Прессекретар Пентагону Кірбі підтвердив відправку військ США до Східної Європи
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив інформацію ЗМІ про те, що найближчим часом США перекинуть додаткові війська у Польщу та Румунію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це він зазначив під час останнього брифінгу.
"Це перекидання не буде постійним і проводиться у зв'язку з поточною безпековою ситуацією. Додаткові сили не збираються воювати в Україні, вони потрібні для забезпечення захисту союзників США по НАТО", - пояснив він.
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+8 Маркиз
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Президентка Словаччини Зузана Чапутова у спеціальній заяві, присвяченій ситуації навколо України, сказала, що Росія, як і будь-яка країна, має законні права, але серед них немає права вирішувати долі інших держав.
Президент Словаччини розуміє, що російські фашисти побоялися б убити:
15 тис. українців;
780 тис. сирійців;
220 000 тис., з них 42 000 дітей, чеченців;
1 160 000 тис. афганців,
якби їхні країни були членами НАТО.
Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати!