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Новини Війна
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Росія перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії, - Conflict Intelligence Team

Росія перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії, - Conflict Intelligence Team

Техніка з Архангельська та Тульської області їде на південь та захід без номерних знаків.

Про це йдеться у матеріалі журналістів Conflict Intelligence Team (CIT), повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про техніку Військ національної гвардії РФ, що входять до складу Росгвардії.

БРТ-80, броньовані автомобілі та військові вантажівки з її символікою помітили на залізниці в Архангельській області. Ешелон прямує на північ, на техніці нема номерів.

На Тульщині зафільмували автоколону з вантажівками "Урал-4320" та броньованими автівками, а також автозаками.

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"Подібне перекидання ВНГ є досить нехарактерним. У разі спроби масштабного нападу на Україну із заняттям та хоча б тимчасовою окупацією території ВНГ можуть використовувати для контролю зайнятих населених пунктів та ліній постачання, а також антипартизанських дій. Схожий досвід принаймні частина бійців могли здобути на території Сирії", - пишуть журналісти Conflict Intelligence Team.

Росія перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії, - Conflict Intelligence Team 01
Росія перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії, - Conflict Intelligence Team 02
Росія перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії, - Conflict Intelligence Team 03

Автор: 

росія (66144) техніка (1858)


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Топ коментарі
+28
Технику и мясо разместили, теперь размещают карателей.
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02.02.2022 17:45 Відповісти
+26
Ну а куди ж без заградотрядов. ДидЫ так і ваєвалє.
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02.02.2022 17:55 Відповісти
+26
Макс! Тут мені іншу штуку підказав товариш! "Автозаки" - не для наших людей! А для відловлювання дезертирів! Бо коли з поля бою потягне запахом горілого м"яса то побіжать "духовноскрепні" додому Саме для цього туди стягують Росгвардію - для "заградотрядов" А в "автозаки" будуть збирать втікачів у тилу
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02.02.2022 18:18 Відповісти
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Чем ответит Зеля?
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02.02.2022 19:09 Відповісти
сложный вопрос: холодцем или шашлыком
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02.02.2022 21:58 Відповісти
Не сцы РАБссиянцы...Джавелинов и Стингеров с Байрактарами на вас Хватит...Крысы позорные...
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02.02.2022 19:11 Відповісти
хунта ми чи ні, врешті решт! Звичайно, що вносити сире добриво у вигляді бурятів та ординців не зовсім корисно для приватного господарства... але! це все стосується лише сирих ординців.

Далі піде про правильне приготування добрива з сирого ординця. Як всі ми добре знаємо жоден ординець не має сміливості без добрячої кількості глоду, а глод це спирт, що тече по жилах.. от переш ніж вносити добриво у землю поперше запевниться, що добриво очищене від вогнепальної зброї, якщо в добрива є гвинтівка - її краще закопувати окремо, під грушами попередньо законсервувавши для нащадків. По друге. Щоб вийшло добряче добриво - на одного окупанта потрібно не менше 400 -500 кг древисини. Викладаєте майбутнє добриво на дрова підпалюєте. Завдки глоду у жилах горітиме воно непогано...час від часу підкидаєте дровиняки та дубки. На хороше добриво для домашнього господарства потрібно не менше доби часу. Тільки приготовлене за усіми правилами добриво зможе принести хоч якусь користь на цій землі.

Хунта.
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02.02.2022 20:41 Відповісти
ИХТАМННЕТов Путлера на Данбассе нет... Не парьтесь..верьте фюреру РАБссии...ВАС НЕТ...
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02.02.2022 19:13 Відповісти
Уже нет. ПС. Ане исчё этава не знают.
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02.02.2022 19:34 Відповісти
омон тот что бабок гоняет едет металл здавать?
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02.02.2022 19:16 Відповісти
В другу Світову кацапів врятували США, звісно, дарма. А от зараз... Венесуельці за кацапів воюватимуть, чи хто?
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02.02.2022 19:17 Відповісти
Если уже и внутренние войска ( росгвардию) подтягивают,( как последний резерв) значит все таки войны не миновать. Плохой сигнал.
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02.02.2022 19:24 Відповісти
Значит ваевать уже нечем. 150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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02.02.2022 19:36 Відповісти
Прорядив росгвардейце у путена не останется защиты даже от ватно электората который его до дыр зацелует
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02.02.2022 20:12 Відповісти
Для своих ватников у него есть пехотинец Кадыр со своей "дикой дивизией"
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02.02.2022 20:15 Відповісти
Ага! путен именно им и доверит свою охрану. Что еще есть из идей?
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02.02.2022 20:17 Відповісти
Ну доживем до числа 15 марта то возможно увидим.
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02.02.2022 20:19 Відповісти
Это, типа, расстрельных дел мастера едут.
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02.02.2022 19:33 Відповісти
Не сырье для мыла и удобрений.
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02.02.2022 19:37 Відповісти
Ну эти получат по полной программе если что, это знатные вояки для разгона бабок и пионэров, будущие жертвы партизан😁
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02.02.2022 19:36 Відповісти
Надо только текст убойный на грудь придумать - шоб и смешно и страшно одновременно было..
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02.02.2022 20:24 Відповісти
это те что нападать не собираются на УКРАИНУ.... киздят и не краснеют даже .так нагло врут скоты ((
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02.02.2022 19:47 Відповісти
заградотряды ??
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02.02.2022 19:55 Відповісти
Друзі, досить жартів. До цього треба відноситись серйозно. Це нагадує вам щось. Мені нагадали ось це. Айнзацгрупи (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Einsatz - введення до бою) - оперативні військово-розвідувальні частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94 Служби безпеки (СД) , створені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 німецьким https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC нацистським керівництвом в рамках військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС для ліквідації населення, знищення військовополонених на окупованих територіях.
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02.02.2022 20:01 Відповісти
Спокуха! Это агония от беспомощности. Немытые начали понимать, что стратегически проигрывают и при чем с ускорением!
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02.02.2022 20:15 Відповісти
Фіни збираються повертати свої території, чи дивляться на Китай?
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02.02.2022 20:13 Відповісти
Полицаи едут. Ещё не знают, что у нас тоже берёзки есть. Развесим и таблички прибьём.
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02.02.2022 20:23 Відповісти
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02.02.2022 20:23 Відповісти
Ещё надо налоговиков к границе переместить, чтоб налоги собирать, федеральную миграционную службу, чтоб прописки выдавать и рыбнадзор. Как только появится рыбнадзор, значит они уже окончательно укомплектовались для нападения.
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02.02.2022 21:33 Відповісти
Маловато будет. Украине на строительство экономики много металла понадобиться.
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02.02.2022 21:41 Відповісти
Боря, будь добр, подкинь нам еще своих зачьотных гранатометов NLAW
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02.02.2022 22:01 Відповісти
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