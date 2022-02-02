Росія перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії, - Conflict Intelligence Team

Техніка з Архангельська та Тульської області їде на південь та захід без номерних знаків.

Про це йдеться у матеріалі журналістів Conflict Intelligence Team (CIT), повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про техніку Військ національної гвардії РФ, що входять до складу Росгвардії.

БРТ-80, броньовані автомобілі та військові вантажівки з її символікою помітили на залізниці в Архангельській області. Ешелон прямує на північ, на техніці нема номерів.

На Тульщині зафільмували автоколону з вантажівками "Урал-4320" та броньованими автівками, а також автозаками.

Читайте: Прессекретар Пентагону Кірбі підтвердив відправку військ США до Східної Європи

"Подібне перекидання ВНГ є досить нехарактерним. У разі спроби масштабного нападу на Україну із заняттям та хоча б тимчасовою окупацією території ВНГ можуть використовувати для контролю зайнятих населених пунктів та ліній постачання, а також антипартизанських дій. Схожий досвід принаймні частина бійців могли здобути на території Сирії", - пишуть журналісти Conflict Intelligence Team.





