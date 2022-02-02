Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі. В напрямку Талаківки окупанти стріляли із гранатометів, - ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

"Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17", - йдеться у зведенні.

Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл", - зазначають у штабі.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.