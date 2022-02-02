Президент Хорватії Міланович заявив, що "Без Росії не може бути стабільності в Європі"

Скандальний хорватський лідер звинуватив Лондон у тому, що він нібито "вводить Україну в оману".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив зі звинуваченнями на адресу Великої Британії через її роль у підтримці України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності в Європі.

"Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном...Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав Міланович.

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Нагадаємо, раніше Міланович заявив, що в разі втрогнення РФ в Україну Хорватія відкличе своїх військових із НАТО. Після цього його внесли до "Миротворця", МЗС викликало посла Хорватії, а прем’єр Хорватії Пленкович вибачився перед українцями за слова свого президента.