Нардеп "Батьківщини" Власенко про Трухіна: "слуги народу" понабирали людей, за яких бояться відповідати

Народний депутат Олександр Трухін має скласти мандат після спроби уникнути відповідальності за ДТП.

Про це народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

""Слуги народу" із самого початку говорили: ті, хто не виконуватиме генеральну лінію партії, складатимуть мандати. Покажіть мені хоч один такий приклад. Тут питання політичної відповідальності команди, до якої ти належиш", - сказав він.

Власенко каже, що якби подібне трапилося у "Батьківщині", він вимагав би, щоб однопартієць склав мандат.

"Я бачу, що найбільша фракція парламенту понабирала людей, за яких тепер боїться відповідати. У них, що не тиждень – якийсь новий скандал. Не знають, що робити, тому роблять вигляд, що типу їх карають. Але треба визнати: їх обрали виборці. Причому з тієї причини, що ці люди нічого не знали й не розумілися на державних справах", - вважає Власенко.

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"Якщо виборцям подобається, що відбувається, це питання до них. Але нехай потім не жаліються, що живуть погано. Нехай дивляться у дзеркало (я теж це робитиму) й ставлять собі питання: "Я правильно проголосував на виборах чи ні?", - додав він.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.