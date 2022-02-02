Канада перевела своїх військових інструкторів в Україні на захід від Дніпра, - CBC News

Канада перевела усіх своїх військових інструкторів, які перебувають в Україні у рамках тренувальної операції UNIFIER, на захід від річки Дніпро.

Про це із посиланням на слова командувача UNIFIER в Україні Люка-Фредеріка Гілберта пише CBC News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"60 військовослужбовців було виведено з п’яти локацій: Одеси, Старого, Миколаєва, Десни та Борисполя - та відправлено до інших баз, розташованих на захід від ріки Дніпро", - йдеться у матеріалі.

За словами Гілберта, передислоковані канадські військовослужбовці продовжать тренувати українських бійців, але у нових локаціях.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд, яка цього тижня була в Україні, заявила, що передислокація робиться для безпеки канадських військових.

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Нагадаємо,минулого тижня Канада оголосила про продовження на три роки та суттєве розширення своєї військової тренувальної місії в Україні UNIFIER.