привести в готовність ще кілька тисяч військових на випадок розміщення (у Європі. - Ред.), крім 8,5 тис. військових, які отримали таке розпорядження минулого тижня", - пише видання.

Очікується, що пізніше в середу Пентагон оголосить, що президент США Джо Байден дав офіційне схвалення на розгортання додаткових сил у Східній Європі.

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У січні Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку із ситуацією навколо України.

Як повідомляв представник Міноборони США Джон Кірбі, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, наведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня боєготовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

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