США готові обговорювати з Росією питання безпеки, але після деескалації ситуації навколо України, - Держдепартамент
США готові обговорювати безпекові питання з Росією, але в умовах базування російських військ біля українських кордонів цей діалог не принесе бажаного ефекту.
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми можемо розмовляти, попередніх умов для діалогу немає, але це ні до чого не призведе, якщо дипломатія не вестиметься у ширшому контексті деескалації ситуації", — заявив Прайс.
Прайс також зазначив, що Вашингтон найближчим часом очікує на реакцію Москви на свою відповідь щодо пропозиції Росії стосовно гарантій безпеки.
Представник Держдепу висловив припущення, що після отримання відповіді від Росії можуть відбутися чергові дипломатичні контакти сторін. При цьому Прайс запевнив, що США вестимуть їх у тісному контакті зі своїми союзниками.
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и вот прошел месяц, и лилиПутин сдулся как мыльный пузырь..