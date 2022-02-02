60 тис. курсів нових COVID-ліків "Молнупіравір" очікуються в Україні вже цього тижня
Сьогодні, 2 грудня, Віктор Ляшко заявив, що вже 5 лютого МОЗ очікує поставку перших 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Віктора Ляшка, якого цитує "Укрінформ"
Сьогодні, 2 лютого, на засіданні Комітету депутати заслухали звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про ситуацію з коронавірусом в Україні.
"У суботу очікуємо першу поставку 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", - повідомляє він.
Ляшко додав, що першу партію препарату Ремдесевір для лікування COVID-19 вже розвезли по регіонах.
Також в ході свого виступу глава МОЗ відзначив різке зростання нових випадків зараження коронавірусом. За його словами, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 194 125 випадків. Спостерігається збільшення госпіталізацій, але їх число у два рази нижче, ніж в попередню хвилю.
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Росскажи детальніше про препарат та дай ссилку на виробника і його інструкуції, а далі ми самі вирішемо пити чи курити.
«Цей препарат працює, змушуючи механізм, що відтворює генетичний матеріал COVID-19, робити помилки, тим самим зупиняючи ефективне відтворення. Такий спосіб дії може викликати проблеми з нашими власними клітинами, і, хоча, згідно з повідомленнями, препарат добре переноситься, у нас все ще немає повної інформації про будь-які побічні ефекти».
Жовтень, 2021.
Виника питання а що там за состав - мутагенні яди?
...мутагенні яди...
Зається, так, за ваші гроші. Може, й безкоштовно, але за це пацієнтам мають платити.