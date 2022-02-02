Перекидання військ США до Європи є оборонним і пропорційним кроком, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив перекидання додаткових військових сил США в Європу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна.
"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і здійснюватиметься поряд з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, та авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - заявив Столтенберг.
"Перекидання військ має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує ясний сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з альянсу", - додав він.
Раніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомляв про рішення США тимчасово розмістити додаткові сили в Європі.
Зокрема, за словами Кірбі, "найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих зараз у Німеччині, будуть переміщені до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають. Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини.
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Чому
БО "ультиматуми", то були його понти перед Заходом, бо :
-1) Його позиція суперечить міжнародному праву...
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2). Діти та нерухомість, бабло - за кордоном у країнах НАТО практично у всіх путіноїдів ... , тому - не смішіть путенбергів та абрамовичів з путінськими можливими війнами)))) Справжня війна йде в середині росії і Путіну стало ясно, що її слід загасити "ультиматумами"...
-3). Інфляція і девальвація рубля зростають невпинно як і ціни та невдоволення сірих мас...
-4) відступати Путіну ПРОСТО нікуди... бо позаду .. з апетитами на Сибір та Далекий Схід - даааавно стоять Пекін і Токіо...
-5). І найголовніше - армія і економіка Путіна, то є "моська" в порівнянні з аналогічним НАТівськими показниками
Путін розуміє:
а) що Захід озброїв ЗСУ, хоч не до кінця, але солідно...
б)що українці більш мотивовані до опору, ніж росссіянЄ до наступу, бо війна зі сторони України за всіма канонами -СПРАВЕДЛИВА!
в) а якщо при цьому, в росію розтягнуться ешелони поїздів з фронту з "200-ми" та "300-ми"... то п. 3 з вищеперерахованого - ще сильніше послабить його внутрішню і без того хитку позицію і похитне впевненість "царювати" в росії вічно...