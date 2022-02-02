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Президент Хорватії Міланович заявив, що "Без Росії не може бути стабільності в Європі"

Президент Хорватії Міланович заявив, що

Скандальний хорватський лідер звинуватив Лондон у тому, що він нібито "вводить Україну в оману".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив зі звинуваченнями на адресу Великої Британії через її роль у підтримці України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності в Європі.

"Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном...Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав Міланович.

Читайте: Президент Хорватії Міланович назвав прем'єр-міністра Пленковича "українським агентом" та порадив Києву розмовляти з бойовиками ОРДЛО

Нагадаємо, раніше Міланович заявив, що в разі втрогнення РФ в Україну Хорватія відкличе своїх військових із НАТО. Після цього його внесли до "Миротворця", МЗС викликало посла Хорватії, а прем’єр Хорватії Пленкович вибачився перед українцями за слова свого президента.

Автор: 

росія (66144) Хорватія (301) Зоран Миланович (4)


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Топ коментарі
+59
Еще одну кремлевскую консерву пучит.
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02.02.2022 20:39 Відповісти
+32
То такий самий "през" як наше(
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02.02.2022 20:40 Відповісти
+30
Уволить его из хорватов и зачислить в Газпром.
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02.02.2022 20:40 Відповісти
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Хорвацькі воїни! Ваш президент зрадив вас, продався ворогу за рублі і пайку в Газпромі. Переходьте на сторону сильних, переходьте на сторону ЗСУ!
У нас є Javelin, Стугни, NLAW, SMAW-D, Warmate, Bayraktar, Stinger RMP, Perun, найкраще у світі сало, справжня ковбаса, гарячий чай, смачна львівська кава, шоколад ROSHEN.
Приносьте вашу зброю і не слухайте ваших маразматичних політиків! За це вам буде гарантоване гiдне життя, клаптик землі і 2 кацапських раба, яких можно пиз@ити.
Наш союз - тверда запорука перемоги над спільним ворогом!
Це - шлях до щасливого життя всіх народів Європи!

God Bless America🇺🇸
God Save the Queen🇬🇧
Za wolność Naszą i Waszą🇵🇱
Слава Україні🇺🇦
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02.02.2022 22:36 Відповісти
Що воно курить???? А коли московія була на стороні сербів, які щемили хорватів, воно теж було на стороні московії????? чи воно забуло історію???!!!!! Гроші від путлєра, ось що оце заводить!!!!!!!
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02.02.2022 22:46 Відповісти
Хорваты, наши браты, со своим хорватским сценарием... И такая зрада.
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02.02.2022 22:54 Відповісти
********** це ще не всi хорвати...згадайте про ЗеЛупу...
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03.02.2022 20:04 Відповісти
Ещё один путинский ...уесос.
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02.02.2022 23:05 Відповісти
Этот придурок лучше бы СПАСИБО сказал Великобритании что он сейчас президент государства Хорватия а могло бы и не быть
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02.02.2022 23:06 Відповісти
Штирлиц,вы должны перебраться в Хорватию и столкнуть лбами тамошний народ любыми средствами...Черногорию вы просрали в 2016 году...
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03.02.2022 02:18 Відповісти
В Европе Без Мелановича стабильность будет точно. Если Россия будет ,, мертвой , запретной зоной ,, для Европы ( не выехать , ни въехать полная изоляция , эмбарго - токсичная , карантинная зона ) - в Европе не просто будет стабильность , будет счастье. Честно и объективно -лучший выход для Европы- чтобы Россия сдохла ( фактически, по настоящему). Она уже всех достала , скоро так будут считать все европейцы , даже Меланович.
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03.02.2022 07:01 Відповісти
100%
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15.02.2022 14:37 Відповісти
За бабки России можно говорить все , что угодно , даже, что Великобритания второсортная страна..Ну то что этот придурок пятого сорта и недоразвитый - понятно. Какого сорта тогда Россия , занимающая 45 место в мире по доходам на душу населения и имеющая ,, чахоточный,, ВВП 1,4 трлн долл. Если Раша будет играться в войнушку дальше, то Ленд- Лиза не будет , помощи не будет и Раша по уровню станет ниже Судана и Сомали, и через год гонки - будут подыхать с голода.
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03.02.2022 07:46 Відповісти
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