Прессекретар Пентагону Кірбі підтвердив відправку військ США до Східної Європи

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив інформацію ЗМІ про те, що найближчим часом США перекинуть додаткові війська у Польщу та Румунію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це він зазначив під час останнього брифінгу.

"Це перекидання не буде постійним і проводиться у зв'язку з поточною безпековою ситуацією. Додаткові сили не збираються воювати в Україні, вони потрібні для забезпечення захисту союзників США по НАТО", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN