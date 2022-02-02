Захід не має дозволяти Росії нав'язувати дискусію. Потрібно йти в дипломатичний контрнаступ, - Кулеба

Вимога РФ щодо нових письмових відповідей із боку західних країн - це спроба нав'язати дискусію.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Захід робить велику помилку. Він дозволив Росії нав'язати дискусію. Коли Росія запитує "Поясніть нам, як ви збираєтесь гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди російській безпеці?", всі сіли писати відповіді. Натомість потрібно не відповідь писати, а поставити Росії таке саме запитання: "Ні, дорога Росіє, спочатку ти маєш пояснити як держава, яка розв’язала війну проти Грузії, проти України, як держава, яка окупувала чужі території, як держава, яка вчиняє кібератаки, вбивства, дезінформацію на території країн-членів НАТО та ЄС, ти маєш пояснити, як ти припиниш завдавати шкоди нашій безпеці. Якщо ти така схвильована своєю безпекою, це ти маєш пояснити, як ти не будеш зміцнювати свою безпеку за наш рахунок", - пояснив міністр.

Кулеба наголосив, що треба принципово змінити нинішній хід дискусії.

"Захід має перейти в дипломатичний контрнаступ. Україна вже в нього перейшла, ми конструктивні. Але ми проти того, щоб Росія нав'язувала порядок денний", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.

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