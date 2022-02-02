Після скандалу з Трухіним Монастирський та Сухачов мали би звільнитися, - нардеп "ЄС" Величкович

Треба з’ясувати, хто саме стільки часу приховував відео з місця ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним з нагрудних камер поліцейськи

Про це у коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат "Європейської солідарності" Микола Величкович.

"Чому ця інформація, яку ми побачили на відео, досі не була публічною? Чому її не оприлюднили правоохоронні органи? Чому суспільство майже пів року не могло отримати відповідь, хто винуватий в ДТП? Сьогодні ми повинні знати, хто "приховував" це відео стільки часу", - наголосив він.

Нардеп нагадав, як минулого тижня у відставку після стрілянини в Дніпрі подав командувач Нацгвардії Микола Балан.

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"Це моральна відповідальність людини в погонах, яка знає, що таке честь. У нинішній ситуації із Трухіним міністр внутрішніх справ міг би покласти на стіл заяву про звільнення та піти з посади. Так само, як і керівник ДБР. Але вони це можуть зробити лише під впливом суспільства, журналістів та усвідомлення невідворотності покарання за покривання таких злочинів", - сказав Величкович.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.