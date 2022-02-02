Канада перевела своїх військових інструкторів в Україні на захід від Дніпра, - CBC News
Канада перевела усіх своїх військових інструкторів, які перебувають в Україні у рамках тренувальної операції UNIFIER, на захід від річки Дніпро.
Про це із посиланням на слова командувача UNIFIER в Україні Люка-Фредеріка Гілберта пише CBC News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"60 військовослужбовців було виведено з п’яти локацій: Одеси, Старого, Миколаєва, Десни та Борисполя - та відправлено до інших баз, розташованих на захід від ріки Дніпро", - йдеться у матеріалі.
За словами Гілберта, передислоковані канадські військовослужбовці продовжать тренувати українських бійців, але у нових локаціях.
Міністр оборони Канади Аніта Ананд, яка цього тижня була в Україні, заявила, що передислокація робиться для безпеки канадських військових.
Нагадаємо,минулого тижня Канада оголосила про продовження на три роки та суттєве розширення своєї військової тренувальної місії в Україні UNIFIER.
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Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва на заході Washington Post.
США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада открыли совместный фонд в размере 35 млн фунтов стерлингов (около $47 млн - ред.), призванный помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщает https://interfax.com.ua/news/economic/795628.html Интерфакс-Украина в среду, 2 февраля.
Фонд на старте располагает 35 млн фунтов стерлингов для первых проектов, направленных на общины, их устойчивость и людей, нуждающихся в поддержке.
Как отметила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, партнеры вместе с Кабмином через этот фонд окажут поддержку пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины.
В частности, Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов (14,8 млн долларов США) в течение трех лет. США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 млн долларов. Канада предоставляет в фонд от 10 до 15 млн канадских долларов (до 12 млн долларов США - ред.), чтобы сдержать эскалацию. Швеция предоставит в фонд 50 миллионов шведских крон (5,4 млн долларов США).
Отмечается, что деньги будут направлены на инициативы, способствующие укреплению возможности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций властям или предоставление грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к госуслугам для жителей южной и восточной Украины. Такие меры должны привести к повышению качества госуслуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом.
Ще тихо, а вже всрлся!