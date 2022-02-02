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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін поскаржився Джонсону на Україну і НАТО, прем'єр Британії застеріг РФ від трагічного прорахунку

Путін поскаржився Джонсону на Україну і НАТО, прем'єр Британії застеріг РФ від трагічного прорахунку

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорили безпекову ситуацію, що склалась навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін поскаржився Джонсону на "саботаж" Україною мінських домовленостей.

"Звернено увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей. Відзначено неготовність НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить принципам. безпеки", - йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

Джонсон звернув увагу Путіна, що всі демократичні країни мають право претендувати на вступ до НАТО, зокрема і Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ будуть активовані, якщо нога російського солдата ступить на українську землю, - Джонсон

"Прем'єр-міністр наголосив, що відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право претендувати на членство в НАТО. Це право цілком належить Україні. Він також знову заявив, що НАТО - оборонний альянс", - йдеться в заяві представника Даунінг-стрит, поширеній британськими ЗМІ.

Джонсон також сказав президенту РФ, що будь-які подальші кроки Росії щодо вторгнення в Україну будуть "трагічним прорахунком".

Читайте: Ми прагнемо діалогу з Росією, але продовжимо військову та економічну підтримку України, - Джонсон

Автор: 

НАТО (6563) путін володимир (24130) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+37
не перевелись еще мужики в кацапских селениях

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02.02.2022 22:46 Відповісти
+31
Треба ху..лу шашличницю подарувати. .
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02.02.2022 22:54 Відповісти
+25
Скоро *****, вдумчиво отпинанный Западом, поедет в КНР на поклон к Си. Интересно, Нелох тоже туда собирается?
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02.02.2022 22:52 Відповісти
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не перевелись еще мужики в кацапских селениях

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02.02.2022 22:46 Відповісти
вот они, евро-геи! уже захватили мааскву!
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03.02.2022 00:26 Відповісти
То це гей, а ті що підійшли і поліція, то вони під@раси
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03.02.2022 13:45 Відповісти
Пускай скажут спасибо что не снял с них штаны и москвичами их не сделал
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03.02.2022 00:41 Відповісти
Да избили же дагестанцев а гея свои искать не станут.
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03.02.2022 06:26 Відповісти
Вони "ашиблись абъектам" - думали що то - "машка", а виявилося - "глиноміс" ("пєчнік")
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03.02.2022 08:50 Відповісти
Який гламурний шалун.
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03.02.2022 19:03 Відповісти
я от тільки не зрозумів,накачЕний,чи накативший
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03.02.2022 19:12 Відповісти
Не може вузьколобе змінити платівку гебельса, погано вчилося у гебешнй школі, гнида москальська.
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02.02.2022 22:47 Відповісти
Ой, який ботоксний володька ябіда!
Пожалівся він... А де ті панти з іскандерами ?! Шо таке, коли нападати, гопнік, почнеш?!
Балабол і сцикун ти пуцкін! І ябіда!
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02.02.2022 22:47 Відповісти
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02.02.2022 22:53 Відповісти
Внимание!Ахтунг! Всем расиянским ботам на форуме! Вставляйте эту картинку с нотами на всех политических и технических форумах и сотни лайков вам обеспечено! В картинке в музыкальном виде хвалят вашего президента!
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02.02.2022 22:58 Відповісти
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02.02.2022 22:47 Відповісти
Всьо навпаки стало........
Ботоксний став висловлювати "озабоченості", а захід підзатильники ботоксному давати!
Ботокс, ти бездара!
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02.02.2022 22:51 Відповісти
Скоро *****, вдумчиво отпинанный Западом, поедет в КНР на поклон к Си. Интересно, Нелох тоже туда собирается?
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02.02.2022 22:52 Відповісти
truslivij oslik derzhit v taine do poslednego, a vdrug po doroge iopnet chem to. Kstati da, kogda eto chudo popjorlos do Latviji, no uzhe kak naivjalichestvenij lider mira, to potrebovali meri bezopasnostoi boljshe chem kogda vstrechalis vse lideri stran NATO. ono ochenj siklivoje.
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02.02.2022 23:18 Відповісти
Такі думаю шо ні. Боря, який Джонсон, вчора не випускав ще в Борисполі з рук папочку. Там скоріш за все була голка кащея зеленого : ну ви зрозуміли. А краватка на Борі була зеленого кольору довжиною до ширінки. Я так думаю що то натяк...
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02.02.2022 23:29 Відповісти
"Многоходовочка" не вдається! Хмирі кремлівські вирішили "убить двох зайців одним пострілом" - поставить на коліна Україну і заодно ("по недомыслию") оголить від військ і зброї Східний Сибір і Далекий Схід! Розрахунок був такий - Україна - в їх руках, а Китай, тим часом, окупує східну частину РФ, не отримуючи ніякого спротиву , бо навчені боєздатні частини порядкують в Україні та Білорусі Ну а "кремлівські" "в недаумении" розведуть руками ,"тяжко зітхнуть" і скажуть своєму бидлу: "Ну не ажидали мы от саседей такой подлости! Но - что паделать? Будем жить без Сибири Зато у нас есть Украина, свабодная ат "хахлов" и "бандеравцев"! Живите и радуйтесь!"
А тут - "не витанцювалося"! Захід нафарширував ЗСУ протитанковою зброєю як різдвяну гуску - яблуками Пригрозив "закрить небо" над Україною і "відібрать гаманець" у російських "нуворишів", який вони тримають у США і Великобританії
І "кремлівські" "різко сциконули" (тим більше що значна частина "гарматного м"яса", яке "морозить соплі" четвертий місяць у палатках під дощем і снігом - ХВОРА! В тому числі й на "ковід") І як тепер іти на "асвабаждение русскаязычных"?
А Китай про домовленість пам"ятає і після Олімпіади почне робить що заплановано! І як тепер пояснювать цей "просер"?
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03.02.2022 08:46 Відповісти
Захід нафарширував ЗСУ протитанковою зброєю як різдвяну гуску - яблуками
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03.02.2022 18:30 Відповісти
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03.02.2022 18:53 Відповісти
Треба ху..лу шашличницю подарувати. .
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02.02.2022 22:54 Відповісти
насадити на шампур і зажарити в ній
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02.02.2022 23:06 Відповісти
Мені одному здається............... Чи насправді?! Ботоксний пуцкін якимось безпорадним і настрашеним виглядає... Нікчемний і безпорадний такий!
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02.02.2022 22:54 Відповісти
Та й хер на нього! Ще б я переймався як х@йло виглядає!
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02.02.2022 23:02 Відповісти
Та нє, просто ботоксний так хотів високим і мужнім богатирем виглядати... так шаблею махав.......
А тепер пердить про "озабоченість" і ябіднічає... То Орбану, то тепер Борису плачеться...
Де ж той богатир дівся ?!
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02.02.2022 23:08 Відповісти
Обосрався
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03.02.2022 07:03 Відповісти
Михаил Салтыков-Щедрин

БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит - он его с корнем вырвал; видит, другой стоит - он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло - залез Богатырь в дупло и заснул.Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами - и был таков.Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел - никак, в "оной" земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто - шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» - а он и тут в дупле проспал.Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.Что ж это за Богатырь такой?Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала - и верила; вздыхала - и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил - воняет; другой подошел - тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» - молвили супостаты и ринулись на страну.Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату - глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком - смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.Спи, Богатырь, спи!
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03.02.2022 08:59 Відповісти
Для чого тут цю шлюху ботоксну з московії постить
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02.02.2022 23:04 Відповісти
Nu a na kogo plevatjsia, inogda zeljonu shmarklju nepublikujet ili izrodko, no i v cherdake zeljonoi shmarkli luchik solnecnogo sveta zasvetit. vot i nado objekt na kotorogo mozhno i nuzhno plevatj.
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02.02.2022 23:15 Відповісти
- Боря, ані же мєня ****** прозвалі!
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02.02.2022 23:05 Відповісти
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02.02.2022 23:05 Відповісти
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02.02.2022 23:09 Відповісти
жалка мне отэта ***** стало посли этих иво слов, аж сльозы, гадство, на глазах....
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02.02.2022 23:10 Відповісти
Aha, Ukraina sabotazhnik, vsio na vred rassejushki delajet, kstati, vedj taki slovamino hudozhestvenno pel i danilka iz specsluzjbi, to rasssejushka hochet sohranitj Ukrainu a NATO, USA i sabotazhniki v Ukraine hochet stranu razvolitj, kstati, vot na teh sabotazhnikov vozmozhno i pravda.
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02.02.2022 23:12 Відповісти

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02.02.2022 23:16 Відповісти
Хутин маст дай.
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02.02.2022 23:18 Відповісти
Старая шлюха с трассы жалуется что не может встретить первую любовь 💖....
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02.02.2022 23:33 Відповісти
Б.Джонс напомнил ******** что произошло на крыме в 1853 году.
И сказал на английском языке, что можем повторить.
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02.02.2022 23:37 Відповісти
Кацапы - кругом одни враги куда ни плюнем !!!
- так может надо не плевать !?!?
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02.02.2022 23:42 Відповісти
там интересные события в чечне происходят)
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02.02.2022 23:50 Відповісти
какие?
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02.02.2022 23:52 Відповісти
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в своём инстаграм-аккаунте пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и тем, кто переведёт ролик с угрозой на русский язык. Запись обращения с субтитрами опубликовал признанный экстремистским оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.

«Знайте, что днём и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьём вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! [...] Клянусь Аллахом, пока мы не разберёмся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха. Только охота за вами!» - Адам Делимханов

«Это депутат Госдумы, и естественно эти слова воспринимаются всерьёз и с реальной возможностью исполнения его угроз, он действительно это может сделать», - сказал в разговоре с The Insider* бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев. Он сомневается, что Следственный комитет России отреагирует на угрозу.
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02.02.2022 23:53 Відповісти
тю какая мелочь. безполезная новость. вот если бы он по старой очкерийской традиции отрезал голову хотя бы паре удмуртов , это было бы неплохо.
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02.02.2022 23:59 Відповісти
Одеса

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02.02.2022 23:57 Відповісти
Большую озабоченность тебе через плечоо
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03.02.2022 00:38 Відповісти
1 марта 2014 года РАБссия по факту начала 3 Мировую войну напав на Украину,считает известный историк Юрий Фельштинский...https://youtu.be/iHf7Z5WbaSc ...видео об этотм тут
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03.02.2022 02:14 Відповісти
Уж ты как ***** запело про минские договорняки,после нарушения будапештских договоренностей *****м Украина вообще не обязана придерживаться никаких договоренностей из мокшандией.Это наши промокшанские политики понаподписывали всякую хернью в Минске в ущерб а не во благо страны.
Любой диалог из мокшанами всегда и везде надо начинать из Будапештского меморандума по которому мокшане уже вторглись на украинские земли а не только готовятся.
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03.02.2022 06:33 Відповісти
Крысы мавзолейные даже не нарушили браццкий договор от 1997 года Ельцин-Кучма,где черным по белому написано Данилычем : Украина не РАБссия...,и никогда ею не была...,покольку в Украине нет РАБссиянских деревень,типа дяревня Мацковия...год основания 1274 год,отец основатель Хан Менгу-Тимур,внук Хана Батыя... сЦаря всея Золотой Орды...,ставка сЦаря находилась в дяревне Сарай-Бату...,это сегодня приблизительно 120 севернее Астрахани...
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03.02.2022 06:54 Відповісти
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03.02.2022 07:05 Відповісти
параноик
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03.02.2022 08:08 Відповісти
 
 