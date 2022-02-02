"Румунія готова дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет, - МЗС"

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив про готовність дозволити Росії перевірити військові бази країни на наявність на її території наступальних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми готові дозволити Росії перевірити, чи є якісь наступальні ракети в Румунії. Їх немає, це точно", - сказав міністр у інтерв'ю CNN..



Ауреску наголосив, що Румунія підтримує цінності Північноатлантичного альянсу, а отже не може бути мови про виведення військ НАТО з території країни.

Він додав, що 3 лютого міністри закордонних справ країн Бухарестської дев'ятки проведуть зустріч у столиці Румінії для абговорення ситуації у східному фланзі НАТО. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та України Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, раніше США запропонували Росії перевірити відсутність наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.