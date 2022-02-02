Перекидання військ США до Європи є оборонним і пропорційним кроком, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив перекидання додаткових військових сил США в Європу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна.

"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і здійснюватиметься поряд з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, та авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - заявив Столтенберг.

"Перекидання військ має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує ясний сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з альянсу", - додав він.

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомляв про рішення США тимчасово розмістити додаткові сили в Європі.

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Зокрема, за словами Кірбі, "найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих зараз у Німеччині, будуть переміщені до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають. Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини.