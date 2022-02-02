ДТП з Трухіним не має вплинути на роботу поліції, - "слуга народу" Бужанський

Правоохоронна система має нормально працювати незалежно від того, якою є влада в країні.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ сказав депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Чи має міністр внутрішніх справ також нести відповідальність? Я не покриваю Монастирського. ... Але загалом ми ж хочемо, щоб система була дієвою? От ви – звичайний громадянин, йдете додому після роботи. Ви ж хочете, щоб вас захищала поліція? Щоб у разі, якщо хтось спробував у вас вихопити сумку на вулиці, поліцейський не відвернувся та не зробив вигляд, що не бачив цього? Якщо ви, не дай Боже, потрапили у аварію, щоб її розслідували справедливо? Тут неважливо, який "колір" має влада – зелений, червоний чи ще якийсь. Це не повинно стосуватися роботи поліції", - сказав він.

Бужанський додав, що поліцейські на відео поводилися "нормально".

"Працівники Нацполіції були коректні, не піддалися на вмовляння та погрози. До роботи цієї ланки, на перший погляд, питань немає. Але подивімося, що було далі та зробимо висновки за результатами", - сказав він.

Що думають про ДТП з Трухіним інші народні депутати, читайте тут.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.