Путін поскаржився Джонсону на Україну і НАТО, прем'єр Британії застеріг РФ від трагічного прорахунку

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорили безпекову ситуацію, що склалась навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін поскаржився Джонсону на "саботаж" Україною мінських домовленостей.

"Звернено увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей. Відзначено неготовність НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить принципам. безпеки", - йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

Джонсон звернув увагу Путіна, що всі демократичні країни мають право претендувати на вступ до НАТО, зокрема і Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ будуть активовані, якщо нога російського солдата ступить на українську землю, - Джонсон

"Прем'єр-міністр наголосив, що відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право претендувати на членство в НАТО. Це право цілком належить Україні. Він також знову заявив, що НАТО - оборонний альянс", - йдеться в заяві представника Даунінг-стрит, поширеній британськими ЗМІ.

Джонсон також сказав президенту РФ, що будь-які подальші кроки Росії щодо вторгнення в Україну будуть "трагічним прорахунком".

Читайте: Ми прагнемо діалогу з Росією, але продовжимо військову та економічну підтримку України, - Джонсон