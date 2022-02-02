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Новини Війна
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Пентагон привів у готовність кілька тисяч військових США на випадок відправлення до Європи, - Wall Street Journal

Пентагон привів у готовність кілька тисяч військових США на випадок відправлення до Європи, - Wall Street Journal

Міністерство оборони США розпорядилося привести в стан готовності ще кілька тисяч американських військових на випадок відправлення в Європу через напружену обстановку навколо України. Ці сили будуть приведені у готовність додатково до 8,5 тис. військових, які отримали таке розпорядження минулого тижня.

Про це з посиланням на офіційних осіб США повідомляє газета Wall Street Journal (WSJ), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пентагон розпорядився привести в готовність ще кілька тисяч військових на випадок розміщення (у Європі. - Ред.), крім 8,5 тис. військових, які отримали таке розпорядження минулого тижня", - пише видання.

Очікується, що пізніше в середу Пентагон оголосить, що президент США Джо Байден дав офіційне схвалення на розгортання додаткових сил у Східній Європі.

Читайте: Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN

У січні Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку із ситуацією навколо України.

Як повідомляв представник Міноборони США Джон Кірбі, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, наведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня боєготовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Також читайте: РФ може отримати багато хорошого для себе. Якщо вони не нападатимуть на Україну - Байден віддасть їм усе, - Трамп

Автор: 

Пентагон (1439) США (23449)


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Топ коментарі
+9
Пентагону-черговий респект.Єта шоб бункєрная бабушка нє расслабляла лапотниє дряблиє булкі...
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02.02.2022 16:52 Відповісти
+7
Американський журнал The National Interest, який працює в міліарній сфері, проаналізувавши дані, опублікованої у 2019 році доповіді ООН «Перспективи світового населення» (World Population Prospects), зробив певні висновки - за три-чотири роки у Росії виникнуть величезні проблеми з комплектуванням своєї армії.
«По списку» і «у строю» − речі різні.

Згідно з цим документом, у 2020 році в Російській Федерації було 14,25 млн осіб у віці від 20 до 34 років. Тобто це категорія громадян того віку, коли багато хто з них надягають або вже кілька років носять солдатські, сержантські або офіцерські погони. Проте не є великою таємницею, що і з цих 14 млн Москві доволі складно вдається чисельність своїх збройних сил утримувати на рівні близько 900 тис. військовослужбовців. І такий стан справ, зважаючи на ситуацію, в якій опинилась Росія («залізла» в десяток триваючих збройних конфліктів. - Авт.), є загрозливим для існування РФ як держави.

Тому що 900 тис. солдатів і офіцерів «по-списку» − це не 900 тис. «в строю». Майже половина з них перебувають у різних навчальних закладах і навчальних центрах, освоюють «курс молодого бійця», виконують функції тилового та іншого забезпечення. У підсумку, навіть основа - «хребет збройних сил РФ» − Сухопутні війська загальною чисельністю особового складу в 280 тис. осіб у бій одночасно здатні відрядити не більше ніж 140-150 тис. багнетів. Або приблизно з десяток умовних дивізій.

Як констатують російські військові експерти з видання «Свободная пресса», − дійсно, на усю величезну Росію… − «Від Курил і Камчатки до Калінінграда, від Кавказу до Крайньої Півночі. З огляду на загальну протяжність російських кордонів, яка становить 60 932 км, ледь виходить по чотири солдатики на кілометр безкрайніх «неспокійних отєчественних рубежів… Ворогові потрібно дуже добре шукати, щоб хоч просто взяти їх у полон».

https://svpressa.ru/war21/article/289104/
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02.02.2022 17:02 Відповісти
+7
хорошая новость 8.5 + ещё непонятно сколько тысяч, бункерное ***** жалеет о понтах и ультиматумах, в этот момент саудиты развивают поставки газа в Европу, с Америки газовозы по 30 штук валят конвоями и чего добилось ***** перетянув весь свой ржавый металлолом под нашу границу???? ах да забыл за расейских крепостных, в течении недели было несколько звонков - привет как дела )))) у нас киздец, пока границу не закрыли может к родычам к биндерам перееду)))) а то у вавана крыша поехала, скоро и жрать будет нечего.

вот такие поступают звонки.
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02.02.2022 17:35 Відповісти
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будєм бомбіть?
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02.02.2022 16:48 Відповісти
Таке враження що США провокують путіна на наступ. Перекидання двох тисяч військових в Східну Європу з військової точки зору нічого не дає, тут національні армії по 2 млн. осіб, тобто це піар хід Байдена, але це болючий удар по носу путіна, який має спровокувати путіна на відповідь - посилення військової агресії.
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02.02.2022 16:53 Відповісти
Де це в Європі армії по 2 млн? Навіть у московитів і близько нема, чисельність менше ніж у армії Миколи 1-го в середині 19 ст.
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02.02.2022 16:58 Відповісти
в росії армія 2 млн. осіб, з яких 600 тис. контрактників, 245 тис. офіцерів, близько 160 тис строковиків, а решта це військові пенсіонери на цивільних посадах.
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02.02.2022 16:59 Відповісти
Ви з вікіпедії берете цифри, там де про 6 км Мігі написано? Послухайте їх експертів, там максимум 800 тис, всіх родів війська.
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02.02.2022 17:01 Відповісти
Американський журнал The National Interest, який працює в міліарній сфері, проаналізувавши дані, опублікованої у 2019 році доповіді ООН «Перспективи світового населення» (World Population Prospects), зробив певні висновки - за три-чотири роки у Росії виникнуть величезні проблеми з комплектуванням своєї армії.
«По списку» і «у строю» − речі різні.

Згідно з цим документом, у 2020 році в Російській Федерації було 14,25 млн осіб у віці від 20 до 34 років. Тобто це категорія громадян того віку, коли багато хто з них надягають або вже кілька років носять солдатські, сержантські або офіцерські погони. Проте не є великою таємницею, що і з цих 14 млн Москві доволі складно вдається чисельність своїх збройних сил утримувати на рівні близько 900 тис. військовослужбовців. І такий стан справ, зважаючи на ситуацію, в якій опинилась Росія («залізла» в десяток триваючих збройних конфліктів. - Авт.), є загрозливим для існування РФ як держави.

Тому що 900 тис. солдатів і офіцерів «по-списку» − це не 900 тис. «в строю». Майже половина з них перебувають у різних навчальних закладах і навчальних центрах, освоюють «курс молодого бійця», виконують функції тилового та іншого забезпечення. У підсумку, навіть основа - «хребет збройних сил РФ» − Сухопутні війська загальною чисельністю особового складу в 280 тис. осіб у бій одночасно здатні відрядити не більше ніж 140-150 тис. багнетів. Або приблизно з десяток умовних дивізій.

Як констатують російські військові експерти з видання «Свободная пресса», − дійсно, на усю величезну Росію… − «Від Курил і Камчатки до Калінінграда, від Кавказу до Крайньої Півночі. З огляду на загальну протяжність російських кордонів, яка становить 60 932 км, ледь виходить по чотири солдатики на кілометр безкрайніх «неспокійних отєчественних рубежів… Ворогові потрібно дуже добре шукати, щоб хоч просто взяти їх у полон».

https://svpressa.ru/war21/article/289104/
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02.02.2022 17:02 Відповісти
Заткни наконец свой гнилой фонтан, тролляка. 900 тысяч у кацапов в армии. То у тебя серлещ крутой реформатор, то у кацапов 2 млн под ружьем. Ты лахтинский или наше говно, под ОПой и портновым подъедаешься?
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02.02.2022 17:04 Відповісти
Эй, дебилушка.
Ты уж или жопу серлещу зализывай или просто молчи.
Ибо за 245К охфицуцеров парашинских, я тебе расскажу.
Шпалой поперхнёшьси дурачок.
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02.02.2022 17:42 Відповісти
Це офіційні дані по чисельності армії РФ
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03.02.2022 11:56 Відповісти
Официально, зеленобыдло писеграй, со своей убогой самкой - актёры. Нищие "янелохи".
А в реальности, долларовые миллиардеры.

Так понятно, дурачок?
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03.02.2022 13:12 Відповісти
Нет. Это что бы Хла бомбило
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02.02.2022 17:03 Відповісти
Да.
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02.02.2022 18:36 Відповісти
Америка никому ничего не должна! ! Пока сама Эвропа не проснется! Вопрос на засыпку, почему Воины Америки должны ложить свои жизни за Эвропу?
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02.02.2022 16:49 Відповісти
Потому что у тебя в лахтинской методичке так написано.
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02.02.2022 17:06 Відповісти
Пентагону-черговий респект.Єта шоб бункєрная бабушка нє расслабляла лапотниє дряблиє булкі...
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02.02.2022 16:52 Відповісти
На раше наверное уже так не радуются, что американских солдат нету в Афганистане
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02.02.2022 17:06 Відповісти
Правильно, хорошая новость!
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02.02.2022 17:11 Відповісти
Мауглі - Шерхану:
- Ти стільки разів повторював, що я людське дитинча, що, нарешті, я і сам у це повірив... Встань мерщій, коли з тобою говорить Людина!
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02.02.2022 17:34 Відповісти
хорошая новость 8.5 + ещё непонятно сколько тысяч, бункерное ***** жалеет о понтах и ультиматумах, в этот момент саудиты развивают поставки газа в Европу, с Америки газовозы по 30 штук валят конвоями и чего добилось ***** перетянув весь свой ржавый металлолом под нашу границу???? ах да забыл за расейских крепостных, в течении недели было несколько звонков - привет как дела )))) у нас киздец, пока границу не закрыли может к родычам к биндерам перееду)))) а то у вавана крыша поехала, скоро и жрать будет нечего.

вот такие поступают звонки.
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02.02.2022 17:35 Відповісти
Дякуємо! Бо наразі Україна залишися не на хазяїна, а на якесь квартальне непорозуміння! Але все одно, сподіваюся, що Україна переможе! А зебені згинуть, як роса на сонці!
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02.02.2022 17:39 Відповісти
 
 