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Новини Боротьба з коронавірусом
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60 тис. курсів нових COVID-ліків "Молнупіравір" очікуються в Україні вже цього тижня

60 тис. курсів нових COVID-ліків

Сьогодні, 2 грудня, Віктор Ляшко заявив, що вже 5 лютого МОЗ очікує поставку перших 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Віктора Ляшка, якого цитує "Укрінформ"

Сьогодні, 2 лютого, на засіданні Комітету депутати заслухали звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про ситуацію з коронавірусом в Україні.

"У суботу очікуємо першу поставку 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", - повідомляє він.

Ляшко додав, що першу партію препарату Ремдесевір для лікування COVID-19 вже розвезли по регіонах.

Також в ході свого виступу глава МОЗ відзначив різке зростання нових випадків зараження коронавірусом. За його словами, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 194 125 випадків. Спостерігається збільшення госпіталізацій, але їх число у два рази нижче, ніж в попередню хвилю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив Національний план вакцинації проти COVID-19 на 2022 рік

ліки (1334) МОЗ (5401) Ляшко Віктор (1518) коронавірус (19923)


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Это тема - для антиваксеров, най надолужують.
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02.02.2022 21:42 Відповісти
Це і означає,що мінздрав і його Ляшко,це те саме що ******** і ДБР.
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02.02.2022 22:19 Відповісти
Ляшка-курва огласі перелік протипоказань і застережень на цей препарат. Ляшко-3,14 дор - рекламою він займається.
Росскажи детальніше про препарат та дай ссилку на виробника і його інструкуції, а далі ми самі вирішемо пити чи курити.
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02.02.2022 22:31 Відповісти
Саймон Кларк, клітинний мікробіолог з Університету Редінга, каже, що ці результати здаються надзвичайно багатонадійними. Але оскільки повні дані випробувань ще не опубліковані, неясно, чи підійде цей препарат для всіх. Проміжні дані Merck показують, що в досліджуваній когорті не було виявлено ніяких побічних ефектів. Однак Кларк говорить, що ще багато чого належить дізнатися про те, як цей препарат впливає на різних людей.

«Цей препарат працює, змушуючи механізм, що відтворює генетичний матеріал COVID-19, робити помилки, тим самим зупиняючи ефективне відтворення. Такий спосіб дії може викликати проблеми з нашими власними клітинами, і, хоча, згідно з повідомленнями, препарат добре переноситься, у нас все ще немає повної інформації про будь-які побічні ефекти».

Жовтень, 2021.
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02.02.2022 22:36 Відповісти
Здається там в протипоказаннях пишуть що ніззя зачинати дітей, треба обов'язково предохранятися і не давати дітям. І це ще писали заздалегіть коли препарат навіть не напрвлявся на випробування.
Виника питання а що там за состав - мутагенні яди?
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02.02.2022 22:45 Відповісти
Про нього вже давно писано-переписано.

...мутагенні яди...

Зається, так, за ваші гроші. Може, й безкоштовно, але за це пацієнтам мають платити.
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02.02.2022 22:51 Відповісти
700$ курс.
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02.02.2022 22:37 Відповісти
 
 