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Новини Війна
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Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі. В напрямку Талаківки окупанти стріляли із гранатометів, - ООС

Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі. В напрямку Талаківки окупанти стріляли із гранатометів, - ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

"Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17", - йдеться у зведенні.

Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл", - зазначають у штабі.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Читайте також: Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутове". Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі. В напрямку Талаківки окупанти стріляли із гранатометів, - ООС 01

Автор: 

обстріл (29282) Донбас (22358) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725)


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При Виктор Федорыче такой фигни не было - в Крыму и Донбассе были украинские флаги
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02.02.2022 18:01 Відповісти
А хіба не хведрович покликав пуцина?
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02.02.2022 21:33 Відповісти
ще якийсь кацап тим папірцем-закликуванням від чівокунів в ооні тряс до трясці
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02.02.2022 23:53 Відповісти
Без него Федорыч никак не мог сделать "чемодан-вокзал-Россия"
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03.02.2022 16:19 Відповісти
 
 