Податкові органи офіційно підтвердили відсутність податкових боргів, – у Метінвесті прокоментували обшуки

Повідомлення про факти заниження податкових зобов'язань підприємствами Групи Метінвест, які нібито мали місце, не відповідають дійсності. Податкові органи не підтверджують наявність будь-якого податкового боргу у Групи і, більш того, офіційно надали інформацію про його відсутність.



Компанії також не було надано інформації про підстави для твердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн. Тільки у 2021 році Група переказала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

Однак, незважаючи на ці факти, на підприємствах Групи було проведено обшуки, вчинені із суттєвими порушеннями законодавства. Зокрема, обшуки були проведені на підставі "дефектної" ухвали суду, в якій не було зазначено терміну його дії, що прямо суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України.

Обшуки були проведені частково у приміщеннях та за адресами, які не були вказані у судових рішеннях. Правоохоронні органи блокували відеофіксацію слідчих дій з боку адвокатів компанії. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку.

Поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля та ймовірно свідчить про те, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов'язаних із розслідуванням, а виключно залякування та утиск бізнесу.

Як повідомлялося, вчора на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур.

Нагадаємо, на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" оскаржила рішення податкової в суді.

Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.



