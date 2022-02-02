Захід не має дозволяти Росії нав'язувати дискусію. Потрібно йти в дипломатичний контрнаступ, - Кулеба
Вимога РФ щодо нових письмових відповідей із боку західних країн - це спроба нав'язати дискусію.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Захід робить велику помилку. Він дозволив Росії нав'язати дискусію. Коли Росія запитує "Поясніть нам, як ви збираєтесь гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди російській безпеці?", всі сіли писати відповіді. Натомість потрібно не відповідь писати, а поставити Росії таке саме запитання: "Ні, дорога Росіє, спочатку ти маєш пояснити як держава, яка розв’язала війну проти Грузії, проти України, як держава, яка окупувала чужі території, як держава, яка вчиняє кібератаки, вбивства, дезінформацію на території країн-членів НАТО та ЄС, ти маєш пояснити, як ти припиниш завдавати шкоди нашій безпеці. Якщо ти така схвильована своєю безпекою, це ти маєш пояснити, як ти не будеш зміцнювати свою безпеку за наш рахунок", - пояснив міністр.
Кулеба наголосив, що треба принципово змінити нинішній хід дискусії.
"Захід має перейти в дипломатичний контрнаступ. Україна вже в нього перейшла, ми конструктивні. Але ми проти того, щоб Росія нав'язувала порядок денний", - додав він.
Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.
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Що там тої Угорщини...
"Именно в данный момент из Лукьяновского СИЗО отправляют на этап в Россию гражданина Израиля и РФ Андрея Тарасова, который в 2016-2017 годах принимал участие в митингах против войны с Украиной и против путинского режима. Наша власть отправляет его, несмотря на то, что он находится в процедуре получения убежища в Украине. Это не только абсолютно незаконно, но и противоречит международному праву.
В 2017 году Тарасова схватили российские полицейские, избивали, применяли пытки и заставили подписать протокол о том, что во время митингов он занимался хулиганством. После этого он выехал в Литву, оттуда в Израиль, а из Израиля приехал в Украину. Здесь он женился и имел вид на жительство. В августе его задержали в аэропорту, т.к. он был объявлен в международный розыск по ст.213 УК РФ п.(а), ч.2. и помещен в Лукяновское СИЗО."
Договір про дружбу та військову взаємодопомогу, на кшталт Договору Польща - Великобританія, який дав право Британії оголосити війну Гітлеру. Нам не треба війська Британії - самі упораємось. Нам треба офіційна позиція Британії, якщо російські війська перейдуть кордон. Війна !!! Ніякі путчі, масові заворушення, нАродніЄ аБдрочЄнці, заговори, перевороти. БРИТАНІЯ ОГОЛОШУЄ ВІЙНУ москалям, виконуючі свої забов'язання по Договору. Архіважливо МАТИ ТАКИЙ ДОГОВІР.