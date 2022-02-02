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Новини Війна
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Перекидання військ США до Європи є оборонним і пропорційним кроком, - Столтенберг

Перекидання військ США до Європи є оборонним і пропорційним кроком, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив перекидання додаткових військових сил США в Європу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна.

"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і здійснюватиметься поряд з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, та авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - заявив Столтенберг.

"Перекидання військ має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує ясний сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з альянсу", - додав він.

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомляв про рішення США тимчасово розмістити додаткові сили в Європі.

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Зокрема, за словами Кірбі, "найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих зараз у Німеччині, будуть переміщені до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають. Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини.

Автор: 

НАТО (6563) США (23449) Столтенберг Єнс (1596)


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В Украине создана целая сеть фиктивных организаций и ассамблей.
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02.02.2022 22:09 Відповісти
Правільна,пусть тєпєрь бабушка в бункєрє волнується-НАТА приближається,НАТА приближається...
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02.02.2022 22:11 Відповісти
Воно хотіло воювати з НАТО, тепер без памперсів не обійдешся, *****
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02.02.2022 22:19 Відповісти
У Європі, з Україною включно, кожен день збільшується військовий потенціал, а у Россії не збільшується. Тобто час працює не на Россію.
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02.02.2022 22:28 Відповісти
Раунд своїх ультиматумів, - Путін прогрсав начисто!

Чому
БО "ультиматуми", то були його понти перед Заходом, бо :

-1) Його позиція суперечить міжнародному праву...
.
2). Діти та нерухомість, бабло - за кордоном у країнах НАТО практично у всіх путіноїдів ... , тому - не смішіть путенбергів та абрамовичів з путінськими можливими війнами)))) Справжня війна йде в середині росії і Путіну стало ясно, що її слід загасити "ультиматумами"...

-3). Інфляція і девальвація рубля зростають невпинно як і ціни та невдоволення сірих мас...

-4) відступати Путіну ПРОСТО нікуди... бо позаду .. з апетитами на Сибір та Далекий Схід - даааавно стоять Пекін і Токіо...

-5). І найголовніше - армія і економіка Путіна, то є "моська" в порівнянні з аналогічним НАТівськими показниками
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02.02.2022 22:56 Відповісти
Стосовно війни лише з Україною....

Путін розуміє:

а) що Захід озброїв ЗСУ, хоч не до кінця, але солідно...

б)що українці більш мотивовані до опору, ніж росссіянЄ до наступу, бо війна зі сторони України за всіма канонами -СПРАВЕДЛИВА!

в) а якщо при цьому, в росію розтягнуться ешелони поїздів з фронту з "200-ми" та "300-ми"... то п. 3 з вищеперерахованого - ще сильніше послабить його внутрішню і без того хитку позицію і похитне впевненість "царювати" в росії вічно...
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02.02.2022 23:13 Відповісти
Вова - в цугцванге - любое его телодвижение только ухудшает ситуацию! И его положение, как лидера нации и России, как государства в мире!
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03.02.2022 07:40 Відповісти
 
 