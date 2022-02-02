Україна готова до перемовин із РФ у будь-якому форматі. Ми ніколи не ховалися, - Кулеба

Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі. Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією дипломатичним шляхом.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому можливому форматі. Ми ніколи не ховалися від переговорів, навпаки, ми роками працювали в нормандському форматі разом із Францією та Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", - наголосив він.

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