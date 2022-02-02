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Новини
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Четвертий позов Мін'юсту США про конфіскацію майна Коломойського відбувся після провалу голосування щодо САП. Збіг? -Шабунін

Четвертий позов Мін'юсту США про конфіскацію майна Коломойського відбувся після провалу голосування щодо САП. Збіг? -Шабунін

Блокування конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури співпало з позовом Мін'юсту СШО щодо конфіскації майна олігарха Ігоря Коломойського.

Про це в телеграмі повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра має відбутися засідання конкурсної комісії по обранню керівника САП. Нагадаю, ОПешна частина комісії відмовлялася затвердити переможця конкурсу, ніби через проведення Венедіктовою повторної спецперевірки. Генпрокурорка вийшла зі спростуванням, тож ця відмазка відпала.

Проте я готовий забитися на гроші, що Зеленський й далі блокуватиме затвердження переможця. Його частина комісії вигадає якусь чергову діч, якою Банкова знову плюне під ноги США, і в обличчя українських виборців.", - написав Шабунін.

Директор ЦПК нагадав, що офіційні особи США неодноразово нагадували владі України про необхідність завершення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для влади та олігархів Путін - менша загроза, аніж антикорупційні органи, - Шабунін

"Нагадаю, що цього трешу не витримав навіть держсекретар США і публічно нагадав Зеленському про цей конкурс. Але Банкова мала його в носі. Так само Зеленський мав в носі своїх виборців: обіцянки-цяцянки, а Татарова/Трухіна і ко відмазувати треба…", - нагадав Шабунін.

Він припустив, що блокування конкурсу в САП вплинуло на позовов щодо конфіскацією майна олігарха Ігоря Коломойського в США.

"Принагідно передаємо щирі вітання Коломойському, делегована депутатами якого Катерина Коваль очолює комісію по САП. Четвертий позов мін’юсту США (про конфіскації майна олігарха) слідував одразу за бєспрєдєльними діями Коваль в комісії. Соупадєніє? Тож вітаємо олігарха з активізацією процесу цивільної конфіскації його майна в США", - написав Шабунін.

Також читайте: Банкова вчергове плюнула під ноги США, відмовившись скликати засідання комісії з відбору керівництва САП, - Шабунін

Автор: 

Коломойський Ігор (3126) США (23449) Шабунін Віталій (538) САП (2239)


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Топ коментарі
+20
Зейобіки, тут вашого реального (!!!) президента Коломоя " імущєства" лишають.... Де ж його слуги "харчєвацца" то будуть? 😂 На вас , дятлів, одна надія...
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02.02.2022 21:08 Відповісти
+16
Мало ЗЕлёной Буратинке гвоздей забили, ой мало...
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02.02.2022 20:49 Відповісти
+16
Не для того ЗЄлєбобіки вибрали ЗЄлю щоб каломойша сидів у тюрмі
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02.02.2022 20:50 Відповісти
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Не для того ЗЄлєбобіки вибрали ЗЄлю щоб каломойша сидів у тюрмі
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02.02.2022 20:50 Відповісти
Кто вообще из них сидел. Юля? И ту выпустили.
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02.02.2022 22:05 Відповісти
Юля не просто "сидела"... Вона "сідєла" за 150 млн... Саме стільки їй виплатили компенсації за її "відпочинок" у Качанівці..

(Тимошенко отримала майже 150 млн грн компенсації за «політичні репресії» - декларація)
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03.02.2022 09:20 Відповісти
Ти Шабуню запитуєш? І що він відповів:
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02.02.2022 20:55 Відповісти
Мало ЗЕлёной Буратинке гвоздей забили, ой мало...
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02.02.2022 20:49 Відповісти
Здається у Зе є квартира в Лондоні. Пора замислитись ....
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02.02.2022 20:49 Відповісти
В противному випадку буде квартира в Ростові
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02.02.2022 20:51 Відповісти
Не сцыте таварисч иго родина на бычачам халме пригреет.
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02.02.2022 21:43 Відповісти
Та не здається а точно є
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02.02.2022 22:40 Відповісти
Не збіг. Так і до Зеленського добируться.
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02.02.2022 20:50 Відповісти
зачем нам шабунин? Его кто-то надсмотрщиком над нами назначил?

Вертухай какой-то
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02.02.2022 20:59 Відповісти
Зейобіки, тут вашого реального (!!!) президента Коломоя " імущєства" лишають.... Де ж його слуги "харчєвацца" то будуть? 😂 На вас , дятлів, одна надія...
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02.02.2022 21:08 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!
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02.02.2022 21:16 Відповісти
Ну коли ж вже та конфіскація відбудеться.
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02.02.2022 21:16 Відповісти
Порве на куски козломойський свого зе леного поца якого зробив своїм халопом?
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02.02.2022 21:17 Відповісти
Бєня Казламойський-свящєнна карова...
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02.02.2022 21:18 Відповісти
Это усяго фотожопер с парка культуры Днепра.
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02.02.2022 21:41 Відповісти
Усские своих не бгосают.
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02.02.2022 21:35 Відповісти
Народ чекає посадки Бені і Зелі.
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02.02.2022 21:37 Відповісти
Шо делает граштанина сруленда кало мойский в Украине, иго негры уже заждались на американской киче.
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02.02.2022 21:39 Відповісти
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02.02.2022 21:40 Відповісти
Красиво Шабунин пишет ,но с а шипками.Чуствуется твердая рука Юли-Деви Христос.
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02.02.2022 21:52 Відповісти
Треба пильнувати, щоб Бенядо лісу не пішов…
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02.02.2022 21:59 Відповісти
интересно, где Ленка сейчас тусуется - в Португалии?
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02.02.2022 22:03 Відповісти
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02.02.2022 22:05 Відповісти
А може зберемося тисячами так десь 3+до хера та возьмемо коломойшу за жабри, спеленаємо та відправимо до США якомось рейсом?
Відразу багато питань відпаде
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02.02.2022 22:39 Відповісти
Беня и зелёный клоун это одна мафия.
До сих пор поражаюсь, как мошенники развели целый народ в условиях оккупации и российской агрессии.
Видимо готовились они к этому давно, и кинули в самой тяжёлый момент для страны.
Сказать что это цинично, значит ничего не сказать.
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03.02.2022 07:45 Відповісти
Что того майна в США. Зеговнокомандующий все компенсирует К.в 10-кратном размере за наш счёт.
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03.02.2022 15:47 Відповісти
 
 