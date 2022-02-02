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Новини Війна
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Прессекретар Пентагону Кірбі підтвердив відправку військ США до Східної Європи

Прессекретар Пентагону Кірбі підтвердив відправку військ США до Східної Європи

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив інформацію ЗМІ про те, що найближчим часом США перекинуть додаткові війська у Польщу та Румунію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це він зазначив під час останнього брифінгу.

"Це перекидання не буде постійним і проводиться у зв'язку з поточною безпековою ситуацією. Додаткові сили не збираються воювати в Україні, вони потрібні для забезпечення захисту союзників США по НАТО", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2893) Європа (1880) Пентагон (1439) США (23449) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+8
https://zakusilov.livejournal.com/3468544.html Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати - Зузана Чапутова


Президентка Словаччини Зузана Чапутова у спеціальній заяві, присвяченій ситуації навколо України, сказала, що Росія, як і будь-яка країна, має законні права, але серед них немає права вирішувати долі інших держав.

Президент Словаччини розуміє, що російські фашисти побоялися б убити:
15 тис. українців;
780 тис. сирійців;
220 000 тис., з них 42 000 дітей, чеченців;
1 160 000 тис. афганців,
якби їхні країни були членами НАТО.
Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати!
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02.02.2022 17:46 Відповісти
+5
Може просто послати одного толкового чувака в Москву?
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02.02.2022 17:37 Відповісти
+3
в Київ також Треба.... Нехай на зворотньому шляху і до нас у Мар'їнський палац завітає
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02.02.2022 17:41 Відповісти
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Може просто послати одного толкового чувака в Москву?
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02.02.2022 17:37 Відповісти
в Київ також Треба.... Нехай на зворотньому шляху і до нас у Мар'їнський палац завітає
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02.02.2022 17:41 Відповісти
ИХТАМНЄТИ против КАЦАПСКИХ Ихтамнєтов
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02.02.2022 17:40 Відповісти
Подленькая аналогия
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02.02.2022 17:56 Відповісти
Вангую. Що Кремлівська пропаганда буде ВЕРЕЩАТЬ що війська НАТО у Горловці диверсії зроблять, або ще десь на кордоні. Вони вже не раз заявляли що У нас повсюди Війська НАТО. Тому не про АНАЛОГІЇ треба думати, а сприймати глобальніше. Будуть пердаки палати в Кацапстані після такої заяви.
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02.02.2022 18:23 Відповісти
Очікується черговий фєєрвєрк з лапатних запарєбрікавих пердаків на честь прибуття війск НАТО...
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02.02.2022 17:43 Відповісти
https://zakusilov.livejournal.com/3468544.html Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати - Зузана Чапутова


Президентка Словаччини Зузана Чапутова у спеціальній заяві, присвяченій ситуації навколо України, сказала, що Росія, як і будь-яка країна, має законні права, але серед них немає права вирішувати долі інших держав.

Президент Словаччини розуміє, що російські фашисти побоялися б убити:
15 тис. українців;
780 тис. сирійців;
220 000 тис., з них 42 000 дітей, чеченців;
1 160 000 тис. афганців,
якби їхні країни були членами НАТО.
Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати!
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02.02.2022 17:46 Відповісти
Убийца Хло хочет гарантий .. безнаказанности ..
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02.02.2022 17:59 Відповісти
Щас троли всех мастей раскудахтаются на эту новость. Я их понимаю с каждой такой новостью конец Рашки все осязаемей. Именно Рашки а не только режима Хутина
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02.02.2022 17:59 Відповісти
Шо, опять?
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02.02.2022 18:15 Відповісти
Скажи вас правду обсыкают охраники Пригожина и снимают на видео, или это фейк?
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02.02.2022 18:21 Відповісти
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02.02.2022 18:27 Відповісти
Обосранные старперы Кравчук с Кучмой и их совкодрочерный лехторат. Многовекторная политика,, безъядерный статус и внеблоковость. Где бы сейчас была Расея со своим ****** и всей его армией? Так нет . выбирали всякую дрянь - то комуняку, то фармазона, то вора
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02.02.2022 18:06 Відповісти
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02.02.2022 18:25 Відповісти
 
 