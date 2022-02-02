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Новини
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Нардеп "Батьківщини" Власенко про Трухіна: "слуги народу" понабирали людей, за яких бояться відповідати

Нардеп

Народний депутат Олександр Трухін має скласти мандат після спроби уникнути відповідальності за ДТП.

Про це народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

""Слуги народу" із самого початку говорили: ті, хто не виконуватиме генеральну лінію партії, складатимуть мандати. Покажіть мені хоч один такий приклад. Тут питання політичної відповідальності команди, до якої ти належиш", - сказав він.

Власенко каже, що якби подібне трапилося у "Батьківщині", він вимагав би, щоб однопартієць склав мандат.

"Я бачу, що найбільша фракція парламенту понабирала людей, за яких тепер боїться відповідати. У них, що не тиждень – якийсь новий скандал. Не знають, що робити, тому роблять вигляд, що типу їх карають. Але треба визнати: їх обрали виборці. Причому з тієї причини, що ці люди нічого не знали й не розумілися на державних справах", - вважає Власенко.

Читайте: "Мені соромно. У стані шоку я наговорив багато дурниць": Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо "вимагатимуть команда і ситуація"

"Якщо виборцям подобається, що відбувається, це питання до них. Але нехай потім не жаліються, що живуть погано. Нехай дивляться у дзеркало (я теж це робитиму) й ставлять собі питання: "Я правильно проголосував на виборах чи ні?", - додав він.

Що думають про ДТП з Трухіним інші народні депутати, читайте тут.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

Автор: 

Власенко Сергій (111) ДТП (4483) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+9
до жьопи вашого трухіна. Чи будуть покарані ті хто його покривав - сухачьов, монастирський, зеленський, арахамія, стефанчук та інші?
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02.02.2022 22:33 Відповісти
+5
Нє,вони просто проводили бидло-кастінг...
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02.02.2022 22:34 Відповісти
+5
100% маячня ... Причому 100% софкоїдна , яка зпирається на досвіт тоталітарних сект . Бо тільки в таких сектах вбивають "зрадників" й перебіжників . Й роблять "клятви на крові" . Тому за такою логікою той же Уінстон Черчиль був останньої твариною , а ось Адольф Гітлер й Йоська Сралін -- відданими партійцями й ідеалістами , бо усе життя віддали одній партії й одні ідеалогії . А той же Уинстон був спочатку в торі , потім пербіг до лібералів , потім (але на кототкий час) навіть у лєйбористів . І тільки після 30 років повернувся знов до Торі .
Але ж "Батьківщина" єдина парламентска партія , яка існує не тільки більше 5 років , але більше 10 , й більше 15 років .

Й потім, кого Ви називаєте "покидьками" , члена йде БЮТ з 2009 року Володимира Рибака . Чи може наівну дівчинку Катю Ганзюк (вона йще 2003 році була в "Батьківщина молода") . Та й по героях "Небесною сотні" старих членім йще "БЮТу" (тобто до часів Яценюка) "Батьківщина" тільки ВО "Свобода" має більши . Ніякий "Удар" чи то тим більш новоутворення БПП й близько не доходить .

Й головне . Покидьків-пербіжників будь де багато . Й важливо не їх кількість , а шкоду яку вони скоїли в Україні та самій ідеалогію конкретної партії .
Ось той же Ющ - взагалом не був перебіжником . Але двічи особисто здав Україну єнакієвський гопоті . Й Порошенко не був перебіжником . Й навіть може й домовлявся з ригоблювотою про підкуп відомих партійців НУ через чорну касу Риголювотини ... Й навіть не побрезгував особисто вступити в це феєричне ганебне (для української гідності) лайно -- уряд Пахла . Причому не пересічним міністром без портфелю , а на посаду головного деребанщика . Але , по відомим причинам особисто гроші з тієї кривавої каси не брав . Хоч й став вперше в життя по Форбсу саме тоді долларовим міліардером .

Але дуже очевидні речі , якщо НУ настільки крайщі за "Батьківщину" в чеснотах , то чому останні усі 20 років жодного разу не змінювали назву й не змінували навіть адресу . А ось НУ - самі її очильники самоліквідували рівно в той же час як й сравжні злодії з ригоблювотини . Інше питання , що змусило "честнішим у світі" БППшників ліквідувати це "бренд" реінканувати вже в ЕС ? Хіба цей хід вухами не розрахованний на або самих дебелих , або на самих молокососних (для яких до 2014 року життя не було) . Люди з досвідом , люди з мизиками розуміють , що жодної відмінності від НУ зразка 2005 року не існує . Цей каледоском назв тільки принижує справжніх патріотів , яки й там є . Бо тільки підкреслює , що у НУ дурна репутація (реноме) серед виборців .
А помаранчьовий виборце зе не ригоблювотина він розумє , що хоча й Ющ з презідентів був найкращий . Але інтелектому тому ж хитрому Пєтюну дуже поступається . Й тому й в 2006 , й в 2010 ледь що зрозумів , коли продавав Україну граї гопототи .
Іделагія абинеЮля "скоштувала" українському народу 4 рока нечим не змиваємої ганьби . Потім більше 100 героїв "Небесної сотні" . Потім 20 тисяч найкращих синів й доньок . Та йще 3 областних центра , захоплених ворогом . Ющенко точно цього не прагнув . але й не мав інтелекту що це якось спрогнозувати . Інколи щирий патріот й демократ за духом , але з дуже обмежаним світоглядом й інтелектом (та йще пораненний важким отруєнням - можливо до отруєння його мизк працював крайще) накоїть більше ніж 10 відвертих ворогів й колаборів .
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03.02.2022 07:23 Відповісти
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до жьопи вашого трухіна. Чи будуть покарані ті хто його покривав - сухачьов, монастирський, зеленський, арахамія, стефанчук та інші?
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02.02.2022 22:33 Відповісти
Кем покараны?
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02.02.2022 23:48 Відповісти
Нє,вони просто проводили бидло-кастінг...
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02.02.2022 22:34 Відповісти
Труфін може повторити долю Полякова?
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02.02.2022 22:34 Відповісти
єсьть такая партія! какая? такая!
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02.02.2022 22:39 Відповісти
Потрібно перекрити зашквар Зелі, тому і з'явилось це відео щоб всі обговорювали Трухіна. Клоун пожертвував ним заради себе любимого.
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02.02.2022 22:51 Відповісти
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02.02.2022 22:58 Відповісти
Применшує проблему Власенко. У нас країною керує президент чи громадянин Мальдівської республіки. Ну, подивіться, під чиїм прапором сидить Найвеличнійший на офіційній зустрічі
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02.02.2022 23:00 Відповісти
Найбільш корумпованою партією за всю історію українського парламентаризму є кишенькова партія мадам Капітєльман "Батьківщина". Через неї пройшла більшість корупціонерів, покидьків та навіть одурівших від влади вбивць типу Лозинського, які завжди купували місця в списку і пройшовши "школу мадам" мігрували в інші партії. Кому кому а представнику "Батьківщини" робити "круглі очі" якось навіть не "політкоректно".
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03.02.2022 01:01 Відповісти
100% маячня ... Причому 100% софкоїдна , яка зпирається на досвіт тоталітарних сект . Бо тільки в таких сектах вбивають "зрадників" й перебіжників . Й роблять "клятви на крові" . Тому за такою логікою той же Уінстон Черчиль був останньої твариною , а ось Адольф Гітлер й Йоська Сралін -- відданими партійцями й ідеалістами , бо усе життя віддали одній партії й одні ідеалогії . А той же Уинстон був спочатку в торі , потім пербіг до лібералів , потім (але на кототкий час) навіть у лєйбористів . І тільки після 30 років повернувся знов до Торі .
Але ж "Батьківщина" єдина парламентска партія , яка існує не тільки більше 5 років , але більше 10 , й більше 15 років .

Й потім, кого Ви називаєте "покидьками" , члена йде БЮТ з 2009 року Володимира Рибака . Чи може наівну дівчинку Катю Ганзюк (вона йще 2003 році була в "Батьківщина молода") . Та й по героях "Небесною сотні" старих членім йще "БЮТу" (тобто до часів Яценюка) "Батьківщина" тільки ВО "Свобода" має більши . Ніякий "Удар" чи то тим більш новоутворення БПП й близько не доходить .

Й головне . Покидьків-пербіжників будь де багато . Й важливо не їх кількість , а шкоду яку вони скоїли в Україні та самій ідеалогію конкретної партії .
Ось той же Ющ - взагалом не був перебіжником . Але двічи особисто здав Україну єнакієвський гопоті . Й Порошенко не був перебіжником . Й навіть може й домовлявся з ригоблювотою про підкуп відомих партійців НУ через чорну касу Риголювотини ... Й навіть не побрезгував особисто вступити в це феєричне ганебне (для української гідності) лайно -- уряд Пахла . Причому не пересічним міністром без портфелю , а на посаду головного деребанщика . Але , по відомим причинам особисто гроші з тієї кривавої каси не брав . Хоч й став вперше в життя по Форбсу саме тоді долларовим міліардером .

Але дуже очевидні речі , якщо НУ настільки крайщі за "Батьківщину" в чеснотах , то чому останні усі 20 років жодного разу не змінювали назву й не змінували навіть адресу . А ось НУ - самі її очильники самоліквідували рівно в той же час як й сравжні злодії з ригоблювотини . Інше питання , що змусило "честнішим у світі" БППшників ліквідувати це "бренд" реінканувати вже в ЕС ? Хіба цей хід вухами не розрахованний на або самих дебелих , або на самих молокососних (для яких до 2014 року життя не було) . Люди з досвідом , люди з мизиками розуміють , що жодної відмінності від НУ зразка 2005 року не існує . Цей каледоском назв тільки принижує справжніх патріотів , яки й там є . Бо тільки підкреслює , що у НУ дурна репутація (реноме) серед виборців .
А помаранчьовий виборце зе не ригоблювотина він розумє , що хоча й Ющ з презідентів був найкращий . Але інтелектому тому ж хитрому Пєтюну дуже поступається . Й тому й в 2006 , й в 2010 ледь що зрозумів , коли продавав Україну граї гопототи .
Іделагія абинеЮля "скоштувала" українському народу 4 рока нечим не змиваємої ганьби . Потім більше 100 героїв "Небесної сотні" . Потім 20 тисяч найкращих синів й доньок . Та йще 3 областних центра , захоплених ворогом . Ющенко точно цього не прагнув . але й не мав інтелекту що це якось спрогнозувати . Інколи щирий патріот й демократ за духом , але з дуже обмежаним світоглядом й інтелектом (та йще пораненний важким отруєнням - можливо до отруєння його мизк працював крайще) накоїть більше ніж 10 відвертих ворогів й колаборів .
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03.02.2022 07:23 Відповісти
Мадам Капітєльман це саме те стерво яке Бзежінський називав "леді вартістю в мільярд" і виводив її як приклад безмежної і абсолютно аморальної корупції на всьому постсовєцькому просторі. Це дійсно феномен. Вона завжди "кидає" всіх з ким має справу. Тому і прозвище у неї в українських політичних колах "Кідалово". Я вже про цю стару шкапу написав стільку опусів що мені в падлу знову довго і ретельно перераховувати її "досянення" на грунті патологічної жадоби влади грошей. "-Де Ізергіль - стара плять? - Здохла..." Сподіваюсь в ОАЕ у Жужі на задньому дворі...
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03.02.2022 08:03 Відповісти
Не роби з Бжезинського якогось розумово відсталого софкоїда . "Цитата" ця -- вигадка рівня єнакієвської гопоти , яка в своїй Півновці жодного уявлення ніколи не мала , що в США нема не тільки жодного політика , а навіть абітур"єна юрфаку , який би колись й десь проявив таку профнепридатність , щоб пов"язувати будь який легальний бізнес с таким терміном як корупція . В розвинутих мизках корупція це завжди політики , що одночастно займаються бізнесом . Класичний приклад це як раз Порошенко . Пінчук , Ахметов , Фірташ -- тобто опоненти й вороги ЮВТ .
Яка з того часу , як її "пійшло" корумпованне оточення батька олігархату Кучми з її бізнесу . З того часу не знайдено жодної зайвої копійки , заробленної на суміщенні властного бізнесу з політикою . Пройшло з того часу майже 24 роки але тільки Юля залишається єдиним колишнім бізнесменом , який пійшов назавжди з бізнесу в політику . Усі інші за час в політиці зколотили міліардні статки . Особливо яскравий приклад це Порошенко . Бо тільки за період з 2000 року до 2013 збільшив свою капіталізацію зі 100 млн. до 1.1 млд. Це данні Форбс .

Повертаючись до Бжезинського ... з точки зору будь якого янки "жінка на міліард" це не просто якась етікетна вічливість до дами , це почуття великої пошани - комплімент в кубі . І тільки корундовий софкоїд може додумати цю фразу до чогось додаткового .

Совок фізично зконав 30 років тому , але він продовжує жити в мизиках .
В казках , які Ви вигадуєти природно не розуміючи менталітет янкі . Тим більш не простого , а яких кожну мить готовий відповідати за свої слова в їх незалежному суді . Це вам не якись найманець гопоти Манафорд . Люди вже на його пенсії сплачували величезні гонорари за його консультації саме тому, що він не програв жодного суду . А не програв не тому, що там суди бояться таких впливових . Навпаки , таким як раз не зійде з рук те , що вибачається пересічним . Там топ-політики , й навіть у відстаці -- головна мішень судівства . Там пересічному працівнику Госдепа (тим більш якщо він чорншкірий - там таких більшість) за хабар може 10 років дадуть . А одному сенатору в 80х роках за 6 лімонів дали 60 років . Навіть після вибачення , після сплати усіх штрафів вже не в 6 млн. , а 8-10 ...
Й в такий судовій системі Бжезинский не програв гроші в жодному суді саме тому, що ніколи не стверджував те , що не міг довести в їх же суді .
Манафорд програв суди Тимошенко йще тоді , коли в його був товарищ презідентом . А Збігнев покинув такі посади , де в його був доступ до доказової бази йще тоді , коди Юля була піонеркою в Дніпрі .

Й саме тому так комедно виглядає будь яка спроба приписати Збігневу фразу , яку він фізично не міг би видавити зі свого дуже поміркованного рота . Тому й впевненний , що це вигадав хтось з рівнєм IQ < 80 , що приблизно йще не олігофрен , але розумова вісталість очевидна !
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03.02.2022 08:56 Відповісти
Ця фраза є в першому виданні "Велика шахова дошка" англійською мовою. Це у нас тут безпринципні містечкові жиди які будуть до нестями хвалити закінчених покидьків і підтримувати їх лише тому що вони "своєї національності" і замінити "своїх" на "чужих" фінансово невигідно бо "свої" в такій меншості що знайти заміну просто неможливо. Пострадянські жиди від циган відрізняються лише тим що мають "материнську країну" і вчать своїх дітей. В усьому іншому вони такі ж "недогромадяни" - безчесні злодії та аферисти як і цигани. До речі, циганська хуцпа на порядок могутніша за жидівську. Психологія самоізольованих меншин-унтерменшів однакова в усьому світі. Жид стає громадянином тільки на землі Ізраїлю.
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03.02.2022 20:38 Відповісти
Яка Вас каша в голові . Тут Вам й поняття "ситьюєн" вперше введений вбивцями (паталогічними) якобінцями в часи революції (ситьюєн Луі Капет - як зараз пом"ятаю цей вираз ... тобто той король , якого гілетинують , потім й його жінку) . До того часу ніяких таких слів й понять (як "громодянин") не існувала . А спільнота Judes існує вже майже 3 тисячи років . Різних років й різними були іудеї - там де влада не забороняла бути селянами - сіяла й пахала теж , де можно було буди майстрами (як у Вінеції й Генуї) були ціли квартали стеклодувів й ковалів . В певних містах Швейцарії - теж таке було . А де усе забороніля крім лихварства ... жити якось требо . Крім всього іншого головним лихварєм були христянськи монастири й їх настоятелі . Вони ж й захищали іудеїв , як посередників , бо народ не бачив , на чиї гроші іудеї давали "в ріст" . Монастири , ордена мали напряму справи лише з монархами і принцами . Й відсоток там був більший . Увесь час аж до 19 століття іудеї були не тільки добрими підданами де-факто , але й де-юре . Бо за той час релігійні іудейськи кола випустили сотню галахічних постанов втановлюючи для іудеїв закон ту владу , у якої є закони . Тому так іудеї трималися за Жечь Посполіту ... що там були закони й дуже помірковані .
А кого повинна була підтримати громада в тій Коліївщині ? Гонту ?
Який сам був добрим поданим польської корони - рієстровим козаком ?
Або Железняка , яким й зараз залишається інкогніто . Бо й зараз є версія , що він найманець Московії й Катьки другої . А тоді ця версія була єдиною . Статистики тоді не було . Розуміння , що на цих землях українці це більшість - теж . Для цього требо буди фаховим істориком й мати 2 висші освіти . Про московитів були чутки жахетні . Але пройло 50 років й в часи Наполеона равіни постановили підтримати єдину в їх розумінні закону владу - імператора Александра Першого . Так , від був крітичним ідіотом , а Бонапарт генієм . Але ж звітки цім старим схоластом це було відомо ?!
Півторюю - іудейський традиції тоді було 2.5 тисячи років й вони посилалися йще на повстання Макавеїв (Макабі - на івріті) . Головна фабула - боротьба проти елінізації як культури більш просунутої й тому привабливої . Єгуда Макабі (це щось на кшалт Молот) . Ходив тоді з цим молотом й кришив черепа тих іудеїв , хто носив тогу й ходив в театр "поганів" -- тобто ... "поган" (язичник) слово теж іудейського походження .
А не тільки половина церковних імен щось на клалт Іван (Йохонан) , Михайло (Мі-haэль, то як Бог-Дан) , Захар (2 варіанти : (1) чоловічий стан 'male' (2) zohar - той , хто "горить" - релійно мається на увазі) .
Скажу навіть більше ... головна молитва в християнстві ("Боже мілосердний ...") це точна й буквальна копія іудейського кадіша ...

"Відсутність знань не позбавляє відповідальності" - це спеціально для Вас , що б задуматися . Якщо Ви зі всієї спадщини людства за 4 тисячи років Ви обрали маячну напівбожевільні абсолюних недосвітів (я маю на увазі верхівку 3-го райху) , який чи то Поль Сартр , чито Камю назвали збіркою (смітником) найпримітивніших і неосвічених середньовічних забобонів . Але Ницше пийшов далі , він вважав , що нижче плінтуса ввагалом полемізувати з расистами и вважати їх маячну часткою "філософії" . Але з рідною сестрою він 10 років не розмовляв з поляду на її юдофобскі позиції . Це історичний й публічний факт . Його цитата з листа : "ти Єлізабет , пала так низько , опустившись до печерного , прімітивного інкстинкту - юдофобії . В моїх очах це низина !" Бідолахо помер в 1900 й не знав , що ця Ліз зробить потім й як опустить його філософію ... Бо померла вона 1935 й верещал "хайль" в 1933-му .
В Німетчині жодний діяч відомий , жодний відомий фізик й математик , жодний великий письменник не підтримав расову теорію . Ганс Фалада -- єдиний , хто не імігрував , але з 1933 - 1945 не видав жодного твору , де б була політика . Що йому допомогло виправдатися в 1945 й змусило більшість антинацистів повірити , що він в 1943-1945 написав кілька антинацистких новел (як би в стіл) . Ремарк , брати Манн емігрували . Марлен Дітрих -- в категоричній формі не погодилась навіть гастролювати ("в цій отруюній нацизмом клоаці" - це її слова) й не при Гітлірі , а вже 50-60 роках . Вона німцям не вибачила до кінця життя це небуття . Як один мій товариш - гуцул з Франківщини . Каже , що до кінця днів буде пом"ятати , як у Львові 2% голосувало за Ібуковича в 2010 році . Причому , це він сказав йще в 2010-му , до війни . Тому й зараз рогоче з Кондитера , коли той каже про ганьбу стосовно ЗЕ-кловуна . Цей хоч смішний , а гопота єнакієвська були вбивцями й грабіжниками . Й Пєта в їх був мінистром . Ось це ганьбя для людин , що діпломат за дипломом й нібито "проєвропейский" політик Кловун це народна параноя в легкий формі , коли в 2010-2014 була тяжка форма параної . Кловун піде без крові й Майдану .
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04.02.2022 13:43 Відповісти
Ви вдалися до такого масштабного екскурсу в історію даремно. Я не расист, не антисеміт і вже точно не сповідую націонал-соціалістичну (жидобільшовицьку та фашистську) ідеологію. Проблема всіх пострадянських країн в тому що під час так званого "перехідного періоду" (який ніяк не закінчується) почалася активна боротьба за ресурси які б гарантували миттєве збагачення. Дуже швидко найбільш активні та аморальні типи почали формувати групи до яких насамперед включали представників своєї нації. Тобто тих чия поведінка була передбачуваною завдяки національному вихованню. Світ поділився на "своїх" і "чужих". В Україні маємо 8 великих кримінально-політичних клани (а-ля "містечкова мафія") які сформовані за національною ознакою, безліч маленьких ОЗГ теж на національній основі (чеченці, вірмени, цигани і т.п. етнічні меншини) і один клан загальнонаціонального рівня який як метастази пронизує наскрізь всі корумповані та злочинні економіко-політичні структури і виконує комунікативну функцію. Це жиди. Вони у всіх структурах які настільки ненавидять одна одну і всіх разом що єдиними посередниками в вирішенні постійно виникаючих конфліктів є "свої жиди". Кажуть що "фінанси це кров економіки". У нас кровоносними судинами і одночасно носіями злочинності та корупції стали отакі "свої жиди". Це тимчасове явище. Як тільки розум менеджера стане більш важливим за його "національну відданість своїм" ситуація прийде до норми і роль національності людини повністю втратить будь яке значення. Але не сьогодні і не тут. Ми все ще бідні, все ще воюємо за спадок совка і нічого конкурентно-спроможного не створили бо зайняті "перезрозподілом", "накопиченням", рейдерством, популізмом і просуванням "своїх" у владу для того щоб "своїм було все а всім іншим "закон". Для того щоб гарантувати шкурні дії під прикриттям "закону" вся брудна і повністю аморальна нечисть і пхнеться в політику...
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04.02.2022 14:37 Відповісти
Вирішив все ж таки відповісти .
Спочатку без пояснень скороченний текст , якщо не буде бажання читати послідовно й по пунктах мою філософію з цього дуже "антикварного" питання .
Це добра ознака , що Ви ображаєтеся на звинувачення в симпатіях до наци й навіть у расизмі * про яких особлива розмова .
Тоді Вам на порядок буде легче зрозуміти мою думку й чому я так написав , щоб образило .

Головне , що я ось особисто не рахую ксенофобію яким ось неприродним явищем й проявом збочиності . Це дуже природно - подозріло відноситися до умовних "чужаків" . Як не дивно у чоловіків (більш рішучих нібито) його більше . Але у жінок інша природа , там відсоток нексенофобів більши . Взагалом ксенофобів подавна більшість . В тий чи іний ступені . Подавна більшість дуже непомітна ксенофобія ... типо дружити можно , але сім"я виключно зі своїми . Й саме тому нації йще зберігають якийсь значний відсоток аутентичних генів . Ікше усі вже давно були б різнокольорові . Й европейский тип постраждав би більше всього - як рецесивний . Й 80% було чорношкірих , як носителів домінантного гена . Але справа не тільки у кольорі . Але й іншіх антрапологічних ознаках . Так що , так чи інакше відноситися до іншого сусіда . Та йще іної віри , іншого вигляду - це природно . Й якось змінувати це не тільки погано , а дуже загрозлиов . Бо наслітки не приведуть до рівності , а навпаки .

А теперь щильна увага . Ваші особисті висловлення .

1. "Юдобольшевизм" ?
2. "Капельман" ?

Ображайтеся й далі . Але хіба це природна ксенофобія (дрібна собі така) . Може це релігійна завзятість ? В тому й проблема , що ні !!! Ні , ні й ні . Більшовики (65% верхівки) були юдо ... Тимошенко (якщо Капельман гіпотетично це її прадід) до іудеїв відносяться вкиключно з расистської точки зору . Це абсолютно нацисткий підхід -- призначати іудеями тих , хто таким себе ніколи в житті не вважав . І не поводив себе як іудей . Й Члєнін був іудеїм виключно в гітлеровскому вимірі . Бо інша сестра стверджувала , що прадід їх (з Вовіком) Бланк був чи шведом , чи німцем , що в 10 разів більше схоже на правду . Німець й солдафон Микола Перший (лєйбмедіком кого був Бланк) був недовірливим й "викрестів" не тримав , хоча права усі давав як православним . Бо "викрест" це "зрадник своїх" -- ну як своє здороввя й життя довіряти "викресту" ?! Офіцерске уявлення честі це зовсім інше щось за ідеалогію й релігію імперії , які дуже тепло й привітно ставилися до перехіду у православвя будь кого , але особливо іуєдеїв . Бо в католиків це взгалом був кар"єрний трамплін .

Так ось з расисткої точки зору з трьох марскистких партій (які разом в імперії мали десь 70% виборців) так ось приставка юдо- до большевиків меньш всього відносяться . Бо у меньшовиків був лідером галахичний іудей (за походженням , а не за поглядами) Юлій Мартов . Есери теж мали більше лідерів іудейського походження ніж більшовики. А це була люба партія селян . Що до селянина Махно -- його ідеалогічними вчителями анархистами була теж значна кількість того походження людей . Тому Махно за погроми розтрілював люто й більше ніж більшовики краснодупі . Саме тому , що як раз у більшовиків тільки верхівка мала іудеське походження . Саме тому вже КПРС вже к 1940 року була майже ідеальна юден-фрай . Й навіть к 1930 року вже не було у більшовичкому керівництві хоч когось , хто міг мати властну думку й щось верішував без Сраліна : і Зінов"єв й Каменьов сиділи й тремділи , усі ключові посади в них відібрали -- залишили як дід Калинін ... зіц-председательські посади . Каганович з ідіалогічної точки зору був відомим юдофобом (його вислови теж залишилися) . Тільки з нацистко-расистської точки зору він був іудеєм .
Але Ваша назва Тимошенко це расизм у кубі . По якимось чуткам , якись прадід . Жінка дружить з Філаретом , ходить у церкву регулярно святкує усі свята православні . Жінка не виглядає як іудейка . Жінка не вважає себе такою . Жінко вселяко спростовує навіть зв"язок з вірменами (думає , що її приятель Аваков наврядчи був в дружніх стосунках , якщо вона приховувала свої вірменьскі корні, якщо б це була правда . А ось літовці й латиші - приховували й призвище Візбор цьому свідчення . Батько Юрія Візбора погодився бути навіть німцем , ховаючи литовське призвище . Бо німців не висилали й не хопали по вулицях . Їх ображали - так . Вірменів теж не ******* багато хто . Але не було переслідувань .
Ось приклад - брати Клічко нічого не ховають . Була бабка єврейкою -- навіть перебільшують , згадуючи це кожен випадок .

Що до Ваших соціальних теорій -- це знов таки вплив ВО "Свобода" ранього періоду йще до Майдану 2004 . Це справжні патріоти й щирі на відміну від Пєті . З Юлею не порівнюю , бо вона не спекулює на патріотизмі ... за що її пошляки Ющ й його оточення віднесли до клубу ***** . Ну любить маму людина ну йщо ? Хіба це програмна політика - любити рідну маму ?! Хіба це не пошлятина по усюди це верещати ?!
"Свободі" можно - вони недемократи а націоналісти . Але й націоналізму потрібен аналітичний розум . А там він тільки у Міхальчишина (гени добрі у хлопця) . Ось Ваша соціальна теорія не від Міхальчишина , а від раннього Тягнибока . Зараз він хитрійшим стал й завого не несе в ефірі .

Так ось аналіз того що с Україною (з її неуспіхом соціально-економічним) сталося в часи незалежності це окрема тема , якщо буде бажання читати . В мене є й проце окремий у алгорітмічно-бухгалтерський аналіз . По рокам (пятириччам точнійше , й по доллярам) - не можно без таблиці й цифр про таке щось бла-бла-блашити ... Це не серьозно . Про циган (ром) й унтерменшинів -- це комедно . У Гітлера дві звилини були й 5 класів освіти - не думаю йщо й з тих класів воно щось винесло інформативного . Тому він й рівняв - первісно-общинний устрій життя і абсолютно аддаптований до всіх професій та прошарків суспільства умовно релігійне об'єднання . Бо так й залишився жити ментально у якомусь бомжатнику Відня й усе виміряти поглядом того бомжатника (початку 20 століття) .
Ось як ЗЕнелох й досі ментально не покинив Крівий Ріг .
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07.02.2022 16:28 Відповісти
Вирішив все ж таки відповісти .
Це добра ознака , що Ви ображаєтеся на звинувачення в симпатіях до наци й навіть у расизмі * про яких особлива розмова .
Тоді Вам на порядок буде легче зрозуміти мою думку й чому я так написав , щоб образило .
Головне , що я ось особисто не рахую ксенофобію яким ось неприродним явищем й проявом збочиності . Це дуже природно - подозріло відноситися до умовних "чужаків" . Як не дивно у чоловіків (більш рішучих нібито) його більше . Але у жінок інша природа , там відсоток нексенофобів більши . Взагалом ксенофобів подавна більшість . В тий чи іний ступені . Подавна більшість дуже непомітна ксенофобія ... типо дружити можно , але сім"я виключно зі своїми . Й саме тому нації йще зберігають якийсь значний відсоток аутентичних генів . Ікше усі вже давно були б різнокольорові . Й европейский тип постраждав би більше всього - як рецесивний . Й 80% було чорношкірих , як носителів домінантного гена . Але справа не тільки у кольорі . Але й іншіх антрапологічних ознаках . Так що , так чи інакше відноситися до іншого сусіда . Та йще іної віри , іншого вигляду - це природно . Й якось змінувати це не тільки погано , а дуже загрозлиов . Бо наслітки не приведуть до рівності , а навпаки .
Неприродність , штучність починаєтся (вже в середньовіччі) коли з"являється якась ідеалогія . Я релігію вважаю приватним випадком ідеалогії . Крім ідеалогії -- нічого не бачу . З реалігійної точки зору іудеї ідеальна спільнота для фобії й переслідувань . Хоча є одна деталька для християн . Бо у християн іудаїм це батьківська релігія . Для ісламу теж , але частково (бо частково -- християнство) . Але усі перші християне хто був ? Навіть якщо вважати Христа не людиною й в його нема походження . Але мати хто ? Хто був Йосеп , хто були усі учні ? Хто був Предтеча , апостоли . Не греки , не римлянє , не араби й не перси . Тому в середньовіччі церков трохи розпаляла релігійну ненависть проти іудеїв , але трохи лякалась , бо хто знає як зреагує Христос на вбивства й переслідування його батьківського народу ?! В аристократичних христових походах лицари не давали робити шкоду й чинити погроми . Їми папа керував . Ась "народні" -- то була тупа й неосвітчена маса - читати писати вони не вміли . Які нахрн невірні ? Ьурки , араби -- ту же прям в Європі ті , хто "бога розп"яли" . Хто з їх знав , що розп"яття це не іудейска кара , а римська . Тим більш в суботу .
Але до *********** повертаємся . Гітлер волал , мовляв дивиться Мартін Лютер (та й Кальвін теж - до Кальвіну інтелект Адіка не досягав) що писав про іудеїв ? Та я (Адольф) порівнянно з ним дитина . Може й так , не тільки писав , але вбивали в релігійних кривавих банях лютеранці іудеїв . Але ж абсолютно так саме, як тих католиків . Таких же христ"ян , тільки там є кюре , там є іерарх (папа) , а у лютеранців нема . Католиків Лютер й Кальвін вбили більше в рази . Але в "ніч длиних ножів" недерландці вже вбивали виключно католиків , виключно окупантів іспанців . Той же Олівер Кромвель ... скажений пурітанін вбивав виключно католиків . Іудеїв не чепав . Більш того - повернули в Англію іудеїв після революції , яку Олівер очолив . Але ірданці його рахують так само як іудеї гітлера ... Тритину Ірландії вирізав цей революціонер . А ось на іншому кінці Європи інший революціонер дехто з прозвища Хмель від свою религійно-визвольну війну в стилі вже Лютера . Вбивали усіх , хто не православний . В основному католиків , але іудеїв теж .
Тому я раніше (в рока юнаства) не мав що відповісти тим юдофобам , в яких був "аргумент" , мовляв євреїв не ******* усюди . Зараз з висоти доствіту й знань я кажу це природно не любити тих , хто не схожий . Але якщо ти й "Бога розп"яв" так природно в кубі . Але ж усі теорії про "інтерменьшів" це новороби , суцільна маячня , усе крім природної ксенофобії й "Бога розп"яли" інших причин нема . Й коли хтось знаходить того ж Марка Аврелія , мовляв диви що він про іудеїв писав , я листаю Марка й вказую розумнуку , мовляв подиви , що він писав про германців . А ось тут вже про аглійців (як дикунів й людожерів) . Але дивна історія , Ви не знайдете жодну персону в історії , яка писала , робила проти іудеїв щось погане , а для інших груп була добра й людяна . Чомусь іудеїв не любили в усі віка якись криваві дикуни , які крім іудеїв вбивали не меньше інших . Але ж й часи були дикунськи . І Лютер , й Кальвін , й Кромвель й Богдан по ******** канонам були дикунами в тій , чи іншій мірі . Та й інші були такими , включно й іудейську спільноту . Розумним й людяним люство ставало поступово й це процес поки йще не закінчився . Тому Homo - саме так , але Sapiens ? Тільки відносно .
Ось головне зараз . Я сказав , що ксенофобія це природно . Ось ідеалогічна лють - вже хвороба ... починаючи з середньовічча . Це релігійні війни й вбивства , це потім ідеалогія як філософія окремі від релігії . Іудей для Лютера й для Гітлера це різні речи . Лютер расистом не був . Для його (що народився в католицтві) сусід вчорашній чи католик , чи іудей -- це було учора , а сьогодні він права рука Лютера . Він прихильник й брат по вірі !
Й для Богдана усе абсолютно так виглядало . Скажу навіть комедне . Не було тоді археології . Й не було архивної науки . Не знали тоді козаки , що потім знайдуть хазарські кургани з моген-Давідами ... знайдуть архіви де описується духовний лідер Хазарії дехто Песах . Тоді така мода була у козаків вірити , що вони нащадки хазарських вояк , бо хазари займалися приблизно тим же ж , мали оселення на порогах Дніпра теж . Так що це відомий факт , що певна кількість відомих й зараз козацьких старших пійшли з викрістів .
Був коваль Моше , став козак Михаїл... коваль-то не росповів , що й Міхаїл має біблєйське походження й його дяька звали Ми-гаЄль ... А чоловіка сестри - Захар .
Не була тоді релігійна лють різновидом расової . Виключно ідеалогічна . Різанина була вибіркова . Вбивали чоловіків й старих людей . Жінок й дітей захоплювали . Когось продавали кримським татарам , когось з хлопчаків робили воїнами , якщо по параметрах підходив . Жодної згадки про расизм чи щось подібне з тих часів не залишилося .
Ось в цьому Гітлер збрехав .

А теперь щильна увага . Ваші особисті висловлення .
1. Юдобольшевизм ?
2. Капельман ?
Ображайтеся й далі . Але хіба це природна ксенофобія (длібна собі така) . Може це релігійна завзятість ? В тому й проблема , що ні !!! Ні , ні й ні . Більшовики (65% верхівки) були юдо ... Тимошенко (якщо Капельман гіпотетично це її прадід) до іудеїв відносяться вкиключно з расистської точки зору . Це абсолютно нацисткий підхід -- призначати іудеями тих , хто таким себе ніколи в житті не вважав . І не поводив себе як іудей . Й Члєнін був іудеїм виключно в гітлеровскому вимірі . Бо інша сестра стверджувала , що прадід їх (з Вовіком) Бланк був чи шведом , чи німцем , що в 10 разів більше схоже на правду . Німець й солдафон Микола Перший (лєйбмедіком кого був Бланк) був недовірливми й викрестів не тримав , хоча права усі давав як православним .
Так ось з расисткої точки зору з трьох марскистких партій (які разом в імперії мали десь 70% виборців) так ось приставка юдо- до большевиків меньш всього відносяться . Бо у меньшовиків був лідером галахичний іудей (за походженням , а не за поглядами) Юлій Мартов . Есери теж мали більше лідерів іудейського походження . А це була люба партія селян . Що до селянина Махно -- його ідеалогічними вчителями анархистами була теж значна кількість того походження людей . Тому Махно за погроми розтрілював люто й більше ніж більшовики краснодупі . Саме тому , що як раз у більшовиків тільки верхівка мала іудеське походження . Саме тому вже КПРС вже к 1940 року була майже ідеальна юден-фрай . Й навіть к 1930 року вже не було у більшовичкому керівництві хоч когось , хто міг мати властну думку й щось верішував без Сраліна і Зінов"єв й Каменьов сиділи й тремділи , усі ключові посади в них відібрали -- залишили як дід Калинін ... зіц-председательські посади . Каганович з ідіалогічної точки зору був відомим юдофобом (його вислови теж залишилися) . Тільки з нацистко-расистської точки зору він був іудеєм .
Але Ваша назва Тимошенко це расизм у кубі . По якимось чуткам , якись прадід . Жінка дружить з Філаретом , ходить у церкву регулярно святкує усі свята православні . Жінка не виглядає як іудейка . Жінка не вважає себе такою . Жінко вселяко спростовує навіть зв"язок з вірменами (думає , що її приятель Аваков наврядчи був в дружніх стосунках , якщо вона приховувала свої вірменьскі корні, якщо б це була правда . А ось літовці й латиші - приховували й призвище Візбор цьому свідчення . Батько Юрія Візбора погодився бути навіть німцем , ховаючи литовське призвище . Бо німців не висилали й не хопали по вулицях . Їх ображали - так . Вірменів теж не ******* багато хто . Але не було переслідувань .
Ось приклад - брати Клічко нічого не ховають . Була бабка єврейкою -- навіть перебільшують , згадуючи це кожен випадок .

P.S.
* Хоча расистів різних багато ... є навіть на Московії один Понасенков . Геї йому до сподоби , але він щиро вірить у "арійский стандарт" . Хоч й фанат епохи Наполеона . Точніше фаховий експерт й історик добри . Йще режисер . Але історію крім Наполеона знає погано . Тому каже що усі досягнення світу це "европейці" . А від китайців одні віруси й чума . Японці не набагато крайщі в його розумінні . Ось й такі бувають погляди .
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07.02.2022 16:40 Відповісти
Хвантазер! Хтось був, та сплив сам! Когось ЮВТ могутнім ударом коліном під зад викинула з партії! Партії "Батьківщина" більше 20 років. А всі інші українські партії - просто бандформування, призначені для захоплення влади в Україні відносно демократичним шляхом з єдиною метою - отримання безконтрольної наживи!
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03.02.2022 07:56 Відповісти
А в юлькивщину кого понабирали? Может тебе пальцем указать на этих гнид которых вы приютили?
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03.02.2022 02:53 Відповісти
Чому не можно . Можна -- Володимир Рибак , Левко Лук"яненко , Степан Хмара ... тай таж Катя Ганзюк з 2003 року з юнацтва була виключно в "Батьківщині" . І навіть коли пійшла через розбіжності з міцевими депутатами до жодної іншої партії не дойшла за 3 роки розбіжностей з "Батьківщиною" . Й відомі її відношення й до БПП й до НФ й до "Самопомочі" . Й там висловлення в п"ять разів гірші ніж її образа на керівництво БЮТ .
"Героїв Небесної сотні" серед партійців тільки у "Свободи" більше . Але "Свобода" ультронаціоналісти й їх крім певної ідеалогії нема нічого , що їх акцентує . Це недемократична спілка й напіввоєнізованна за своєю структурою , тим більш це локальна партія . Й в Галичині перебіжника зі "Свободи" можуть вночи й зустріти навіть не партійці , а пересічні "небайдужі" громадяни .
Але Юля після того , як Ющ пійшов навіть на його жодного поганого слова не вимовила . Не те , що було бажання помсти . . А таке бажання у будь кого іншого було б виправданне . Й усі суди в США й ЕС він би виграв , як виграла Юля у Манафорта . Бо Ющ активно допомогав банді ібуковичей й лже-судді Кіреїву .
Й його рейтинг в 1.5% в ті часи дуже чітко відібражав той очевидний факт , що народ так саме як Юля бачив , що Ющ продав Україну єнакієвській гопоті .
У йсі ці портнови та королевськи збігли до ригоблювоти тільки після зради Ющенка . Набагато пізнійше , за то як Ющ на півзогнутив сходив на коронацію єнакієвського пахана .
Й навіть Поттнов - чорний адвокат донецьких тільки холуй в зграї . Його не можно особисто звинуватити в зраді України . Він був лише обслугою .

А ось Ющ був ключової фігурой цієї зради . Бе його колаборації з бандюками . Особливо між першим й другим туром, без його визнання набагато більш брудних виборів зразка 2010 в порівняні з 2004 роком не відбулося а ні захоплення Банковою в 2010 році , а ні окупації Криму й двух областних центрів Донбасу .

Й це очевидний доказ того , що патріотизм не виміряється гаслами й красивими позами . Це певна жартовнісь . А Ющ не забажав поступитися не тільки життям заради України тами собі дрібними образами , що не тільки його як людину й громадянини поплюжнюють , але й просто я к чоловіка , який ніколи не страждав від дефіциту жіночої уваги .

Саме глядячи на цього нарциса в Україні тоді існувала байка , що в політикумі є тільки одна людина з яйцями й це Юля .

До речі , в Україні існує тільки одна парламетська партія , яка вже надцять років не змінувала а ні назву , а ні навіть адресу . Те , що час від часу з партії як сантиметр багнюки з чукчи автоматично відділяєтся якесь лайно - це як раз ознака якості й демократичності . Але за останні 7 років це вже не відбувається . Навпаки - ось Наливайченко . Один з небагатьох в тому старому НУ , що не пов"язанний був ніколи з жодним олігархом й в жодних зв"язках з п"ятою колонною . Один з небагатьох з НУ , який не видбирався по особистій відданості Ющенку . Й не засвітився в в 2010-12 роках в чорній бухгалтерії ригоблювотних .
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03.02.2022 08:14 Відповісти
Можеш поколупатися своїм пальцем в будь-якій послідовності в своїх вухах, задньому проході, чи ніздрях, але покажи ним на олігарха з партії "Батьківщина"? А тепер можеш його облизати і заспокоїтись на х...!
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03.02.2022 08:00 Відповісти
 
 