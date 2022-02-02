Румунія готова дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет, - МЗС
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив про готовність дозволити Росії перевірити військові бази країни на наявність на її території наступальних ракет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Ми готові дозволити Росії перевірити, чи є якісь наступальні ракети в Румунії. Їх немає, це точно", - сказав міністр у інтерв'ю CNN..
Ауреску наголосив, що Румунія підтримує цінності Північноатлантичного альянсу, а отже не може бути мови про виведення військ НАТО з території країни.
Він додав, що 3 лютого міністри закордонних справ країн Бухарестської дев'ятки проведуть зустріч у столиці Румінії для абговорення ситуації у східному фланзі НАТО. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, раніше США запропонували Росії перевірити відсутність наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
23 ноября 1940 года визит Антонеску и Стурдзы в столицу Третьего рейха завершился подписанием документа о присоединении Румынии к Пакту трех держав
еще вопросы есть,брызгомёт?
Ну вот они и сказали: "смотрите, проверяйте, кто кому угрожает". На понт взять не получилось у рашки.
Так что никто ничего не забздал, рашку как всегда красиво макнули носом в своё обычное враньё. Хотя рашке это не поможет, они и сами знают, что там таого нет, просто врут, как всегда.
крим напічканий наступальною зброєю,
йдуть розмови про ядерну зброю
на кораблях та підлодках ху... зає які ракети
це все практично під носом румунії.
і вони млять оправдовуються.
а перевірити чорноморський флот війська рф в криму провірити нема бажання
хотів показати що розумний, але вибач, не вийшло .
Петро Порошенко в інтерв´ю італійській газеті "Corriere della Sera" вкотре закликав західних союзників надати Україні якомога більше оборонного озброєння. Він наголосив, що такі поставки стримують бажання країни-агресора атакувати українську армію.
"Ми можемо захистити нашу землю, якщо на нас нападуть. Ми не очікуємо, що американці чи італійці прийдуть воювати за нас. У нас 250 000 солдат, а за тиждень можемо мобілізувати 500 000. Сильних і мотивованих. Нам потрібні лише більш ******* системи оборони, наприклад, щоб Росія не відімкнула наші комунікації. Росіяни знають, що можуть заплатити високу ціну, якщо стрілятимуть зі своїх "Градів"", - говорить Порошенко.
П'ятий Президент також розповів, як одна тільки думка про "Джавеліни" свого часу спричинила паніку в російських підрозділах. "Коли я, будучи Президентом, купив у США нові протитанкові ракети "Джавелін", то домовленість з Білим домом полягала в тому, що їх не будемо тримати на передовій. Їх тримали у сховищі. Але публічно я сказав, що вони будуть у кожній українській бригаді. Ви знаєте, що наступного дня російські танкісти відмовилися йти на лінію фронту? Вони боялися бути стертими в порох. Це психологічна війна, поставки зброї з-за кордону є відмінним стримуючим фактором", - пояснює Петро Порошенко.
"Ми знаємо, що Росія має одну з найсильніших армій у світі. Але ми маємо досвід і покликані захищати не лише українців, а й європейців. Завтра Росія здатна увійти в будь-яку з ваших країн, як це зробила з нами. До Латвії, Естонії, Польщі. Або в Боснії; а наскільки далеко Боснія від Італії?", - риторично запитав Петро Порошенко.
"Згадайте, що сказав Черчілль: якщо ви хочете миру, ви можете капітулювати за дві години, і через дві години у вас буде мир, але у вас не буде країни, суверенітету, свободи, народу, у вас більше нічого не буде", - резюмує Петро Порошенко.
а ежели она чего-то боится - нет проблем, давайте говорить о сокращении наступательных вооружений, совместные проверки, бла-бла...
волнуетесь по поводу баз в Польше и в Румынии? пожалуйте, *********, посмотрите тама.
в ответ требуем допустить нас к проверке ваших баз в Кёнигсберге, в Крыму и вдоль границ Украины.
- Дутен пула - кізда метем!
НАТО является оборонительным альянсом и не угрожает России. Блок всегда стремился к миру, стабильности и безопасности в евро-атлантическом регионе. Это остается целью альянса.
Все государства обладают правом определять собственное будущее и внешнюю политику. В НАТО подтверждают приверженность политике открытых дверей.
Разногласия должны разрешаться через диалог и дипломатию, а не через угрозы и силовые действия. В НАТО призвали Россию к деэскалации ситуации.
НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, в границах, признанных международным сообществом. Разрешение конфликта на Украине должно происходить по согласованным форматам и в рамках Минских договоренностей.
Альянс сожалеет, что Москва нарушила принципы и обязательства, которые помогали развивать и поддерживать отношения России и НАТО. Стабильные и предсказуемые отношения России и НАТО в Брюсселе назвали общим интересом. НАТО предлагало продолжить диалог по укреплению общей безопасности, союзники были готовы обсуждать этот вопрос с Россией. При этом диалог должен был вестись по принципу взаимности, отмечается в ответе.
После изучения предложений России НАТО определило сферы, по которым может вести конструктивный и продуктивный диалог: поддержано предложение о проведении серии тематических встреч для обсуждения состояния отношений России и НАТО, безопасности в Европе, включая ситуацию вокруг Украины, а также вопросов, связанных со снижением рисков, прозрачностью и контролем над вооружениями.
В НАТО готовы в полной мере использовать существующие каналы по линии военных для повышения степени предсказуемости и обсуждения вопросов, касающихся снижения рисков.
Альянс готов восстановить взаимное присутствие в Москве и Брюсселе.
В НАТО готовы создать прямую телефонную линию с Москвой для экстренных контактов.
Альянс готов продолжить практику обмена информацией в рамках совета Россия-НАТО об учениях для повышения уровня предсказуемости и прозрачности, а также обмениваться информацией о политике в области ядерных вооружений. Также в НАТО готовы работать над предотвращением инцидентов в воздухе и на море.
НАТО требует от России вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они были размещены без согласия правительств этих стран.
Россия должна воздержаться от силовых угроз, агрессивной ядерной риторики и враждебных действий против членов альянса и прочих стран.
Россия должна воздержаться от учений по уничтожению спутников, так как в результате них возникает большое количество космического мусора. Необходимо провести консультации по снижению угроз в космосе.
В НАТО сочли необходимым провести переговоры с привлечением США по нестратегическим ядерным вооружениям, а также ракетам средней и меньшей дальности.
Путин заявил, что Россию «кинули и обманули» с НАТО
Политика
Ответ США паРаше:
США совместно с партнерами в НАТО готовы продолжить работать над достижением взаимопонимания с Россией. В США готовы рассмотреть возможность заключения соглашений с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство, в том числе по безопасности.
США готовы к переговорам с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках совета Россия-НАТО, а также в рамках ОБСЕ, для достижения безопасности в Европе.
Вашингтон продолжит поддерживать политику открытых дверей НАТО.
США готовы обсуждать с Россией взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины наземных ракетных пусковых установок и вооруженных сил на постоянной основе с военными целями.
США готовы совместно с НАТО обсуждать механизмы прозрачности для подтверждения неразмещения ракет Tomahawk на пусковых установках в Польше и Румынии. Это будет сделано в обмен на предоставление Россией гарантий подобных проверок на российских пусковых установках по нашему выбору. В этом вопросе мы обязаны провести консультации с Польшей и Румынией.
США разделяют желание установить лимиты на количество межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков, способных нести ядерные боезаряды. Совместно с этими вопросами следует обсуждать ограничения на носители новых типов, а также нестратегическое ядерное оружие. Также США готовы к диалогу по снижению риской и повышению прозрачности в этой сфере.
В Вашингтоне готовы совместно с НАТО и Россией обсуждать меры по повышению доверия при проведении учений в Европе, а также по режиму расширенного информирования о проводящихся учениях. США и союзники обеспокоены проведением Россией крупных военных учений, начатых без предварительного уведомления и при недостаточной прозрачности.
США готовы к дополнительным мерам по предотвращению инцидентов в воздухе и на море, которые не перечили бы международному праву, и взаимному снижению конфликтного потенциала. США и союзники готовы к обсуждению вопроса снижения рисков.
США готовы начать диалог по контролю за ракетами средней и меньшей дальности.
Дальнейшее наращивание Россией военной силы или вторжение на Украину приведет к наращиванию обороноспособности США и союзников. США готовы обсуждать разногласия и изучить вопрос о том, как стороны могут решать вопросы, связанные с обычными вооруженными силами.
аууу, кто вас заставлял оккупировать преднистровье, абхазию, южную осетию, крым и часть донбасса?
че то там хотят отмотать назад, а свои манатки собрать назад не хотите?
если рассея типа будет проводить инспекцию, будет интересно как они будут допуска такую же инспекцию своих баз))
уверен что не дадут