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Завдав понад 8 млн грн збитків: на Івано-Франківщині судитимуть державного реєстратора

Завдав понад 8 млн грн збитків: на Івано-Франківщині судитимуть державного реєстратора

Зловмисник безпідставно вніс зміни до реєстру прав на нерухоме майно, внаслідок чого законному власнику було завдано збитків на понад 8 мільйонів гривень. Досудове розслідування завершено, до суду скерували обвинувальний акт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр Нацполіції.

Внесення несанкціонованих змін до державного реєстру викрили кіберполіцейські Прикарпаття спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції.

"58-річний чоловік, обіймаючи посаду державного реєстратора однієї із сільських рад Прикарпаття, протиправно змінив право власності на шість адміністративно-виробничих та складських приміщень в Івано-Франківську. Рішення про зміну власника фігурант ухвалив на підставі документів, які жодним чином не скасовували право власності та не містили підстав для державної реєстрації прав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок дій чоловіка приватній структурі, котрій належала нерухомість, було завдано понад 8 млн грн збитків.

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Фігуранту було оголошено підозру за ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

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держреєстр (35) Нацполіція (15285) суд (11747) збитки (1442) Івано-Франківська область (959)


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Топ коментарі
+1
8млн = 8 років
Млн на рік
83330 на місяць
Непогана зарплата...
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02.02.2022 23:44 Відповісти
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Плачу,..,..кум судит кума)))
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02.02.2022 23:10 Відповісти
По тяжести совершенного преступления против украинского Народа заслуживает расстрела. Семью на рудники руками уголь добывать для страны
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02.02.2022 23:10 Відповісти
8млн = 8 років
Млн на рік
83330 на місяць
Непогана зарплата...
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02.02.2022 23:44 Відповісти
Вряд ли полученная выгода пропорциональна нанесённому ущербу.
Скорее всего была обговоренная сумма, или проценты от сделки.
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03.02.2022 01:27 Відповісти
государственый регистратор прямо как безальтернативный реформатор.
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03.02.2022 00:08 Відповісти
та нічого особливого й не сталося. Якгогсь зе хабарюгу задушила жаба (ЗЕлена, авжеж) і той припинив відвал мозолями нагарбаних на крадівництва різні там на охвісі обержаби....зоопарк і тєлік з плюсами і ква-кварталом. Наголосували, виродки?
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03.02.2022 00:13 Відповісти
В Україні ще не було жодного чесного президента. Всі лише декларували "боротьбу з корупцією" але завжди її очолювали. З усіх найбільш гидким і продажним є жидок Зєлєнський бо він завжди був гнилим і лише геть сліпі та прокацаплені тварюк цього не помічали...
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03.02.2022 02:11 Відповісти
Одна маленька поправка.В Україні всі Президенти були ставлениками олігархів тому вони змушені працювати на роботодавців.
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03.02.2022 06:49 Відповісти
Ні. Всі вони обирались на загальнонаціональних виборах. Включаючи "зелене лайно". Інша справа що олігархи щедро фінансували вибори та забезпечували "мордочку на всіх каналах" того хто їх найбільше влаштовував. Але вибір у народу був завжди. Цього разу Україна програла в першому турі, а в другому "по приколу" проголосувала за блазня.
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03.02.2022 07:00 Відповісти
Всі вони вибирались як члени партій які існують на кошти та є власністю олігархів і олігархи вирішують кого висувати у кандидати.Так що той чи інший кандидат у президенти є фактично представником олігарха.
Чого тільки коштує закон що кожний кандидат повинен внести міліонні застави?Звідки у чесних кандидатів такі суми?А застави придумали для того шоб ніхто не із їхнього кола немав ніяких шансів потрапити кандидатом на вибори.
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03.02.2022 07:22 Відповісти
P.S.А вибору в українців немає так як у листку для голосування відсутній пункт ,,Проти всіх,,.
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03.02.2022 07:26 Відповісти
Можливо і навмисне змінив реестр а можливо і ні.Спитайте хоч кого хто працює із документами,зміни доповнення пункти підпункти так швидко в державі змінюються що легко потрапити за грати за те що вчоре було правомірним а сьогодні вже стало кримінальним.
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03.02.2022 06:47 Відповісти
А арешт на його майно наклали? 8 років дуже мало цій потворі.
ПРИВАТНА власність - ФУНДАМЕНТ країни. А біовідходи, які на неї зазіхають потрібно утилізовувати. Цей козел має компенсувати ВСЕ.
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03.02.2022 07:31 Відповісти
 
 