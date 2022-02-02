Нардеп "Батьківщини" Власенко про Трухіна: "слуги народу" понабирали людей, за яких бояться відповідати
Народний депутат Олександр Трухін має скласти мандат після спроби уникнути відповідальності за ДТП.
Про це народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
""Слуги народу" із самого початку говорили: ті, хто не виконуватиме генеральну лінію партії, складатимуть мандати. Покажіть мені хоч один такий приклад. Тут питання політичної відповідальності команди, до якої ти належиш", - сказав він.
Власенко каже, що якби подібне трапилося у "Батьківщині", він вимагав би, щоб однопартієць склав мандат.
"Я бачу, що найбільша фракція парламенту понабирала людей, за яких тепер боїться відповідати. У них, що не тиждень – якийсь новий скандал. Не знають, що робити, тому роблять вигляд, що типу їх карають. Але треба визнати: їх обрали виборці. Причому з тієї причини, що ці люди нічого не знали й не розумілися на державних справах", - вважає Власенко.
"Якщо виборцям подобається, що відбувається, це питання до них. Але нехай потім не жаліються, що живуть погано. Нехай дивляться у дзеркало (я теж це робитиму) й ставлять собі питання: "Я правильно проголосував на виборах чи ні?", - додав він.
Що думають про ДТП з Трухіним інші народні депутати, читайте тут.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
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Але ж "Батьківщина" єдина парламентска партія , яка існує не тільки більше 5 років , але більше 10 , й більше 15 років .
Й потім, кого Ви називаєте "покидьками" , члена йде БЮТ з 2009 року Володимира Рибака . Чи може наівну дівчинку Катю Ганзюк (вона йще 2003 році була в "Батьківщина молода") . Та й по героях "Небесною сотні" старих членім йще "БЮТу" (тобто до часів Яценюка) "Батьківщина" тільки ВО "Свобода" має більши . Ніякий "Удар" чи то тим більш новоутворення БПП й близько не доходить .
Й головне . Покидьків-пербіжників будь де багато . Й важливо не їх кількість , а шкоду яку вони скоїли в Україні та самій ідеалогію конкретної партії .
Ось той же Ющ - взагалом не був перебіжником . Але двічи особисто здав Україну єнакієвський гопоті . Й Порошенко не був перебіжником . Й навіть може й домовлявся з ригоблювотою про підкуп відомих партійців НУ через чорну касу Риголювотини ... Й навіть не побрезгував особисто вступити в це феєричне ганебне (для української гідності) лайно -- уряд Пахла . Причому не пересічним міністром без портфелю , а на посаду головного деребанщика . Але , по відомим причинам особисто гроші з тієї кривавої каси не брав . Хоч й став вперше в життя по Форбсу саме тоді долларовим міліардером .
Але дуже очевидні речі , якщо НУ настільки крайщі за "Батьківщину" в чеснотах , то чому останні усі 20 років жодного разу не змінювали назву й не змінували навіть адресу . А ось НУ - самі її очильники самоліквідували рівно в той же час як й сравжні злодії з ригоблювотини . Інше питання , що змусило "честнішим у світі" БППшників ліквідувати це "бренд" реінканувати вже в ЕС ? Хіба цей хід вухами не розрахованний на або самих дебелих , або на самих молокососних (для яких до 2014 року життя не було) . Люди з досвідом , люди з мизиками розуміють , що жодної відмінності від НУ зразка 2005 року не існує . Цей каледоском назв тільки принижує справжніх патріотів , яки й там є . Бо тільки підкреслює , що у НУ дурна репутація (реноме) серед виборців .
А помаранчьовий виборце зе не ригоблювотина він розумє , що хоча й Ющ з презідентів був найкращий . Але інтелектому тому ж хитрому Пєтюну дуже поступається . Й тому й в 2006 , й в 2010 ледь що зрозумів , коли продавав Україну граї гопототи .
Іделагія абинеЮля "скоштувала" українському народу 4 рока нечим не змиваємої ганьби . Потім більше 100 героїв "Небесної сотні" . Потім 20 тисяч найкращих синів й доньок . Та йще 3 областних центра , захоплених ворогом . Ющенко точно цього не прагнув . але й не мав інтелекту що це якось спрогнозувати . Інколи щирий патріот й демократ за духом , але з дуже обмежаним світоглядом й інтелектом (та йще пораненний важким отруєнням - можливо до отруєння його мизк працював крайще) накоїть більше ніж 10 відвертих ворогів й колаборів .
Яка з того часу , як її "пійшло" корумпованне оточення батька олігархату Кучми з її бізнесу . З того часу не знайдено жодної зайвої копійки , заробленної на суміщенні властного бізнесу з політикою . Пройшло з того часу майже 24 роки але тільки Юля залишається єдиним колишнім бізнесменом , який пійшов назавжди з бізнесу в політику . Усі інші за час в політиці зколотили міліардні статки . Особливо яскравий приклад це Порошенко . Бо тільки за період з 2000 року до 2013 збільшив свою капіталізацію зі 100 млн. до 1.1 млд. Це данні Форбс .
Повертаючись до Бжезинського ... з точки зору будь якого янки "жінка на міліард" це не просто якась етікетна вічливість до дами , це почуття великої пошани - комплімент в кубі . І тільки корундовий софкоїд може додумати цю фразу до чогось додаткового .
Совок фізично зконав 30 років тому , але він продовжує жити в мизиках .
В казках , які Ви вигадуєти природно не розуміючи менталітет янкі . Тим більш не простого , а яких кожну мить готовий відповідати за свої слова в їх незалежному суді . Це вам не якись найманець гопоти Манафорд . Люди вже на його пенсії сплачували величезні гонорари за його консультації саме тому, що він не програв жодного суду . А не програв не тому, що там суди бояться таких впливових . Навпаки , таким як раз не зійде з рук те , що вибачається пересічним . Там топ-політики , й навіть у відстаці -- головна мішень судівства . Там пересічному працівнику Госдепа (тим більш якщо він чорншкірий - там таких більшість) за хабар може 10 років дадуть . А одному сенатору в 80х роках за 6 лімонів дали 60 років . Навіть після вибачення , після сплати усіх штрафів вже не в 6 млн. , а 8-10 ...
Й в такий судовій системі Бжезинский не програв гроші в жодному суді саме тому, що ніколи не стверджував те , що не міг довести в їх же суді .
Манафорд програв суди Тимошенко йще тоді , коли в його був товарищ презідентом . А Збігнев покинув такі посади , де в його був доступ до доказової бази йще тоді , коди Юля була піонеркою в Дніпрі .
Й саме тому так комедно виглядає будь яка спроба приписати Збігневу фразу , яку він фізично не міг би видавити зі свого дуже поміркованного рота . Тому й впевненний , що це вигадав хтось з рівнєм IQ < 80 , що приблизно йще не олігофрен , але розумова вісталість очевидна !
А кого повинна була підтримати громада в тій Коліївщині ? Гонту ?
Який сам був добрим поданим польської корони - рієстровим козаком ?
Або Железняка , яким й зараз залишається інкогніто . Бо й зараз є версія , що він найманець Московії й Катьки другої . А тоді ця версія була єдиною . Статистики тоді не було . Розуміння , що на цих землях українці це більшість - теж . Для цього требо буди фаховим істориком й мати 2 висші освіти . Про московитів були чутки жахетні . Але пройло 50 років й в часи Наполеона равіни постановили підтримати єдину в їх розумінні закону владу - імператора Александра Першого . Так , від був крітичним ідіотом , а Бонапарт генієм . Але ж звітки цім старим схоластом це було відомо ?!
Півторюю - іудейський традиції тоді було 2.5 тисячи років й вони посилалися йще на повстання Макавеїв (Макабі - на івріті) . Головна фабула - боротьба проти елінізації як культури більш просунутої й тому привабливої . Єгуда Макабі (це щось на кшалт Молот) . Ходив тоді з цим молотом й кришив черепа тих іудеїв , хто носив тогу й ходив в театр "поганів" -- тобто ... "поган" (язичник) слово теж іудейського походження .
А не тільки половина церковних імен щось на клалт Іван (Йохонан) , Михайло (Мі-haэль, то як Бог-Дан) , Захар (2 варіанти : (1) чоловічий стан 'male' (2) zohar - той , хто "горить" - релійно мається на увазі) .
Скажу навіть більше ... головна молитва в християнстві ("Боже мілосердний ...") це точна й буквальна копія іудейського кадіша ...
"Відсутність знань не позбавляє відповідальності" - це спеціально для Вас , що б задуматися . Якщо Ви зі всієї спадщини людства за 4 тисячи років Ви обрали маячну напівбожевільні абсолюних недосвітів (я маю на увазі верхівку 3-го райху) , який чи то Поль Сартр , чито Камю назвали збіркою (смітником) найпримітивніших і неосвічених середньовічних забобонів . Але Ницше пийшов далі , він вважав , що нижче плінтуса ввагалом полемізувати з расистами и вважати їх маячну часткою "філософії" . Але з рідною сестрою він 10 років не розмовляв з поляду на її юдофобскі позиції . Це історичний й публічний факт . Його цитата з листа : "ти Єлізабет , пала так низько , опустившись до печерного , прімітивного інкстинкту - юдофобії . В моїх очах це низина !" Бідолахо помер в 1900 й не знав , що ця Ліз зробить потім й як опустить його філософію ... Бо померла вона 1935 й верещал "хайль" в 1933-му .
В Німетчині жодний діяч відомий , жодний відомий фізик й математик , жодний великий письменник не підтримав расову теорію . Ганс Фалада -- єдиний , хто не імігрував , але з 1933 - 1945 не видав жодного твору , де б була політика . Що йому допомогло виправдатися в 1945 й змусило більшість антинацистів повірити , що він в 1943-1945 написав кілька антинацистких новел (як би в стіл) . Ремарк , брати Манн емігрували . Марлен Дітрих -- в категоричній формі не погодилась навіть гастролювати ("в цій отруюній нацизмом клоаці" - це її слова) й не при Гітлірі , а вже 50-60 роках . Вона німцям не вибачила до кінця життя це небуття . Як один мій товариш - гуцул з Франківщини . Каже , що до кінця днів буде пом"ятати , як у Львові 2% голосувало за Ібуковича в 2010 році . Причому , це він сказав йще в 2010-му , до війни . Тому й зараз рогоче з Кондитера , коли той каже про ганьбу стосовно ЗЕ-кловуна . Цей хоч смішний , а гопота єнакієвська були вбивцями й грабіжниками . Й Пєта в їх був мінистром . Ось це ганьбя для людин , що діпломат за дипломом й нібито "проєвропейский" політик Кловун це народна параноя в легкий формі , коли в 2010-2014 була тяжка форма параної . Кловун піде без крові й Майдану .
Спочатку без пояснень скороченний текст , якщо не буде бажання читати послідовно й по пунктах мою філософію з цього дуже "антикварного" питання .
Це добра ознака , що Ви ображаєтеся на звинувачення в симпатіях до наци й навіть у расизмі * про яких особлива розмова .
Тоді Вам на порядок буде легче зрозуміти мою думку й чому я так написав , щоб образило .
Головне , що я ось особисто не рахую ксенофобію яким ось неприродним явищем й проявом збочиності . Це дуже природно - подозріло відноситися до умовних "чужаків" . Як не дивно у чоловіків (більш рішучих нібито) його більше . Але у жінок інша природа , там відсоток нексенофобів більши . Взагалом ксенофобів подавна більшість . В тий чи іний ступені . Подавна більшість дуже непомітна ксенофобія ... типо дружити можно , але сім"я виключно зі своїми . Й саме тому нації йще зберігають якийсь значний відсоток аутентичних генів . Ікше усі вже давно були б різнокольорові . Й европейский тип постраждав би більше всього - як рецесивний . Й 80% було чорношкірих , як носителів домінантного гена . Але справа не тільки у кольорі . Але й іншіх антрапологічних ознаках . Так що , так чи інакше відноситися до іншого сусіда . Та йще іної віри , іншого вигляду - це природно . Й якось змінувати це не тільки погано , а дуже загрозлиов . Бо наслітки не приведуть до рівності , а навпаки .
А теперь щильна увага . Ваші особисті висловлення .
1. "Юдобольшевизм" ?
2. "Капельман" ?
Ображайтеся й далі . Але хіба це природна ксенофобія (дрібна собі така) . Може це релігійна завзятість ? В тому й проблема , що ні !!! Ні , ні й ні . Більшовики (65% верхівки) були юдо ... Тимошенко (якщо Капельман гіпотетично це її прадід) до іудеїв відносяться вкиключно з расистської точки зору . Це абсолютно нацисткий підхід -- призначати іудеями тих , хто таким себе ніколи в житті не вважав . І не поводив себе як іудей . Й Члєнін був іудеїм виключно в гітлеровскому вимірі . Бо інша сестра стверджувала , що прадід їх (з Вовіком) Бланк був чи шведом , чи німцем , що в 10 разів більше схоже на правду . Німець й солдафон Микола Перший (лєйбмедіком кого був Бланк) був недовірливим й "викрестів" не тримав , хоча права усі давав як православним . Бо "викрест" це "зрадник своїх" -- ну як своє здороввя й життя довіряти "викресту" ?! Офіцерске уявлення честі це зовсім інше щось за ідеалогію й релігію імперії , які дуже тепло й привітно ставилися до перехіду у православвя будь кого , але особливо іуєдеїв . Бо в католиків це взгалом був кар"єрний трамплін .
Так ось з расисткої точки зору з трьох марскистких партій (які разом в імперії мали десь 70% виборців) так ось приставка юдо- до большевиків меньш всього відносяться . Бо у меньшовиків був лідером галахичний іудей (за походженням , а не за поглядами) Юлій Мартов . Есери теж мали більше лідерів іудейського походження ніж більшовики. А це була люба партія селян . Що до селянина Махно -- його ідеалогічними вчителями анархистами була теж значна кількість того походження людей . Тому Махно за погроми розтрілював люто й більше ніж більшовики краснодупі . Саме тому , що як раз у більшовиків тільки верхівка мала іудеське походження . Саме тому вже КПРС вже к 1940 року була майже ідеальна юден-фрай . Й навіть к 1930 року вже не було у більшовичкому керівництві хоч когось , хто міг мати властну думку й щось верішував без Сраліна : і Зінов"єв й Каменьов сиділи й тремділи , усі ключові посади в них відібрали -- залишили як дід Калинін ... зіц-председательські посади . Каганович з ідіалогічної точки зору був відомим юдофобом (його вислови теж залишилися) . Тільки з нацистко-расистської точки зору він був іудеєм .
Але Ваша назва Тимошенко це расизм у кубі . По якимось чуткам , якись прадід . Жінка дружить з Філаретом , ходить у церкву регулярно святкує усі свята православні . Жінка не виглядає як іудейка . Жінка не вважає себе такою . Жінко вселяко спростовує навіть зв"язок з вірменами (думає , що її приятель Аваков наврядчи був в дружніх стосунках , якщо вона приховувала свої вірменьскі корні, якщо б це була правда . А ось літовці й латиші - приховували й призвище Візбор цьому свідчення . Батько Юрія Візбора погодився бути навіть німцем , ховаючи литовське призвище . Бо німців не висилали й не хопали по вулицях . Їх ображали - так . Вірменів теж не ******* багато хто . Але не було переслідувань .
Ось приклад - брати Клічко нічого не ховають . Була бабка єврейкою -- навіть перебільшують , згадуючи це кожен випадок .
Що до Ваших соціальних теорій -- це знов таки вплив ВО "Свобода" ранього періоду йще до Майдану 2004 . Це справжні патріоти й щирі на відміну від Пєті . З Юлею не порівнюю , бо вона не спекулює на патріотизмі ... за що її пошляки Ющ й його оточення віднесли до клубу ***** . Ну любить маму людина ну йщо ? Хіба це програмна політика - любити рідну маму ?! Хіба це не пошлятина по усюди це верещати ?!
"Свободі" можно - вони недемократи а націоналісти . Але й націоналізму потрібен аналітичний розум . А там він тільки у Міхальчишина (гени добрі у хлопця) . Ось Ваша соціальна теорія не від Міхальчишина , а від раннього Тягнибока . Зараз він хитрійшим стал й завого не несе в ефірі .
Так ось аналіз того що с Україною (з її неуспіхом соціально-економічним) сталося в часи незалежності це окрема тема , якщо буде бажання читати . В мене є й проце окремий у алгорітмічно-бухгалтерський аналіз . По рокам (пятириччам точнійше , й по доллярам) - не можно без таблиці й цифр про таке щось бла-бла-блашити ... Це не серьозно . Про циган (ром) й унтерменшинів -- це комедно . У Гітлера дві звилини були й 5 класів освіти - не думаю йщо й з тих класів воно щось винесло інформативного . Тому він й рівняв - первісно-общинний устрій життя і абсолютно аддаптований до всіх професій та прошарків суспільства умовно релігійне об'єднання . Бо так й залишився жити ментально у якомусь бомжатнику Відня й усе виміряти поглядом того бомжатника (початку 20 століття) .
Ось як ЗЕнелох й досі ментально не покинив Крівий Ріг .
Це добра ознака , що Ви ображаєтеся на звинувачення в симпатіях до наци й навіть у расизмі * про яких особлива розмова .
Тоді Вам на порядок буде легче зрозуміти мою думку й чому я так написав , щоб образило .
Головне , що я ось особисто не рахую ксенофобію яким ось неприродним явищем й проявом збочиності . Це дуже природно - подозріло відноситися до умовних "чужаків" . Як не дивно у чоловіків (більш рішучих нібито) його більше . Але у жінок інша природа , там відсоток нексенофобів більши . Взагалом ксенофобів подавна більшість . В тий чи іний ступені . Подавна більшість дуже непомітна ксенофобія ... типо дружити можно , але сім"я виключно зі своїми . Й саме тому нації йще зберігають якийсь значний відсоток аутентичних генів . Ікше усі вже давно були б різнокольорові . Й европейский тип постраждав би більше всього - як рецесивний . Й 80% було чорношкірих , як носителів домінантного гена . Але справа не тільки у кольорі . Але й іншіх антрапологічних ознаках . Так що , так чи інакше відноситися до іншого сусіда . Та йще іної віри , іншого вигляду - це природно . Й якось змінувати це не тільки погано , а дуже загрозлиов . Бо наслітки не приведуть до рівності , а навпаки .
Неприродність , штучність починаєтся (вже в середньовіччі) коли з"являється якась ідеалогія . Я релігію вважаю приватним випадком ідеалогії . Крім ідеалогії -- нічого не бачу . З реалігійної точки зору іудеї ідеальна спільнота для фобії й переслідувань . Хоча є одна деталька для християн . Бо у християн іудаїм це батьківська релігія . Для ісламу теж , але частково (бо частково -- християнство) . Але усі перші християне хто був ? Навіть якщо вважати Христа не людиною й в його нема походження . Але мати хто ? Хто був Йосеп , хто були усі учні ? Хто був Предтеча , апостоли . Не греки , не римлянє , не араби й не перси . Тому в середньовіччі церков трохи розпаляла релігійну ненависть проти іудеїв , але трохи лякалась , бо хто знає як зреагує Христос на вбивства й переслідування його батьківського народу ?! В аристократичних христових походах лицари не давали робити шкоду й чинити погроми . Їми папа керував . Ась "народні" -- то була тупа й неосвітчена маса - читати писати вони не вміли . Які нахрн невірні ? Ьурки , араби -- ту же прям в Європі ті , хто "бога розп"яли" . Хто з їх знав , що розп"яття це не іудейска кара , а римська . Тим більш в суботу .
Але до *********** повертаємся . Гітлер волал , мовляв дивиться Мартін Лютер (та й Кальвін теж - до Кальвіну інтелект Адіка не досягав) що писав про іудеїв ? Та я (Адольф) порівнянно з ним дитина . Може й так , не тільки писав , але вбивали в релігійних кривавих банях лютеранці іудеїв . Але ж абсолютно так саме, як тих католиків . Таких же христ"ян , тільки там є кюре , там є іерарх (папа) , а у лютеранців нема . Католиків Лютер й Кальвін вбили більше в рази . Але в "ніч длиних ножів" недерландці вже вбивали виключно католиків , виключно окупантів іспанців . Той же Олівер Кромвель ... скажений пурітанін вбивав виключно католиків . Іудеїв не чепав . Більш того - повернули в Англію іудеїв після революції , яку Олівер очолив . Але ірданці його рахують так само як іудеї гітлера ... Тритину Ірландії вирізав цей революціонер . А ось на іншому кінці Європи інший революціонер дехто з прозвища Хмель від свою религійно-визвольну війну в стилі вже Лютера . Вбивали усіх , хто не православний . В основному католиків , але іудеїв теж .
Тому я раніше (в рока юнаства) не мав що відповісти тим юдофобам , в яких був "аргумент" , мовляв євреїв не ******* усюди . Зараз з висоти доствіту й знань я кажу це природно не любити тих , хто не схожий . Але якщо ти й "Бога розп"яв" так природно в кубі . Але ж усі теорії про "інтерменьшів" це новороби , суцільна маячня , усе крім природної ксенофобії й "Бога розп"яли" інших причин нема . Й коли хтось знаходить того ж Марка Аврелія , мовляв диви що він про іудеїв писав , я листаю Марка й вказую розумнуку , мовляв подиви , що він писав про германців . А ось тут вже про аглійців (як дикунів й людожерів) . Але дивна історія , Ви не знайдете жодну персону в історії , яка писала , робила проти іудеїв щось погане , а для інших груп була добра й людяна . Чомусь іудеїв не любили в усі віка якись криваві дикуни , які крім іудеїв вбивали не меньше інших . Але ж й часи були дикунськи . І Лютер , й Кальвін , й Кромвель й Богдан по ******** канонам були дикунами в тій , чи іншій мірі . Та й інші були такими , включно й іудейську спільноту . Розумним й людяним люство ставало поступово й це процес поки йще не закінчився . Тому Homo - саме так , але Sapiens ? Тільки відносно .
Ось головне зараз . Я сказав , що ксенофобія це природно . Ось ідеалогічна лють - вже хвороба ... починаючи з середньовічча . Це релігійні війни й вбивства , це потім ідеалогія як філософія окремі від релігії . Іудей для Лютера й для Гітлера це різні речи . Лютер расистом не був . Для його (що народився в католицтві) сусід вчорашній чи католик , чи іудей -- це було учора , а сьогодні він права рука Лютера . Він прихильник й брат по вірі !
Й для Богдана усе абсолютно так виглядало . Скажу навіть комедне . Не було тоді археології . Й не було архивної науки . Не знали тоді козаки , що потім знайдуть хазарські кургани з моген-Давідами ... знайдуть архіви де описується духовний лідер Хазарії дехто Песах . Тоді така мода була у козаків вірити , що вони нащадки хазарських вояк , бо хазари займалися приблизно тим же ж , мали оселення на порогах Дніпра теж . Так що це відомий факт , що певна кількість відомих й зараз козацьких старших пійшли з викрістів .
Був коваль Моше , став козак Михаїл... коваль-то не росповів , що й Міхаїл має біблєйське походження й його дяька звали Ми-гаЄль ... А чоловіка сестри - Захар .
Не була тоді релігійна лють різновидом расової . Виключно ідеалогічна . Різанина була вибіркова . Вбивали чоловіків й старих людей . Жінок й дітей захоплювали . Когось продавали кримським татарам , когось з хлопчаків робили воїнами , якщо по параметрах підходив . Жодної згадки про расизм чи щось подібне з тих часів не залишилося .
Ось в цьому Гітлер збрехав .
А теперь щильна увага . Ваші особисті висловлення .
1. Юдобольшевизм ?
2. Капельман ?
Ображайтеся й далі . Але хіба це природна ксенофобія (длібна собі така) . Може це релігійна завзятість ? В тому й проблема , що ні !!! Ні , ні й ні . Більшовики (65% верхівки) були юдо ... Тимошенко (якщо Капельман гіпотетично це її прадід) до іудеїв відносяться вкиключно з расистської точки зору . Це абсолютно нацисткий підхід -- призначати іудеями тих , хто таким себе ніколи в житті не вважав . І не поводив себе як іудей . Й Члєнін був іудеїм виключно в гітлеровскому вимірі . Бо інша сестра стверджувала , що прадід їх (з Вовіком) Бланк був чи шведом , чи німцем , що в 10 разів більше схоже на правду . Німець й солдафон Микола Перший (лєйбмедіком кого був Бланк) був недовірливми й викрестів не тримав , хоча права усі давав як православним .
Так ось з расисткої точки зору з трьох марскистких партій (які разом в імперії мали десь 70% виборців) так ось приставка юдо- до большевиків меньш всього відносяться . Бо у меньшовиків був лідером галахичний іудей (за походженням , а не за поглядами) Юлій Мартов . Есери теж мали більше лідерів іудейського походження . А це була люба партія селян . Що до селянина Махно -- його ідеалогічними вчителями анархистами була теж значна кількість того походження людей . Тому Махно за погроми розтрілював люто й більше ніж більшовики краснодупі . Саме тому , що як раз у більшовиків тільки верхівка мала іудеське походження . Саме тому вже КПРС вже к 1940 року була майже ідеальна юден-фрай . Й навіть к 1930 року вже не було у більшовичкому керівництві хоч когось , хто міг мати властну думку й щось верішував без Сраліна і Зінов"єв й Каменьов сиділи й тремділи , усі ключові посади в них відібрали -- залишили як дід Калинін ... зіц-председательські посади . Каганович з ідіалогічної точки зору був відомим юдофобом (його вислови теж залишилися) . Тільки з нацистко-расистської точки зору він був іудеєм .
Але Ваша назва Тимошенко це расизм у кубі . По якимось чуткам , якись прадід . Жінка дружить з Філаретом , ходить у церкву регулярно святкує усі свята православні . Жінка не виглядає як іудейка . Жінка не вважає себе такою . Жінко вселяко спростовує навіть зв"язок з вірменами (думає , що її приятель Аваков наврядчи був в дружніх стосунках , якщо вона приховувала свої вірменьскі корні, якщо б це була правда . А ось літовці й латиші - приховували й призвище Візбор цьому свідчення . Батько Юрія Візбора погодився бути навіть німцем , ховаючи литовське призвище . Бо німців не висилали й не хопали по вулицях . Їх ображали - так . Вірменів теж не ******* багато хто . Але не було переслідувань .
Ось приклад - брати Клічко нічого не ховають . Була бабка єврейкою -- навіть перебільшують , згадуючи це кожен випадок .
P.S.
* Хоча расистів різних багато ... є навіть на Московії один Понасенков . Геї йому до сподоби , але він щиро вірить у "арійский стандарт" . Хоч й фанат епохи Наполеона . Точніше фаховий експерт й історик добри . Йще режисер . Але історію крім Наполеона знає погано . Тому каже що усі досягнення світу це "европейці" . А від китайців одні віруси й чума . Японці не набагато крайщі в його розумінні . Ось й такі бувають погляди .
"Героїв Небесної сотні" серед партійців тільки у "Свободи" більше . Але "Свобода" ультронаціоналісти й їх крім певної ідеалогії нема нічого , що їх акцентує . Це недемократична спілка й напіввоєнізованна за своєю структурою , тим більш це локальна партія . Й в Галичині перебіжника зі "Свободи" можуть вночи й зустріти навіть не партійці , а пересічні "небайдужі" громадяни .
Але Юля після того , як Ющ пійшов навіть на його жодного поганого слова не вимовила . Не те , що було бажання помсти . . А таке бажання у будь кого іншого було б виправданне . Й усі суди в США й ЕС він би виграв , як виграла Юля у Манафорта . Бо Ющ активно допомогав банді ібуковичей й лже-судді Кіреїву .
Й його рейтинг в 1.5% в ті часи дуже чітко відібражав той очевидний факт , що народ так саме як Юля бачив , що Ющ продав Україну єнакієвській гопоті .
У йсі ці портнови та королевськи збігли до ригоблювоти тільки після зради Ющенка . Набагато пізнійше , за то як Ющ на півзогнутив сходив на коронацію єнакієвського пахана .
Й навіть Поттнов - чорний адвокат донецьких тільки холуй в зграї . Його не можно особисто звинуватити в зраді України . Він був лише обслугою .
А ось Ющ був ключової фігурой цієї зради . Бе його колаборації з бандюками . Особливо між першим й другим туром, без його визнання набагато більш брудних виборів зразка 2010 в порівняні з 2004 роком не відбулося а ні захоплення Банковою в 2010 році , а ні окупації Криму й двух областних центрів Донбасу .
Й це очевидний доказ того , що патріотизм не виміряється гаслами й красивими позами . Це певна жартовнісь . А Ющ не забажав поступитися не тільки життям заради України тами собі дрібними образами , що не тільки його як людину й громадянини поплюжнюють , але й просто я к чоловіка , який ніколи не страждав від дефіциту жіночої уваги .
Саме глядячи на цього нарциса в Україні тоді існувала байка , що в політикумі є тільки одна людина з яйцями й це Юля .
До речі , в Україні існує тільки одна парламетська партія , яка вже надцять років не змінувала а ні назву , а ні навіть адресу . Те , що час від часу з партії як сантиметр багнюки з чукчи автоматично відділяєтся якесь лайно - це як раз ознака якості й демократичності . Але за останні 7 років це вже не відбувається . Навпаки - ось Наливайченко . Один з небагатьох в тому старому НУ , що не пов"язанний був ніколи з жодним олігархом й в жодних зв"язках з п"ятою колонною . Один з небагатьох з НУ , який не видбирався по особистій відданості Ющенку . Й не засвітився в в 2010-12 роках в чорній бухгалтерії ригоблювотних .