Пентагон привів у готовність кілька тисяч військових США на випадок відправлення до Європи, - Wall Street Journal
Міністерство оборони США розпорядилося привести в стан готовності ще кілька тисяч американських військових на випадок відправлення в Європу через напружену обстановку навколо України. Ці сили будуть приведені у готовність додатково до 8,5 тис. військових, які отримали таке розпорядження минулого тижня.
Про це з посиланням на офіційних осіб США повідомляє газета Wall Street Journal (WSJ), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Пентагон розпорядився привести в готовність ще кілька тисяч військових на випадок розміщення (у Європі. - Ред.), крім 8,5 тис. військових, які отримали таке розпорядження минулого тижня", - пише видання.
Очікується, що пізніше в середу Пентагон оголосить, що президент США Джо Байден дав офіційне схвалення на розгортання додаткових сил у Східній Європі.
У січні Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку із ситуацією навколо України.
Як повідомляв представник Міноборони США Джон Кірбі, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, наведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.
Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня боєготовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.
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«По списку» і «у строю» − речі різні.
Згідно з цим документом, у 2020 році в Російській Федерації було 14,25 млн осіб у віці від 20 до 34 років. Тобто це категорія громадян того віку, коли багато хто з них надягають або вже кілька років носять солдатські, сержантські або офіцерські погони. Проте не є великою таємницею, що і з цих 14 млн Москві доволі складно вдається чисельність своїх збройних сил утримувати на рівні близько 900 тис. військовослужбовців. І такий стан справ, зважаючи на ситуацію, в якій опинилась Росія («залізла» в десяток триваючих збройних конфліктів. - Авт.), є загрозливим для існування РФ як держави.
Тому що 900 тис. солдатів і офіцерів «по-списку» − це не 900 тис. «в строю». Майже половина з них перебувають у різних навчальних закладах і навчальних центрах, освоюють «курс молодого бійця», виконують функції тилового та іншого забезпечення. У підсумку, навіть основа - «хребет збройних сил РФ» − Сухопутні війська загальною чисельністю особового складу в 280 тис. осіб у бій одночасно здатні відрядити не більше ніж 140-150 тис. багнетів. Або приблизно з десяток умовних дивізій.
Як констатують російські військові експерти з видання «Свободная пресса», − дійсно, на усю величезну Росію… − «Від Курил і Камчатки до Калінінграда, від Кавказу до Крайньої Півночі. З огляду на загальну протяжність російських кордонів, яка становить 60 932 км, ледь виходить по чотири солдатики на кілометр безкрайніх «неспокійних отєчественних рубежів… Ворогові потрібно дуже добре шукати, щоб хоч просто взяти їх у полон».
https://svpressa.ru/war21/article/289104/
Ты уж или жопу серлещу зализывай или просто молчи.
Ибо за 245К охфицуцеров парашинских, я тебе расскажу.
Шпалой поперхнёшьси дурачок.
А в реальности, долларовые миллиардеры.
Так понятно, дурачок?
- Ти стільки разів повторював, що я людське дитинча, що, нарешті, я і сам у це повірив... Встань мерщій, коли з тобою говорить Людина!
вот такие поступают звонки.