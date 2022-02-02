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ДТП з Трухіним не має вплинути на роботу поліції, - "слуга народу" Бужанський

ДТП з Трухіним не має вплинути на роботу поліції, -

Правоохоронна система має нормально працювати незалежно від того, якою є влада в країні.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ сказав депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Чи має міністр внутрішніх справ також нести відповідальність? Я не покриваю Монастирського. ... Але загалом ми ж хочемо, щоб система була дієвою? От ви – звичайний громадянин, йдете додому після роботи. Ви ж хочете, щоб вас захищала поліція? Щоб у разі, якщо хтось спробував у вас вихопити сумку на вулиці, поліцейський не відвернувся та не зробив вигляд, що не бачив цього? Якщо ви, не дай Боже, потрапили у аварію, щоб її розслідували справедливо? Тут неважливо, який "колір" має влада – зелений, червоний чи ще якийсь. Це не повинно стосуватися роботи поліції", - сказав він.

Бужанський додав, що поліцейські на відео поводилися "нормально".

"Працівники Нацполіції були коректні, не піддалися на вмовляння та погрози. До роботи цієї ланки, на перший погляд, питань немає. Але подивімося, що було далі та зробимо висновки за результатами", - сказав він.

Що думають про ДТП з Трухіним інші народні депутати, читайте тут.

Також читайте: Зеленський про ДТП із Трухіним: Всі повинні бути рівні перед законом. Винні точно відповідатимуть

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) Бужанський Максим (104) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+9
Слуга народу Росiï Бужанський.
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02.02.2022 22:03 Відповісти
+7
Черговий "слуга" пропонує послуги... А "я потихоньку в лес пойду"
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02.02.2022 21:56 Відповісти
+6
Так саме Монастирський і зробив вигляд що нічого не бачив...
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02.02.2022 21:57 Відповісти
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Черговий "слуга" пропонує послуги... А "я потихоньку в лес пойду"
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02.02.2022 21:56 Відповісти
Чия б корова мичала, а ця бужанка краще б мовчала.
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02.02.2022 22:04 Відповісти
еще один Моисей нарисовался !
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02.02.2022 22:17 Відповісти
Так саме Монастирський і зробив вигляд що нічого не бачив...
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02.02.2022 21:57 Відповісти
Вплине на довіру до зелегського
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02.02.2022 21:58 Відповісти
А что есть довіра к этой полиции?
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02.02.2022 21:59 Відповісти
Роман Донік


1. Якщо хтось не хоче бачити далі свого носа, я поясню. Порошенко кісткою в горлі не тільки зеленій владі. Але й Аваковим, Смішкам, Гордонам і всім іншим хто привів до влади Зе. Самий простий сценарій, що Голубан піде на угоду зі слідством та дасть свідчення проти, наприклад ПП




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02.02.2022 22:00 Відповісти
Воно то так. Але тоді Роман Донік також бочку пер на Порошенка.
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03.02.2022 01:37 Відповісти
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02.02.2022 22:01 Відповісти
Цапський спам якийсь.
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02.02.2022 22:13 Відповісти
Зате дуже актуальний і в наш час.
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02.02.2022 22:24 Відповісти
А слугам зебені не завадило б той фільм подивитись. Повчальний, хоча і московитський. Жаль не запасся в свій час СВС.
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02.02.2022 22:42 Відповісти
Не розказуй нам казочки руцьке-свинья. НЕ було такого ніколи. Про касчея бесмертного следующая сказка?
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03.02.2022 07:41 Відповісти
Слуга народу Росiï Бужанський.
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02.02.2022 22:03 Відповісти
Ой, этот сепар вдруг за граждан Украины начал переживать? Очередное зелёное дерьмо всплыло
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02.02.2022 22:04 Відповісти
Бужанскиий говорит, за гражданином Украиньі, идущим с работьі, должньі следить: с одной стороньі вор -бандит, с другой полицейский, иначе он попадет в аварию и денги придется отдать -зеленьім, красньім, или другим.
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02.02.2022 22:14 Відповісти
Зе быдло полностью дискредитировало роботу полиции, опустили ее ниже плинтуса. Для зе быдла закон не работает.
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02.02.2022 22:08 Відповісти
А я то думаю, чого потім через суди роблять замовлення щоб повернути хабарі? Офіційно скажіть хабар 150000 і роби все що завгодно, оце так країна
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02.02.2022 22:10 Відповісти
Колосальний скандал у справі Трухіна. Істерика Зеленського. Повний обсер.

https://www.youtube.com/watch?v=q0F3uIQKCPc
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02.02.2022 22:11 Відповісти
А що Бужанський вже в слуги козломойського попав,а ти нічого промосковський халуй не попутав?
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02.02.2022 22:32 Відповісти
Цікаво кого ще поліція півроку покривала і прикривала з монозброду?
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02.02.2022 22:38 Відповісти
Еще один борец " за справедливость" нарисовался ..Ватник до кончиков ушей. Обо еще те " кадры".
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02.02.2022 22:56 Відповісти
Бужанський, іди до лісу!

Смерека чекає.... 😟
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03.02.2022 00:07 Відповісти
Что-то давно не было слышно этого гражданина Израиля и по совместительству любителя расии. Наверное, трудился над очередным законом, по которому в Украине украинцы будут гостями.
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03.02.2022 07:59 Відповісти
по-людськи, було б добре позбавити виборчих прав те бидло, яке обрало бужанського
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03.02.2022 10:00 Відповісти
 
 