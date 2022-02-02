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Румунія готова дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет, - МЗС

Румунія готова дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет, - МЗС

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив про готовність дозволити Росії перевірити військові бази країни на наявність на її території наступальних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми готові дозволити Росії перевірити, чи є якісь наступальні ракети в Румунії. Їх немає, це точно", - сказав міністр у інтерв'ю CNN..

Ауреску наголосив, що Румунія підтримує цінності Північноатлантичного альянсу, а отже не може бути мови про виведення військ НАТО з території країни.

Він додав, що 3 лютого міністри закордонних справ країн Бухарестської дев'ятки проведуть зустріч у столиці Румінії для абговорення ситуації у східному фланзі НАТО. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та України Дмитро Кулеба.

Також читайте: Румунія через загрозу РФ готова прийняти більше військових НАТО

Нагадаємо, раніше США запропонували Росії перевірити відсутність наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.

Автор: 

НАТО (6563) росія (66144) Румунія (1192)


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Топ коментарі
+15
А москалі дозволять Румунії і Молдові щось перевіряти? Чи тільки вони мають право сунути своє рило у чужі курятники?
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02.02.2022 20:09 Відповісти
+11
с чего такие выводы? просто макают раху в разбрызганное оными дерьмецо
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02.02.2022 20:16 Відповісти
+6
Активісти прийшли під кацапську гівнопомийку вимагати її закриття! Ні один канал не транслює.Якось дивно.
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02.02.2022 20:17 Відповісти
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Що румуни вже за бзділи?
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02.02.2022 20:08 Відповісти
с чего такие выводы? просто макают раху в разбрызганное оными дерьмецо
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02.02.2022 20:16 Відповісти
У другу світову румуни стали на бік Гітлера в той час коли Европа палала у вогні.Зараз всі на паузі.Покі пауза є час на вибір.Співпадіння не думаю.
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02.02.2022 20:26 Відповісти
а шож ім було ставати на бік совка,який у 1940 відтяпав в них бесарабію?
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02.02.2022 20:47 Відповісти
Так була в той час антегітлерівська коаліція.Гугл у помічь.
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02.02.2022 20:56 Відповісти
28 июня 1940 захват сталиным Бессарабии.

23 ноября 1940 года визит Антонеску и Стурдзы в столицу Третьего рейха завершился подписанием документа о присоединении Румынии к Пакту трех держав

еще вопросы есть,брызгомёт?
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02.02.2022 21:00 Відповісти
Мамалижники завжди були і залишаються продажними сикунами. У всі часи і віки.
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02.02.2022 20:21 Відповісти
Румыны гнали вату до сталинграда ,так что им на рашку как то пофиг не переводи свои страхи на других !
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02.02.2022 22:56 Відповісти
Румуни гнали вату??? не сміши мої шкарпетки... Румуни "мужньо" пленталися за спиною Вермахта, використовувалися на другорядних напрямках і грабували місцеве населення. Паулюс волав до Гітлера, щоб від нього забрали цих "бойових побратимів" через їхню неефективність і боягузство. І ще через те, що своїми діями мамалижники налаштовували місцеве населення проти німців - населення Дону і Поволжя до цього негативно ставилося до московських більшовиків.
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04.02.2022 08:47 Відповісти
ты не кацап случайно ?у тебя з под рясы копыта торчат я лично читал на немецком весь юг украины до крыма и сталинграда 90% были румыны то что грабили да ! а кто не грабил, может твои доблестные ватники ? или ты как хрюсский дартаньян ,а все кругом 32 сы ,они тоже про украинцев анегдоты расказывают один украинец партизанский отряд а 2 с предателем ,так что это правда ?
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04.02.2022 16:11 Відповісти
В каком смысле забздели? Это вообще-то США предложило России проврить эти базы, что там нет наступательных ракет - Томагавков. Потому что рашка визжит, что НАТО наступает и угрожает.
Ну вот они и сказали: "смотрите, проверяйте, кто кому угрожает". На понт взять не получилось у рашки.
Так что никто ничего не забздал, рашку как всегда красиво макнули носом в своё обычное враньё. Хотя рашке это не поможет, они и сами знают, что там таого нет, просто врут, как всегда.
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03.02.2022 03:55 Відповісти
Пат и Паташонок...
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02.02.2022 20:09 Відповісти
А москалі дозволять Румунії і Молдові щось перевіряти? Чи тільки вони мають право сунути своє рило у чужі курятники?
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02.02.2022 20:09 Відповісти
Саме цей варіант і обумовлений американцями у відповіді на кремлівський "ультиматум"
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02.02.2022 20:30 Відповісти
Я вибачаюсь.Прямо зараз є цікава новина з під мураєвської гівнопомийки "наш".А чому Цензор нічого не повідомляє?
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02.02.2022 20:10 Відповісти
И шо там?
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02.02.2022 20:12 Відповісти
Активісти прийшли під кацапську гівнопомийку вимагати її закриття! Ні один канал не транслює.Якось дивно.
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02.02.2022 20:17 Відповісти
там договорняком між Білецьким і Мураєаим не смердить?
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02.02.2022 20:23 Відповісти
Наскільки мені відомо,на акцію закликав С.Стерненко.Про його відношення до Білецького - не знаю.
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02.02.2022 20:28 Відповісти
ну так головне правило про когось чи про щось забути - не показувати про це в ящику !
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02.02.2022 20:27 Відповісти
https://glavcom.ua/kyiv/news/de-sankciji-bilya-telekanalu-murajeva-trivaje-akciya-protestu-foto-video-819145.html «Де санкції?» Біля телеканалу Мураєва триває акція протесту (фото, відео) Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/de-sankciji-bilya-telekanalu-murajeva-trivaje-akciya-protestu-foto-video-819145.html

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02.02.2022 20:27 Відповісти
дурналісти і журнашлюхи, на всіх каналах, а ти дивуєшся
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02.02.2022 21:10 Відповісти
всралися називається
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02.02.2022 20:10 Відповісти
Это когда рашен "миротворцы" выйдут к Дунаю что ли...
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02.02.2022 20:13 Відповісти
Румуни вже не в НАТО ??? Рассєя вже буде шастати і перевіряти бази НАТО як захоче ?)))) А москалі дадуть допуск на свої бази наприклад в Криму для перевірки комісією з країн НАТО ?)))
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02.02.2022 20:13 Відповісти
румуни що зовсім кончені?
крим напічканий наступальною зброєю,
йдуть розмови про ядерну зброю
на кораблях та підлодках ху... зає які ракети
це все практично під носом румунії.
і вони млять оправдовуються.
а перевірити чорноморський флот війська рф в криму провірити нема бажання
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02.02.2022 20:16 Відповісти
"напічканий" ета другоє?))
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02.02.2022 20:19 Відповісти
а для чого писати фразу, яку ніхто нікуя не зрозуміє?
хотів показати що розумний, але вибач, не вийшло .
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02.02.2022 20:27 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/02/02/poroshenko-v-intervyu-italijskij-corriere-della-sera-zaklykav-daty-********-zbroyu-cze-vidminnyj-strymuyuchyj-faktor-dlya-agresora/ Порошенко закликав країни НАТО надати Україні зброю
Петро Порошенко в інтерв´ю італійській газеті "Corriere della Sera" вкотре закликав західних союзників надати Україні якомога більше оборонного озброєння. Він наголосив, що такі поставки стримують бажання країни-агресора атакувати українську армію.
"Ми можемо захистити нашу землю, якщо на нас нападуть. Ми не очікуємо, що американці чи італійці прийдуть воювати за нас. У нас 250 000 солдат, а за тиждень можемо мобілізувати 500 000. Сильних і мотивованих. Нам потрібні лише більш ******* системи оборони, наприклад, щоб Росія не відімкнула наші комунікації. Росіяни знають, що можуть заплатити високу ціну, якщо стрілятимуть зі своїх "Градів"", - говорить Порошенко.
П'ятий Президент також розповів, як одна тільки думка про "Джавеліни" свого часу спричинила паніку в російських підрозділах. "Коли я, будучи Президентом, купив у США нові протитанкові ракети "Джавелін", то домовленість з Білим домом полягала в тому, що їх не будемо тримати на передовій. Їх тримали у сховищі. Але публічно я сказав, що вони будуть у кожній українській бригаді. Ви знаєте, що наступного дня російські танкісти відмовилися йти на лінію фронту? Вони боялися бути стертими в порох. Це психологічна війна, поставки зброї з-за кордону є відмінним стримуючим фактором", - пояснює Петро Порошенко.
"Ми знаємо, що Росія має одну з найсильніших армій у світі. Але ми маємо досвід і покликані захищати не лише українців, а й європейців. Завтра Росія здатна увійти в будь-яку з ваших країн, як це зробила з нами. До Латвії, Естонії, Польщі. Або в Боснії; а наскільки далеко Боснія від Італії?", - риторично запитав Петро Порошенко.
"Згадайте, що сказав Черчілль: якщо ви хочете миру, ви можете капітулювати за дві години, і через дві години у вас буде мир, але у вас не буде країни, суверенітету, свободи, народу, у вас більше нічого не буде", - резюмує Петро Порошенко.
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02.02.2022 20:20 Відповісти
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02.02.2022 20:21 Відповісти
Дутын пула,де килоца жоп,на...
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02.02.2022 21:34 Відповісти
а готова позволить румынок проверить ?
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02.02.2022 20:26 Відповісти
Только ракеты, бомбы, петарды.
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02.02.2022 20:37 Відповісти
Минуточку!!! Секс должен быть обоюдным! То же самое должна сделать и Мацкавия. Или она в понтах кого то боится?? ...Слабо показать свои базы и полигоны ...до Урала??? А иначе ..никак!
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02.02.2022 20:31 Відповісти
на это и рассчитано - в ответе паРаше НАТО ответило, что членство НАТО, кого и как принимать - не ума паРаши дело,

а ежели она чего-то боится - нет проблем, давайте говорить о сокращении наступательных вооружений, совместные проверки, бла-бла...

волнуетесь по поводу баз в Польше и в Румынии? пожалуйте, *********, посмотрите тама.

в ответ требуем допустить нас к проверке ваших баз в Кёнигсберге, в Крыму и вдоль границ Украины.
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02.02.2022 20:42 Відповісти
Румуни виконують пропозицію НАТО. Крапка. Нічого зайвого.
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02.02.2022 20:35 Відповісти
може це така собі фішка від НАТО, мацква перевіряє Румунію, в якої нічого немає, НАТО буде провряти мацковію в Криму або в європейській частині. все взаємно. 1 країна на 1 країну.
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02.02.2022 20:40 Відповісти
саме так. про це i вказано в вiдповiдi паРашi.
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02.02.2022 20:43 Відповісти
А як паРаша хотіла? поровірити всих НАТОвців? 1 на всіх? круто... невже НАТО може так унизитись?
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02.02.2022 21:25 Відповісти
Ну да, как будто трудно припрятать ракеты если они есть.))
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02.02.2022 20:41 Відповісти
Мавзолейные говноеды трусливое дремучее быдло...,час назал смотрел видео в Ютьюбе как вы в Ичкерии брали село Самашки... Вояки сраные...
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02.02.2022 20:46 Відповісти
Румуни, скажіть кацапа:
- Дутен пула - кізда метем!
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02.02.2022 20:46 Відповісти
Рымыния в ответ осмотрит все РАБссиянское дерьмо от Калиниграда до Владивостока....а там металлолома больше чем в СССре дохлом...
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02.02.2022 20:49 Відповісти
""Мы готовы разрешить России проверить Источник: " - ИДИОТ !
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02.02.2022 21:33 Відповісти
Скромно. но со вкусом румыны чуть подыграли. НАТО оборонный блок. Это и подчеркнули румыны. Кстати в порту Констанца большая база вмс, ремонтная в том числе. Нефтяной терминал. Ещё при совдепии Чаушеску принимал американцев не раз там, с дружеским визитом заходили военные корабли. Комуняки скрипели зубами в кремле.
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02.02.2022 21:42 Відповісти
Что ответили паРаше в НАТО:

НАТО является оборонительным альянсом и не угрожает России. Блок всегда стремился к миру, стабильности и безопасности в евро-атлантическом регионе. Это остается целью альянса.
Все государства обладают правом определять собственное будущее и внешнюю политику. В НАТО подтверждают приверженность политике открытых дверей.
Разногласия должны разрешаться через диалог и дипломатию, а не через угрозы и силовые действия. В НАТО призвали Россию к деэскалации ситуации.
НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, в границах, признанных международным сообществом. Разрешение конфликта на Украине должно происходить по согласованным форматам и в рамках Минских договоренностей.
Альянс сожалеет, что Москва нарушила принципы и обязательства, которые помогали развивать и поддерживать отношения России и НАТО. Стабильные и предсказуемые отношения России и НАТО в Брюсселе назвали общим интересом. НАТО предлагало продолжить диалог по укреплению общей безопасности, союзники были готовы обсуждать этот вопрос с Россией. При этом диалог должен был вестись по принципу взаимности, отмечается в ответе.
После изучения предложений России НАТО определило сферы, по которым может вести конструктивный и продуктивный диалог: поддержано предложение о проведении серии тематических встреч для обсуждения состояния отношений России и НАТО, безопасности в Европе, включая ситуацию вокруг Украины, а также вопросов, связанных со снижением рисков, прозрачностью и контролем над вооружениями.
В НАТО готовы в полной мере использовать существующие каналы по линии военных для повышения степени предсказуемости и обсуждения вопросов, касающихся снижения рисков.
Альянс готов восстановить взаимное присутствие в Москве и Брюсселе.
В НАТО готовы создать прямую телефонную линию с Москвой для экстренных контактов.
Альянс готов продолжить практику обмена информацией в рамках совета Россия-НАТО об учениях для повышения уровня предсказуемости и прозрачности, а также обмениваться информацией о политике в области ядерных вооружений. Также в НАТО готовы работать над предотвращением инцидентов в воздухе и на море.
НАТО требует от России вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они были размещены без согласия правительств этих стран.
Россия должна воздержаться от силовых угроз, агрессивной ядерной риторики и враждебных действий против членов альянса и прочих стран.
Россия должна воздержаться от учений по уничтожению спутников, так как в результате них возникает большое количество космического мусора. Необходимо провести консультации по снижению угроз в космосе.
В НАТО сочли необходимым провести переговоры с привлечением США по нестратегическим ядерным вооружениям, а также ракетам средней и меньшей дальности.
Путин заявил, что Россию «кинули и обманули» с НАТО
Политика

Ответ США паРаше:

США совместно с партнерами в НАТО готовы продолжить работать над достижением взаимопонимания с Россией. В США готовы рассмотреть возможность заключения соглашений с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство, в том числе по безопасности.
США готовы к переговорам с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках совета Россия-НАТО, а также в рамках ОБСЕ, для достижения безопасности в Европе.
Вашингтон продолжит поддерживать политику открытых дверей НАТО.
США готовы обсуждать с Россией взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины наземных ракетных пусковых установок и вооруженных сил на постоянной основе с военными целями.
США готовы совместно с НАТО обсуждать механизмы прозрачности для подтверждения неразмещения ракет Tomahawk на пусковых установках в Польше и Румынии. Это будет сделано в обмен на предоставление Россией гарантий подобных проверок на российских пусковых установках по нашему выбору. В этом вопросе мы обязаны провести консультации с Польшей и Румынией.
США разделяют желание установить лимиты на количество межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков, способных нести ядерные боезаряды. Совместно с этими вопросами следует обсуждать ограничения на носители новых типов, а также нестратегическое ядерное оружие. Также США готовы к диалогу по снижению риской и повышению прозрачности в этой сфере.
В Вашингтоне готовы совместно с НАТО и Россией обсуждать меры по повышению доверия при проведении учений в Европе, а также по режиму расширенного информирования о проводящихся учениях. США и союзники обеспокоены проведением Россией крупных военных учений, начатых без предварительного уведомления и при недостаточной прозрачности.
США готовы к дополнительным мерам по предотвращению инцидентов в воздухе и на море, которые не перечили бы международному праву, и взаимному снижению конфликтного потенциала. США и союзники готовы к обсуждению вопроса снижения рисков.
США готовы начать диалог по контролю за ракетами средней и меньшей дальности.
Дальнейшее наращивание Россией военной силы или вторжение на Украину приведет к наращиванию обороноспособности США и союзников. США готовы обсуждать разногласия и изучить вопрос о том, как стороны могут решать вопросы, связанные с обычными вооруженными силами.
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02.02.2022 22:25 Відповісти
Томагавки - они такие - вот их нет, а вот они уже летят.
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02.02.2022 22:31 Відповісти
"Румунія готова дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет, - МЗС"



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02.02.2022 22:48 Відповісти
НАТО так легко переграло тупу москву.... москва в свойому агресивно-окупаційному випендрьожі показала все, на що здатна... получилось, що на їжака(НАТО) не справила серйозного враження мацковська дупа...
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03.02.2022 00:14 Відповісти
"а кто будет учитывать нашу безопасность"(с) ввх
аууу, кто вас заставлял оккупировать преднистровье, абхазию, южную осетию, крым и часть донбасса?
че то там хотят отмотать назад, а свои манатки собрать назад не хотите?

если рассея типа будет проводить инспекцию, будет интересно как они будут допуска такую же инспекцию своих баз))
уверен что не дадут
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03.02.2022 06:06 Відповісти
 
 