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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Захід не має дозволяти Росії нав'язувати дискусію. Потрібно йти в дипломатичний контрнаступ, - Кулеба

Захід не має дозволяти Росії нав'язувати дискусію. Потрібно йти в дипломатичний контрнаступ, - Кулеба

Вимога РФ щодо нових письмових відповідей із боку західних країн - це спроба нав'язати дискусію.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Захід робить велику помилку. Він дозволив Росії нав'язати дискусію. Коли Росія запитує "Поясніть нам, як ви збираєтесь гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди російській безпеці?", всі сіли писати відповіді. Натомість потрібно не відповідь писати, а поставити Росії таке саме запитання: "Ні, дорога Росіє, спочатку ти маєш пояснити як держава, яка розв’язала війну проти Грузії, проти України, як держава, яка окупувала чужі території, як держава, яка вчиняє кібератаки, вбивства, дезінформацію на території країн-членів НАТО та ЄС, ти маєш пояснити, як ти припиниш завдавати шкоди нашій безпеці. Якщо ти така схвильована своєю безпекою, це ти маєш пояснити, як ти не будеш зміцнювати свою безпеку за наш рахунок", - пояснив міністр.

Кулеба наголосив, що треба принципово змінити нинішній хід дискусії.

"Захід має перейти в дипломатичний контрнаступ. Україна вже в нього перейшла, ми конструктивні. Але ми проти того, щоб Росія нав'язувала порядок денний", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.

Також читайте: Україна отримає ще більше зброї від партнерів, - Кулеба

Автор: 

росія (66144) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Формується прогітлерівська коаліція.
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02.02.2022 17:58 Відповісти
+2
А я наприклад знаю того,хто іщєт мір в глазах путіна...
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02.02.2022 18:00 Відповісти
+2
Цікаво, куди оті сисунки лізуть ?
Що там тої Угорщини...
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02.02.2022 18:01 Відповісти
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Формується прогітлерівська коаліція.
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02.02.2022 17:58 Відповісти
Цікаво, куди оті сисунки лізуть ?
Що там тої Угорщини...
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02.02.2022 18:01 Відповісти
мабуть грошi не смердять
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02.02.2022 18:16 Відповісти
А я наприклад знаю того,хто іщєт мір в глазах путіна...
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02.02.2022 18:00 Відповісти
Здається, Дєрьмака посунули із зовнішньої політики..
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02.02.2022 18:04 Відповісти
"дипломатичний контрнаступ": https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7692196410806398
"Именно в данный момент из Лукьяновского СИЗО отправляют на этап в Россию гражданина Израиля и РФ Андрея Тарасова, который в 2016-2017 годах принимал участие в митингах против войны с Украиной и против путинского режима. Наша власть отправляет его, несмотря на то, что он находится в процедуре получения убежища в Украине. Это не только абсолютно незаконно, но и противоречит международному праву.
В 2017 году Тарасова схватили российские полицейские, избивали, применяли пытки и заставили подписать протокол о том, что во время митингов он занимался хулиганством. После этого он выехал в Литву, оттуда в Израиль, а из Израиля приехал в Украину. Здесь он женился и имел вид на жительство. В августе его задержали в аэропорту, т.к. он был объявлен в международный розыск по ст.213 УК РФ п.(а), ч.2. и помещен в Лукяновское СИЗО."

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02.02.2022 18:08 Відповісти
Піднімай активістів на Майдан. Чого сидиш ? Наших треба спасати. Ворогів добивати.
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02.02.2022 18:44 Відповісти
Енин СБУшник. Тумгоева он выдал через харьковское СБУ где полно таких же кротов.
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02.02.2022 19:58 Відповісти
Каким образом , при норд стриме в заду ?
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02.02.2022 18:11 Відповісти
Нечего сказать , а Кулеба Прав .Пора и россии задать Аналогичный Вопрос . Кулеба действует более агрессивно по отношению к рашке . по моему мои предположения подтвердились по отношению к Ермаку , он сдал позиции , - А может он их и не Имел.
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02.02.2022 18:21 Відповісти
" Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги!" Василь Кук- Головний Командир УПА
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02.02.2022 18:23 Відповісти
Молоді, роздали завдання Заходу і можна йти відпочивати)
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02.02.2022 18:36 Відповісти
Молодці
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02.02.2022 19:10 Відповісти
Кулеба наче підріс. Ба який хвацький став! Так треба було торік шаблею махати.
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02.02.2022 18:41 Відповісти
Попросинались. Зетактика. Спочатку все просрати, завести ситуацію в повну дупу, потім черга за проникливими відосиками з правильними лозунгами. А коли виконання буде? Чи це черговий зекосмодром серед мільярда зедерев?
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02.02.2022 18:44 Відповісти
Треба продавити під час візиту Глави МЗС Великої Британії Трасс
Договір про дружбу та військову взаємодопомогу, на кшталт Договору Польща - Великобританія, який дав право Британії оголосити війну Гітлеру. Нам не треба війська Британії - самі упораємось. Нам треба офіційна позиція Британії, якщо російські війська перейдуть кордон. Війна !!! Ніякі путчі, масові заворушення, нАродніЄ аБдрочЄнці, заговори, перевороти. БРИТАНІЯ ОГОЛОШУЄ ВІЙНУ москалям, виконуючі свої забов'язання по Договору. Архіважливо МАТИ ТАКИЙ ДОГОВІР.
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02.02.2022 18:55 Відповісти
прямо проффэсор
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02.02.2022 19:46 Відповісти
Кулеба а ты не заигрался ? Не наглей. Ты взял смелость указывать Западу что но должен или не должен?
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02.02.2022 19:53 Відповісти
Кулеба сегодня дежурный по бреду в правительстве? Твой шеф и, к сожалению, главнокомандующий заявил что никакого наступления не будет. Точка. Всем, если что, прятаться среди миллиарда деревьев.
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02.02.2022 20:35 Відповісти
 
 