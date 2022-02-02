"Слуга народу" Неклюдов: Поява відео з ДТП з Трухіним - частина політичної гри

Відео з нагрудних камер поліцейскьких оприлюднили лише за півроку після аварії за участі народепа Олександра Трухіна через "політичні ігри".

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов.

"Чому відео з’явилося саме зараз, і чому поліцейський, який фігурує в розслідуванні, приховував можливий злочин? За моєю інформацією, це може бути пов’язано із Арсеном Борисовичем Аваковим, по посту якого видно: він зацікавлений у появі цього відео. Колеги повідомляють: працівники поліції, які підтримують із ним зв'язок, виклали події у вигідному для них світлі, щоб продемонструвати: міністр внутрішніх справ працює незадовільно", - сказав він.

Неклюдов вважає, що "керівник МВС тут ні до чого" та твердить, що протягом майже півроку відео "приховували".

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"Мають бути перевірені й джерела, звідки воно взялося. Тобто, повторюю: тут дуже багато запитань. Зокрема і до керівництва Патрульної служби. Яким чином це відео через майже пів року опинилося у журналістів? Де воно було? Чи передавали його у ДБР? Бо там стверджують, що ні", - сказав він.

Неклюдов додав, що на місці працівників НАБУ допитував би керівництво Патрульної поліції.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.