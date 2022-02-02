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Канада перевела своїх військових інструкторів в Україні на захід від Дніпра, - CBC News

Канада перевела своїх військових інструкторів в Україні на захід від Дніпра, - CBC News

Канада перевела усіх своїх військових інструкторів, які перебувають в Україні у рамках тренувальної операції UNIFIER, на захід від річки Дніпро.

Про це із посиланням на слова командувача UNIFIER в Україні Люка-Фредеріка Гілберта пише CBC News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"60 військовослужбовців було виведено з п’яти локацій: Одеси, Старого, Миколаєва, Десни та Борисполя - та відправлено до інших баз, розташованих на захід від ріки Дніпро", - йдеться у матеріалі.

За словами Гілберта, передислоковані канадські військовослужбовці продовжать тренувати українських бійців, але у нових локаціях.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд, яка цього тижня була в Україні, заявила, що передислокація робиться для безпеки канадських військових.

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Нагадаємо,минулого тижня Канада оголосила про продовження на три роки та суттєве розширення своєї військової тренувальної місії в Україні UNIFIER.

Автор: 

Канада (2220) військовослужбовці (4812)


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Топ коментарі
+21
Канадійцям респект що залишились в Україні...
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02.02.2022 19:43 Відповісти
+15
Все потихоньку готовятся. И только наше чмо -- "не нагоняйте панику, денег на армию все-равно не дам".
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02.02.2022 19:51 Відповісти
+7
Їх можна зрозуміти.
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02.02.2022 19:49 Відповісти
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Канадійцям респект що залишились в Україні...
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02.02.2022 19:43 Відповісти
угу, бо це поки що не їхня війна
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02.02.2022 21:47 Відповісти
Я дико извиняюсь, конечно, а что Одесса и Николаев(Ширлан), на восток от Днепра?
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03.02.2022 00:12 Відповісти
Вже на Сході від Дніпра. Так от 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
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03.02.2022 00:58 Відповісти
Та лучше бы они вообще сметелились под каким-то умным предлогом,чем показывать свою ссыкливость
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03.02.2022 07:54 Відповісти
Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий допомогти країнам, що можуть постраждати від санкцій, які збирається запровадити Захід у випадку вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва на заході Washington Post.
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02.02.2022 19:47 Відповісти
Їх можна зрозуміти.
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02.02.2022 19:49 Відповісти
Фонд призван смягчить дестабилизирующее влияние РФ в южных и восточных регионах Украины.

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада открыли совместный фонд в размере 35 млн фунтов стерлингов (около $47 млн - ред.), призванный помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщает https://interfax.com.ua/news/economic/795628.html Интерфакс-Украина в среду, 2 февраля.

Фонд на старте располагает 35 млн фунтов стерлингов для первых проектов, направленных на общины, их устойчивость и людей, нуждающихся в поддержке.

Как отметила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, партнеры вместе с Кабмином через этот фонд окажут поддержку пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины.

В частности, Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов (14,8 млн долларов США) в течение трех лет. США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 млн долларов. Канада предоставляет в фонд от 10 до 15 млн канадских долларов (до 12 млн долларов США - ред.), чтобы сдержать эскалацию. Швеция предоставит в фонд 50 миллионов шведских крон (5,4 млн долларов США).

Отмечается, что деньги будут направлены на инициативы, способствующие укреплению возможности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций властям или предоставление грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к госуслугам для жителей южной и восточной Украины. Такие меры должны привести к повышению качества госуслуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом.
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02.02.2022 19:49 Відповісти
Все потихоньку готовятся. И только наше чмо -- "не нагоняйте панику, денег на армию все-равно не дам".
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02.02.2022 19:51 Відповісти
А Зелепупенко и Ара Хам говорят что все нормально и беспокоиться нечего. Все под контролем.. А "пожар войны" раздувают провокативные западные СМИ.
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02.02.2022 19:51 Відповісти
А якщо почнеться вторгнення, взагалі до дому поїдуть?
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02.02.2022 20:27 Відповісти
Поедут и будут правы.
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02.02.2022 20:39 Відповісти
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02.02.2022 20:30 Відповісти
Кокаин+ 2 купюры по 10 $.
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02.02.2022 21:26 Відповісти
шта?
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02.02.2022 21:26 Відповісти
режет слух "Канада перевела всех своих военных инструкторов, находящихся на Украине" так пишуть лише кацапи
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02.02.2022 20:35 Відповісти
А это для канадцев должно быть принципиально?
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02.02.2022 20:50 Відповісти
я не дуже обізнаний з ******** англійською мовою але по наших сусідах Польщі та Чехії знаю, що в універсистетах там вчать що тепер пишиться "в Україні" а спілкувався я з поляками, що навчаються у Варшаві.... польскі медіа намагаються взагалі уникати такого написання. пишуть або "в сусідній Україні", або "в наших друзів, українців"....
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02.02.2022 20:56 Відповісти
Ну так и не надо ошибки перевода приписывать канадцам. Это контрпродуктивно и бессмысленно гнать на военнослужащих и и саму страну, которая уже 8 год войны помогает Украине.
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02.02.2022 21:00 Відповісти
Ти ба, які вони чутливі ці "воїни"!
Ще тихо, а вже всрлся!
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02.02.2022 21:00 Відповісти
С Дарницы на "Академгородок" что ли?
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02.02.2022 21:24 Відповісти
только хотел написать, с Трои на Борщагу
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02.02.2022 21:29 Відповісти
 
 