Росія перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії, - Conflict Intelligence Team
Техніка з Архангельська та Тульської області їде на південь та захід без номерних знаків.
Про це йдеться у матеріалі журналістів Conflict Intelligence Team (CIT), повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться про техніку Військ національної гвардії РФ, що входять до складу Росгвардії.
БРТ-80, броньовані автомобілі та військові вантажівки з її символікою помітили на залізниці в Архангельській області. Ешелон прямує на північ, на техніці нема номерів.
На Тульщині зафільмували автоколону з вантажівками "Урал-4320" та броньованими автівками, а також автозаками.
"Подібне перекидання ВНГ є досить нехарактерним. У разі спроби масштабного нападу на Україну із заняттям та хоча б тимчасовою окупацією території ВНГ можуть використовувати для контролю зайнятих населених пунктів та ліній постачання, а також антипартизанських дій. Схожий досвід принаймні частина бійців могли здобути на території Сирії", - пишуть журналісти Conflict Intelligence Team.
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Далі піде про правильне приготування добрива з сирого ординця. Як всі ми добре знаємо жоден ординець не має сміливості без добрячої кількості глоду, а глод це спирт, що тече по жилах.. от переш ніж вносити добриво у землю поперше запевниться, що добриво очищене від вогнепальної зброї, якщо в добрива є гвинтівка - її краще закопувати окремо, під грушами попередньо законсервувавши для нащадків. По друге. Щоб вийшло добряче добриво - на одного окупанта потрібно не менше 400 -500 кг древисини. Викладаєте майбутнє добриво на дрова підпалюєте. Завдки глоду у жилах горітиме воно непогано...час від часу підкидаєте дровиняки та дубки. На хороше добриво для домашнього господарства потрібно не менше доби часу. Тільки приготовлене за усіми правилами добриво зможе принести хоч якусь користь на цій землі.
Хунта.