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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США готові обговорювати з Росією питання безпеки, але після деескалації ситуації навколо України, - Держдепартамент

США готові обговорювати з Росією питання безпеки, але після деескалації ситуації навколо України, - Держдепартамент

США готові обговорювати безпекові питання з Росією, але в умовах базування російських військ біля українських кордонів цей діалог не принесе бажаного ефекту.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми можемо розмовляти, попередніх умов для діалогу немає, але це ні до чого не призведе, якщо дипломатія не вестиметься у ширшому контексті деескалації ситуації", — заявив Прайс.

Прайс також зазначив, що Вашингтон найближчим часом очікує на реакцію Москви на свою відповідь щодо пропозиції Росії стосовно гарантій безпеки.

Представник Держдепу висловив припущення, що після отримання відповіді від Росії можуть відбутися чергові дипломатичні контакти сторін. При цьому Прайс запевнив, що США вестимуть їх у тісному контакті зі своїми союзниками.

Також читайте: Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні. ДОКУМЕНТ

Автор: 

армія рф (17876) Держдепартамент США (1651) росія (66144) США (23449)


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Топ коментарі
+7
Нє, ну Штати вже собі стєбутся з ботоксного!
То вже смішно... Штати тупо його мордочкою ботоксною макають в мочу...
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02.02.2022 23:23 Відповісти
+4
а помните как все начиналось в декабре: "лилиПутин выдвинул НАТЕ ультиматум!"..
и вот прошел месяц, и лилиПутин сдулся как мыльный пузырь..
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03.02.2022 09:20 Відповісти
+3
Пока Штаты ботоксного макают....ваша ЗЕшмаркля всю Украину макает....притом каждый день.А как всем про Ростов рассказывали да всех учили.А в итоге ЗЕшмаркля прибила пикнуть боитесь....ни дня без косяка и позора.
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03.02.2022 00:18 Відповісти
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Нє, ну Штати вже собі стєбутся з ботоксного!
То вже смішно... Штати тупо його мордочкою ботоксною макають в мочу...
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02.02.2022 23:23 Відповісти
Пока Штаты ботоксного макают....ваша ЗЕшмаркля всю Украину макает....притом каждый день.А как всем про Ростов рассказывали да всех учили.А в итоге ЗЕшмаркля прибила пикнуть боитесь....ни дня без косяка и позора.
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03.02.2022 00:18 Відповісти
Никто этого Дурака от Бога не боится и народ не раз уже ему прочищал мозги. Если-бы ***** не окружил Украину со всех сторон, то в Киеве уже-бы снова шины горели.
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03.02.2022 02:37 Відповісти
Если проводить выборы раз в год, не будет никакой необходимости жечь шины. Но, для этого, электорату=быдлу следует хоть раз в никчемной жизни нормально проголосовать...
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03.02.2022 02:55 Відповісти
За один год, можно только яблоками на рынке научиться хорошо торговать.
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03.02.2022 06:50 Відповісти
За год можно понять, выбрали тупую сволочь или порядочного человека. И исправить ошибку, пока ушлепок не натворил дел...
Когда-нибудь быдло должно понять, что учиться избранному надо было раньше, и, желательно, в Гарварде и т.п.
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03.02.2022 10:27 Відповісти
Вам надо подождать пока не создадут президента робота с искусственным интеллектом. Последних 6 (шесть) штук подряд, Вы забраковали. Так, и что надо методом перебора всех Гарвардских выпускников перепробовать?
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03.02.2022 20:36 Відповісти
А чого пертися на найвищу посаду в державі, якщо нічого не вмієш, ну окрім гри на піаніно?
Посада президента чи Верховна Рада не навчальний заклад, а Україна не тренажор.
Чому на будь яку більш-менш значну посаду в бізнесі наймають працювати фахівців зі знаннями в потрібній галузі і з досвідом, а не будь кого з вулиці на навчання?
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03.02.2022 11:18 Відповісти
А выборы не для того, чтобы учиться на президента! Выбирать нужно подготовленных людей, а для этого нужно интересоваться, за кого голосуешь, а не "сделаем их еще раз!".
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03.02.2022 11:24 Відповісти
а помните как все начиналось в декабре: "лилиПутин выдвинул НАТЕ ультиматум!"..
и вот прошел месяц, и лилиПутин сдулся как мыльный пузырь..
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03.02.2022 09:20 Відповісти
взагалі немає сенсу розмовляти з Московією до поверненя Криму і Донбасу. . . чим більше світових лідерів розмовляють з московитським ботоксним щуром тим більше його вплив у світі. закрийте росіянський інфопростір і побачите що повітря у світі стане чистим і парніковий ефект зникне. .
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03.02.2022 10:32 Відповісти
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03.02.2022 11:59 Відповісти
Шах и мат

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03.02.2022 12:16 Відповісти
 
 