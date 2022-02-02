Четвертий позов Мін'юсту США про конфіскацію майна Коломойського відбувся після провалу голосування щодо САП. Збіг? -Шабунін

Блокування конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури співпало з позовом Мін'юсту СШО щодо конфіскації майна олігарха Ігоря Коломойського.

Про це в телеграмі повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра має відбутися засідання конкурсної комісії по обранню керівника САП. Нагадаю, ОПешна частина комісії відмовлялася затвердити переможця конкурсу, ніби через проведення Венедіктовою повторної спецперевірки. Генпрокурорка вийшла зі спростуванням, тож ця відмазка відпала.

Проте я готовий забитися на гроші, що Зеленський й далі блокуватиме затвердження переможця. Його частина комісії вигадає якусь чергову діч, якою Банкова знову плюне під ноги США, і в обличчя українських виборців.", - написав Шабунін.

Директор ЦПК нагадав, що офіційні особи США неодноразово нагадували владі України про необхідність завершення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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"Нагадаю, що цього трешу не витримав навіть держсекретар США і публічно нагадав Зеленському про цей конкурс. Але Банкова мала його в носі. Так само Зеленський мав в носі своїх виборців: обіцянки-цяцянки, а Татарова/Трухіна і ко відмазувати треба…", - нагадав Шабунін.

Він припустив, що блокування конкурсу в САП вплинуло на позовов щодо конфіскацією майна олігарха Ігоря Коломойського в США.



"Принагідно передаємо щирі вітання Коломойському, делегована депутатами якого Катерина Коваль очолює комісію по САП. Четвертий позов мін’юсту США (про конфіскації майна олігарха) слідував одразу за бєспрєдєльними діями Коваль в комісії. Соупадєніє? Тож вітаємо олігарха з активізацією процесу цивільної конфіскації його майна в США", - написав Шабунін.

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