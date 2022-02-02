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Податкові органи офіційно підтвердили відсутність податкових боргів, – у Метінвесті прокоментували обшуки

Податкові органи офіційно підтвердили відсутність податкових боргів, – у Метінвесті прокоментували обшуки

Повідомлення про факти заниження податкових зобов'язань підприємствами Групи Метінвест, які нібито мали місце, не відповідають дійсності. Податкові органи не підтверджують наявність будь-якого податкового боргу у Групи і, більш того, офіційно надали інформацію про його відсутність.


Компанії також не було надано інформації про підстави для твердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн. Тільки у 2021 році Група переказала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

Однак, незважаючи на ці факти, на підприємствах Групи було проведено обшуки, вчинені із суттєвими порушеннями законодавства. Зокрема, обшуки були проведені на підставі "дефектної" ухвали суду, в якій не було зазначено терміну його дії, що прямо суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України.

Обшуки були проведені частково у приміщеннях та за адресами, які не були вказані у судових рішеннях. Правоохоронні органи блокували відеофіксацію слідчих дій з боку адвокатів компанії. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку.

Поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля та ймовірно свідчить про те, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов'язаних із розслідуванням, а виключно залякування та утиск бізнесу.

Як повідомлялося, вчора на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур.

Нагадаємо, на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).
У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" оскаржила рішення податкової в суді.
Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.

Автор: 

податкова (711) Метінвест (958)


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Топ коментарі
+7
У нас, по ходу, налогами щас занимается лейтенант Б.
П.С.
Трусят Пороха, Рината, Индуса ...., но парадокс в том, что на полулегальный бизнес Бени нет ни одного наезда при том, что там налоги платят или по минимуму или вообще показывают убытки !
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02.02.2022 18:26 Відповісти
+2
Это я так понимаю Нарик вывел татарина из олигархов официально!
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02.02.2022 17:55 Відповісти
+2
Це хто у Бєні податки платить? 😲 Хіба ж може власник формального глави держави податки платити? Навпаки, за допомогою проданих суддів він із захопленої країни дань бере мільярд ну.
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02.02.2022 20:03 Відповісти
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Это я так понимаю Нарик вывел татарина из олигархов официально!
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02.02.2022 17:55 Відповісти
Рижий -чистий, білий та пушистий. Ухилення від податків- це не його шлях. Так мімізувати податки на пару мільярдів баксів , то це свята справа.
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02.02.2022 17:58 Відповісти
У нас, по ходу, налогами щас занимается лейтенант Б.
П.С.
Трусят Пороха, Рината, Индуса ...., но парадокс в том, что на полулегальный бизнес Бени нет ни одного наезда при том, что там налоги платят или по минимуму или вообще показывают убытки !
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02.02.2022 18:26 Відповісти
Це хто у Бєні податки платить? 😲 Хіба ж може власник формального глави держави податки платити? Навпаки, за допомогою проданих суддів він із захопленої країни дань бере мільярд ну.
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02.02.2022 20:03 Відповісти
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02.02.2022 18:30 Відповісти
Скажи мне, кто твой враг - и оставшийся будет твоим другом!
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02.02.2022 18:38 Відповісти
На телеканалах ахметки сразу поубавилось критики на президента.
Домовились.
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02.02.2022 19:09 Відповісти
Закрыть метинвест, тк они травят своими выбросами украинский народ а металл и деньги выводят за границу, чтобы строить себе дворцы.
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02.02.2022 19:14 Відповісти
в США, чем богаче, тем больше процент налогов платят, и богачи не против этого, потому что они говорят, что видят куда идут налоги и в какой красивой стране живут. а в Украине богачи и налоги не платят и ресурсы добывают нелегально и разворовывают страну!
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02.02.2022 21:46 Відповісти
"Налоговые органы официально подтвердили отсутствие налоговых долгов ..." - Господя, какая тупая манипуляция...

налоговый долг возникает из самостоятельно СОГЛАСОВАННЫХ плательщиком обязательств,

а если речь идёт о НЕДОПЛАТЕ в результате манипулирования ПЛАТЕЛЬЩИКОМ объектом налогообложения или базой налогообложения, или и тем и другим, то, естестевнно, никакого налогового долга мы не увидим
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04.02.2022 16:53 Відповісти
 
 